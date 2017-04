Опыт использования Huawei P10 Plus

В этом году компания Huawei впервые начала продажи в Украине сразу двух флагманских смартфонов: Huawei P10 и P10 Plus. Обе модели имеют одинаковый дизайн, но отличаются размером и разрешением дисплея, объёмом оперативной памяти, характеристиками камеры, а также ёмкостью аккумулятора. С Huawei P10 вы уже могли познакомиться в нашем обзоре, и так как P10 Plus имеет с ним много общего, я решил сделать по нему опыт использования. Изначальный план состоял в том, чтобы две недели пользоваться смартфоном как основным и потом поделиться своими мнением о нём. Но в итоге c Huawei P10 Plus я был больше месяца и даже успел немного с ним попутешествовать. Какие впечатления оставил после себя флагман Huawei, насколько комфортно им пользоваться и действительно ли он хорошо снимает — об этом читайте ниже.

Дизайн, конструкция, износоустойчивость

Внешне P10 Plus является более крупной версией P10, но от этого смартфон не стал выглядеть хуже. Корпус просто пропорционально увеличили, чтобы вместить в нём 5,5-дюймовый дисплей. При этом благодаря относительно небольшим рамкам Huawei P10 Plus получился не очень крупным, для сравнения, вот он рядом с iPhone 6s Plus той же диагонали:

На лицевой панели P10 Plus нет логотипа компании и вообще нет никаких надписей. Как по мне, то это отличное решение. Ну а если говорить в целом, то у Huawei получился классический дизайн сенсорного смартфона. При этом приятно, что на лицевой панели преобладает симметрия. Дисплей расположен ровно по её центру с одинаковыми рамками сверху и снизу, блок камеры, датчик освещённости и решётка разговорного динамика находятся на одном уровне. Даже сканер отпечатков пальцев вписан ровно по центру панели под дисплеем.

К слову, вся лицевая панель Huawei P10 Plus прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5, и под ним, в том числе, спрятан сканер отпечатков. Стекло немного закругляется по краям и плотно прилегает к металлу корпуса, не оставляя зазоров. Дисплей уже из коробки идёт с защитной плёнкой. За месяц использования она успела получить несколько заметных царапин, но в целом я ожидал, что её чуть ли не сразу придётся снять.

Тыльная сторона и грани смартфона сделаны из цельного куска алюминия, в который элегантно вписан стеклянный блок с камерами, а также пластиковые полоски антенн. Мне достался чёрный вариант оформления Huawei P10 Plus с матовым покрытием, и он, по моему мнению, один из самых удачных. Ведь даже если носить смартфон без чехла, то на матовой поверхности практически не видны отпечатки пальцев. Кроме этого, корпус чёрного цвета подходит практически под любой стиль.

Что касается износоустойчивости, то первую неделю я носил смартфон с комплектным чехлом, но под него быстро забивается пыль и в целом смартфон сидит в нём не очень плотно.

В итоге большую часть времени Huawei P10 Plus использовался без чехла и при не очень бережном использовании получил лишь несколько мелких царапин на гранях.

Уже под конец теста мне удалось найти два фирменных чехла, и я остановился на варианте под кожу с логотипом Leica.

Хотя второй чехол-книжка с грубым тканевым покрытием тоже понравился.

За месяц Huawei P10 Plus падал у меня всего один раз, при этом повезло, что на ламинат, поэтому никаких повреждений аппарат не получил. Но если представить, что это произошло у одного из первых владельцев смартфона и экран разбился, то Huawei предоставляет разовую бесплатную замену дисплея P10 Plus в течение трёх месяцев для тех, кто купил его с 6 апреля по 5 июня. Такой вот приятный бонус, особенно учитывая стоимость замены экрана.