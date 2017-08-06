Марти Берд, главный герой сериала Ozark, – финансовый аналитик. Он берет чужие деньги и вкладывает их в успешный бизнес. А лучше в не очень успешный. А еще лучше – в совсем не успешный. Дело в том, что главное для Марти – это не получить прибыль, а отмыть деньги одного из мексиканских наркокартелей.

Ozark / «Озарк» Жанр криминальная драма

Создатели Билл Дюбук, Марк Уильямс

В ролях Джейсон Бэйтмен (Марти Берд), Лора Линни (Вэнди Берд), София Хаблитц (Шарлотта Берд), Скайлар Гертнер (Иона Берд), Джейсон Батлер Харнер (Рой Пэтти), Джулия Гарнер (Рут Лангмор), Исая Моралес (Дэл) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2017

Серий 10

Сайт IMDb

В один не очень удачный день Марти, занимающийся исключительно офисной работой, оказывается перед выбором – умереть или с головой нырнуть в мир криминала. Он хватается за случайную соломинку и отправляется вместе с семьей в регион Озарк, штат Миссури, самое сердце Америки, чтобы отмыть 8 млн. наркодолларов. Впрочем, это не единственная проблема Марти, буквально перед самым отъездом он узнает, что жена ему изменяет.

Озеро Озарк, вокруг которого и происходят все события сериала Ozark – огромное водохранилище, созданное в 1931 г. после постройки гидроэлектростанции на реке Осейдж. При взгляде из космоса озеро напоминает фантастического дракона, прилегшего на зелень Великих равнин. Невероятное количество заливов, бухточек, притоков, делают его похожим на один из норвежских фьордов. И именно из-за такой береговой линии это отличное место отдыха на воде для представителей среднего класса. Именно здесь Марти Берд вынужден строить свою финансовую империю, причем строить в ускоренном темпе. У него всего лишь три месяца, иначе он сам и все члены его семьи умрут.

В чем-то Ozark похож на горячо любимый публикой Breaking Bad. Сериал Netflix тоже рассказывает о простых людях, по воле обстоятельств вынужденных вращаться в криминальных кругах. Они попадают во все более сложные и сложные ситуации, вынуждены постоянно врать окружающим и близким и принимать очень непростые решения.

Ozark, как и Breaking Bad – очень жесткий фильм. Здесь практически в каждой серии кто-то умирает, причем умирает порой очень неожиданно и очень жестокой смертью. При этом авторам совсем не обязательно показывать саму смерть, они способны нагнать ужаса просто намеками на происходящее за кадром, как это происходит, например, в финальной серии. Впрочем, порой убийства показывают совсем не прикрыто, крупно и жестко. Почти как в Game of Thrones, здесь не стоит привыкать к персонажам.

Джейсон Бэйтмен, исполнитель главной роли в Ozark, выступил в качестве эксклюзивного продюсера и режиссера двух первых и двух последних серий шоу. И, пожалуй, эти четыре серии самые сильные в Ozark. Вообще, Джейсон Бэйтмен приятно удивляет. Актер, от которого, кажется, ничего особенного уже не ждешь, внезапно создает чуть ли не лучший образ в своей карьере. Внешне почти всегда спокойный Марти Берд вдохновенно врет, изворачивается, подстраивается под обстоятельства, делает все, чтобы спасти жизни своей неверной жены, детей и окружающих, невольно втянутых в его операции. К сожалению, многие окружающие сильно, очень сильно страдают от этих усилий. Дуэт Джейсона Бэйтмена и Лоры Линни просто великолепен, им действительно удалось создать образы мужа и жены, у которых есть огромное количество претензий друг к другу, но которые все еще любят, несмотря ни на что. Радует Ozark и очень колоритными местными персонажами, от нетрадиционного, во всех смыслах, агента ФБР Роя Пэтти до представителей семейств Лангмор и Снелл.

В середине сезона Ozark несколько провисает, отвлекаясь на, казалось бы, совсем не важные детали вроде истории агента Пэтти, увлекается побочными линиями. Да и сам темп повествования несколько снижается, сонная жизнь американской глубинки только способствует этому. Впрочем, что-нибудь неожиданное, способное перевернуть жизнь семейства Берд с ног на голову и поставить их всех на грань, происходит в каждой серии. Порой даже по несколько раз.

К сожалению, сериал, казалось бы, подходящий к своему логическому финалу, заканчивается буквально на полуслове, оставляя авторам пространство для маневра. При этом Netflix еще не подтвердил работу над вторым сезоном шоу.

Да, возможно, Ozark несколько вторичен по отношению к Breaking Bad и не дотягивает до него по навороченности сюжета и режиссуре, но это по-своему хороший сериал, пытающийся объединить под одной крышей криминальную и семейную драму. Посмотреть Ozark стоит хотя бы ради игры Джейсона Бэйтмена и Лоры Линни, а также очень колоритных жителей американской глубинки.