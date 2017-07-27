Первый взгляд на Meizu Pro 7: зачем смартфону две основные камеры и два экрана?

26 июля в Чжухае Meizu презентовала свои новые флагманы Pro 7 и Pro 7 Plus. Самые нетерпеливые уже могут прочитать соответствующую новость и ознакомиться с основными характеристиками моделей, а также убедиться в том, что большинство утечек в очередной раз оказались правдивыми. Я же поделюсь первыми впечатлениями от быстрого знакомства с Pro 7 — аппаратом, который первым поступит в продажу в Украине.

Как обычно, начать можно с презентации. В этот раз Meizu выбрала крайне живописную локацию — в Чжухае находится штаб-квартира компании и там же есть футуристичный оперный театр.

Место подчеркивало одну из идей анонса — все делают смартфоны, которые отличаются друг от друга как зебры в одном стаде, а компания создала Смартфон…

В какой-то мере, с этим можно согласиться — Meizu представила оригинальную вариацию смартфона с двумя дисплеями, такие аппараты встречаются редко. Но хватит лирики, давайте посмотрим на новинки детальнее.

Дизайн

В определенной степени Pro 7 и Pro 7 Plus — традиционные для Meizu смартфоны. Они сделаны из гладкого алюминия, имеют минималистичный дизайн.

Лицевая сторона чистая, на ней есть только датчики и фирменная сенсорно-механическая клавиша со сканером отпечатков.

Форма корпуса удобная — углы скруглены и аппарат приятно лежит в руке (как бы банально это не звучало). Но если раньше Meizu создавала преимущественно аппараты с сильно скругленными гранями, то Pro 7 и Pro 7 Plus выглядят и ощущаются более прямоугольными.

Расположение элементов управления и разъемов традиционное для последних Meizu: физические клавиши справа, лоток для двух nanoSIM слева (карту памяти установить нельзя), разъемы и динамик снизу.

Безусловно, все внимание на задней панели привлекает второй экран и в этот же блок вписана двойная основная камера.

Второй экран

До анонса у меня были большие сомнения касательно реализации второго экрана и его функциональности — какую матрицу выберет компания, какая будет функциональная нагрузка?

Фактически, все оказалось довольно прогнозируемо. Сзади расположена AMOLED матрица с диагональю 1,9 дюймов и плотностью пикселей в 307 ppi. Дисплей встроен практически заподлицо со «спинкой», палец ощущает минимальный перепад.

В зависимости от угла зрения весь блок может выглядеть как полностью черным, так и будет возможность рассмотреть очертания экрана. Тут же находится два сенсора основной камеры и вспышка из двух диодов.

Первое знакомство показало базовую функциональность дополнительного дисплея: показ времени, погоды, шагов, уведомлений от приложений, а также использование его для съемки селфи на основную камеру.

Экран сенсорный, с ним можно взаимодействовать, но на огромную функциональность я бы не рассчитывал — на тестовом образце даже клавиши управления плеером на него не выводились. Впрочем, подождем образца для обзора с финальным ПО и будем делать выводы уже по нему.

Пока можно похвалить выбор технологии — оба экрана AMOLED, так что дополнительный не будет потреблять слишком много энергии, тем более, что он работает не все время. Зато «вау»-фактор уникальный, точно такого пока ни у кого нет.

Камеры

Pro 7 и Pro 7 Plus — первые флагманы Meizu с двойной основной камерой. Компания решила выбрать подход аналогичный Huawei и установила в свои аппараты по цветному и монохромному модулю на 12 Мп (f/2.0). Фронтальная камера — 16 Мп.

В камере появился специальный режим поддерживающий размытие заднего фона, есть ручные настройки и черно-белый режим. Также есть специальная клавиша для активации второго экрана, тогда изображение одновременно выводится на дисплей на «спинке» и на основной экран. Фотографировать в этом случае можно нажимая на клавишу громкости.

В материале есть несколько примеров снимков, сделанных на семпл с не финальным ПО, можно самостоятельно сделать выводы о фотографических возможностях флагмана.

На мой вкус, Pro 7 снимает неплохо, но судя по презентации, во всех версиях Pro 7 и Pro 7 Plus будут идентичные камеры, а между аппаратами достаточно отличий в характеристиках и цене. Собственно, к ним и перейдем.

Pro 7 и Pro 7 Plus — в чем разница?

Базовая версия Meizu Pro 7 построена чипе MediaTek Helio P25 и оснащается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти (eMMC 5.1). У смартфона 5,2 дюймовый Full HD экран и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по технологии mCharge 3.0. Также производитель указывает наличие звукового чипа Cirrius Logic CS43130.

Мы знакомились именно с таким аппаратом.

Старший Pro 7 построен уже на топовом Helio X30 с 128 ГБ постоянной памяти (UFS 2.1).

Pro 7 Plus — более крупный аппарат с экраном диагональю 5,7 дюймов разрешением 2560 на 1440 точек. Все версии смартфона построены на Helio X30, оснащаются 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор — 3500 мАч, быстрая зарядка — mCharge 4.0.

Получается, что между аппаратами предостаточно отличий в плане «железа», ведь базовый Pro 7 окажется фактически крепким «середнячком», а все старшие версии будут конкурировать с флагманами других компаний. Также будет разница во времени работы моделей.

По итогам быстрого знакомства можно сказать, что базовый Pro 7 работает вполне шустро, но чтобы делать окончательные выводы нужно провести со смартфоном больше, чем пару часов.

Найдутся и внешние отличия. Например, самый простой Pro 7 доступен в шикарном красном цвете, а также черном матовом и золотом. Pro 7 на 128 ГБ — в черном матовом, глянцевом и золотом цвете. Pro 7 Plus — два варианта черного, золотой и серебристый.

Итоги и цены

Признаюсь, что я не ожидал от новых флагманов Meizu ничего особенного. Тем не менее, модели кажутся интересными — компания понимает, что сегодня недостаточно просто предложить хорошие характеристики за минимальную цену, нужно «зацепить» покупателя. В этом плане два экрана и две камеры выступают уникальными особенностями, которые помогут привлечь покупателя.

Особенно популярной может оказаться базовая версия Pro 7. Пока нет информации, будет ли в Украине продаваться версия в красном цвете, но есть предварительная цена и сроки начала продаж.

В Украине новинку можно ожидать в сентябре, и если базовая версия будет стоить около 10 тысяч гривен, то у компании может получиться интересное предложение, особенно с учетом того, что в Китае аппарат стоит $432. Цены в Китае на остальные версии: $507 за Pro 7 на 128 ГБ, $537 за Pro 7 Plus на 64 ГБ и $612 за версию на 128 ГБ. В ближайшее время тестовый семпл появится в редакции для более детального знакомства. Тогда мы сможем рассказать про все особенности Pro 7 детальнее и сделаем окончательные выводы.