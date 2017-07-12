Опыт использования LG G6

Опыт использования LG G6

Начиная с выпуска LG Optimus 2X флагманы компании вызывали живой интерес у пользователей. У каждого из них была своя интересная особенность, здесь можно вспомнить и тонкие рамки вокруг экрана, и лазерный автофокус камеры, и тыльную крышку из кожи, и даже поддержку модулей. LG всегда находилась в поиске, но не всегда результаты этих изысканий давали положительный результат, и из всех экспериментов компании пользователям больше всего пришлись по душе всё-таки тонкие рамки вокруг дисплея. Поддерживаемая, в том числе глобальными трендами, компания LG в начале этого года выпустила флагман G6 с крупным экраном, но маленькими рамками. Предпродажная модель побывала у нас на обзоре в апреле, но теперь нам достался финальный вариант в полной упаковке. Этой версией я пользовался почти месяц, поэтому решил поделиться впечатлениями от работы с ней. Линейка LG G6 Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 6 10 512 − 22 000 грн Диапазон цен: Что в комплекте? Так как ко мне попала финальная версия LG G6, то немного остановлюсь на упаковке. Смартфон продаётся в небольшой чёрной коробке, внутри которой можно найти зарядное устройство для быстрой зарядки, внутриканальные наушники и тряпичную салфетку для того, чтобы протирать устройство. Как видно, комплектация хорошая, разве что не хватает защитного чехла.

Удобство использования, износоустойчивость и защита Ещё на выставке MWC, где я впервые увидел LG G6, дизайн смартфона оставил приятные впечатления. Главную роль в нём играет 5,7 -дюймовый дисплей, в то время как рамки сведены к минимуму. Благодаря лишь немного скошенным металлическим граням и слегка выпуклому стеклу тыльной панели, смартфон хорошо лежит в руке. При этом, несмотря на материалы, не могу назвать LG G6 скользким, почти за месяц использования аппарат ни разу не падал у меня с рук. Полностью плоское стекло дисплея выглядит достаточно просто, но зато случайных нажатий практически нет. При этом тонкие рамки делают 5,7-дюймовую диагональ удобной в использовании, в руке LG G6 ощущается как 5,2-дюймовый смартфон. На фоне 5,5-дюймовых моделей он и вовсе выглядит компактным. Мне также понравилась эргономичность LG G6, хотя я не большой поклонник функциональных клавиш на экране, но здесь они достаточно крупные и по ним легко попадать. Тем более что в настройках можно активировать вибрацию, которая будет срабатывать во время нажатия на виртуальные кнопки. К регулировке громкости также нет вопросов, она расположена на левой грани и её легко найти на ощупь. Клавиша включения со сканером отпечатков пальцев находится на тыльной стороне корпуса. И хотя её расположение в целом правильное, мне бы хотелось, чтобы она была чуть крупнее. Очень редко, но бывает, что на неё попадаешь не с первого раза. Я пользовался LG G6 без чехла, смартфон достался мне без единой царапины, поэтому было интересно, как его материалы покажут себя при повседневном использовании. Если вы помните, то лицевую панель смартфона защищает стекло Gorilla Glass 3, тыльную сторону корпуса — Gorilla Glass 5, а объектив камеры — Gorilla Glass 4. Такой микс из стёкол дополняют алюминиевые грани корпуса. При этом аппарат соответствует стандарту защищённости MIL-STD 810G и должен обладать повышенной ударопрочностью и стойкостью к вибрациям. Сюда же добавлю про защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Как же всё это проявляет себя при длительном использовании? Специально я LG G6 не царапал и с ключами в кармане не носил, но это было и не обязательно, так как с маленьким ребёнком каким-то чудесным образом в карманах почти всё время летом есть песок. Тем не менее, на корпусе так и не появились заметные царапины, ни на экране, ни тыльной стороне. Также я специально не кидал LG G6 на пол, но так как в машине у меня нет держателя, один раз при резком повороте смартфон улетел в двери. Кроме этого, он два раза падал с комода на ламинат. Все эти случаи обошлись без последствий, но и поверхность, с которой соприкасался LG G6 во время удара, не была достаточно твёрдой.

Защищённость от воды позволяет просто периодически мыть аппарат под краном, если он запачкался. Соответственно, и дождь для смартфона — не помеха. В целом, не могу не отметить практичность LG G6 в повседневном использовании. Большой экран в относительно компактном корпусе обеспечивают комфортную работу, материалы хорошо противостоят повреждениям, а сам корпус защищён от воды и пыли.

Интерфейс Как я уже писал выше, у LG G6 диагональ экрана 5,7 дюйма, соотношение сторон при этом не стандартное – 18:9, а разрешение 2880х1440 точек. Несмотря на это, никакого дискомфорта при работе с экраном нет. Виртуальные клавиши занимают нижнюю часть дисплея, так что интерфейс не выглядит совсем уж непривычно, ведь приложения по умолчанию подстраиваются под соотношение сторон 16,7:9. В настройках при этом можно менять его на стандартное 16:9 либо на полное 18:9. В первом случае программа будет отображаться с чёрной полосой над кнопками навигации, а в последнем — растягиваться на весь экран. Некоторые приложения при этом, особенно игры, могут обрезаться по краям. В LG G6 используется операционная система Android 7.0 с оболочкой LG UX 6.0. Мне в целом нравится стандартный интерфейс Android 7.0, но не могу не отметить, что интерфейс LG получился удобным и с удачными доработками. Мне понравилось, что можно настраивать под себя практически все элементы оболочки. Например, я убрал меню, разместив все иконки приложений на рабочих столах, так как почти не пользуюсь виджетами. Кроме этого, я поменял тему оформления на серую — она лучше подходит к чёрному корпусу смартфона, и выбрал иконки одинаковой формы. Таким образом, интерфейс легко сделать минималистичными или наоборот устроить на рабочих столах «творческий беспорядок». В этом плане LG G6 обеспечивает полную свободу действий.

Забавно, что и внешний вид настроек смартфона меняется. Он может отображаться закладками, либо списком. Кроме этого, отмечу опцию Smart Settings, которая позволяет настроить разные быстрые действия, в зависимости от того, что происходит с устройством. Можно, например, менять профили звук в зависимости от локации: дома и на работе. Но чаще всего я пользовался быстрым запуском приложения при подключении наушников, включая программу потокового вещания музыки Deezer. И это можно настроить как с проводными, так и беспроводными наушниками. Также отмечу стандартную клавиатуру в LG G6. Обычно на Android я сразу переключаюсь на Google Keyboard, она одинаково хорошо работает практически на всех устройствах, и я успел к ней привыкнуть. Тем не менее, разработчики LG приятно удивили. Предустановленная клавиатура быстро работает и достаточно крупная, чтобы печатать на ней практически не глядя на клавиши. При этом у неё достаточно много настроек, кроме выбора языка, можно также настроить высоту клавиатуры и выбрать клавиши по бокам от кнопки пробела или просто убрать их.

Скорость работы и приложения В моём LG G6 был установлен процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В смартфоне я не использовал второй слот под nano SIM и не занимал его картой памяти. Из 64 ГБ встроенной памяти 12,29 ГБ занимает операционная система, а из оставшихся 51,71 ГБ я использовал около 14 ГБ, причём почти 9 ГБ пришлось на приложения и игры. 4 ГБ оперативной памяти — сегодня минимум для флагманов на Android. Если пользоваться LG G6 целый день, работая с браузером, почтой, мессенджерами, соцсетями, картами, и не закрывать, то свободными останутся порядка 700-800 МБ оперативной памяти. Не так, чтобы сильно много, но смартфон при этом работает без проблем. Можно открыть 10 вкладок в Chrome, свернуть его и открыть 10 часто используемых приложений, при этом ни программы, ни вкладки в браузере не будут перезагружаться при переключении. Все приложения, которыми я обычно активно пользуюсь на Android, а это программы Google, Evernote, Facebook Messenger, Skype, Quip, Runkeeper и клиенты соцсетей работают на LG G6 корректно, правильно подстраивая интерфейс под вытянутый экран. В играх в основном по бокам остаются чёрные полосы, но это лучше обрезанного изображения, если растянуть его на весь дисплей. К слову, с производительностью в играх проблем нет, процессор Snapdragon 821 с графикой Adreno 530 справляются с самыми тяжёлыми играми. На LG G6 я периодически играл с Colin McRae Rally, Hearthstone и Ticket to Ride. Кроме этого пару раз запускал XCOM и Real Racing 3. Видео на LG G6 я в основном смотрел через YouTube, смартфон поддерживает отображение роликов в 2К, но обрезает по бокам. А вот Netflix подстраивает видео под 5,7-дюймовый экран смартфона и показывает некоторые сериалы в формате HDR — Dolby Vision.

Фото и видео В LG G6 есть две основные камеры: 13-мегапиксельная с углом обзора 71 градус и широкоугольная — 125 градусов. Я активно пользовался обеими камерами, но отмечу, что широкоугольная хуже подходит для вечерней съёмки, у неё диафрагма f/2.4 против f/1.8 у основной. При этом снимкам, сделанным в сумерках или ночью, часто не хватает детализации. При достаточном освещении качество снимков возрастает, но широкоугольная камера иногда промахивается с балансом белого. Видео смартфон записывает в разрешении до 4К, при этом Full HD можно писать со стандартным соотношением сторон 16:9 или вытянутым 18:9. Отмечу, что смартфон хорошо записывает звук, поэтому видео с концертов даже можно пересматривать.

Прослушивание музыки Главная особенность LG G6 для украинского рынка — это встроенный Hi-Fi Quad DAC (цифро-аналоговый преобразователь) ES9218+ калифорнийской компании ESS Technology Inc, который поддерживает 32-битный звук с частотой дискретизации до 384 кГц, а соотношение сигнал/шум при этом составляет 130 дБ. Но что это значит на практике? Я слушал на LG G6 музыку через Google Music, Apple Music и Deezer, через встроенный плеер в формате FLAC, а также через разные наушники: Venture Electronics Monk Plus, DUNU Trident DN-12, HyperX Cloud Silver, Sony MDR-1A, а также беспроводные JayBird X3. Но даже VE Monk Plus за $5 с активной опцией Hi-Fi Quad DAC звучат на LG G6 очень круто. Звук получается объёмным и очень детальным. Я слушал все флагманы этого года, и отмечу, что качество звука у современных топовых смартфонов заметно выросло. Но у большинства из них G6, как на мой слух, выигрывает по качеству звучания, и точно по запасу громкости. Единственное, чего LG G6 не хватает в плане аудио — это стереодинамиков, для музыкального смартфона они стали бы хороши дополнением. Время работы С аккумулятором 3300 мАч и моей моделью использования (до 30 минут звонков в день, активное использование почты и мессенджеров, фоновое обновление соцсетей, около часа музыки, чтения книг и просмотра видео) автономности LG G6 хватает чуть больше чем на сутки. В смартфоне радует быстрая зарядка, от 5% до 100% батарея заряжается за 1 час 40 минут.