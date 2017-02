Оцениваем возможности внедорожника Mitsubishi Pajero Sport

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport – да, именно «внедорожник», а не «кроссовер» – это лицо компании сегодня: самая современная и технологичная модель. А еще это авто получило звание «Лучший среднеразмерный внедорожник/кроссовер 2017 года в Украине», и сегодня он – это один из главных столпов, на котором строится успех Mitsubishi в нашей стране. Неужто и вправду Mitsubishi Pajero Sport настолько хорош?

Позиционирование

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (также использовались имена Montero Sport, Shogun Sport, Challenger, Nativa, и др.) дебютировал в 1996 году, широкомасштабные продажи начались в 1997 году. Автомобиль строился на основе пикапа L200 и Pajero Wagon 2-го поколения. К моменту дебюта Mitsubishi Pajero Sport уже планировался «большой» Mitsubishi Pajero Wagon 3-го поколения, который становился больше, сложнее, дороже – в итоге образовалась ниша для модели «попроще»; ее и занял Mitsubishi Pajero Sport. Следующее поколение Mitsubishi Pajero Sport было представлено в 2008-м году. Концептуально автомобиль не изменился: рама и родство с L200, полный привод с блокировками и понижающим рядом, дизели и бензиновые моторы (вплоть до V6 3,5 л). К этому времени Mitsubishi Pajero Sport стал очень важен для компании – он занимал 4-5-е место в общих мировых продажах, заметно обгоняя «старшего брат» Mitsubishi Pajero Wagon.

За все три поколения Mitsubishi Pajero Sport не изменился в своей сути: это довольно крупный рамный внедорожник с «серьезным» полным приводом, основанный на смеси L200 и Pajero Wagon

Новый Mitsubishi Pajero Sport – уже третьего поколения – был представлен в 2015 году в Таиланде, где и производиться; мировые продажи (включая украинские) стартовали в 2016-м. И так вышло, что «ученик превзошел учителя»: пока Mitsubishi Pajero Wagon 4-го поколения переживал очередной рестайлинг, Mitsubishi Pajero Sport 3-го поколения получил новый турбодизель, систему OFF ROAD MODE, современный 8-ступенчатый «автомат», несколько вспомогательных систем помощи водителю. В итоге сегодня практически по всем параметрам – новизне, дизайну, технологичности – именно Mitsubishi Pajero Sport является «лицом компании».

Как едет?

Рассказывая о езде Mitsubishi Pajero Sport, невозможно обойти вниманием пикап Mitsubishi L200. Помните его главные проблемы? Тряская задняя подвеска, мало передач в «автомате», шумноватый мотор (особенно для 181-сильной версии). А что предлагает внедорожник Mitsubishi Pajero Sport?

Невзирая на близкое родство, Mitsubishi Pajero Sport на голову выше. Хотя нет, я ошибся – на две головы! Во-первых, здесь использован 8-ступенчатый автомат V8AWG, который «спелся» с турбодизелем 4N15 так, будто этот дуэт был совместно рожден: всегда включается нужная передача (есть из чего выбрать!), но можно и «закрутить» мотор до 4 000 об/мин., переключения быстрые и плавные. А еще стало заметно меньше шума: помогла и новая АКПП с большим количеством передач, и улучшенная звукоизоляция салона автомобиля. Динамика не поражает воображение, но она «более чем, достаточная». И неважно автомобиль пуст или в салоне 4-5 человек – нагрузка почти не влияет на разгон.

Во-вторых, здесь установлена пружинная задняя подвеска вместо рессор. Результат – хорошая плавность хода. И, вместе с этим, улучшилась управляемость: заднюю часть автомобиля не подбрасывает, она всегда ведет себя прогнозируемо. Хотя без нюансов не обошлось. К примеру, ввиду больших колес (265/60R18) чувствуются вибрации неподрессоренных масс; при проезде средних неровностей порой проходит ощутимая «отдача» в руль. Из-за более высокого и тяжелого кузова у Mitsubishi Pajero Sport в сравнении с пикапом L200 чуть увеличились крены. Но все это мелкие нюансы, с которыми «можно жить».

Перед и боковина – выглядят отлично; зад – на любителя. В средних и максимальных версиях установлены передние светодиодные фары. Под капотом скрывается уже известный мотор 4N15, но в его партнерах – новый 8-ступенчатый «автомат». Отличная пара! Кроме современной АКПП, «по технике» отметим и заднюю часть: пружинная подвеска, дисковые тормоза

Салон продолжает взятую позитивную ноту: аккуратный и сдержанный дизайн; собственный «солидный» руль; приборы с цветным ЖК-дисплеем, который дает много полезной информации (режим работы полного привода и OFF ROAD MODE, средний расход топлива, запас хода). А еще – новая система мультимедиа: локализация, навигация, больше размер кнопок на дисплее, есть физические кнопки выбора главных пунктов меню… Удобно!

Видно, что создатели старались, прорабатывали мелочи. К примеру, на дверных картах есть вышитые «волны»; на сиденьях кожа «в складочку» – так раньше делали на премиальных «немцах», да и сейчас порой встречается; создает ощущение уюта и роскоши домашнего кресла. Сзади – царский простор, подлокотник с подстаканниками, возможность регулировки угла наклона спинки, подогрев сидений. Багажник огромен, на других рынках даже встречаются 7-местные версии Mitsubishi Pajero Sport.

Но во многом салон и багажник не доработаны. К примеру, передняя панель сделана из твердого пластика. Нормально для «японца»? Но почему в более доступных моделях ASX и Outlander пластик мягкий? Вариант отделки салона лишь один: чуть серебристых панелей да глянцевые вставки. А где дерево, пусть и за доплату? Не хватает дефлекторов вентиляции для задних пассажиров, электропривода крышки багажника, подсветки и автоматического режима кнопок электрических стеклоподъемников, газового упора капота. Наконец, стояночный тормоз с кнопочным управлением, который в просторечии «автоматический ручник» – оказывается совсем не автоматическим: он не снимается с парковки при начале движения, он не ставится на «паркинг» при выключении мотора; нужно каждый раз дергать кнопку.

Салон просторный и сдержанный в дизайне, внимание привлекает собственный руль. Деталировка кожаной обивки и регулировка спинки заднего сиденья – радуют, а вот жесткий пластик передней панели и отсутствие дефлекторов вентиляции сзади – нет. Багажник огромен, сюда просится 3-й ряд сидений

Все выглядит так, будто эти пункты оставили для последующего фейслифтинга. Может, покажется, что придираюсь – но ожидания от Mitsubishi Pajero Sport уж слишком велики. Ведь в основных вещах – управляемость и комфорт, динамика и экономичность, простор салона – автомобиль хорош, все придирки по «мелочи». Потому и ждешь, чтобы Mitsubishi Pajero Sport был хорош во всем без оговорок.

Есть ли инновации?

В этом пункте также невозможно обойтись без обращения к статье о пикапе Mitsubishi L200, где в деталях рассмотрен новый двигатель 4N15 и полный привод Super Select 4WD II. Среди главных отличий по «технике» Mitsubishi Pajero Sport – новая 8-ступенчатая АКПП и пружинная задняя подвеска, что упоминались выше. Но не только это: внедорожник Mitsubishi Pajero Sport получил ряд систем и технологий, из которых часть «заточена» под город, а другие – под езду по бездорожью.

Для города отметим FCM (Forward Collision Mitigation) – систему предупреждения столкновения с впередиидущим автомобилем. Эта система работает на основе датчика-радара, спрятанного под логотипом в решетке радиатора; она срабатывает в несколько этапов: первый – предупреждение водителя звуком и надписью на ЖК-дисплее; второй – предупреждение и торможение; третий – предупреждение и максимальное торможение. При скорости до 30 км/ч система FCM может успеть затормозить автомобиль полностью либо заметно снизить скорость для смягчения удара; при скорости выше 30 км/ч система сработает и начнет тормозить автомобиль, но полностью остановить его не успеет, речь идет только о снижении скорости для смягчения удара. Выходит этакий «автопилот» для пробок, как это бывало в ряде автомобилей?

Не совсем, поскольку FCM срабатывает жестко, при замедлении буквально «клюешь» носом – это система именно экстренного торможения. Чувствительность FCM регулируется отдельной кнопкой: при «максимуме» остается уж слишком большой зазор до автомобиля впереди, система явно перестраховывается; «минимальная» – уже слишком близко к другому авто; в итоге наиболее удобная «средняя» дистанция срабатывания.

Среди других «приятный мелочей современного мира» – круговой обзор, где четыре камеры дают общий вид сверху. Также на дисплей можно отдельно вывести вид с конкретной камеры: сзади, справа, пр. Управление – с помощью кнопки на руле; камеры дают картинку на скорости до 10 км/ч: к примеру, можно красться по бездорожью, поглядывая на неровности перед бампером автомобиля, которые не видно с водительского места. Также отметим наличие BSW – это контроль «слепых зон» боковых зеркал заднего вида: в зеркале зажигается яркий светодиод, если справа/сзади или слева/сзади относительно автомобиля есть помеха; BSW работает на скорости 20-140 км/ч.

Система FCM – это радар спереди, предупреждение для водителя, автоматическое торможение, кнопка управления слева от руля. В дополнение явно «просится» активный круиз-контроль, причем место под радар и взаимосвязь с тормозной системой уже есть. Есть и сам «активный круиз» – пока других рынках, но очень жду и для Украины. Круговой обзор – это четыре камеры по периметру авто и несколько вариантов картинки для водителя. Кроме картинки с камер, система мультимедиа предлагает радио, аудиосистему, подключение телефона, навигацию…

Это были, скажем так, «технологии для города» и «цивилизованной езды». А теперь немного о технологиях для бездорожья. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport предлагает две системы: HDC (Hill Descent Control) – помощник для спуска с горы, который работает до 20 км/ч; плюс OFF ROAD MODE – комплексная настройка автомобиля для бездорожья, здесь все намного интереснее.

Так, OFF ROAD MODE фактически являет собой «продвинутую» систему стабилизации и противобуксовки; она влияет на работу двигателя, АКПП, тормозов. Водителю OFF ROAD MODE предлагает выбор из четырех режимов: GRAVEL (гравий); MUD/SNOW (грязь/снег); SAND (песок); ROCK (камни). Включить первые три режима можно только при положении селектора полного привода в положениях 4HLc или 4LLc, включить режим ROCK можно только в режиме 4LLc. Причем при активации блокировки заднего дифференциала отключаются все электронные системы помощи – т.е. либо помощь OFF ROAD MODE, либо «один на один» с железом автомобиля и бездорожьем под колесами.

Признаться, на первых порах я не понимал сути OFF ROAD MODE: ведь активации этой системы возможна только в 4HLc или 4LLc – а в таком режиме полного привода, кажется, Mitsubishi Pajero Sport может проехать очень далеко и без различной вспомогательной электроники. Но мнение изменила открытая площадка со снегом, льдом, грязью вперемешку. Здесь можно ехать быстро – и система OFF ROAD MODE позволяет это делать! Она не исключает помощи ESP, помогает в стабилизации и управлении автомобилем – выходит езда в стиле «ралли-рейд»: небольшие сносы-заносы, но все под контролем и в «фан» водителю. Но только в режимах GRAVEL и MUD/SNOW – они близки между собой по ощущениям, обеспечивают более мягкие реакции автомобиля. А в режиме SAND машина становится более резкой и менее прогнозируемой – то мало газа, то много, вдруг дернет какое-то колесо или затормозит невпопад. Но ведь, я-то ездил по снегу/льду/грязи; при возможности постараюсь вернуться к этой теме в теплое время года, чтобы проверить работу техники на чистом песке. В режиме ROCK – доступен только в 4LLc – автомобиль ожидаемо становится медленным, он неспешно едет вперед и в гору, подобно трактору.

Арсенал Mitsubishi Pajero Sport для бездорожья: четырехрежимная трансмиссия с блокировкой «центра» и пониженным рядом; отдельная блокировка заднего «дифа»; помощь при спуске с горы HDC; и новинка – OFF ROAD MODE. Последнее фото – положение, в котором одно из задних колесо начинает отрываться от земли

А что будет, если отказаться от OFF ROAD MODE в пользу заблокированного заднего дифференциала? В таком случае Mitsubishi Pajero Sport становится более прямолинейным и грубым: пережал газ – занос и разворот; при пробуксовках одного из задних колес (повисшего в воздухе или стоящего на льду) – рывки от второго, которое в этот момент цепляется за поверхность и стареется сдвинуть автомобиль. С другой стороны, блокировка заднего «дифа» может пригодиться, когда нужно иметь постоянную жесткую связь между колесами. В итоге – Mitsubishi Pajero Sport предлагает оба варианта.

Конкуренты

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в Украине доступен с одним турбодизелем (181 л.с.), полным приводом Super Select 4WD II, блокировкой заднего дифференциала, механической (6-ст.) или автоматической (8-ст.) КПП, в четырех комплектациях. Базовая версия – 2,4 Invite MT – оценивается в 880 тыс. грн ($32 тыс.) и предлагает: систему стабилизации MASC; функцию помощи при старте в гору; фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные шторки безопасности, подушку для коленей водителя; 18-дюймовые легкосплавные колесные диски; климат-контроль; подогрев передних сидений; обычную аудиосистему CD/MP3; пр. Следующая комплектация – 2,4 Intense MT – обойдется в 953 тыс. грн ($35 тыс.) и дополнительно оснащена: датчиками парковки; системой UMS; хром-пакетом (накладки на зеркала, дверные ручки, передний бампер); двухзонным климат-контролем; подогревом задних сидений; системой бесключевого отпирания и запуска двигателя кнопкой; круиз-контролем; аудиосистемой с сенсорным дисплеем и Bluetooth; камерой заднего вида; светодиодными передними и задними фарами; датчиком света и дождя. Модификация 2,4 Intense АТ за 1 млн. 122 тыс. грн ($41 тыс.) логично добавляет 8-ступенчатый «автомат», а также: систему OFF ROAD MODE; контроль «слепых зон» зеркал заднего вида; систему помощи спуска с горы; пр. Наконец, максимальная версия 2,4 Ultimate AT ценой 1 млн. 268 тыс. грн. ($46 тыс.) дополнительно предлагает: систему FCM; собственные колесные диски; кожаную отделку салона; подогрев руля; камеры кругового обзора; навигацию и улучшенную систему мультимедиа. Последний вариант и был у меня на тесте.

На секунду – но это уровень цен крупных кроссоверов, а здесь мы имеем дело с рамным внедорожником и очень «серьезным» полным приводом. Можно ли найти ему конкурента? На первый взгляд, главный конкурент – это Toyota Land Cruiser Prado 150: рама, полный привод, пониженный ряд, блокировки, 177-сильный турбодизель. Но если взглянуть внимательнее, то Toyota Land Cruiser Prado 150 на полкласса выше: есть мощный мотор V6 4.0 (282 л.с.) и 7-местный салон; всегда АКПП; больше систем для бездорожья; даже есть задняя «пневма» и регулировка жесткости подвески. Это накладывает свой отпечаток на цену: базовая версия с бензиновым мотором 2,7 л стоит 1 млн. грн., следующая комплектация – уже почти 1,3 млн. грн.: дороже, чем максимальный Mitsubishi Pajero Sport! А если выбрать что-то похожее – турбодизель, средняя комплектация – то Toyota Land Cruiser Prado 150 обойдется в 1,4-1,5 млн. грн. Максимальные версии Prado заканчиваются на отметке 2 млн. грн. – и ведь берут. Поэтому для Mitsubishi Pajero Sport важно предложить одну-две очень «высокие» версии: с мощным мотором, улучшенной отделкой, возможно, 7-местным салоном – иначе пока покупателей Toyota Land Cruiser Prado 150 к себе не переманить.

Главный идеологический конкурент Mitsubishi Pajero Sport – внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150; но он дороже почти в 1,5 раза. Еще можно вспомнить Jeep Wrangler, VW Touareg, Land Rover Defender, Land Rover Discovery – но все они стартуют в цене с 1,5-1,6 млн. грн. Единственный подходящий конкурент – Toyora Fortuner: рамный крупный внедорожник; но только частные продавцы, да и то цена 1,2 млн. грн за версию с бензиновым мотором 2,7 л. Вообще своим прайсом Mitsubishi Pajero Sport бьет даже не по внедорожникам, а по крупным городским кроссоверам, «уделывая» их простором салона и проходимостью

Стоимость содержания

Городской расход в среднем составил 12 л на 100 км пути. Если на пути будет много пробок, если нещадно жать на педаль акселератора – то можно получить расход и в 15 литров. Но если ехать плавно и повезет с пустыми дорогами – то можно уложиться в «десятку». На трассе при скорости около 80 км/ч автомобиль потреблял 6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастал до отметки 7-8 л топлива на 100 км.

Гарантия – 3 года или 100 тыс. км. Период сервисного обслуживания – 1 раз в 15 тыс. км; цена ТО сильно зависит от пробега и перечня проводимых работ. К примеру, минимальная цена ТО (масло, масляный фильтр, топливный фильтр) – 4,2 тыс. грн.; максимальная цена ТО (масло, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, масло в раздаточную коробку и дифференциалы) – 9,3 тыс. грн. Цены указаны на февраль 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Если в двух словах – Mitsubishi Pajero Sport очень крут! Это пачка виагры, топор лесоруба, и «шерстяной волчара», смешанные в одном коктейле. Что особенно радует: без явных проблем и с адекватным ценником. Конечно, у Mitsubishi Pajero Sport есть немало замечаний, но все это «мелочи жизни» с которыми можно мириться. Зато у Mitsubishi Pajero Sport есть запас к росту: семиместный салон, активный «круиз», мощный двигатель, лучше отделка. Основание для такого роста на полкласса – рама и подвеска, трансмиссия и проходимость, простор салона – заложено крепкое. Ведь внедорожник Mitsubishi Pajero Sport достоин того, чтобы стать еще лучше.

Плюсы:

+ Редкий рамный «автомобиль на века» еще и с нормальной ценой

+ Союз дизеля и 8-ст. АКПП: быстро, удобно, комфортно, тихо, экономично…

+ Обновленная трансмиссия: блокировки и «понижайка» – для староверов, OFF ROAD MODE – для хипстер-модников

Минусы:

— По мелочам – хоть отбавляй; но в том и дело, что это все мелочи

— Даже не минус, а пожелание на будущее: мощный мотор, семь мест, люкс-отделка

Технические характеристики

Кузов – рамный внедорожник; 5 мест

Габариты – 4,785 х 1,815 х 1,805 м; база 2,8 м

Багажник – нет данных

Грузоподъемность – 670 кг

Минимальная снаряженная масса – 2 040 кг

Мотор – турбодизель; 2,4 л; 181 л.с. при 3 500 об/мин; 430 Нм при 2 500 об/мин.

Трансмиссия – полный привод, 8-ст. АКПП

Динамика и скорость – «0-100 км/ч» за 12,3 с, максимум 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), л/100 км – город 9,8 л; трасса 7 л

Автомобиль предоставлен – MMC Ukraine