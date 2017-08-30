Первый взгляд на новые Predator: десктоп Orion 9000, ультимативный монитор X35 и аксессуары [IFA 2017]

Acer часто анонсирует новинки на профильных выставках и берлинская IFA – не исключение. В этом году компания уже удивляла публику необычными ноутбуками, поэтому осенью решила представить игровой компьютер, пополнить линейку мониторов и аксессуаров. Давайте посмотрим на них поближе.

Predator Orion 9000 (P09-900)

В качестве своеобразного «вау»-устройства от Acer на IFA представлен новый игровой десктоп Orion 9000. Компания говорит, что учла некоторые ошибки прошлых продуктов и новый ПК разработан с учетом того, что даже пользователи, покупающие готовый компьютер, все равно хотят иметь возможность простой модернизации «железа». Эти опции изначально заложены в Orion 9000.

Корпус Orion – классическая «башня» внушительных размеров и необычной формы (702 x 300 x 643 мм). У него есть все необходимые атрибуты игрового ПК: диоды, выставленные на показ вентиляторы, прозрачная боковая стенка, ручки для переноски и даже колесики сзади. С учетом того, что только сам корпус весит 15 кг, ручки и колеса точно понадобятся.

В качестве оснащения Orion 9000 будет поддерживать процессоры вплоть до топовых Intel Core i9 Extreme Edition (платформа X299) и конфигурации из нескольких GPU (до 4х AMD Radeon RX Vega / 2х NVIDIA GeForce GTX1080 Ti SLI). Для охлаждения CPU изначально установлена система жидкостного охлаждения Cooler Master. Остальные компоненты будут обдуваться с помощью привычных вентиляторов.

Также компания обещает много опций для выбора дисковой подсистемы и не только. В Европе ПК будет доступен в ноябре по цене от 1200 евро.

Predator X35

Не менее внушительная новинка – игровой монитор с 35-дюймовым изогнутым экраном с частотой обновления до 200 Гц. Он основан на VA-матрице разрешением 3440 на 1440 точек с соотношением сторон 21 к 9. Время отклика – 4 мс, контрастность 1 к 2500, яркость подсветки – 600 нит. Компания заявляет, что модель будет отображать 90% цветового пространства DCI-P3 и поддерживать актуальные технологии (NVIDIA G-SYNC, Acer HDR Ultra).

На IFA Predator X35 представлен в качестве муляжа, но можно не сомневаться в том, что он станет достойным дополнением Orion 9000. Продажи монитора должны начаться в первом квартале 2018 года.

Игровые аксессуары

Куда более «народные» новинки – игровые аксессуары. В Украине должны появиться продукты, которые уже представлены рынке (мыши, клавиатуры и рюкзаки), а в рамках IFA Acer представили новую гарнитуру и мышь.

Гарнитура Predator Galea 500 (PHW730) представляет из себя флагманские полноразмерные игровые наушники, которые подключаются к ПК по USB. Последнее продиктовано одной из «фишек» Galea. Гарнитура будет адаптировать звук в зависимости от поворота головы пользователя, что заинтересовать обладателей мультимониторных конфигураций.

С точки зрения конструкции перед нами привычная массивная гарнитура с крупными мягкими амбушюрами, которые полностью обхватывают уши. Подстройка под размер головы происходит автоматически. Гарнитура оценена в 300 евро.

Другая новинка – симметричная игровая мышь Cestus 500 (PMW730) со сдвоенными переключателями Omron. На основании мыши предусмотрены специальные переключатели, которые позволят выбрать между более мягким или жестким кликом основных клавиш. Кроме этого, Cestus 500 будет оснащаться сменными боковыми накладками. Мышь поддерживает настраиваемую подсветку, содержит 8 программируемых клавиш и может хранить 5 игровых профилей. Рекомендованная стоимость – 90 евро, срок выхода на рынок – ноябрь.

Итоги

Acer представила достаточно спокойное и плановое обновление серии Predator. С учетом постоянно пополняемой линейки аксессуаров, можно считать, что при желании геймеры смогут собрать полный набор устройств Predator. Анонсированные ПК, монитор и гарнитура – флагманские продукты, которые будет интересно протестировать, но высокая цена наверняка отпугнет рядовых игроков или они будут смотреть на более доступные устройства бренда.