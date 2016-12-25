Маркетинговый отдел сыграл с фильмом Passengers злую шутку. Картина, рекламируемая как романтическая история на борту фешенебельного космического лайнера, на самом деле не так глупа и прямолинейна, как может показаться на первый взгляд. Да, это не научная фантастика уровня Arrival, а скорей фантастика социальная, но, в принципе, даже неплохая.

Passengers / «Пробуждение» Жанр фантастика

Режиссер Мортен Тильдум

В ролях Крис Прэтт (Джеймс Престон), Дженнифер Лоуренс (Аврора Лейн), Майкл Шин (Артур), Лоуренс Фишборн (Гус Манкусо) и др.

Студии Village Roadshow Pictures, Columbia Pictures

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Нет, ваша девушка с удовольствием пойдет с вами на этот фильм и даже будет благодарна за приятно проведенное время – все-таки история любви двух пассажиров, не вовремя проснувшихся из-за сбоя электроники на гигантском космическом корабле, здесь присутствует. Вот только эта история с подвохом, далеко не все в отношениях механика Джеймса Престона и писательницы Авроры Лейн так гладко, как нам обещали в трейлере. Они совершенно разные люди и стали близки друг другу совсем не по своей воле, а скорей от безысходности.

От безысходности же герои покинули и родную планету. Нет, Земля в мире Passengers вовсе не загибается от экологических проблем или перенаселения. На Земле просто стало невыносимо скучно. Поэтому талантливый механик Престон и бежит в новый мир, где вещи еще не выбрасывают, а чинят. Одаренная же писательница Аврора пытается убежать от тени своего умершего отца, творчество которого затмевает ее собственные работы. Слетать в отдалённую колонию и обратно – это как отправить самого себя в будущее на два с половиной века. Богатая писательница, живущая в каюте люкс и питающаяся далеко не концентратами, может себе это позволить. В Passengers много таких не бросающихся в глаза деталей о мире будущего, поднимающих проблемы мира современного. Здесь и экономическое неравенство, и кабальные банковские договора, и проблема вещей, которые не поддаются починке.

Passengers – это на самом деле несколько фильмов в одном. Есть здесь и история космических Робинзонов, обустраивающих свою жизнь и страдающих от одиночества. И обещанная романтическая история. И неожиданная драма, поднимающая важный вопрос права одного человека менять жизнь другого, даже в экстремальных обстоятельствах. И фильм-катастрофа, с присущими ему героическими глупостями. И да, фантастика.

В плане фантастики Passengers, конечно, неоднозначный фильм. Если вас, как и меня, жутко раздражал вид корабля-ковчега в ролике, можете успокоиться, излишества и неуместная роскошь на борту объясняются по ходу фильма. А так авторы сценария не забыли даже плазменный щит, защищающий движущийся с субсветовой скоростью корабль от метеоритов. Другое дело, что в фильме полно других необъяснимых ошибок. Например, расположение замка ручного разблокирования системы охлаждения прямо на пути плазмы температурой в миллионы градусов. Или наличие на корабле с 5000 пассажиров всего одного автодоктора. Нонсенс. Или отсутствие на межзвездном судне банального реактивного ранца для выхода в космос. И т.д. и т.п. Логикой пожертвовали в пользу красоты. И корабль получился действительно красивый. А вот законами физики, начиная от закона сохранения импульса и заканчивая базовыми правилами термодинамики, решили пренебречь в пользу драматичного сюжета. Что ж, никто не обещал, что это будет научная фантастика.

Passengers – очень камерный фильм. Здесь, по большому счету, всего четыре актера, при этом один из них, Майкл Шин, играет робота-бармена. Отличного, кстати, робота. Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс – красивые и очень неплохие актеры, они отлично подходят друг другу и из них действительно вышла хорошая пара. А большего в данном случае и требовать глупо. Что же до Лоуренса Фишборна, то у него хоть и важная, но все-таки эпизодическая роль, его в этом фильме просто очень мало.

Несмотря на множество ингредиентов, в первую очередь Passengers — все-таки романтическое кино, и вы наверняка знаете, что герои в конце концов переборют все внутренние и внешние проблемы. Хотя, оборвав картину буквально на полукадре, авторы оставили открытым один важный вопрос. Решились ли Джеймс и Аврора превратить корабль-ковчег в корабль поколений?