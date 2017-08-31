ПК месяца (август 2017)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.

Базовый игровой ПК

Последний день лета. Впереди начало очередного учебного года и старт активного бизнес-сезона. Самое время подумать о мощной игровой системе. Да, да, нужно же вам будет на чем-то готовить рефераты и курсовые или делать отчеты и сводить балансы.

Ответственную процессорную позицию в составе базовой игровой системы мы все еще доверяем процессорам Pentium. В этой категории систем стоимость имеет первостепенное значение. Даже если возможностей двухъядерного CPU в сложных проектах уже хватает с трудом, придется приспосабливаться, потому как простого и незатратного способа улучшить вычислительную мощность попросту нет. Core i3 способен минимально нарастить возможности системы по большей части лишь за счет более высокой тактовой частоты. Конечно, вы наверное уже наслышаны о будущих Core i3, которые получат 4 вычислительных ядра, но это произойдет еще нескоро. После активации Hyper-Threading процессоры Pentium обрели второе дыхание, хотя уже и этого не всегда оказывается достаточно. Ну, аппетит приходит во время еды.

Судя по количеству предложений, запасы младшей модели линейки – Pentium G4560 (3,5 ГГц) – были восполнены. Однако, с новыми поставками ситуация доведена до абсурда. Ныне розничная цена стартового чипа серии выше, чем у следующей модели в линейке. Pentium G4560 блистал при цене $60–65, но платить за данный процессор $87 при наличии в свободной продаже Pentium G4600 (3,6 ГГц) за $85, попросту неразумно.

На волне неприятно подорожавшего Pentium в целом подрос интерес к Core i3-7100 (3,9 ГГц), который стоит порядка $115. Впрочем, дополнительные $30, которые требуются на такой чип – весомая часть необходимой суммы на покупку еще 8 ГБ памяти, более скоростной видеокарты или установку SSD, потому расходовать бюджет стоит с оглядкой на другие компоненты.

Компания AMD расширила ассортимент 14-нанометровых чипов, наконец предложив линейку более доступных чипов Ryzen 3. Серия включает две модели – Ryzen 3 1200 (3,1/3,4 ГГц) и Ryzen 3 1300X (3,5/3,7 ГГц). Обе четырехъядерные, без технологии многопоточности SMT и с заявленным тепловым пакетом в 65 Вт. Младший CPU оценен производителем в $109, а рекомендованная стоимость старшей – $129. Ryzen 3 1200 уже побывал у нас на тестировании и в общем оставил приятное впечатление. Это интересный соперник для чипов Core i3, со своими достоинствами и недостатками.

После выхода Ryzen 3 будет естественным желание наконец-то перебраться на современную платформу Socket AM4, но здесь попутно нужно учитывать сразу несколько нюансов. Прежде всего это все еще достаточно высокая стоимость процессора для базовой конфигурации. Модель Ryzen 3 1200 стоит в розничной продаже порядка $125. Чтобы лучше раскрыть потенциал процессора, повышая его тактовую частоту, понадобится материнская плата на чипсете AMD B350 стоимостью от $85–90. В целом можно обойтись и моделью на AMD A320 за $60–70, но в этом случае придется забыть о разгоне CPU. Для платформы на Ryzen также хорошо бы не довольствоваться оперативной памятью DDR4-2133/2400, а подобрать DDR4-2666/2800/2933, в идеале и вовсе DDR4-3200. Все чипы Ryzen и даже самые бюджетные платы позволяют использовать скоростные модули, что приносит пользу во многих ситуациях. Но, опять же, такие наборы стоят дороже базовых комплектов.

В итоге одна лишь связка Ryzen 3 1200 c платой на AMD B350 обойдется дороже Pentium G4600 + Intel H110 примерно на $60, а более быстрые модули памяти еще потребуют увеличить бюджет. Да, такой набор выглядит перспективнее и предлагает более высокую производительность, но и отличие в цене весомое. Указанная разница позволяет, например, оснастить платформу Intel более мощной видеокартой и для игровой системы это принесет свои плоды.

Отдавая предпочтение AMD, вам придется решить, использовать ли новую перспективную платформу Socket AM4, осознанно идя на дополнительные затраты или же пытаться соорудить что-то на Socket AM3 в комплекте с 32-нанометровыми чипами AMD FX-8xxx. Оба варианта имеют право на жизнь. Мы предлагаем связку нового Ryzen 3 1200 с недорогой материнской платой на базе AMD A320. Выбирая последнюю, стоит обратить внимание на то, что большинство моделей на этом чипсете оснащаются лишь двумя слотами для модулей памяти, при этом не на всех платах имеется порт M.2 для скоростных накопителей. Чтобы иметь возможность разгонять процессор, придется выбирать из моделей на AMD B350, попутно еще увеличив бюджет минимум на $15–20.

На процессоры все же придется потратиться. AMD вряд ли предложит еще более доступные чипы Ryzen. Упрощать уже фактически некуда. Двухъядерные модели в этой серии мы наверняка на увидим, да и не представляют они никакого интереса. Возможно через некоторое время розничная цена Ryzen 3 1200 снизится на $5–10, приблизившись к рекомендуемой.

Платформа Socket AM4 получила в свое распоряжение еще более доступные процессоры. Речь о гибридных чипах семейства Bristol Ridge, которые изначально поставлялись лишь для OEM-партнеров, а теперь попадают в розничную продажу. Для производства этих моделей используется 28-нанометровый техпроцесс, они содержат интегрированную графику Radeon R7/R5, а вычислительные ядра основаны еще на архитектуре Excavator. Нельзя сказать, что чипы представляют интерес для создания игровых ПК, скорее это возможность максимально снизить порог входа на Socket AM4, предложив решения для сборки недорогих универсальных систем. На старте линейка включает 2/4-ядерные модели APU с рекомендованной стоимостью от $47 до $99, а также чип Athlon X4 950 (3,5/3,8 ГГц, 2×1 МБ L2) без встроенной графики, оцененный производителем в $51. Кроме базовых версий с TDP в 65 Вт будут доступны и экономичные варианты с уменьшенными частотами и питающим напряжением, которые будут укладываться в рамки 35 Вт. Новые процессоры только-только появляются в продаже. Уже доступна топовая модель линейки – AMD A12-9800 с частотной формулой 3,8/4,2 ГГц и встроенной графикой Radeon R7 с 512 вычислителями. Начальная розничная цена ожидаемо выше рекомендованной – $120. Также появляются предложения AMD A8-9600 (4 ядра, 3,1/3,4 ГГц, Radeon R7, 384 вычислителя) по цене порядка $75 при рекомендованных $59. Это точно не варианты для игровых платформ, но такие чипы в целом расширяют возможности новой десктопной платформы AMD. По задумке производителя, Socket AM4 являет единой универсальной базой как для производительных чипов Ryzen 3/5/7, так и для гибридных APU со встроенной графикой. В составе последних сейчас появляются чипы Bristol Ridge, а уже в 2018 к ним должны подключиться 14-нанометровые процессоры Raven Ridge, которые будут использовать вычислительную архитектуру Zen и графику Vega.

Что касается графических адаптеров для базовой игровой системы, то в качестве стартового варианта можно рассматривать уже хорошо известные GeForce GTX 1050 или подешевевшие за последнее время Radeon RX 560. Это очень достойные конкуренты. Если Radeon RX 460 частенько уступала младшей представительнице серии GTX, то обновленная модель со всеми 1024 разблокированными вычислителями GPU Baffin и повышенными частотами выровняла ситуацию. Более того, Radeon RX 560 дает больше пространства для маневра, так как предлагается в версиях с 2 ГБ и 4 ГБ памяти. Базовые модификации стоят от $125–130, тогда как за адаптеры с удвоенным объемом памяти обойдутся от $150. GeForce GTX 1050 оснащаются только 2 ГБ памяти, а самые доступные видеокарты на GP107 стоят от $145.

Так какую видеокарту все же предпочесть? Учитывая, что это основной компонент игровой платформы, рекомендуем ориентироваться в первую очередь на GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ, которая обеспечивает максимальную производительность в своем классе. Стоимость таких адаптеров снизилась почти до привычного уровня – от $175. Если покупка этой модели выглядит затруднительной в финансовом плане, можно смотреть на Radeon RX 560 4 ГБ. Больший объем локальной памяти позволит смелее экспериментировать с настройками графики в играх, не опасаясь превысить 2 ГБ, попутно словив микрофризы и подлагивания. Для ПК с 8 ГБ оперативной памяти это особенно актуально.

Оптимальный игровой ПК

Компоновка оптимальных конфигураций, пожалуй, вызывает наименьшее количество вопросов. Процессорную позицию платформы на базе компонентов Intel мы доверяем Core i5-7500 (3,4/3,8 ГГц), покупка которого обойдется в $200. Всего на $15 дешевле стоит младшая модель 4-ядерных чипов Intel – Core i5-7400, имеющая более скромную частотную формулу – 3,0/3,5 ГГц. Под нагрузкой отличие составляет 300–400 МГц. Да, возможно в связке с предлагаемой видеокартой разница в играх не будет ощутимой, но в любом случае такое ускорение принесет дополнительные бонусы в других задачах. Доплата невелика, а увеличить мощность CPU другими способами не получится. Здесь и процессорный множитель заблокирован и рекомендуемая плата не поддерживает разгон. В целом текущее поколение Core i5 достойно справляется с актуальными игровыми вызовами, хотя в самых сложных проектах уже ощущается нехватка дополнительного запаса процессорной мощности. Очень любопытно будет увидеть 6-ядерные чипы Core i5, но самые доступные модели будущего поколения Coffee Lake, а также материнские платы среднего класса мы вряд ли увидим в нынешнем году. Если вы не готовы настолько отложить покупку игровой системы, то придется выбирать из того, что уже доступно на рынке.

С появлением чипов Ryzen 5, процессорную позицию в составе платформы AMD изначально занимал Ryzen 5 1400 (3,2/3,4 ГГц). Однако после того, как стартовая стоимость чипов пришла к устойчивому равновесию, мы предлагаем использовать Ryzen 5 1500X (3,5/3,7 ГГц). И дело здесь даже не столько в более агрессивной частотной формуле. Это тоже играет роль, но при наличии разблокированного множителя она лишь второстепенная. Впрочем, не всех прельщает необходимость самостоятельного разгона, даже если сам процесс не требует больших усилий.

Как и Ryzen 5 1400, модель Ryzen 5 1500X также является 4-ядерной с поддержкой технологии SMT, позволяющей CPU обрабатывать до 8 потоков данных одновременно. А вот важное отличие старшей модели от младшей – 16 МБ кеш-памяти L3, вместо 8 МБ. Ну, и дополнительным бонусом можно считать ускорение XFR на 200 МГц, тогда как для Ryzen 5 1400 такая прибавка может составлять лишь +50 МГц. За все вышеперечисленные плюшки нужно доплатить примерно $15, такова разница текущих розничных цен на Ryzen 5 1400 и Ryzen 5 1500X. На наш взгляд, подобные затраты оправданы.

Наиболее подходящей видеокартой для добротной системы среднего класса вот уже который месяц является GeForce GTX 1060 6 ГБ. К счастью эти модели за последние недели заметно опустились в цене. Если еще в июле за такой адаптер приходилось выложить более $400, то ныне на полновесную GTX 1060 можно рассчитывать, располагая суммой в $330–350. Это очень хороший вариант для Full HD, позволяющий зачастую получить комфортные значения кадров/c с настройками близкими к максимальным. После ценовой феерии, вызванной всплеском майнерской активности, очень не хотелось отказываться от этой модели в угоду более доступной и менее производительной GeForce GTX 1060 3 ГБ. Последние, кстати, также основательно просели в цене. Самые доступные варианты отпускаются уже за $250. Но пусть лучше эта модификация будет ориентиром при сборке базовых систем, оптимальным игровым конфигурациям нужны более мощные решения.

Обратите внимание, что в продаже появились специализированные версии видеокарт для майнинга. Такие модификации, как правило не оснащаются даже видеовыходами и стоят дешевле привычных моделей. Распознать подобные устройства зачастую можно даже по названию в котором используются обозначения Miner или Mining (не путать с Gaming), а также уменьшенному сроку гарантии до 3–12 месяцев вместо привычных 24–36.

«Дела эфирные» не отпускают видеокарты AMD среднего класса назад в игровую семью. Radeon RX 580 4 ГБ все еще стоят от $390, а версии с 8 ГБ памяти – от $430. При схожей производительности с GeForce GTX 1060 6 ГБ и нынешних розничных ценах у них нет никаких шансов оказаться в составе игровой платформы.

Пока цены на видеокарты не снизятся до разумного уровня, в нашей немилости остаются и Radeon RX 570 4 ГБ. Нет никакого резона тратить на такие адаптеры порядка $350. По крайней мере, если речь идет о покупке устройства для игрового ПК.

Прогрессивный игровой ПК

Компания Intel в нынешнем месяце представила процессоры с архитектурой Core 8-го поколения. Изначально предложены мобильные чипы c кодовым названием Kaby Lake Refresh, причем это наиболее экономичные модели U-серии. Для их изготовления используется улучшенный 14-нанометровый техпроцесс, позволивший производителю предложить 4-ядерные CPU с тепловым пакетом в 15 Вт – таким же, как и у двухъядерных моделей предыдущего поколения. Производитель обещает прирост производительности новых чипов до 40%.

Вскоре Intel должна порадовать и любителей десктопных платформ. Предположительно в октябре компания представит процессоры Coffee Lake, которые также номинально относятся к чипам Core 8-го поколения и будут производиться по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу. На старте Intel предложит модели линеек Core i5 и Core i7. При этом для чипов обеих серий будет увеличено количество вычислительных блоков. Core i5 и Core i7 получат в свое распоряжение 6 ядер, при этом старшие модели также будут поддерживать технологию Hyper-Threading, позволяя одновременно обрабатывать до 12 потоков данных. Основной прирост производительности наверняка принесет как раз увеличение количества вычислительных ядер, но производитель также обещает архитектурные усовершенствования с ускорением однопоточных задач.

По всей видимости, изначально будут представлены лишь модели процессоров с разблокированными множителями – Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц, 12 МБ L3) и Core i5-8600K (3,7/4,4 ГГц, 9 МБ L3). Осенний анонс других чипов семейств Core i5/i7 с архитектурой Coffee Lake остается под вопросом, а вот Core i3 и менее производительные модели наверняка появятся лишь в следующем году.

Процессоры Coffee Lake будут использовать разъем LGA1151. Это можно было бы назвать поводом для ликования, но есть нюансы. Несмотря на то, что физически разъем не потребует изменений, для работы новых CPU понадобятся новые платы с чипсетами Intel серии 300. Вероятно для Coffee Lake необходима иная электрическая обвязка, не предусмотренная на платах с чипсетами Intel 100/200. Здесь уже обновлениями BIOS не поможешь.

Вместе с процессорами Coffee Lake в октябре будут представлены материнские платы на Intel Z370. Возможно это будет единственный PCH, который мы увидим в нынешнем году. Производители плат уже готовы, в сеть то и дело просачиваются фотографии и списки устройств на базе нового чипсета.

Несмотря на то, что до запуска новой платформы еще больше месяца, потенциальным владельцам топовой игровой системы уже сейчас есть смысл задуматься о будущих покупках. Если сборка ПК не терпит отлагательств, то лучшим вариантом по-прежнему остается Core i7-7700K (4,2/4,5 ГГц, 8 МБ L3) в связке с материнской платой на Intel Z270. Если же имеется возможность повременить, есть смысл дождаться выхода Coffee Lake, оценить преимущества новой платформы и уже затем принимать решение. Стоимость новых плат и процессоров вряд ли будет ощутимо отличаться от таковых для решений текущего поколения, а вот дополнительные вычислительные ядра абсолютно точно обеспечат прирост производительности. В общем, есть над чем подумать.

Что касается решений на базе AMD, то здесь все достаточно прозрачно. 6-ядерный Ryzen 5 1600 достойно вписывается в прогрессивную игровую конфигурацию и абсолютно неудивительно, что именно эта модель возглавляет рейтинг популярности процессоров в соответствующем разделе на hotline.ua. Относительно невысокие тактовые частоты можно самостоятельно повысить, причем для таких экспериментов достаточно будет даже материнской платы на AMD B350, а для охлаждения умеренно разогнанного CPU зачастую окажется достаточно возможностей штатного кулера. 6 ядер и 12 потоков – хороший задел на перспективу, особенно с учетом цены в $250. Хотя в играх со слабой многопоточностью Ryzen несколько уступают чипам Intel с более производительными вычислительными блоками. И даже 8-ядерные Ryzen 7 в такой ситуации ничем не помогут, их возможности раскрываются в многопоточных задачах, а в играх более высокочастотные Ryzen 5 зачастую даже предпочтительнее.

Для тех, кому всегда мало вычислительной производительности процессора, AMD представила чипы Ryzen Threadripper, которые фактически являются одомашненной версией серверных AMD EPYC. Топовый Ryzen Threadripper 1950X (3,4/4,0 ГГц, $999) предлагает 16 ядер и 32 потока, модель Ryzen Threadripper 1920X (3,5/4,0 ГГц, $799) имеет 12 ядер и 24 потока, а Ryzen Threadripper 1900X (3,8/4,0 ГГц, $549) получил 8 ядер и возможности обработки до 16 потоков данных. Все модели поддерживают 4-канальный контроллер памяти DDR4-2666 и 64 линии PCI Express 3.0. Для работы CPU необходимы материнские платы с разъемом Socket TR4 на чипсете AMD X399. Тепловой пакет новых чипов составляет 180 Вт и вопрос с охлаждением придется решать отдельно, потому как штатный кулер в комплекте поставки не предусмотрен.

Для игровой системы возможности такой платформы избыточны, но для многопоточных приложений это очень перспективное решение. Не удивительно, что Intel сейчас максимально ускорила подготовку к выходу процессоров Skylake-X с количеством ядер 12–18.

Наиболее привлекательной видеокартой для прогрессивной конфигурации остается GeForce GTX 1080. За прошедший месяц графические адаптеры данной линейки также подешевели. Стоимость некоторых версий едва ли не достигла предкризисных значений. По крайней мере, располагая суммой в $650 уже можно выбирать различные варианты. Тем не менее, ценовая вилка по прежнему остается значительной, потому даже используя фильтры на hotline.ua в соответствующем разделе, недостаточно отсортировать по средней цене модели одной линейки. В таком случае легко пропустить наиболее интересные предложения. Здесь можно лишь посоветовать определиться с устройством и внимательно изучать доступные позиции.

Даже тех, кто жестко не ограничен ценовыми рамками при сборке игровой системы, наверняка порадует снижение стоимости GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ. Месяц назад при покупке такой модели непросто было уложиться в $1000, ныне топовый адаптер линейки GTX обойдется примерно в $850–900. Есть ли смысл в «титановой» версии? Да, конечно, если вы можете себе позволить такую видеокарту. Особенно оправданы такие траты при наличии 4К- монитора, когда дополнительные +30% к производительности могут влиять на комфортность игры.

Если кто-то наоборот, помышляет сэкономить на видеокарте, то, несмотря на нерациональность такого решения, можно попытаться отделаться GeForce GTX 1070. Стоимость моделей этой серии хотя и не вернулась еще на прежний уровень, но за $520–540 уже вполне можно выбрать подходящую модель.

AMD в августе наконец официально представила видеокарты серии Radeon RX Vega. Компания предложила две модели – Radeon RX Vega 56 и Radeon RX Vega 64. Оба адаптера основаны на чипе Vega 10 и фактически отличаются количеством активированных вычислительных блоков и рабочей тактовой частотой. Видеокарты используют многослойную память стандарта HBM2. Как и в случае с предшествующими топовыми решениями AMD, чипы памяти размещены на одной подложке рядом с кристаллом графического процессора. Radeon RX Vega 56 и Radeon RX Vega 64 оснащаются 8 ГБ локальной памяти, при этом 2048-битовая шина позволяет получить высокую пропускную способность. Однако прогрессивные стандарт и компоновка стали причиной задержки появления новых графических адаптеров. Прежде всего речь идет о доступных объемах кристаллов HBM2, которые могут предложить производители. Также не обошлось без нюансов упаковки чипов с на подложке с GPU. В итоге, представленные видеокарты доступны в очень ограниченном количестве.

Если отбросить тему с доступностью, стоит отметить, что рекомендованная стоимость для Radeon RX Vega 64 составляет $500, а Radeon RX Vega 56 оценена производителем в $400. В сети уже достаточно материалов, которые позволяют оценить реальные возможности новых видеокарт AMD. При сравнении прямых конкурентов с различными архитектурами всегда есть место для исключений, но если усреднять полученные результаты, то на старте можно говорить о паритете Radeon RX Vega 64 с GeForce GTX 1080, тогда как Radeon RX Vega 56 в играх демонстрирует показатели чуть лучше таковых для GeForce GTX 1070. С одной стороны это говорит о возвращении AMD в сегмент топовых графических решений, где NVIDIA уже длительное время находилась в гордом одиночестве. С другой – появление устройств примерно по той же цене, что и у прямых конкурентов не дает потенциальным владельцам веских аргументов для покупки Radeon RX Vega. Впрочем, нужно признать, что и GTX 1080/1070 также сейчас стоят дороже заявленных для них $500/350, потому если AMD удастся удержать цена на RX Vega, то шансы на успех будут выше. Хотя, вопрос в том, есть ли у AMD доступны рычаги, особенно в условиях дефицита самих видеокарт.

Не самой сильной стороной новых графических адаптеров AMD является энергопотребление. Заявленный TDP для референсной Radeon RX Vega 64 составляет 295 Вт против 180 Вт у GTX 1080, тогда как тепловой пакет RX Vega 56 составляет 210 Вт на фоне 150 Вт для GTX 1070.

Никто не обещал, что вернуться в высшую графическую лигу будет легко и AMD сейчас придется испить эту чашу до дна. Старт получился сложный. Возможно разработчикам удастся программными способами раскачать RX Vega, потому как вычислительная производительность заявлена хорошая, да и по количеству мегахешей при вычислении Ethereum видеокарты AMD обставляют своих визави из лагеря зеленых, но для игр одного лишь этого недостаточно. Над программной поддержкой придется еще поработать. Что же касается доступности Radeon RX Vega, то вряд ли можно рассчитывать на то, что как минимум до октября AMD удастся восполнить дефицит чипов, тем более туманными представляются сроки появления в широкой продаже оригинальных модификаций адаптеров от ключевых партнеров компании. Референсные Radeon RX Vega 64 уже появляются в украинской рознице, и стартовые ценники очень далеки от рекомендованной стоимости. Таким устройствам сложно рассчитывать на успех при цене в $830. Это почти уровень GTX 1080 Ti, а схожие по производительности GTX 1080 стоят на четверть дешевле. Надеемся, что это стартовая эйфория и с расширением ассортимента, а также улучшением доступности цена будет стремительно снижаться.

В сложившейся ситуации NVIDIA не торопится с анонсом видеокарт с архитектурой Volta, которые предположительно должны были появиться еще в нынешнем году. Достаточно комфортная позиция устройств нынешнего поколения позволяет калифорнийцам безболезненно отложить громкие анонсы на 2018 год.