Первый взгляд на умные часы Samsung Gear Sport, спортивный браслет Gear Fit2 Pro и наушники IconX 2018

Компания Samsung показала в Берлине умные часы Samsung Gear Sport, спортивный браслет Gear Fit2 Pro и наушники IconX 2018. Все эти носимые устройства дополняют модели прошлого года. Мы уже успели вживую посмотреть на них и в этом материале делимся первыми впечатлениями.

Gear Sport

Линейка умных часов Samsung расширилась моделью Gear Sport. При этом важно отметить, что новое устройство приходит не на смену Gear S3, а в дополнение к ним. И как можно догадаться из названия, целевой аудиторией Gear Sport являются люди, которые активно занимаются спортом. Таким образом, с новыми умными часами Samsung начинает конкурировать с такими специализированными производителями как Garmin, Polar и Suunto.

Дизайном Gear Sport очень напоминает Gear S3, сразу видно, что это часы из одной линейки.

Вокруг дисплея новой модели так же расположено кольцо навигации, а на правой грани находятся две механические кнопки, отвечающие за шаг назад в меню и за возврат на главный экран.

Корпус Gear Sport сделан из металла, вес без ремешка составляет 50 грамм. А размеры чуть меньше, чем у Gear S3: 44,6×42,9х11,6 мм против 49х46х12,9 мм.

В целом, Gear Sport выглядят как что-то среднее между спортивными и классическими часами, и в этот раз Samsung будут делать больше дополнительных ремешков, в том числе из ткани. Важно отметить, что крепление для ремешков стандартное, и для Gear Sport подойдут любые 20 мм ремешки.

Сенсорный дисплей Gear Sport имеет диагональ 1,2 дюйма (у Gear S3 — 1,3 дюйма), разрешение 360х360 точек и прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Экран яркий и красочный, что характерно для матриц Super AMOLED.

Так как Gear Sport не заменяют Gear S3, то и платформа, на которой построены новые часы, не поменялась. В них используется процессор 2-ядерный процессор Exynos 7270 с частотой 1 ГГц, 768 МБ оперативной памяти, а также 4 ГБ встроенной памяти. Набор датчиков также не изменился, в часах есть встроенный пульсометр, акселерометр, гироскоп, барометр, а также датчик освещённости. Позиционирование осуществляется через GPS/ГЛОНАСС, а из беспроводных модулей есть Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и NFC.

Встроенный аккумулятор в Gear Sport имеет ёмкость 300 мАч и в Samsung обещают до 4 дней автономной работы. Тем не менее, в Gear S3 батарея на 380 мАч, и они при умеренном использовании работают от одного заряда 3-4 дня. Учитывая одинаковые платформы, в 4 дня автономной работы Gear Sport пока верится с трудом, но мы обязательно проверим это в обзоре.

Если отбросить слегка изменённый дизайн, меньшие размеры корпуса и аккумулятора, то возникает закономерный вопрос: а есть ли у Gear Sport преимущества над Gear S3? Да, и это защита от воды 5 АТМ, которая позволяет плавать в часах, но не заниматься погружением или дайвингом. Большую часть презентации Gear Sport в Samsung уделили именно этой возможности, компания начала сотрудничать с производителем товаров для плавания Speedo, который сделал для часов своё приложение Speedo On, отслеживающее количество кругов в бассейне, время на один круг и даже типы гребков.

Кроме этого, в рамках Speedo On планируются тренировки, а также советы от профессиональных тренеров по плаванию.

Ещё одним немаловажным преимуществом Gear Sport над Gear S3 должна быть цена, в Samsung её пока не называют, но обещают, что новая модель будет немного доступнее.

Gear Fit2 Pro

Спортивный браслет Gear Fit2 Pro является немного улучшенной версией прошлогоднего GearFit 2. Новая модель получила слегка увеличенный корпус (25×51,3 мм против 24,5×51,2), и также будет доступна в двух размерах ремешков: большом (158~205) и маленьком (125~165 мм), вес которых составит 34 и 33 грамма (против 30 и 28 грамм у GearFit 2).

Дизайн Gear Fit2 Pro при этом изменился не сильно, браслет имеет изогнутый дисплей, который как будто плавно переходит в резиновый ремешок. Грани корпуса при этом стали более округлыми, так что он выглядит более симметричным. Управление браслетом не изменилось, для управления интерфейсом используется сенсорный дисплей, а также две механические кнопки на правой грани.

Экран у Gear Fit2 Pro такой же, как у GearFit 2. Это 1,5-дюймовая Super AMOLED матрица с разрешением 216×432 точек. Да и в целом аппаратная платформа осталась прежней. В браслете используется тот же процессор Exynos 7270 с частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Есть встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2.

Как и в случае с Gear Sport, главным отличием Gear Fit2 Pro от предыдущей модели является защита от воды 5 ATM, которая позволяет плавать в браслете. Также есть поддержка приложения Speedo On для отслеживания тренировок.

В целом, Gear Fit2 Pro является лишь немного улучшенной версией GearFit 2, но только для тех пользователей, которые увлекаются плаванием. Более детально мы постараемся рассмотреть устройство в обзоре уже в ближайшее время.

IconX 2018

Вышедшие в прошлом году наушники IconX получили продолжение в виде модели IconX 2018. На первый взгляд изменений в дизайне, по сравнению с прошлой версией, у новой модели практически нет, и это действительно так, они минимальные. Форма наушников и их посадка остались прежними.

Не изменилось и управление, оно всё ещё осуществляется через сенсорную панель на внешней стороне каждого наушника. Тем не менее, без важных обновлений в функциональности не обошлось.

Во-первых, стоит отметить, что автономность в IconX 2018 улучшилась. В каждый наушник встроен аккумулятор на 82 мАч (против 47 мАч в первых IconX), при этом весит каждый наушник всего 8 грамм. В Samsung обещают автономность на уровне 5 часов при проигрывании музыки через Bluetooth, и 7 часов, если слушать музыка из памяти наушников. В это в целом легко поверить, так как из IconX 2018 убрали встроенный пульсометр, который не так важен в наушниках (пускай и спортивных), но заметно влияет на их автономность.

Также изменился кейс, который предназначен для переноски наушников, он стал чуть крупнее и в него встроен аккумулятор на 340 мАч.

К смартфону или компьютеру IconX 2018 подключаются через протокол Bluetooth 4.2, а из другой электроники в наушниках есть акселерометр и инфракрасный датчик, который позволяет начинать воспроизведение на паузу и возобновлять его, как только наушник вставляется или убирается из уха.

К сожалению, качество звука из-за окружающего шума на презентации проверить не удалось, но мы сделаем это в ближайшее время в нашем обзоре.