Опыт использования Huawei P10 Plus

Опыт использования Huawei P10 Plus

В этом году компания Huawei впервые начала продажи в Украине сразу двух флагманских смартфонов: Huawei P10 и P10 Plus. Обе модели имеют одинаковый дизайн, но отличаются размером и разрешением дисплея, объёмом оперативной памяти, характеристиками камеры, а также ёмкостью аккумулятора. С Huawei P10 вы уже могли познакомиться в нашем обзоре, и так как P10 Plus имеет с ним много общего, я решил сделать по нему опыт использования. Изначальный план состоял в том, чтобы две недели пользоваться смартфоном как основным и потом поделиться своими мнением о нём. Но в итоге c Huawei P10 Plus я был больше месяца и даже успел немного с ним попутешествовать. Какие впечатления оставил после себя флагман Huawei, насколько комфортно им пользоваться и действительно ли он хорошо снимает — об этом читайте ниже. Дизайн, конструкция, износоустойчивость Внешне P10 Plus является более крупной версией P10, но от этого смартфон не стал выглядеть хуже. Корпус просто пропорционально увеличили, чтобы вместить в нём 5,5-дюймовый дисплей. При этом благодаря относительно небольшим рамкам Huawei P10 Plus получился не очень крупным, для сравнения, вот он рядом с iPhone 6s Plus той же диагонали: На лицевой панели P10 Plus нет логотипа компании и вообще нет никаких надписей. Как по мне, то это отличное решение. Ну а если говорить в целом, то у Huawei получился классический дизайн сенсорного смартфона. При этом приятно, что на лицевой панели преобладает симметрия. Дисплей расположен ровно по её центру с одинаковыми рамками сверху и снизу, блок камеры, датчик освещённости и решётка разговорного динамика находятся на одном уровне. Даже сканер отпечатков пальцев вписан ровно по центру панели под дисплеем. К слову, вся лицевая панель Huawei P10 Plus прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5, и под ним, в том числе, спрятан сканер отпечатков. Стекло немного закругляется по краям и плотно прилегает к металлу корпуса, не оставляя зазоров. Дисплей уже из коробки идёт с защитной плёнкой. За месяц использования она успела получить несколько заметных царапин, но в целом я ожидал, что её чуть ли не сразу придётся снять. Тыльная сторона и грани смартфона сделаны из цельного куска алюминия, в который элегантно вписан стеклянный блок с камерами, а также пластиковые полоски антенн. Мне достался чёрный вариант оформления Huawei P10 Plus с матовым покрытием, и он, по моему мнению, один из самых удачных. Ведь даже если носить смартфон без чехла, то на матовой поверхности практически не видны отпечатки пальцев. Кроме этого, корпус чёрного цвета подходит практически под любой стиль. Что касается износоустойчивости, то первую неделю я носил смартфон с комплектным чехлом, но под него быстро забивается пыль и в целом смартфон сидит в нём не очень плотно. В итоге большую часть времени Huawei P10 Plus использовался без чехла и при не очень бережном использовании получил лишь несколько мелких царапин на гранях. Уже под конец теста мне удалось найти два фирменных чехла, и я остановился на варианте под кожу с логотипом Leica. Хотя второй чехол-книжка с грубым тканевым покрытием тоже понравился. За месяц Huawei P10 Plus падал у меня всего один раз, при этом повезло, что на ламинат, поэтому никаких повреждений аппарат не получил. Но если представить, что это произошло у одного из первых владельцев смартфона и экран разбился, то Huawei предоставляет разовую бесплатную замену дисплея P10 Plus в течение трёх месяцев для тех, кто купил его с 6 апреля по 5 июня. Такой вот приятный бонус, особенно учитывая стоимость замены экрана.

Удобство использования В руке P10 Plus лежит очень хорошо. Этому способствуют закруглённые грани тыльной части, а также небольшая толщина корпуса, которая составляет всего 6,98 мм. На правой грани смартфона находится клавиша регулировки громкости и кнопка включения. Они сделаны из металла и выступают из корпуса, поэтому их легко найти на ощупь. Кроме этого, кнопка включения имеет рифлёное покрытие и стильную окантовку красного цвета. Это всего лишь небольшая деталь в дизайне смартфона, но она мне очень понравилась. При этом не могу не отметить, что клавиши плотно сидят в корпусе, у них нет люфта, и нажимаются они с чётко различимым кликом. Основное управление смартфоном реализовано через сенсорный дисплей, он понимает 10 одновременных касаний, и в целом реагирует на нажатия очень хорошо. В Huawei P10 Plus под дисплеем нет традиционных для Android управляющих клавиш, вернее, здесь есть только одна сенсорная кнопка, в которой также находится сканер отпечатков пальцев. При этом можно выбрать из двух вариантов: либо клавиши навигации на экране, либо перенести все их функции на сенсорную кнопку. Работает это очень просто, одно касание кнопки делает шаг назад, долгое нажатие возвращает на главный экран, а жест вправо или влево открывает карточки активных программ. Вариант с клавишами навигации на дисплее я сразу решил отбросить, не хотелось, чтобы они занимали полезное пространство. Поэтому решил попробовать поработать с одной клавишей вместо трёх, и в итоге остался доволен этим решением. Ведь действительно к нему стоит немного привыкнуть, и уже начинаешь искать что-то похожее в других смартфонах. Что касается сканера отпечатка пальцев, то он в P10 Plus довольно крупный и работает очень быстро. На распознавание пальца сканер во флагмане Huawei тратит меньше секунды. При этом единственной преградой для его работы могут быть капли воды на пальцах или на поверхности датчика, в этом случае сканер может не сработать. В целом, как для 5,5-дюймового смартфона, использовать Huawei P10 Plus удобно, этому способствуют сравнительно небольшие рамки по бокам дисплея, небольшая толщина, а также в целом удачная эргономичность устройства, включая сенсорную клавишу под дисплеем. Дисплей В отличие от младшей модели Huawei P10, у P10 Plus 5,5-дюймовый дисплей, да ещё и с более высоким разрешением — 2560х1440 точек. Матрица при этом также IPS, и у неё хорошие углы обзора, а цветопередачу можно настраивать под свои предпочтение. Для этого в настройках есть отдельное меню. Мне изначально экран действительно показался немного «холодным», поэтому я выбрал более «тёплую» цветовую температуру. Кроме этого, в настройках можно включить «фильтр синего цвета», это можно делать вручную или по расписанию. Минимальная яркость дисплея составляет 2,5 кд/м2, а максимальная — 498 кд/м2, поэтому на улице даже при прямых солнечных лучах информация с P10 Plus читается нормально. В P10, несмотря на Android 7.0, не было опции масштабирования экрана, но в старшей модели о ней не забыли. И это на самом деле хорошо, ведь количество информации, которое может отображаться на дисплее — это не менее важный параметр, чем диагональ и разрешение. В Huawei P10 Plus есть три масштаба для элементов интерфейса, а также пять размеров шрифта. Это позволяет максимально эффективно использовать площадь экрана, уменьшив элементы интерфейса. Либо наоборот, увеличить их, если у вас плохое зрение. Я использовал средний масштаб интерфейса, а также большой размер шрифта, и этого было достаточно, чтобы полезная площадь 5,5-дюймового дисплея не пропадала.

Скорость работы В Huawei P10 Plus установлен процессор собственной разработки Huawei — HiSilicon Kirin 960. Он работает по схеме 4+4 с четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц, а также четырьмя производительными Cortex-A73 с частотой 2,4 ГГц. Дополняет их встроенное видеоядро Mali-G71 MP8 — одно из топовых решений на сегодняшний день. Кроме этого, в моём экземпляре смартфона было установлено 6 ГБ оперативной, а также 128 ГБ встроенной памяти.

С таким набором характеристик Huawei P10 Plus работает не просто быстро, а очень быстро. Даже с десятком запущенных приложений объём занятой оперативной памяти редко превышал 3 ГБ, оставляя ещё столько же свободными. Безусловно, многое зависит от оптимизации самих приложений под Android, не все из них остаются в памяти даже с таким объёмом свободной «оперативки». Тем не менее, открытые вкладки браузера у меня не перезагружались, оставаясь в фоне по несколько дней. С требовательными играми смартфон P10 Plus справляется без проблем, XCOM работает без подтормаживаний, World of Tank Blitz показывает 60 FPS с максимальными настройками графики. Во время игры смартфон нагревается в верхней части корпуса в области камеры, но температура при этом, по моим замерам, достигала 36-37 градусов Цельсия. Это уже ощутимо, но дискомфорта не вызывает. Если запустить тест, например, 3DMark, то он сильнее нагружает систему и температура корпуса поднимается до 39 градусов Цельсия. Но в повседневном использовании, в том числе в играх, мне не удавалось так же сильно нагрузить процессор и графику. HUAWEI P10 Plus 128GB BlackУведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 7.0 + EMUI 5.1 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения microSD (до 256 ГБ) Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 (или 1 SIM + карта памяти) Процессор Kirin 960 CPU Количество ядер 8 Частота, ГГц 4х2,4 GHz + 4х1,8 Аккумуляторная батарея 3750 mAh (TYP) (несъемная) с технологией быстрой зарядки SuperCharge Диагональ, дюймы 5,5 Разрешение 2560х1440 Тип матрицы IPS PPI 540 Датчик регулировки яркости + Другое 16M цветов Основная камера, Мп 20 + 12 (F1.8) Видеосъемка 4K Вспышка двойная Фронтальная камера, Мп 8 (F1.9) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/HSPA+/3G/LTE Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G / 5G Bluetooth 4.2 GPS + (Glonass / Galileo / BDS) IrDA — FM-радио — Аудиоразъем 3,5 мм NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C (USB 2.0) Размеры, мм 153,5х74,2х6,98 Вес, г 165 Защита от пыли и влаги — Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл/стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще Сканер отпечатков пальцев. G-Sensor. Гироскоп. Интерфейс и приложения Huawei P10 Plus работает на основе операционной системы Android 7.0 с фирменным интерфейсом EMUI 5.1. Для каждого цвета корпуса в смартфоне используется своё цветовое оформление темы, и в чёрном оно довольно тёмное. Мне такой вариант не очень понравился, но оказалось, что его легко можно заменить через приложение «Темы», чем я и воспользовался. В целом, логика интерфейса EMUI 5.1 практически не отличается от стандартного Android, но здесь больше настроек для персонализации. Например, по умолчанию все приложения находятся на рабочих столах, но их можно спрятать в меню и вынести на рабочий стол только самые необходимые. Можно выбрать анимацию переходов между рабочим столами, количество иконок, которые будут на нём отображаться, а также выбрать, на иконках каких программ будут отображаться пиктограммы оповещений. В выпадающем меню оповещений можно найти панель с такими опциями как включение Wi-Fi, Bluetooth, передачи данных, переключение на беззвучный режим, фонарик, автоповорот экрана, режим полёта, а также регулировка яркости и многое другое. Настройки в целом стандартные для Android, но есть в Huawei P10 Plus и дополнительные опции. Среди них я бы выделил «Индентификатор Huawei» — учётную запись, которая привязывается к смартфону и не даёт его сбросить без ввода пароля, а также запрашивает его при смене SIM-карты. Кроме этого, есть возможность создавать копии программ, например, чтобы использовать с двумя учётными записями. Но, к сожалению, поддерживаются не все приложения, у меня доступными отображались только Facebook и WhatsApp. Встроенная программа «Диспетчер телефона» должна помогать следить за состоянием устройства, чистить память и защищать от вирусов. Учитывая объём оперативной памяти, приложения я в принципе практически не закрывал, а просто сворачивал, а с вирусами в принципе никогда на Android не сталкивался. Таким образом «Диспетчер телефона» я практически не использовал. Но не могу не отметить, что в нём есть возможность блокировать звонки и SMS с номеров, которые внесены в «чёрный список», а это действительно может быть полезно. Из других системных программ в Huawei P10 Plus могу выделить «Пульт ДУ», который использует инфракрасный порт в смартфоне и позволяет управлять совместимой техникой, например, телевизором или кондиционером. А также приложение «Здоровье», которое считает шаги в фоновом режиме, а также дистанцию и темп во время бега. К смартфону, к слову, через программу «Здоровье» и беспроводной протокол Bluetooth можно напрямую подключать к P10 Plus совместимые нагрудные или наручные пульсометры. В целом же, интерфейс EMUI 5.1 работает быстро и у него приятная анимация.

Камера В Huawei P10 Plus установлена система с двумя основными камерами с оптической стабилизацией, фазовым и лазерным автофокусом: цветной 12-мегапиксельной и чёрно-белой 20-мегапиксельной. Обе они оснащаются объективом SUMMILUX-H 1:1.8/27 ASPH, и все эти обозначения имеют нехитрую расшифровку: SUMMILUX — это серия линз компании Leica, буква H в их названии говорит о том, что они были разработаны при участии Huawei;

1:1.8 — это диафрагма f/1.8;

27 — эквивалент фокусного расстояния 27 мм;

ASPH — асферические линзы. Сложно сказать, какую лепту в создание камер P10 Plus внесла компания Leica, а что стоит записать на счёт Huawei, но снимает смартфон действительно отлично. Чёрно-белый модуль благодаря отсутствию RGB-фильтра обладает большей светочувствительностью и более широким динамическим диапазоном, что позволяет улучшить цветные снимки. Это хорошо видно на снимках с контровым светом, на которых объекты съёмки находятся перед источником света и залиты тенями. Кроме этого, диафрагма f/1.8 позволяет камерам захватывать больше света при плохом освещении. Использование двух камер также позволило реализовать в P10 Plus режим широкой диафрагмы и портретный режим. Они в целом имеют схожий принцип работы, при котором одна камера замеряет расстояние, а вторая делает снимок, при этом программно определяются объекты на переднем фоне, а задний мягко размывается, создавая иллюзию объёмности. Несмотря на то, что я использовал Huawei P10 Plus с одной из первых прошивок, и портретный режим, и широкая диафрагма в целом работали хорошо. Но программному обеспечению не всегда удавалось правильно распознать мелкие объекты на фото, например, при портретной съёмке могли размываться края волос. Чёрно-белые снимки традиционно получаются просто отличными. Фронтальная камера в P10 Plus 8-мегапиксельная с автофокусом и диафрагмой f/1.9. У неё тоже есть портретный режим, который пытается размывать фон, но делает это не очень хорошо. Возможно, это поправят в будущих обновлениях. В остальном фронтальная камера делает хорошие снимки. Аудио Формально у P10 Plus один внешний динамик, который расположен на нижней грани корпуса, но в компании решили, что если подключить к нему разговорный, у которого меньше мощность, то получится пусть и не стерео, но точно более объёмный звук. Собственно, так и вышло, если во время воспроизведения звука, будь то видео с YouTube или игра, повернуть смартфон в горизонтальное положение, то к основному динамику подключается разговорный и звук становится громче, появляется объём. На нижней грани корпуса Huawei P10 Plus есть 3,5 мм разъём для наушников, смартфон обеспечивает качественный звук с хорошим запасом громкости. При подключении наушников можно активировать технологию объёмного звучания DTS. В комплекте с P10 Plus идут пластиковые наушники-вкладыши в форме капель. Звучат они на удивление прилично, но не могут обеспечить хорошую звукоизоляцию. Автономность Когда я начинал писать этот материал, аккумулятор Huawei P10 Plus был одной из слабых сторон смартфона. Даже несмотря на ёмкость батареи 3750 мАч, аппарат еле держался сутки при 20 минутах звонков в день, фоновой синхронизации, использовании клиентов соцсетей, мессенджеров, 20 минутах в World of Tank Blitz, 30 минутах просмотра YouTube и 40 минутах прослушивания музыки. При этом активным экран был около 4 часов. Как оказалось, проблема была в обработке фоновых процессов, график разрядки в режиме сна был линейным. Но ещё до выхода этого материала компания выпустила прошивку, которая исправила проблему. При том же сценарии использования автономность выросла до больше чем дня работы, и я стал заряжать P10 Plus не вечером того же дня, а днём следующего. Для аккумулятора на 3750 мАч — это всё равно не рекордный показатель и компания явно будет дорабатывать этот момент в следующих обновлениях. Тем не менее, этого уже достаточно, чтобы при средней нагрузке не переживать, что смартфон не доживёт до вечера. За 30 минут Huawei P10 Plus заряжается сразу на 50%, а до 100% за 1,5 часа. Всё это благодаря быстрой зарядке SuperCharge через порт USB Type-C, которая использует 5В и ток заряда до 4,5-5А. Тем не менее, из-за того, что это собственный стандарт Huawei, понадобится не только специальный зарядный блок, но и кабель. Это создаёт определённые неудобства, так как это ещё один стандарт быстрой зарядки, который не совместим с другими.