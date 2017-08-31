Первый взгляд на Nokia 8: оцениваем шансы на успех модели [IFA 2017]

Компания HMD начала с выпуска смартфонов Nokia, которые относятся к бюджетному и среднему ценовым сегментам и было очевидно, что в линейке не хватает флагмана. Его анонса пришлось ждать достаточно долго – Nokia 8 представили только 16 августа. На первый взгляд, флагман получился интересным. У него топовая аппаратная платформа, двойная основная камера с оптикой Zeiss, минимальная влагозащита – почти все необходимые атрибуты, и то, что мы любили в «тех» Nokia. В рамках IFA нам удалось лично познакомиться с Nokia 8 и мы спешим рассказать о своих впечатлениях.

Дизайн

Nokia 8 – небольшой, по современным меркам, смартфон. Диагональ экрана составляет 5,3 дюйма и даже с учетом достаточно широких рамок сверху и снизу над дисплеем модель очень приятно лежит в руке. Сразу стоит сказать, что флагман маркий, потому что алюминиевый корпус отполирован до зеркального блеска. Что в темно-синем, что в медном цвете, корпус Nokia 8 моментально собирает множество отпечатков пальцев.

При использовании устройств с экранами меньше 5,5 дюймов иногда ловишь себя на мысли, что дисплей мог бы быть больше, с другой – в них есть какое-то очарование и «восьмерка» не стала исключением из правил. В целом, как и остальные Nokia, флагман способен зацепить покупателя своим внешним видом, он аккуратный.

Пластиковые вставки для работы антенн радиомодулей находятся на верхней и нижней гранях, они не «заходят» на «спинку». Клавиши удобные, подсветка сенсорных кнопок сделана неплохо, хотя и могла быть менее яркой.

Экран, характеристики

Дисплей также заслуживает позитивной оценки. По субьективным впечатлениям компания выбрала качественную IPS матрицу с натуральной цветопередачей и отличным запасом яркости.

Внимание привлекает наличие режима Glance, который выступает менее функциональным аналогом Always on display от Samsung.

К основным характеристикам смартфона нет вопросов – внутри топовое решение от Qualcomm, которое обеспечивает отличную отзывчивость, наверняка хорошую производительность в играх и «чистый» Android 7.1.1 с быстрыми обновлениями.

Камеры

Также компания пытается показать, что Nokia 8 готов побороться с другими флагманами в качестве фотосъемки. Устройство оснащает оптикой Zeiss, системой из цветного и монохромного сенсора с оптикой с разным фокусным расстоянием, портретным режимом съемки и возможностью настройки степени размытия фона. Есть режим одновременной съемкой на фронтальную и основную камеры, первая также оснащается автофокусом.

Мне показалось, что софт камеры пока нуждается в некой «полировке», прежде, чем делать выводы, мы подождем образцов для неспешного тестирования. В частности, интерфейс настроек в разных режимах съемки выглядит простоватым, как будто он сделан «на коленке».

Итоги

Nokia 8 – приятный аппарат, своеобразный «просто флагман» для тех, кто все еще любит «ту Nokia» и скучает по былым временам. По результатам быстрого знакомства можно сказать, что к аппарату есть не столько претензии с точки зрения качества или реализации отдельных функций, сколько сомнения в том, что при цене в 600 евро он заинтересует многих пользователей в виду разнообразия альтернативных предложений от конкурентов.