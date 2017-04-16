Persona 5: все научились маски надевать…

Серия Persona — отличный пример правильного спин-оффа. Два десятка лет назад Atlus решила немного упростить свою RPG Shin Megami Tensei, сделав главными героями игры японских школьников и заменив постапокалипсис и религиозный контекст юнговским психоанализом.

Persona 5 Жанр jRPG

Платформы PlayStation 3, PlayStation 4

Разработчики Atlus

Издатель Atlus, Deep Silver, Бука

Официальный сайт

Какое-то время Persona еще цеплялась за материнскую серию, продолжая заимствовать из нее ключевые элементы, но уже с третьей части обрела самобытность и стала такой, какой ее знают и любят современные игроки.

Различные части Persona практически не связаны между собой, что будет большим плюсом для того, кто до сегодняшнего дня с серией был знаком только понаслышке. Так что если вас заинтересовали красочные и стильные трейлеры новой части, но отпугивает цифра 5 в названии — не переживайте, это именно та игра, с которой можно начинать знакомство как с сериалом Persona, так и с жанром японских ролевых игр вообще. Несмотря на то что Persona 5 — масштабная и не самая простая игра, порог вхождения у нее довольно низкий. Вкратце ее, как и любую Persona начиная с третьей части, можно описать как смесь из ролевой игры с пошаговыми боями, покемонов и социального симулятора.

Жизнь у главного героя не задалась — ввязавшись в довольно мутную историю, он получает запись о судимости в личном деле, и будучи отпущенным на поруки, вынужден сменить место жительства и перевестись в новую школу. Разумеется, подробности его перевода вскоре становятся известны всем, и новичок, на которого и так поглядывали косо, становится изгоем. Со временем вокруг него начинают собираться такие же отщепенцы — бывший член команды по бегу, панк и разгильдяй, дочь богатых родителей, модель и на четверть американка, хакерша-хикикомори, ученик известного художника, президент студсовета… Все они не вписываются в строго очерченные рамки японского социума, у всех те или иные проблемы с родителями, да и со взрослыми в целом, и, что не менее важно, все они могут попадать в метавселенную и призывать персон. Игорь, бессменный длинноносый хозяин бархатной комнаты, определяет персону как “маску”, которую человек надевает для взаимодействия с внешним миром, своеобразную броню для собственного “Я”. В Atlus над собственным бестиарием не особо заморачивались, вы без труда узнаете большинство встреченных персон — это герои мифов и легенд, известные монстры, позабытые боги и даже исторические персонажи. И если другие члены группы ограничиваются всего-лишь парой таких помощников, то протагонист может собрать их всех и даже переключаться между ними во время боя.

Друзья используют персон для сражений с тенями — подавленной частью личности человека, которую тот отказывается воспринимать. В метавселенной эти тени принимают облик отвратительных монстров и обитают в так называемых “Замках” — структурах, созданных человеческим бессознательным, состоящих из страхов, пороков и угнетенных желаний. Такие Замки, как показала практика, есть у каждого человека с психологическими проблемами, но Призрачные похитители сердец, как себя назвала шайка друзей, вторгаются в подсознание только к отпетым негодяям, чтобы похитить “сокровище” — квинтэссенцию злых помыслов и стремлений, определяющую характер и поведение человека, таким образом перевоспитывая его. Кроме Замков, в игре есть ряд случайным образом генерируемых подземелий Мементос — отражение коллективного бессознательного, эдакая демоническая подземка, где обитают необязательные для прохождения боссы.

Слишком сложно? Давайте проще. Замок — это обычное подземелье, разбитое на несколько уровней, наши школьники проникают в него, прокладывают путь к самому его сердцу, после чего в реальном мире предупреждают владельца о готовящемся похищении (иначе сокровище не материализуется) и возвращаются обратно для схватки с боссом. Если все пройдет хорошо — злодей перевоспитывается и сдается властям, если нет, такой удар по психике обычно оказывается фатальным и приводит к различным психотическим расстройствам, волна которых прокатилась по Токио одновременно с появлением Призрачных похитителей. Собственно, параллельно с героями в метавселенной хозяйничает еще кто-то, превращая людей в безмозглые куклы. Проблема в том, что ребята хоть и скрывают свои личности, но всячески поощряют распространение слухов о самом факте существования Призрачных похитителей, даже фан-сайтом обзаводятся для этих целей, так что подозрение вскоре падает на них.

Несмотря на всю красочность визуального ряда (серьезно, выглядит игра невероятно стильно, восторг от здешних эффектов, локаций и даже пользовательского интерфейса не проходит и после сотого часа игры), Persona 5 игра довольно мрачная — она затрагивает темы социальной несправедливости, эксплуатации, сексуального и физического насилия по отношению к подросткам. Да что там говорить, вскоре после начала игры мы бессильно наблюдаем за тем, как главного героя во время допроса избивают и накачивают наркотиками сотрудники силовых структур. Atlus категорически против малейших сюжетных спойлеров, издатель даже полностью заблокировал функцию Share, лишив игроков возможности сохранять видео и скриншоты из игры штатными методами, так что о сюжете больше ни слова, перейдем лучше к геймплею.

Бои мало чем отличаются от предыдущих частей — привычная для jRPG пошаговость, несколько типов магий, физические и дальнобойные атаки. Разбираясь с противником, приходится сперва выяснить, к какому типу атаки он уязвим, после чего сражение напоминает избиение младенца — дожидаемся своего хода, переключаемся на нужную персону и лупим по больному. Применение правильного типа атаки дает дополнительный ход, неправильно же выбранная стихия может, наоборот, полечить соперника или же отрикошетить в героя. Это правило работает в обе стороны: выбрали персону уязвимую для вражеской магии — ловите серию мощных ударов и готовьтесь загружаться. Вернулась в игру стадия торгов с побежденным или оглушенным противником. Поверженного врага можно шантажировать, требуя деньги или предметы, а можно рискнуть и попробовать уговорить присоединиться к героям. Правильно ответите на серию вопросов — получите новую персону, ошибетесь… в лучшем случае он даст вам какой-то хлам и убежит, в худшем — пойдет в атаку.

Полученных персон можно использовать по-разному — брать с собой в бой, прокачивать с их помощью уже существующие персоны, превращать в предметы или сливать воедино, превращая в нового персонажа. Выглядит этот процесс, правда, немного тревожно — посмотрите трейлер.

Впрочем, небольшие отличия от третьей и четвертой частей все-таки есть. Поскольку мы похитители, то бежать вперед сломя голову не стоит, передвигаемся короткими перебежками от укрытия к укрытию, а лишних столкновений и вовсе лучше избегать — они истощают запасы маны и целительных средств, а значит, затягивают прохождение подземелья, вынуждая возвращаться в наш мир, отдыхать и пополнять запасы. И проблема не в том, что по возвращении в Замок все монстры окажутся на своих местах, а в том, что время на выполнение задачи строго лимитировано.

И тут мы переходим ко второй, не менее важной части игры — социальному симулятору с элементами тайм-менеджмента. На путешествие по Замкам у ребят на самом деле уходит всего пара часов после школы, в остальное время им нужно ходить на занятия, заниматься спортом, общаться, работать, развлекаться, в конце концов. А на все это нужно время. Каждое действие в реальном мире развивает одну из характеристик персонажа — силу, привлекательность, интеллект и так далее. Характеристики, в свою очередь, помогают заводить социальные связи, которые играют в Persona ключевую роль. Чем больше времени вы проводите с напарниками, тем больше дополнительных навыков они могут использовать в бою, чем чаще вы посещаете местного подпольного доктора, тем больше вероятность получить скидку на медикаменты и открыть серию побочных квестов и так далее. Но вот беда — Макото отказывается проводить с вами время до тех пор, пока ваша образованность не достигнет нужного уровня, Такеми в один прекрасный момент перестанет общаться из-за недостаточного уровня привлекательности, а купить вот этот явно очень крутой пистолет вы не сможете банально потому, что у героя кишка тонка спросить цену у строгого торговца оружием. Понимаете, к чему все идет? Рано или поздно придется выбирать — отправиться за сокровищем, пойти покачаться в Мементос, засесть в библиотеке или сходить в кафе горничных, попрактиковаться во флирте. Активностей на самом деле огромное количество, глаза разбегаются, а времени на все про все один лишь год. Не справились — пеняйте на себя.

Выглядит эта часть игры как классическая анимешная школьная мыльная опера, с ее романами, дружбой, предательством, школьными кружками, посиделками за миской рамена и обязательным эпизодом на пляже. И вся эта милая подростковая непосредственность резко контрастирует с миром взрослых, полном зла, насилия и равнодушия. Собственно, игра как раз об этом — о бунтующих подростках, не видящих во взрослых опоры и поддержки, об их попытках справиться с двуличием и несправедливостью, о срыве защитных масок, которые мы вынуждены носить, подчиняясь требованиям социума, и о поиске своего я. Все это настолько отличает ее от обычных RPG, в которых вы спасаете мир от очередного Темного Властелина, что мы рекомендуем обратить на игру внимание даже тем, кто не очень любит jRPG, Persona 5 этого стоит.



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