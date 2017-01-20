Оцениваем, что нашел и потерял обновленный Peugeot 2008

Когда-то на ITC.UA уже выходил краткий обзор Peugeot 2008, но теперь пришло время взглянуть на автомобиль «по-новому»: в варианте полноформатного обзора, с детальным разбором каждого пункта. Ведь и герой обзора новый, точнее – обновленный.

Позиционирование

Кроссовер Peugeot 2008 номинально не имеет предшественников, с этой моделью компания впервые пришла в данный класс (Nissan Juke, Opel Mokka, Ford EcoSport, KIA Soul). Однако, если отбросить полный привод (который выбирают не более 10% покупателей в классе), если посмотреть на «исходники» вышеназванных моделей, то становится ясно – это просто более просторные и универсальные версии хэтчбеков В-класса. А раз так, то…

Первый компактный универсал в современной истории Peugeot – 206 SW – появился в 2002 году. В 2007-м представлен Peugeot 207 SW, спустя год – его «подросшая» вседорожная версия 207 SW Outdoor. С дебютом семейства Peugeot 208, универсал окончательно вырос в компактный кроссовер – так и появилась самостоятельная модель Peugeot 2008. В 2016-м кроссовер пережил обновление, призванное сделать его более «мужским»: новая передняя часть, четко выделен капот, защитные накладки на колесных арках, другие моторы и АКПП, плюс дебютировала спорт-версия GT line

Родство с универсалами здесь более чем уместно: у Peugeot 2008 нет полного привода ни в одной из версий, его клиренс составляет лишь 165 мм, а профиль больше растянут (универсал), чем приподнят (кроссовер). С другой стороны – для бордюров и снега клиренса достаточно; кузов полностью укрывают защитные накладки; проходимости способствует система Grip Control. В сумме – этакий городской универсал-кроссовер: не для бездорожья, но для плохих дорог, бровок, снега, грунтовки.

Как едет?

Четко и плотно, но без лишней тряски. Кроссовер Peugeot 2008 без промедлений отзывается на повороты маленького руля, уверенно стоит на дуге поворота; в тоже время его подвеска не страдает излишней жесткостью. В итоге – удачный баланс для водителя, любящего повороты, и его семьи, требующей комфорта.

А чем еще порадует Peugeot 2008? Пилота – необычной организацией салона Peugeot i-Cocpit: руль маленький, приборы расположены над ним и смещены дальше к лобовому стеклу – в итоге создается впечатление быстрых реакций (амплитуд движений рулем меньше привычного) и большего простора салона. Все дополнительные функции собраны в едином сенсорном дисплее: аудиосистема и радио, телефон, настройки автомобиля, подключение смартфона, картинка навигатора и камеры заднего вида (при их наличии). Но самые важные переключатели – всегда «под рукой»: климат-контроль, регулировка громкости, селектор Grip Control, пр. Необычный глубокий вырез переднего бокового стекла около зеркала заднего вида способствует улучшению обзора.

Пассажирам Peugeot 2008 понравится своим простором в длину: сзади места для ног ощутимо больше, чем в родственном хэтчбеке Peugeot 208. На ощущения простора работает панорамная крыша с красивой голубой подсветкой. Но есть и замечания: «ступенчатая» крыша с подъемом сзади – это лишь дизайнерский элемент, запас места над головой средний; нет подлокотника, что нормально для средней комплектации, но в тестовой ТОП-версии уже хотелось бы видеть.

Проще всего обновленный Peugeot 2008 узнать спереди: новый «нос», решетка радиатора, бампер. Салон Peugeot i-Cocpit: маленький руль и приборы над ним; все допфункции объединены в сенсорном дисплее; но главные – по-прежнему с отдельными кнопками и переключателями. Вырез в боковом окне способствует ощущению простора и улучшает боковой обзор. Сзади – радует запас для ног; а вот ширина и высота салона просто «достаточные». Аналогично с багажником: 350 л – это в рамках класса, ни больше, ни меньше

Бензиновый 3-цилиндровый турбо-мотор ощутимо вибрирует и рычит на низких оборотах (до 1 700-2 000 об/мин), но затем вибрации уходят, а к рыку добавляется неожиданная тяга и живость характера – маленький мотор бодро-то везет! В целом двигатель любит высокие обороты: около 3-4 тыс. об/мин – это для него нормальный режим, а вообще мотор не прочь «крутить» 5-6 тыс. об/мин (что и приходится делать, если нужен обгон и/или в салоне 4-5 людей). Но в таком случае растет расход топлива, а если хотите экономить – то придется ездить «на низах» (до 2 000 об/мин), где небольшому расходу вторит столь же небольшая тяга и слабое торможение двигателем.

Задор двигателя поддерживает 6-ступенчатая АКПП серии ЕАТ6 (стандартный/зимний/спортивный режим работы; возможность ручного выбора передач; функция быстрого переключения Quickshift). Ранее этот «автомат» встречался только на ТОП-овых автомобилях Группы PSA, но в 2016-м году пришел на компактные и недорогие модели (один из примеров – обновленный Citroen C4). В целом – без претензий: переключает мягко и быстро, в передачах не путается; при разгоне всегда старается держать от 1 700-1 800 до 3 000-3 500 об/мин, что оптимально для двигателя.

Главные обновления Peugeot 2008 «по железу» – бензиновый 3-цилиндровый мотор PureTech Turbo EB2DTM (1,2 л, 110 л.с., 205 Нм) и 6-ст. АКПП серии ЕАТ6 с функцией быстрого переключения передач Quickshift. Сразу за рычагом АКПП – шайба системы Grip Control, которая была и раньше. Интересное наблюдение к рождественским морозам под -20: ввиду отсутствия одного цилиндра (меньше потери на трение, меньше насосные потери) и наличия усиленной АКБ (для системы «Stop/Start»), мотор запускался всегда с 1-го раза и очень быстро

Есть ли инновации?

В целом по технике – интересен сам двигатель PureTech Turbo: здесь объединились 3-цилиндровая схема, непосредственный впрыск топлива, турбина, система «Stop/Start». В тестовом автомобиле был установлен мотор мощностью 110 л.с., но в целом гамма PureTech включает в себя двигатели мощностью от 72/82 л.с. (атмосферные) до 110/130 л.с. (турбо). Компания Peugeot обещает снижение расхода топлива до 1,5 л/100 км относительно атмосферных моторов схожей мощности, уменьшение выбросов СО2 до 25%, высокий крутящий момент (205-230 Нм у ТОП-версий при 1 500-1 750 об/мин). Результат – мотор PureTech Turbo уже два года подряд побеждает в конкурсе «Engine of the Year» в классе 1-1,4 л, отобрав первенство у мотора VW 1.4 TSI/TFSI, который в прошлом «правил бал» в этом классе много лет. С пунктами о расходе топлива и выбросах СО2 можно поспорить (см. блок «Содержание» ниже), но в целом – мотор хорош.

Двигатель PureTech Turbo – как один из лучший примеров современного моторостроения. К видео можно добавить лишь упоминание системы «Stop/Start»: она отключает двигатель при остановках на светофоре (при ощутимом нажатии педали тормоза), но если чуть-чуть притормаживать в пробках – то двигатель не глушится; также «Stop/Start» не срабатывает, если мотор не прогрет, при сильных морозах, движении задним ходом, включенном кондиционере, пр.

Интерес вызывает и система Grip Control, которая уже встречалась – она была описана на примере Peugeot 3008. Если кратко: это «умная» противобуксовочная система, которая по-разному управляет проскальзыванием правого/левого колеса для улучшения проходимости. Здесь речь идет только о легком бездорожье – Grip Control не заменяет собой полный привод (таких версий 2008-го в принципе нет), а лишь расширяет возможности автомобиля при езде по снегу, песку, грязи. Еще одно замечание: система Grip Control идет в комплекте с всесезонными шинами Goodyear Vector 4Seasons, Michelin CrossClimate, и т.д. В итоге собирается этакий «универсальный вариант»: для разной погоды, для разных дорог и направлений.

Система Grip Control – это шайба выборов режима езды в зависимости от дороги и всесезонные шины в комплекте. Отображение выбранного режима – на небольшом дисплее между приборами

Apple CarPlay и MirrorLink в Peugeot 2008

Мультимедийная система автомобиля построена вокруг 7-дюймового сенсорного экрана, на который также выодится некоторая сервисная информация. Для подключения смартфонов можно использовать беспроводной протокол Bluetooth или USB кабель. Последнее необходимо для работы Apple CarPlay и MirrorLink, которые транслируют информацию со смартфонов на экран мультимедийной системы.

Apple CarPlay работает очень просто, необходимо лишь подключить совместимый iPhone через кабель к USB-порту автомобиля, выбрать соответствующую опцию, и на экране сразу появляется набор из шести приложений: телефон, музыка, карты, сообщения, подкасты, аудиокниги.

С MirrorLink чуть сложнее, эту опцию поддерживают не все смартфоны, при этом даже если она в них значится, то может не работать с разными машинами. Нам не удалось подключить к мультимедийной системе Peugeot 2008 Galaxy S7, так как в нём MirrorLink предназначен для автомобилей Volkswagen.

Конкуренты

Сегмент компактных кроссоверов В-класса существует уже много лет и даже десятилетий (вспомним Ford Fusion, Suzuki Ignis, Honda HR-V), но он заново переродился с выходом Nissan Juke. Это первый конкурент Peugeot 2008 и один из немногих в классе, кто предлагает полный привод; плюс есть мощный турбо-мотор и спортивная версия. Отметим и модель Suzuki Vitara: передний или полный привод, «механикой» или «автоматом», около-спортивная 140-сильная Vitara S. Также в конкуренты запишем Citroen C4 Cactus и KIA Soul: оба компактные кроссоверы, «выросшие» из В-класса; они предлагают только передний привод; зато есть дизельные версии. Все вышеназванные конкуренты Peugeot 2008 в среднем оценены в 450-600 тыс. грн. и дают широкий выбор: разные моторы, трансмиссии, оснащение. И это только самые популярные модели-конкуренты.

А что может предложить Peugeot 2008? Двигатель – один: бензиновый 3-цилидровый 1,2-литровый PureTech Turbo. Трансмиссия – одна: передний привод, 6-ступенчатый «автомат»; добавить можно лишь систему Grip Control. Комплектаций – две: средняя Active за 508 тыс. грн. ($18,5 тыс.) или максимальная Allure за 542 тыс. грн. ($19,7 тыс.). К чести Peugeot 2008, даже версия Active предлагает очень хорошее оснащение: круиз-контроль; фронтальные и боковые подушки безопасности плюс боковые шторки безопасности; 2-зонный климат-контроль; ESP; электропривод стекол и зеркал; электропривод складывания зеркал; датчик света и дождя; подогрев передних сидений; систему мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном, Bluetooth, Apple CarPlay, управлением на руле; пр. Максимальная версия добавляет: систему Grip Control и всесезонные шины на 16-дюймовых легкосплавных дисках; камеру заднего вида; расширители колесных арок; дополнительные защитные накладки спереди и сзади; пр. Как видите, «базовый» Peugeot 2008 далеко не «базовый», скорее наоборот – у многих конкурентов оснащение даже средней версии Peugeot 2008 Active вызывает зависть и бывает лишь в около-максимальных комплектациях.

Но что обидно: в конкурентах я могу выбирать комплектацию, мотор, трансмиссию – в итоге я выбираю цену. А Peugeot 2008 меня ставит перед фактом: «минимум 500 тыс. грн. или даже не подходи». Жаль, но дешевых версий с атмосферным мотором PureTech 82 л.с. и МКПП или РКПП в Украине нет.

Конкурентов – хоть отбавляй! Вот самые популярные – Citroen C4 Cactus, KIA Soul, Nissan Juke, Suzuki Vitara: у первых в «плюсах» дизельные моторы, у вторых в гамме присутствует полный привод и спорт-версии. Для борьбы с конкурентами обновленный Peugeot 2008 получил и новые дизели, и спорт-версию GT Line. Но это все в Европе, а у нас 2008-й только потерял: дешевых атмосферных моторов больше нет, спорт-версия и дизели «не доехали»

Стоимость содержания

От небольшого современного турбо-мотора ожидаешь топливной экономичности и здесь Peugeot 2008 радует, но ежедневных рекордов с ним не получить: в городе расход составил 7-10 л на 100 км (при пустых дорогах и аккуратной езде вышло 7 л; при быстрой езде и с полной нагрузкой вышло 9-10 л). На трассе при скорости 80-90 км/ч расход составил 4,5 л на 100 км; при 100-120 км/ч цифры увеличиваются до 5-6 л на 100 км пути. В целом неплохо, но это показатели схожих кроссоверов с атмосферными бензиновыми моторами 1,4-1,6 л схожей мощности. С другой стороны, если задаться целью экономии, то Peugeot 2008 «может»: к примеру, на ECOrally 2016 аналогичный Peugeot 2008 PureTech Turbo 110 л.с. АКПП «привез» расход 3,2 л/100 км (маршрут Киев-Львов-Киев, более 1 000 км, средняя скорость 54 км/ч). Конечно, радикально ситуацию с расходом мог бы исправить дизельный Peugeot 2008, но в Украину их не завозят.

Гарантия на автомобиль составляет два года, с помощью дополнительных платных сервисных контрактов ее можно продлить до пяти лет с ограничением по пробегу 100 тыс. км. Периодичность базового ТО – раз в 10 тыс. км.; расширенное ТО – раз в 20 тыс. км. Стоимость базового ТО – около 1 500 грн; расширенного ТО – 2 500-3 900 грн. Все цены указаны на январь 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании на сервисе.

В итоге

Автомобиль Peugeot 2008 в целом неплох: он вместительный внутри, но по-прежнему компактный снаружи; у него необычная передняя панель, хороший «универсальный» двигатель и адекватный современный «автомат»; клиренса, защитных накладок, системы Grip Control как раз хватит для «джунглей города»; у него удачная настройка ходовой части, баланс комфорта и управляемости. И да, Peugeot 2008 недешев, но он изначально хорошо оснащен – по соотношению «цена/мотор/коробка/оснащение» может выиграть у сравнимых конкурентов. Обновленный Peugeot 2008 нашел современный мотор и автомат, поддержку смартфонов, более серьезный внешний вид.

Но он потерял возможность выбора: что делать, если я хочу дешевый компактный кроссовер, спортивную версию, турбодизель? К примеру, в Великобритании для Peugeot 2008 предложено шесть моторов (три бензиновых, три дизельных, 75-130 л.с.); четыре комплектации, включая GT Line; четыре разные «коробки» – суммарно 18-ть вариантов! А в Украине – два. Можно не сомневаться, что маркетинг-отдел «Пежо Украина» выбрал самые «правильные» и «оптимальные» версии, на который пришлась бы добрая половина продаж из вышеупомянутых 18-ти модификаций. Однако отсутствие широкого выбора различных версий – спортивной, дизельной, дешевой – ограничивает круг покупателей Peugeot 2008 и лишает его дополнительных преимуществ перед многочисленными конкурентами, сколь бы хорошим не был сам автомобиль.

Плюсы:

Современная 6-ст. АКПП вместо «робота» и устаревшей 4-ст. АКПП ранее

Комфорт и управляемость – плотно, но не жестко; естественные реакции на руль

Салон: необычные, но удобные руль и приборы; хорошая боковая обзорность

Минусы:

Мотор в целом хорош, но где простенький «атмосферник» и экономичный дизель?

Еще раз – нет выбора: где дешевые версии с МКПП или РКПП? где GT Line?

Технические характеристики:

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,16 х 1,74 х 1,56 м; база 2,54 м

Багажник – от 350 до 1 194 л

Грузоподъемность – 550 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 140 кг

Мотор – турбо-бензин; 1,2 л; 110 л.с. при 5 500 об./мин.; 205 Нм при 1 500 об./мин.

Трансмиссия – передний привод, 6-ст. АКПП

Динамика и скорость – «0-100 км/ч» за 10,3 с, максимум 188 км/ч

Расход топлива (паспортный), л/100 км – город 6,6 л; трасса 4,4 л

Автомобиль предоставлен – Peugeot Украина www.peugeot.ua