Первый взгляд на ASUS ZenBook Flip 14 и VivoBook Flip 14

На выставке IFA 2017 компания ASUS показала два новых ноутбука, сенсорный дисплей которых раскрывается на 360 градусов. Модели получили название ASUS ZenBook Flip 14 и VivoBook Flip 14. Давайте посмотрим, что в них интересного.

ASUS ZenBook Flip 14

ZenBook Flip 14, как можно догадаться из названия, это 14-дюймовый ноутбук, дисплей которого может раскрываться на 360 градусов. Таким образом, модель можно использовать в качестве крупного планшета.

Корпус ZenBook Flip 14 полностью металлический, на крышке дисплея можно увидеть фирменный концентрический узор с логотипом ASUS по центру. Корпус при этом имеет размеры 32,7х22,6 см, при толщине 1,39 см и весе всего 1,5 кг.

Выглядит ноутбук довольно стандартно, как для моделей ASUS, в его дизайне можно выделить разве что относительно тонкие рамки вокруг дисплея. Тем не менее, в руках устройство ощущается приятно, детали подогнаны плотно, дисплей прикрыт защитным стеклом, при этом весит ZenBook Flip 14 как 13-дюймовая модель.

Все порты на корпусе ноутбука расположены на боковых гранях. Справа слот для карт microSD, USB Type-C, 3,5 мм разъём для наушников, USB 3.1, HDMI и гнездо зарядного устройства.

Слева можно найти только один USB 3.1.

Как уже сказано выше, дисплей ноутбука имеет диагональ 14 дюймов, используется IPS панель с сенсорным слоем и поддержкой активных стилусов. Разрешением экрана составляет 1920х1080 точек, в ASUS обещают 100% охват цветового пространства sRGB и динамический контраст 1000:1.

В ZenBook Flip 14 установлен 4-ядерный процессор 8-го поколения Kaby Lake Refresh, это может быть Intel Core i5-8250U с частотой 1,6 ГГц (3,4 ГГц в режиме Turbo Boost) или Intel Core i7-8550U с частотой 1,8 ГГц (3,7 ГГц в Turbo Boost). Объём оперативной памяти может быть 8 или 16 ГБ (2133 МГц LPDDR3), а выбор накопителей включает SSD SATA3 на 128, 256 или 512 ГБ, а также PCIe 3.0 x4 на 512 ГБ. Ноутбук оснащается дискретной графикой NVIDIA GeForce MX150, выполненной по 14 нанометровому техпроцессу. Сама видеокарта при большей экономичности должна обпеспечивать производительность практически на уровне GeForce GTX 950M. Из беспроводных модулей в ноутбуке есть Wi-Fi a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2.

Клавиатура в ZenBook Flip 14 островного типа с подсветкой, клавиши имеют ход 1,4 мм и выполнены из приятного на ощупь пластика. Тачпад прикрыт стеклом, и в его правом углу расположен сканер отпечатков пальцев.

В ASUS ZenBook Flip 14 установлен аккумулятор 57 Вт-ч с поддержкой быстрой зарядки на 60% за 49 минут. А в целом в ASUS обещают автономность на уровне 13 часов, но это мы сможем проверить уже в обзоре.

В целом, у ZenBook Flip 14 не самый привычный формфактор для этой диагонали, но хорошая производительность, с виду качественный дисплей и удобная клавиатура с тачпадом. Если автономность действительно окажется на хорошем уровне, а стоимость не слишком высокой, то модель может стать интересным предложением в сегменте 13-14-дюймовых ноутбуков.

ASUS VivoBook Flip 14

VivoBook Flip 14 — это родственная модель для ZenBook Flip 14, но более доступная. Представители ASUS в Берлине называли стоимость ноутбука от $400 за базовую конфигурацию. При этом дизайн и формфактор модели практически такой же, как у ZenBook Flip 14.

Отличия кроются в материалах, у VivoBook Flip 14 основа сделана из пластика, а металл прикрывает только крышку дисплея.

Но последний также закрыт защитным стеклом. При этом модель получилась толще — 1,54 см, но размеры корпуса (32,7х22,6 см) и вес (1,5 кг) одинаковые.

Портов в VivoBook Flip 14 не много и нет ни одного USB Type A. На правой грани находится гнездо зарядного устройства, micro HDMI, Type C и 3,5 мм разъём для наушников.

На левой грани можно найти слот для карт SD, а также порт microUSB, наличие которого в ноутбуке в 2017 году практически не имеет смысла.

Дисплей в ноутбуке 14-дюймовый, в ASUS не называют тип матрицы, но, по крайней мере, на стенде компании была модель с IPS. Экран при этом сенсорный, раскрывается на 360 градусов, и может быть с двумя разрешениями: 1920х1080 точек и 1366×768 точек. Дисплей при этом сенсорный, прикрыт защитным стеклом, и умеет работать с активными стилусами.

В VivoBook Flip 14 может быть установлен процессор Intel Core i7 7-го поколения, но также будут модификации с Pentium N4200, Celeron N3450 и N3350. Во всех модификациях графика встроенная. Объём оперативной памяти может быть 4 или 8 ГБ, а в качестве хранилища данных может быть установлена eMMC память на 64 или 128 ГБ, а в более дорогих комплектациях SSD SATA3 M.2 на 128 или 256 ГБ. Беспроводные модули также представлены Wi-Fi a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Клавиши островного типа в VivoBook Flip 14 сделаны из обычного матового пластика, но нажимаются с хорошо различимым ходом, да и в целом раскладка клавиатуры удобная. Тачпад в ноутбуке пластиковый, но в целом хорошо понимает позиционирование пальца и срабатывает без проблем.

В VivoBook Flip 14 встроена батарея на 39 Вт-ч, и фактическая автономность ноутбука будет зависеть от используемого процессора, так что её мы сможем оценить только после теста конкретной модели ноутбука.

Как мы уже выяснили, ASUS VivoBook Flip 14 — это более доступная альтернатива ZenBook Flip 14, которая при этом отличается по ряду аппаратных характеристик, а также по материалам корпуса. Насколько модель окажется удачной, можно будет судить по тестам каждой конкретной версии, ведь у VivoBook Flip 14 получается довольно много модификаций.