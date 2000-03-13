Опыт использования Samsung Galaxy A7 (2017)

Опыт использования Samsung Galaxy A7 (2017)

Пользоваться флагманскими смартфонами всегда легко и приятно, у них отличные дисплеи, хорошая производительность и камера. Редко, когда эти качества можно встретить в более доступных моделях. В Samsung уверяют, что всё это и даже больше есть в смартфонах новой А-серии. Так как и прошлогодние устройства оказались одними из самых популярных в Украине, я решил попробовать перейти на Samsung Galaxy A7 (2017) в качестве основного смартфона, и вот что из этого вышло. Линейка Samsung Galaxy A7 2017 Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 4 10 285 − 14 796 грн Диапазон цен: Читайте также обзор Samsung Galaxy A7 (2017) Дизайн и удобство использования Продолжая традицию предыдущей «А-серии» Samsung Galaxy A7 (2017) получился похожим на флагманские модели компании. Тем не менее, он не является полной их копией. В аппарате легко найти общие с Galaxy S7 черты, но у него немного другая форма, а блок камеры и кнопка «Домой» не выступают из корпуса. Не могу не похвалить дизайнеров за приверженность симметрии: датчик освещённости, разговорный динамик и фронтальная камера находятся на одной линии. И даже вспышка на тыльной панели симметрична блоку основной камеры. К сожалению, граням корпуса уделили меньше внимания, тут элементы расположены так, как больше хотелось инженерам, а не дизайнерам, поэтому идеальную симметрию выдержать не удалось. Но, справедливости ради, на гранях это и не так заметно. В целом, в дизайне Samsung Galaxy A7 (2017) мне больше всего нравится, как стекло плавно перетекает в грани корпуса, и при этом между ним и металлической рамкой остаётся минимальный зазор. Ещё не могу не отметить реализацию цвета корпуса, который меняется в зависимости от того, как на него падает свет. Например, чёрный цвет под углом или при ярком освещении становится тёмно-серым. Это, конечно же, мелочь, но она делает внешность смартфона интереснее. В Samsung Galaxy A7 (2017) используется 5,7-дюймовый дисплей, и этот факт вызывает опасения по поводу комфорта во время работы со смартфоном. Тем не менее, в реальности размеры аппарата ближе к 5,5-дюймовым моделям, и если нет проблем с их использованием, то и с Samsung Galaxy A7 (2017) не будет.

Это достигается за счёт относительно небольших рамок вокруг экрана, а также скруглённых граней корпуса. И хотя само по себе стекло довольно скользкое, шероховатые боковины не дают смартфону выпасть из рук. Но надо отметить, что стекло может царапаться, поэтому есть смысл присмотреть к Samsung Galaxy A7 (2017) защитный чехол. Я пробовал походить с фирменным прозрачным чехлом-книжкой, он хорошо защищает корпус, даже если смартфон падает, но заметно увеличивает его толщину. Так что если не нужна максимальная защита, то я бы рассмотрел альтернативный вариант с плёнкой на экран и чехлом-накладкой на тыльную сторону. А вот от чего Samsung Galaxy A7 (2017) не нужна дополнительная защита, так это от воды, и это пока редкость для смартфонов данной ценовой категории. Корпус аппарата имеет защиту по стандарту IP68, и его можно опускать в воду на глубину до 1,5 метра, на время до 30 минут. Сценариев использования такой функции масса, от походов в бассейн до съёмки видео под дождём. Но для меня важнее, что смартфон можно дать поиграть ребёнку, когда он ест шоколадку, и потом просто помыть. Как показала практика, Samsung Galaxy A7 (2017) с таким справляется без проблем. Под дисплеем смартфона есть сканер отпечатков пальцев, с помощью которого можно быстро разблокировать экран. В моделях среднего уровня такие датчики уже не редкость, но не всегда они в них работают хорошо. В Samsung Galaxy A7 (2017) сканер в целом работает на уровне флагманских моделей, за исключением тех случаев, когда на него попадает вода. Поэтому после погружения в воду сканер нужно либо сразу протереть, либо ввести пароль для разблокировки смартфона.

В повседневном использовании Производители уже умудряются ставить в смартфоны 4К дисплеи, но даже 2К — это пока не уровень моделей среднего уровня. Да и, по правде говоря, производители несколько переоценивают высокое разрешение в смартфонах. Например, в Samsung Galaxy A7 (2017) при 5,7-дюймовом дисплее используется разрешение 1920х1080 точек, и при 386 ppi этого вполне достаточно, чтобы экран не был зернистым. На нём комфортно как рассматривать картинки, так и читать мелкий текст. Матрица Super AMOLED традиционно показывает очень яркие цвета, поэтому я предпочитаю режим «Фото AMOLED», при котором дисплей практически идеально вырисовывает треугольник цветового пространства sRGB. В настройках экрана можно активировать фильтр синего цвета, тогда он становится заметно «теплее» по цветопередаче. Эту функцию можно активировать просто от заката до рассвета солнца, либо указать время самостоятельно. Если говорить о дисплее Samsung Galaxy A7 (2017), то нельзя не упомянуть о функции Always on Display, которая должна быть во всех современных смартфонах. Она очень простая, но от этого не менее полезная: на заблокированный дисплей аппарата выводится некое подобие скринсейвера, и это может быть время, оповещения, календарь, либо просто картинка. И так как экран здесь Super AMOLED, то каждый пиксель подсвечивается индивидуально, соответственно для того, чтобы всё время выводить на дисплей небольшое изображение, не требуется много энергии. Покупая флагманский смартфон, ты всегда можешь рассчитывать на хороший уровень производительности. С моделями среднего уровня сложнее, они часто получают не только менее производительные чипы, но и банально старые. Но, к счастью, Samsung Galaxy A7 (2017) не из их числа. В аппарате используется 14-нанометровый процессор Exynos 7880 с частотой 1,9 ГГц, есть 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Последний параметр теперь не менее важен, чем первые два, так как 16 ГБ иногда не хватает даже для того, чтобы поставить на смартфон обновление. Так что хорошо, что уже в базовой версии Samsung Galaxy A7 (2017) идёт хранилище на 32 ГБ. Кроме этого, неожиданно для своего класса, смартфон поддерживает карты памяти microSD ёмкостью 256 ГБ. И важно отметить, что в Samsung Galaxy A7 (2017) слот для второй nano SIM отдельный от карты памяти, и не нужно выбирать между вторым номером и дополнительным хранилищем. Я постоянно не использую два номера, но в командировках это бывает полезно, а в этой модели даже не нужно вынимать основную «симку», чтобы поставить дополнительную. При работе с почтой, браузером, клиентами соцсетей, а также с Facebook Messenger, Telegram, Viber и Skype в фоне, аппарат не притормаживает и не подвисает. Интерфейс работает быстро, очень нравится новая анимация. Даже если запустить десяток приложений, то интерфейс не станер работать медленне. Тем не менее, не все из запущенных программ будут постоянно находиться в фоне, и при повторном открытии им необходимо будет пару секунд на перезапуск. Но это, в том числе, одна из особенностей операционной системы Android, на которой работает Samsung Galaxy A7 (2017), ведь в ней используется гибридная многозадачность. В Samsung использовали не самую новую версию Android, остановившись на сборке 6.0.1, хотя это не создаёт проблем в работе и отчасти компенсируется новым интерфейсом. Последний стал чище и более упорядоченным, например, иконки по умолчанию одного размера и формы, а в настройки разбиты на пункты с информативными подписями. При этом в смартфоне можно менять и темы оформления, и иконки.

Что касается производительности в играх, то здесь всё зависит от оптимизации и настроек самой игры. Например, я без проблем играл на Samsung Galaxy A7 (2017) в XCOM: Enemy Within, который вышел на ПК в 2013 году. Сетевой World of Tank Blitz со средними настройками графики выдавал 50-60 кадров в секунду, а вот на максимальных настройках они опускались до 20-30 кадров в секунду. При этом во время игры смартфон практически не нагревается, что тоже важно. Из стандартных возможностей интерфейса, понравилась «Защищённая папка». Это запароленная и зашифрованная папка, работающая на технологии Knox, в которую можно поместить свои данные, например, отдельную записную книжку, почту, заметки и файлы. Здесь даже браузер отдельный. При этом можно переместить внутрь папки любую программу, установленную на смартфоне, она клонируется и в неё можно добавлять другую учётную запись. Это полезно не только для того, чтобы скрывать свои данные, но и если хочется чётко разделить рабочие и личные задачи, для которых используются одни и те же приложения.

И основная камера в Samsung Galaxy A7 (2017), и фронтальная, имеет разрешение 16 мегапикселей и диафрагму f/1.9. Даже на фоне флагманов выросло количество мегапикселей, но я бы пожертвовал им ради оптической стабилизации. Этого в смартфоне немного не хватает. Снимки при хорошем освещении Снимки при плохом освещении Снимки на фронтальную камеру И если в дневное время автоматический режим делает хорошие снимки даже на ходу, то в ночное нужно постараться, чтобы фото не смазалось. Кроме этого, отсутствие оптической стабилизации хорошо видно и по видео. Последнее смартфон умеет записывать в разрешении до Full HD. Но в целом, камера, как для модели этого уровня — отличная. Редкий смартфон среднего ценового сегмента может вытягивать детали на фото при плохом освещении.

Музыка Музыку на Samsung Galaxy A7 (2017) я слушал через Google Play Music и в основном через внутриканальные наушники Samsung In-Ear Rectangle Design. Смартфон звучит отлично, обеспечивая хороший запас громкости. Кроме этого, есть программный усилитель звука, эквалайзер, а также фирменная технология Adapt Sound. С помощью последней можно подстроить звучание под свой слух. Для этого проходится простой тест, во время которого в наушники подаются звуковые сигналы на разной частоте, и в зависимости от того, слышит их пользователь или нет, настраивается звук. Работает это не только для наушников, но и для разговорного динамика. К слову, он в Samsung Galaxy A7 (2017) очень громкий, я даже в шумной обстановке не выкручивал звук выше половины громкости. А вот где немного не хватает объёма и громкости, так это во внешнем динамике. Вероятно, это из-за мембраны, которая защищает корпус от попадания воды. Впрочем, если не слушать музыку с внешнего динамика, то для мелодии звонка громкости хватит, а в шумной обстановке можно добавить вибровызов. Время работы Встроенный в Samsung Galaxy A7 (2017) аккумулятор имеет ёмкость 3600 мАч. Благодаря этому, а также процессору и разрешению экрана, даже при активном использовании смартфон работает 1,5 дня, что для меня просто отличный результат. При этом аппарат поддерживает быструю зарядку, за 25 минут он заряжается на 30%. Зарядное устройство подключается через порт USB Type-C, и так как он двусторонний, то чуть удобнее, чем microUSB.