Первый взгляд на Huawei P8 lite 2017

Сегодня в Киеве Huawei провела локальную презентацию своего нового смартфона, получившего название P8 lite 2017. Мы посетили мероприятие и спешим поделиться первыми впечатлениями о новинке. Не будем вдаваться в особенности нейминга — сама компания объясняет использование такого названия феноменальным успехом на европейском рынке оригинального Huawei P8 Lite и, видимо, надеется, что новинка сможет его повторить. Давайте посмотрим, есть ли для этого какие-то предпосылки.

Дизайн

В дизайне нового P8 lite без проблем угадывается почерк Huawei, больше всего смартфон напоминает не продающийся в Украине Honor 8. Модель получила похожий корпус сравнимых размеров и формы.

Общая идея дизайна аналогична — Huawei называют его симметричным, что подразумевает аккуратное расположение различных датчиков, использование стекла с закругленными краями спереди и сзади. Приставкой lite можно объяснить замену металлической рамки на пластиковую стилизованную под металл.

Впрочем, упрощение материалов корпуса не сильно сказывается на восприятии устройства. Обновленный P8 lite относится к среднему ценовому сегменту и с такой внешностью аппарат как минимум не затеряется на фоне конкурентов. Смартфон будет представлен в трех привычных цветах: черном, белом и золотом.

Оснащение

С точки зрения характеристик модель может похвастаться неплохим оснащением. 5,2 дюймовый Full HD IPS дисплей, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, можно установить карту памяти (гибридный лоток). Есть сканер отпечатков пальцев, камеры на 12 и 8 Мп с увеличенным размером пикселей, аккумулятор емкостью 3000 мАч.

В качестве аппаратной платформы используется HiSilicon Kirin 655. Платформа выполнена с соблюдением норм техпроцесса 16 нм, включает 8 ядер (4×2.1 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) и графику Mali-830 MP2.

Можно ожидать, что с учетом разрешения экрана и использованного GPU аппарат будет не самым производительным в играх, но окажется вполне шустрым в повседневном использовании благодаря довольно производительному блоку CPU. С учетом современного техпроцесса SoC и средней емкости батареи, с автономностью проблем быть не должно.

Программные особенности

Одной из особенностей модели выступает ОС Android 7.0 и обновленная оболочка EMUI 5.0. Актуальные флагманы и модели среднего сегмента (P9, Nova и другие) тоже получат обновление, но именно P8 lite 2017 станет первым Huawei с последними версиями Android и EMUI среди доступных на украинском рынке.

В EMUI 5.0 есть множество мелких улучшений и обновлений, поменялся дизайн встроенных приложений, но в первую очередь вы заметите обновленный список многозадачности (теперь как в стоковом Android) и возможность включить отдельное меню приложений вместо размещения всех программ на рабочих столах.

Более подробно про оболочку мы расскажем в одном из ближайших обзоров смартфонов Huawei.

Цена, итоги

Продажи Huawei P8 lite 2017 начнуться в феврале. Новинку оценили в 6499 гривен, при этом в первые недели продаж в качестве подарка покупатели будут получать фирменный павербанк емкостью 13000 мАч.

В ближайшее время мы подготовим подробный обзор смартфона, где детально разберем основные достоинства и недостатки модели. Пока можем сказать, что по первым впечатлениям у компании получился действительно неплохой «середнячок». Потребители постепенно начинают более серьезно воспринимать бренд Huawei, поэтому P8 lite с нормальным оснащением и симпатичным внешним видом может оказаться вполне популярным.