Первый взгляд на ноутбук ASUS ZenBook Flip 15

На выставке IFA 2017 компания ASUS показал ноутбук ASUS ZenBook Flip 15. Как и в 14-дюймовой версии, его дисплей раскрывается на 360 градусов. Но сам Flip 15 крупнее и оснащается более производительными комплектующими, включая дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050.

Дизайн

Внешне ASUS ZenBook Flip 15 напоминает модели линейки Zenbook Pro, в частности побывавший у нас на тесте ноутбук UX550. Корпус ZenBook Flip 15 также сделан из алюминия, а дисплей прикрывает защитное стекло.

Но в отличие от других моделей ASUS последних лет, крышка экрана в новой модели без фирменных концентрических кругов, а просто матовая.

Размеры корпуса составляют 364×246 мм, а толщина — 19,2 мм. Как для 15,6-дюймового ноутбука Flip 15 получился не очень крупным, и довольно лёгким — его вес достигает 1,9 кг.

Как уже сказано выше, дисплей ноутбука раскрывается на 360 градусов. Это удобно, так как угол наклона ничем не ограничен, но с такими размерами и весом модель не подходит на роль планшета. На самом деле возможность складывать сенсорный дисплей нужна для рисования, ведь ZenBook Flip 15 поддерживает технологию Windows Ink и активные стилусы.

В целом, в дизайне ноутбука нет ничего необычного, модель для своего класса довольно стандартная.

Разъёмы

Все порты в ZenBook Flip 15 находятся на боковых гранях. На левой можно найти только USB Type-C с поддержкой Thunderbolt.

А на правом боку расположен слот для карт SD, 3,5 мм разъём для наушников, два порта USB 3.0, HDMI и гнездо зарядного устройства.

Дисплей

В ASUS ZenBook Flip 15 установлен 15,6-дюймовый сенсорный IPS экран с разрешением 1920×1080 точек, но производитель так же должен выпустить версию с 4К. В ASUS обещают, что экран способен отображать 100% цветового пространства sRGB, и при этом угол обзора составляет 178 градусов. Чисто визуально дисплей ZenBook Flip 15 оставляет приятные впечатления, но более детально оценить его мы сможем во время обзора.

Платформа

ZenBook Flip 15 один из первых ноутбуков ASUS с новыми процессорами Intel Core i7 8550U и i5 8250U, также модель оснащается 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Встроенное хранилище может быть построено на основе жёсткого диска ёмкостью до 2 ТБ, либо SSD накопителя SATA3 до 512 ГБ.

За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 1050. Таким образом, ZenBook Flip 15 подойдёт не только для работы, но и для игр.

Клавиатура и тачпад

Размеры корпуса ZenBook Flip 15 позволили ASUS установить в ноутбук полноразмерную клавиатуру с отдельным цифровым блоком.

Как и в других ноутбуках компании используются клавиши островного типа. Они нажимаются с хорошо различимым ходом, печатать на клавиатуре удобно.

Тачпад в ноутбуке немного смещён влево и не очень крупный, по сравнению с размерами корпуса. Тем не менее, он хорошо понимает позиционирование пальцев и поддерживает жесты.

Автономность

В ASUS ZenBook Flip 15 установлен аккумулятор на 52 Вт-ч, но производитель пока не указывает даже примерное время автономной работы, но мы надеемся проверить его уже в скором времени в полноценном обзоре.

В итоге

ASUS ZenBook Flip 15 — интересное дополнение к семейству 15,6-дюймовых ноутбуков ASUS, которое может составить конкуренцию Zenbook Pro. Новая модель не выделяется дизайном, но имеет хороший набор характеристик. При этом в ASUS на выставке обещали, что стоимость ZenBook Flip 15 будет стартовать с 900 евро, но компания пока не называет дату поступления ноутбука в продажу.