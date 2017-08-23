Первый взгляд на Samsung Galaxy Note8

После проблем с Note7 было много рассуждений о том, будет ли Samsung дальше выпускать модели в этой линейке. И надо отдать компании должное, он не стала опускать руки, столкнувшись с неприятностями. И вот сегодня в Нью-Йорке компания Samsung официально представила флагманский смартфон Galaxy Note 8. Мне уже удалось попользоваться устройством, и в этом материале я делюсь первыми впечатлениями от работы с ним.

Дизайн и материалы

В Galaxy Note8 продолжается удачный дизайн Galaxy S8, лицевая и тыльная панель смартфона сделаны из стекла, которое закругляется по краям и плавно переходит в алюминиевую рамку корпуса.

Но традиционно для серии Note дисплей имеет приоритет над дизайном, ведь он также используется для работы со стилусом.

Поэтому в Note8 экран меньше загнут к боковым граням, чем в Galaxy S8.

Да и сам корпус менее скруглён по углам, поэтому смартфон выглядит практически как прямоугольник.

Дисплей занимает 82,98% лицевой панели, рамки по бокам минимальные, а сверху и снизу всего — 7 мм. При этом случайных нажатий во время работы со смартфоном нет, по крайней мере, ничего раздражающего я пока не заметил.

Если дизайн лицевой стороны Galaxy Note8 строится вокруг 6,3-дюймового дисплея, то на тыльной панели единственным заметным элементом является блок с двумя камерами и сканером отпечатков пальцев. Они расположены в один ряд и не выступают из корпуса. Сканер, как и в Galaxy S8, увеличивает шанс запачкать объективы камер.

В целом, дизайн Note8, за исключением небольших косметических изменений, мало чем отличается от Galaxy S8. Но в то же время не могу не отметить, что именно эти мелочи делают смартфон узнаваемым.

Как и в Galaxy S8, у Note8 есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет погружать его в воду на глубину до 1,5 метра, на время до 30 минут.

Дисплей

Как уже было написано выше, дисплей Galaxy Note8 занимает 82,98% лицевой панели. Samsung традиционно использует Super AMOLED панель, соотношение сторон — 18.5:9, а разрешение — 2960×1440 точек, что с учётом диагонали формирует плотность пикселов 522 на дюйм. Выглядит экран действительно впечатляюще, у него отличные углы обзора, «сочная» цветопередача и чёткое изображение.

В настройках можно выбрать один из профилей отображения, например, «Адаптивный» с более «накрученными» цветами или «Фото AMOLED» с натуральной цветопередачей.

Кроме этого, экран можно делать «теплее» или «холоднее» в зависимости от своих предпочтений.

Платформа и производительность

В Украине, как и в большинстве стран мира, Galaxy Note8 будет доступен с 10-нанометровым процессором Samsung Exynos 8895, работающим на частоте 1,7 и 2,3 ГГц, в зависимости от нагрузки. Кроме этого, чип включает производительную графику Mali-G71 MP20, поддержку LTE Cat.16 со скоростью загрузки данных до 1 Гб/с, а также системы позиционирования GPS, GLONASS и BeiDou.

Также во всех версиях Note8 установлено 6 ГБ оперативной памяти, а встроенной может быть 64, 128 или 256 ГБ. При этом есть слот для карт памяти microSD, но он гибридный, вместо расширения памяти его можно использовать для второго номера.

Производительность Galaxy Note8 находится на высоком уровне, интерфейс работает очень быстро, а для современных приложений и игр возможностей процессора и памяти хватает с запасом. Собственно, это подтверждается и синтетическими тестами.

Из других возможностей аппаратной платформы Galaxy Note8 также отмечу беспроводные модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, NFC и Bluetooth 5.0 с возможностью подключения двух пар беспроводных наушников.

Камеры

Одним из главных нововедений в Galaxy Note8 стала система из двух основных 12-мегапиксельных камер: широкоугольной с диафрагмой f/1.7 и телефото с диафрагмой f/2.4. При этом важно отметить, что обе камеры оснащаются системой оптической стабилизации.

Широкоугольная камера используется Note8 по умолчанию, а телефото можно активировать, нажав в интерфейсе камеры кнопку 2Х, таким образом можно в два раза приблизить объект съёмки, не потеряв в качестве.

Широкоугольная камера (хорошее освещение):

Телефото (хорошее освещение):

Широкоугольная камера (плохое освещение):

Телефото (плохое освещение):

Широкоугольная камера (со вспышкой):

Телефото (со вспышкой):

Широкоугольная камера (макро):

Телефото (макро):

Кроме этого, вторая камера нужна в Galaxy Note8 для создания портретных снимков, чтобы определять расстояние и более натурально размывать фон.

После съёмки в таких фото можно регулировать степень размытия фона.

Фронтальная камера в Galaxy Not8 8-мегапиксельная с диафрагмой f/1.7.

S Pen

Как и положено смартфону в серии Note, Galaxy Note8 оснащается встроенным стилусом S Pen.

В Samsung его улучшили, перо получило наконечник толщиной 0,7 мм и теперь его можно менять. Кроме этого, оно лучше определяет угол наклона и понимает 4096 уровней силы нажатия.

К стандартным возможностям S Pen, таким как быстрое создание заметки, рисунок на экране, выделение и распознавание текста, перевод наведением пера на слово, также добавили возможность создавать GIF-анимацию из рисунков стилусом.

Аудио

Детально послушать звук на Galaxy Note8 с разными наушниками пока не успел, но не могу не отметить, что в смартфоне есть 3,5 мм разъём для наушников, и это, безусловно, отлично для тех, кто не хочет пока менять свои проводные наушники.

Внешний динамик у Note8, к сожалению, один. Звучит он выше среднего, но не может обеспечить объёмного звучания.

Батарея

В Galaxy Note8 используется аккумулятор на 3300 мАч, это чуть меньше, чем 3500 мАч в Galaxy S8+. Какая в смартфоне автономность я смогу проверить уже через несколько дней, а пока могу лишь добавить, что Note8 заряжается через разъём USB Type-C и поддерживает быструю проводную, а также индукционную зарядку.

Что в комплекте?

В коробке с Galaxy Note8 будет поставляться фирменная быстрая зарядка с кабелем USB Type-C, наушники AKG, переходники с microUSB и USB на USB Type-C, а также пинцет и набор наконечников для S Pen.

Сколько стоит?

В США цена смартфона стартует с $930, в Украине пока нет информации ни о ценах, ни о дате старта продаж. Но, вероятно, стоимость Note8 будет выше, чем у Galaxy S8+, официальная цена на который, по данным Hotline, сейчас находится на уровне 26 999 грн, а в некоторых магазинах — 28 999 грн. Соответственно, на старте продаж Note8 может стоить 29-30 тыс грн.

В итоге

На первый взгляд Galaxy Note8 получил тот набор характеристик, который позволит поклонникам линейки забыть о проблемном Note7. Дисплей смартфона стал больше, дизайн современнее, появилась вторая камера, а стилус стал точнее и получил сменные наконечники. Пока что, единственное, что вызывает вопросы в Note8 — это автономность и цена. Надеюсь, что в обзоре, который выйдет уже очень скоро, мне удастся прояснить эти и другие моменты, которые я не успел затронуть.