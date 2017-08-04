Опыт использования ASUS ZenBook UX430UQ

Когда-то мы не могли и мечтать о тонком и легком ноутбуке с дискретной графикой, а сегодня это реальность. В этом материале я попытаюсь ответить на основной вопрос — собственно, нужна ли дискретная видеокарта в тонком и легком ноутбуке? Сразу уточню, что у нас уже есть отдельный обзор ASUS ZenBook UX430UQ, так что в данном материале будет написано только о том, что выяснилось спустя месяц использования.

Дизайн и удобство использования

Внешне ASUS ZenBook UX430UQ выделяется на фоне других ноутбуков темно-синей расцветкой корпуса. Не скажу, что это мне нравится, но относительно множества других ноутбуков такой цвет как минимум необычный.

Кстати, краска на углах ноутбука легко слазит оголяя серебристый металл. И это с учетом того, что ноутбуком я пользовался аккуратно и носил его в комплектном хлопковом конверте.

Тонкая рамка вокруг экрана выглядит современно. Благодаря ей в корпус 13-дюймового ноутбука удалось поставить 14-дюймовый дисплей. При этом визуально размеры сопоставимы с 13-дюймовыми аппаратами.

Расположение внешних портов продуманное. Полноценные USB порты расположены на правой и левой боковинах, что позволяет удобно подключать периферию. К тому же, набор портов удовлетворит всех. Не понравилось, что зарядное устройство подключается через проприетарный разъем. Пора бы уже научиться заряжаться через USB Type-C, тем более что он тут есть.

Клавиатура в ASUS ZenBook UX430UQ удобная и отлично подходит для набора больших объемов текста. Она тихая, а клавиш имеют короткий и четкий ход.

Единственное, что клавиша включения почему-то находится в основном блоке кнопок, потому «Delete» пришлось сместить влево — теперь в правом верхнем ряду она не крайняя. Из-за этого по началу использования вместо удаления символа я выключал ПК. Тачпад большой и удобный. Мышку подключал только для игр.

Весит ZenBook UX430UQ всего 1,25 кг, что позволяет без труда носить его с собой в обычном городском рюкзаке и без проблем работать вне стационарного рабочего места.

Дисплей в ультрабуке отличный. С помощью фирменной утилиты ASUS Splendid Technology можно настроить цветопередачу не только с помощью стандартных пресетов, но и вручную регулируя температуру.

Игры

Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ выделенной памяти, не самая производительная на рынке, но вряд столь тонкий (толщина 15,9 мм) ноутбук было возможно укомплектовать чем-то из линейки GeForce GTX. Для проверки производительности были выбраны две популярные игры: Dirt Rally и GTA V.

Настройки графики Dirt Rally средние (некоторые низкие), разрешение Full HD.

Первый скриншот — дискретная графика, второй — интегрированная. Как видно, разница в fps есть и она существенная. Если при интегрированной карте получаем всго 20-25 fps, то дискретная дает 32-39 fps. Во время игры уровень нагрева не критично зависит от использованной графики и доходит практически до 90 градусов цельсия, что доставляет неудобства.

Настройки графики в игре GTA V стандартные (они же низкие), а разрешение Full HD. При игре на интегрированной карте получаем 15-20 fps, а на дискретной — 28-34 fps.

Фактически, использование дискретной видеокарты NVIDIA GeForce 940MX оправдано, но только в том случае, если вы готовы играть на минимальных настройках в игры, которым пару лет. Если же вы смотрите на ZenBook UX430UQ как на полноценный игровой ноутбук с небольшим весом, то он не удовлетворит ваших надежд. Дискретная видеокарта это не более чем бонус, который будут использовать далеко не все.

В стресс тесте AIDA64 за 15 минут троттлинг не появился, при этом температура поднялась до 81 градуса

Нагрев и шум

С нагревом в играх мы разобрались, а вот что с нагревом во время браузинга и просмотра видео? Так вот, в этих режимах ноутбук холодный, вообще холодный, даже непонятно где расположены горячие внутренности девайса.

Кулер начинает сильно шуметь только под серьезной нагрузкой в виде игр и также во время зарядки. В обычном использовании он еле слышен. А вот треск дросселей процессора Intel Core i7-7500U слышно отчетливо, особенно в тихом помещении. К несчастью, ничего с этим поделать нельзя, что плохо, ведь он сильно раздражает.

Автономность

Время автономной работы в режиме браузинга в сети, работы с текстом и таблицами составляет около 6-ти часов при автоматической регулировке яркости дисплея. Это отличный показатель.

Время зарядки около 2-х часов.

Итоги

Если вы хотите универсальный ноутбук, который можно постоянно носить с собой и периодически играть на нем в новые игры на высоких настройках графики, то ASUS ZenBook UX430UQ не подойдет. Но если вам иногда хочется отвлечься и поиграть в старенькую игрушку при этом не важно, что настройки графики будут не максимальные, то он отлично справится. К сожалению, есть замечания к износостойкости корпуса и эргономике клавиатуры. Также не стоит забывать о высокой цене, ведь тестовая конфигурация обойдется вам в 38999 грн, что очень не мало.