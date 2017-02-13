ПК месяца (февраль 2017)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Иногда они возвращаются. Это касается не только материалов рубрики «ПК месяца», но и процессоров без преувеличения легендарной линейки Intel Pentium, которые вновь становятся актуальны для игровых платформ начального уровня. После презентации чипов Kaby Lake самые значимые изменения обрели именно чипы Pentium. Данные модели кроме повышенных рабочих частот также получили поддержку технологии Hyper-Threading (HT). Теперь данные двухъядерные модели способны обрабатывать одновременно до четырех потоков данных. Для актуальных игр и многопоточных приложений это очень важное усиление. Чем же теперь Pentium отличаются от Core i3? Да, поддержка HT была одним из основных различий чипов двух линеек. Ныне грани стираются, но нюансы все же остаются. В частности для Pentium заблокирована поддержка инструкций AVX, которые могут использоваться для ускорения мультимедийных задач. На производительность в играх такая особенность не должна иметь существенного влияния. В подавляющем большинстве случаев Pentium линейки Kaby Lake будут вести себя в играх примерно так же, как и чипы старшей линейки. Топовые процессоры Core i3 также имеют больший объем кеш-памяти третьего уровня (4 МБ vs. 3 МБ) и чуть более скоростная графика, но для процессора игровой платформы принципиального значения это не имеет. По крайней мере, на этом точно можно сэкономить. Еще до анонса Kaby Lake предполагалось, что HT возможно получит только топовая модель обновленной линейки – Pentium G4620, но, оказалось, что логическая многоядерность разблокирована для всех представителей серии. И это прямо какой-то праздник для тех, кто ориентируется на недорогую игровую платформу.

По всей видимости, предчувствуя возможное конкурентное обострение даже в начальном сегменте, Intel решилась на такой шаг, чтобы с минимальными затратами усилить свои позиции.

Самая доступная модель обновленной серии – Pentium G4560 (3,5 ГГц, 3 МБ L3) – оценена производителем в $64. Приятно, что фактическая розничная стоимость процессора в Украине лишь немного отличается от рекомендованной. Чипы совсем недавно появились в продаже по цене порядка $70. Это отличная возможность сэкономить при сборке базовой конфигурации.

В новой линейке также представлены еще две классические модели – Pentium G4600 (3,6 ГГц) и Pentium G4620 (3,7 ГГц), но кроме повышенной частоты и минимально ускоренной встроенной графики они ничем принципиальным не отличаются, но стоят дороже. Потому мы ориентируемся на младшую модель – Pentium G4560. Тепловой пакет процессора заявлен на уровне 54 Вт. Любители тишины наверняка побеспокоятся об относительно недорогом кулере, но даже комплектный охладитель будет справляться со своей задачей, потому альтернатива здесь опциональна.

Обратим внимание на то, что в случае с Pentium производитель явным образом не обозначает принадлежность чипов к моделям с архитектурой Intel Core 7-го поколения. К семейству Kaby Lake относятся чипы с индексом G4560 и более высокими, тогда как процессоры Pentium G4520, G4500 и G4400 – это модели Skylake без Hyper-Threading.

С анонсом Kaby Lake компания Intel также представила серию чипсетов Intel 200, а производители плат уже предлагают россыпь всевозможных моделей на базе Intel B250/H270/Z270. Но позицию для самых доступных решений по-прежнему закрывает Intel H110. Возможности чипсета достаточны для многих задач, а низкая стоимость часто является определяющим фактором. При выборе материнской платы для базовой конфигурации мы как раз рекомендуем присмотреться к моделям на Intel H110. Плата за $60–70 станет отличным выбором для ПК с процессором Pentium. Разгон в данном случае исключен по определению, потому в первую очередь стоит ориентироваться на оснащение устройства. В любом случае будет доступно два слота для модулей памяти (до 32 ГБ), 4 разъема SATA 6 Гб/c, порты USB 3.0, некоторое количество слотов расширения и, если очень повезет, то даже простенький вариант M.2. Радиаторы на элементах стабилизатора питания – желательное, но необязательное условие. Почти обязательный термин “Gaming” в названии модели тоже вряд ли удастся встретить в данной ценовой категории продуктов, но это не должно вас сильно уж расстраивать.

А вот что точно должно порадовать, так это расширение ассортимента видеокарт, пригодных для базовой игровой системы. Еще в конце прошлого года компания NVIDIA представила свои версии графических адаптеров начального уровня – GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti. Мы уже знакомились предметно с возможностями каждой из новинок и вполне довольны результатами. GeForce GTX 1050 2 ГБ в большинстве случае имеет некоторое преимущество над Radeon RX 460, причем это касается как версий с 2 ГБ, так и с 4 ГБ памяти. Яркие вспышки, во время которых предпочтительнее выглядит видеокарта с чипом AMD также возможны, но это не правило. В основном это либо паритет, либо 10–20%-ное преимущество GTX 1050. Если попытаться обобщить, то ситуация соответствует разнице в стоимости устройств. За последние несколько месяцев стартовая розничная цена Radeon RX 460 2 ГБ снизилась примерно до $120. Версии с 4 ГБ обойдутся от $135. С появлением в продаже GeForce GTX 1050 был ожидаемый ценовой подъем, но при наличии адекватного конкурента, стоимость самых простых моделей снизилась до $130–140. Топовые модификации стоят порядка $170, но это уже явный перебор. Видеокарты GeForce GTX 1050 предлагаются только в вариантах с 2 ГБ памяти. Возможность иметь доступ к вдвое большему объемы была бы не лишней, но это уже привилегия GeForce GTX 1050 Ti. Это следующая ступенька в графической иерархии NVIDIA. По результатам практических тестов, преимущество данной модели над GeForce GTX 1050 составляет порядка 10–30%. Разброс показателей существенный и в каждом конкретном случае преимущество может обеспечивать как больший объем памяти, так и увеличенное количество вычислительных и функциональных блоков. И если 10% – сравнительно небольшой прирост производительности за который не многие будут согласны доплачивать разницу в цене, то увеличение количества кадров/c на треть уже может кардинально изменить представление об игровых возможностях системы.

Что касается цены, то самые простые модификации GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ стоят от $170. Это хороший баланс при готовности доплатить за определенный потенциал. Оригинальные модели предлагаются по ценам $190–200 и такая покупка будет оправдана лишь в случае если вы хотите получить бесшумную стильную внешне видеокарту и непрочь поэкспериментировать с разгоном.

Видеокарты на базе чипов GP107 отправляют на заслуженных отдых ветеранов GeForce GTX 950/960. Модели на базе Maxwell не выдерживают конкуренции перед новичками. Ну, так оно и должно быть. Всему свое время.

Тем не менее, ориентиром к которому стоит стремиться, собирая базовую конфигурацию, все же является не GeForce GTX 1050 Ti. В идеальном случае рекомендуем обратить внимание на Radeon RX 470 4 ГБ и GeForce GTX 1060 3 ГБ, стоимость которых начинается с $220–230. Конечно, мы не будем использовать данные модели в качестве стартовых решений, потому как поиграть все же можно используя и менее дорогостоящие адаптеры. Однако данные видеокарты способны радикально улучшить количество кадров/c. Если бюджет позволяет – рекомендуем.

Стоимость оперативной памяти продолжает расти. На покупку пары 4-гагабайтовых модулей DDR4-2133 уже придется потратить порядка $60. С начала осени цена ОЗУ планомерно увеличивается. Производители микросхем памяти значительную часть своих производственных мощностей заняли изготовлением чипов для смартфонов и различных мобильных устройств. Последствия образовавшегося дефицита на чипы памяти для ПК – цена модулей увеличивается. Учитывая наличие всего двух слотов для планок памяти на платах с чипсетом Intel H110, можно использовать один модуль на 8 ГБ, который обойдется в $50–55. Нет это не возможность сэкономить, а скорее способ упростить дальнейший апгрейд системы. Одноканальный режим доступа минимально скажется на производительности в играх, но пусть это будет стимулом поскорее доукомплектовать систему, оснастив ее 16 ГБ памяти – оно того стоит.

Оптимальный игровой ПК

Младшая модель Core i5-7400 из нового семейства 4-ядерных чипов Kaby Lake вполне подходит для оптимальной игровой конфигурации. Производитель на 300 МГц повысил рабочие тактовые частоты базовой модели, теперь формула выглядит как 3,0/3,5 ГГц, вместо 2,7/3,2 ГГц у Core i5-6400. Модели Core i5-6500/7500 имеют еще более высокие частоты, но производительности даже начальной модели будет достаточно для оптимальной игровой платформы. Разницу в цене ($20–30) можно использовать на другие нужды. Если вдруг вам счастливой случайности удастся раздобыть Core i5-6400 по очень «вкусной» цене, то от такого подарка судьбы тоже не стоит отказываться. На скидки рассчитывать не приходится – это не в правилах Intel. Если же какой-то продавец по доброте душевной отпускает такие чипы на исходе их жизненного цикла, скажем, по $175 – это оно. Внешне неприглядная формула 2,7/3,2 ГГц пусть не сильно смущает, потому как под нагрузкой даже на все 4 ядра процессор работает на 3,1 ГГц.

В линейке обновленных процессоров Kaby Lake можно выделить модель Core i3-7350K – первый чип семейства Core i3 с разблокированным множителем. Данный CPU вполне может представлять определенный интерес для оверклокеров, но в контексте игровой системы не очень привлекателен сразу по нескольким причинам. Прежде всего, это немалая рекомендуемая стоимость самого процессора – $179. Чтобы раскрыть потенциал Core i3-7350K обязательно также нужны недешевая плата на базе Intel Z170/Z270 и эффективных кулер для охлаждения. Ну и основное – сколько Core i3 не гони, а у Core i5 все равно на два ядра больше. В играх все чаще акцент делается на многопоточности, а здесь Hyper-Threading в любом случае не заменит физические вычислительные блоки.

Выбирая материнскую плату, стоит изначально определиться, готовы ли вы играться с разгоном, повышая базовую частоту. Если ответ утвердительный, придется прошерстить специализированные форумы в поиске информации о моделях плат на базе Intel Z170, для которых есть модифицированные версии BIOS, позволяющие экспериментировать с процессорами, имеющими заблокированный на повышение множитель. Если эта тема вас не привлекает, вполне можно обойтись платой на Intel B150/B250. Преимущества чипсетов новой линейки минимальны. В функциональном плане можно отметить разве что большее количество чипсетных линий PCI Express 3.0. На практике это сулит почти гарантированное наличие скоростного порта M.2 x4, поддержку памяти DDR4-2400 и некоторое повышение отпускной цены устройства. В любом случае, за $80–90 можно подобрать подходящую модель без избыточной обвязки и оверклокерского лоска.

Если все, что вам нужно от системной платы – ее стабильная работа и несколько свободных USB-портов, то в принципе можно обойтись и совсем простой моделью на Intel H110. Экономия небольшая, но если выделенных средств впритык, то подобные меры вполне допустимы.

За месяц до анонса новой платформы AMD у нас нет убедительных аргументов для того, чтобы рекомендовать для оптимального игрового ПК систему на базе Socket AM3+. Да, цена в $115 за 8-ядерный процессор FX-8300 кажется привлекательной, но собирать новую систему, используя уже столь возрастные решения можно лишь в случае, если кроме игр интересует производительность в специфических многопоточных задачах, где даже текущие решения AMD оправдывают себя. Либо же это вопрос личных предпочтений.

Если говорить об оптимальных видеокартах среднего класса, то за прошедшие несколько месяцев наши предпочтения не изменились. Для системы такого уровня уместной будет GeForce GTX 1060 6 ГБ. Минимальная розничная стоимость устройств этой линейки снизилась до $275. Определенный выбор появляется при наличии $300 на покупку, потому лучше ориентироваться на эту цену. Что же касается основного конкурента – Radeon RX 480, то версией с 4 ГБ можно обзавестись, потратив порядка $250, а модели с 8 ГБ памяти стоят от $280. Соперники очень достойные. Если пытаться усреднять, то некоторое преимущество все же скорее на стороне решения NVIDIA, но прирост в целом соответствует разнице в цене, к тому же есть неединичные примеры, когда фаворитом выступает решение с чипом AMD.

Несмотря на возросшую стоимость ОЗУ, необходимость в 16 ГБ оперативной памяти для оптимальной игровой системы не вызывает ни малейшего сомнения. Как показывает практика, при запуске некоторых игр даже на «чистой» операционной системе требуется суммарно более 10 ГБ памяти, а если вы хотите в фоне оставлять браузер с двумя десятками открытых страниц и еще какие-то сопутствующие приложения, то и 16 ГБ – это уже без большого запаса.

Подорожание памяти неприятно ударяет по карману. Если в случае с базовой системой и 8 ГБ приходилось доплатить порядка $15, то здесь уже речь идет о дополнительных $30–40. При выборе конкретного набора модулей памяти рекомендуем хорошенько пройтись по всему разделу, внимательно посмотрев на смежные предложения и сверив фактические цены различных интернет-магазинов. Из-за переполоха в этом сегменте сейчас можно выудить очень интересные предложения от продавцов, которые отпускают оперативку еще по гуманным ценам. Например, при средней актуальной стоимости 16-гигабайтового комплекта DDR4-2400 в $130 можно отыскать варианты за $110–115.

Прогрессивный игровой ПК

В начале января компания Intel представила семейство чипов Kaby Lake. На этот раз изменения коснулись в первую очередь особенностей производства в рамках все того же 14-нанометрового техпроцесса. Функциональных изменений также минимум, при этом прирост производительности обеспечен исключительно за счет увеличения тактовой частоты. Возглавляет линейку Core i7-7700K, получивший частотную формулу 4,2/4,5 ГГц. Дополнительные 200–300 МГц обеспечивают ему стойкое преимущество над Core i7-6700K, а немного улучшенный частотный потенциал дополнительно радует любителей разгона. Вместе с тем, производительность на мегагерц осталась неизменной, что несколько огорчает. Конечно, данная модель и в таком виде пока вне досягаемости, но как для очередного поколения хотелось бы видеть более существенный прогресс. Справедливости ради стоит отметить некоторые улучшения в работе медиаблока, а также поддержку накопителей Intel Optane.

Core i7-7700K появились в продаже с момента официального представления, с этим у Intel нет никаких проблем. При этом розничная цена чипов заметно колеблется – от $370 до $420 при рекомендованных $350. Нужно сказать, что и стоимость Core i7-6700K варьируется в достаточно широких пределах, как для устройства, свойства которого остаются неизменны. Топовый Skylake на исходе жизненного цикла стоит $350–380. При минимальной разнице в цене преимущество все же на стороне Kaby Lake. Если вы готовы потратить соответствующую сумму на покупку процессора, обеспечив хороший задел на перспективу, то Core i7-7700K будет достойным выбором. Модель Core i7-7700 стоит лишь немногим дешевле ($350–370) и имеет более скромную частотную формулу – 3,6/4,2 ГГц. Такой вариант тоже не стоит отбрасывать, но скорее лишь в том случае если вы решили не просто сэкономить на процессоре, но в принципе не рассматриваете идею с каким-либо разгоном и изначально ориентируетесь на более доступную материнскую плату.

В качестве базового варианта мы все же выбрали Core i5-7600K, который при желании можно купить за эквивалент $260. По сравнению с предшественником – Core i5-6600K – здесь также увеличены тактовые частоты. Формула приобрела вид 3,8/4,2 ГГц вместо 3,5/3,9 ГГц у модели семейства Skylake. Лучший частотный потенциал также склоняет весы на сторону Kaby Lake. Хотя, символичные 5 ГГц, увы, далеко не всегда достижимы на практике, здесь по-прежнему без доли везения не обойтись. Во время недавних практических экспериментов мы могли убедиться в том, что при разрешении 1440p и максимальном качестве графики приоритетной является производительность видеокарты, тогда как возможностей Core i5-7600K даже в базовом варианте достаточно для того, чтобы обеспечить работой топовый графический адаптер.

Даже коробочные версии процессоров с разблокированным множителем поставляются без кулера. Производитель полагает, что если уж вы решились на покупку чипа с индексом «К» и готовы к разгону, то наверняка не будете довольствоваться штатной алюминиевой болванкой. Кулер понадобится покупать отдельно. Вариантов здесь очень много и стоимость конкретного подходящего устройства будет зависеть от того, насколько далеко вы готовы пойти в своих экспериментах с разгоном. Мы будем ориентироваться на модели среднего класса стоимостью порядка $40, которые достойно справляются с охлаждением четырехъядерных процессоров при невысоком уровне шума. Желающим брать вершины в 5 ГГц, повышая напряжение питания CPU, стоит посмотреть в сторону более дорогостоящих кулеров или даже жидкостных СО.

Еще одна обязательный атрибут для разгона процессора – материнская плата, поддерживающая такие возможности. Вместе с процессорами Intel производитель представил новый чипсет Intel Z270, который используется для энтузиастских моделей новой волны. Отличия от уже хорошо знакомого Intel Z170 не очень велики. Как и в случае с другими решениями новой линейки, Intel Z270 получил увеличенное количество линий PCI Express – с 20 до 24. Также можно упомянуть поддержку Intel Optane, хотя последнее актуально лишь для Kaby Lake.

Материнских плат на Intel Z270 уже представлено великое множество. В среднем ценник на старте чуть выше, чем у схожих моделей на Intel Z170, но как правило появившиеся платы все же предлагают минимальное улучшение функциональности и используют новейшие аудио-контроллеры и USB 3.1. Платы с Intel Z170 также без проблем примут на борт процессоры Kaby Lake и позволят их разгонять после обновления прошивки. Хотя, если вы все же с нуля покупаете новую систему, логично ориентироваться на последние новинки. Платы на Intel Z270 стартуют со $130, тогда как за $160–170 уже вполне можно выбрать подходящий по функциональности вариант.

В начале марта компания AMD должна представить столь долгожданные процессоры Ryzen и новую десктопную платформу Socket AM4. Кажется на этот раз ничто уже не должно помешать выходу данных чипов. Очень рассчитываем на то, что CPU в полной мере оправдают надежды и позволят AMD вернуть в большую игру. Утечки с показателями в многопоточных приложениях дают повод для оптимизма. Хотя данных об игровых возможностях чипов пока еще минимум, полагаем, что это последний месяц, когда в прогрессивных конфигурациях платформа Intel находится в гордом одиночестве. Обновлений со стороны AMD дожидаются все наши категории, но топовой конфигурации это касается в первую очередь. Запуск Ryzen начнется со старших 8-ядерных моделей, причем ценники в $300–500 наверняка несколько удивят тех, кто уже привык видеть процессоры AMD лишь в нижнем и отчасти в среднем ценовых сегментах. Несмотря на соперничество в высшей лиге, надеемся, что у чипов компании по-прежнему все будет хорошо с соотношением цены и производительности. Более доступные модели также будут в ассортименте AMD Ryzen, но эти модели поступят в продажу позже. Старт за 8-ядерными чипами, способными обрабатывать до 16 потоков данных одновременно.

С графикой для прогрессивной системы сейчас все одновременно и просто, и сложно. Базовый вариант здесь один – GeForce GTX 1070 8 ГБ. Это в целом упрощает выбор, который сводится лишь к определению наиболее интересной модификации адаптера. За последние несколько месяцев стоимость видеокарт данной серии несколько снизилась. Базовые версии уже предлагаются от $450–460. Адаптеры такого уровня производители могут основательно дорабатывать, потому цена некоторых оригинальных вариантов переваливает за $550. GeForce GTX 1070 предлагает очень достойный уровень производительности за свою цену. Она отлично подходит для игр в режиме с разрешением 1920×1080/1200 при максимальном качестве графики. Что же касается 2560×1440, то, как показал наш недавний практический тест, здесь уже возможны нюансы. Задвинув все ползунки до упора, уже далеко не всегда можно получить даже средние 60 кадров/c, не говоря о возможных дополнительных просадках. Поигравшись с настройками, можно без проблем подобрать режим, в котором адаптер обеспечит отличную производительность, но все же в режиме 1440p уже схожу не получится устанавливать все опции на максимум. Для такого разрешения экрана GeForce GTX 1070 – уже не предел мечтаний. Ситуацию значительно улучшает GeForce GTX 1080 8 ГБ, которая увеличивает производительность в среднем на 20–30%. В этом случае ощущается определенный запас мощности. Базовые версии GXT 1080 стоят уже от $650, тогда как стоимость большинства модификаций переваливает за $700. Общее соотношение цена/производительность у данной модели определенно ниже, чем у GTX 1070, но это фактически единственный способ почти на треть увеличить производительность. В ряде ситуаций это отнюдь не излишество, а возможность получить комфортные 60 кадров/c. Цена высока, но пока альтернатив, к сожалению, нет. Очень надеемся, что в конце весны ситуация здесь изменится. Предположительно в мае AMD наконец должна представить свою топовую графику на базе чипов Vega 10. Компания уже слегка приоткрывала завесу тайны на январской выставке CES 2017, где будущая видеокарта демонстрировала в DOOM порядка 70 кадров/c при разрешении 4К и максимальных настройках качества. Судя по фото адаптеров с отладочными модулями, месяц назад речь о финальном дизайне устройств и тем более розничных образцах устройств еще не шла. По всей видимости, до лета положению GTX 1070/1080 ничто не угрожает. Отсутствие конкуренции отражено текущих на ценниках видеокарт, а потому дополнительная интрига пошла бы всем на пользу.

Отсутствие конкуренции расслабляет. С учетом задержки Vega, компания NVIDIA решила отсрочить выпуск GeForce GTX 1080 Ti. С точки зрения разработчика такой шаг выглядит вполне логичным. Это возможность оценить возможности продукта оппонента и сделать свое предложение более привлекательным.

Затрагивая накопительную тему для прогрессивной конфигурации, отметим, что минимальный объем SSD для конфигурации такого класса – 480/512 ГБ. Очень разумным решением будет выбор накопителя объемом 1 ТБ. Это позволит все актуальные игры устанавливать именно на твердотельный накопитель, используя жесткий диск только для архивов, медиаданных и торрентов. В таком случае логично будет использовать тихоходную модель HDD с минимальной скоростью вращения шпинделя. При наличии SSD на 480 ГБ без размещения части игр на жестком диске вряд ли удастся обойтись. После форматирования и установки ОС доступными остануться в лучшем случае 400 ГБ, а с таким объемом сильно не разгонишься. Дополнительные текстурные паки на 60 ГБ, после которых Fallout 4 занимает на диске порядка 100 ГБ – это только один небольшой пример расхитителей свободного пространства накопителей. В последнее время 40–60 ГБ – уже типичный объем для мало-мальски серьезных проектов. Если для игр придется использовать HDD, то для ускорения загрузки придется смотреть в сторону моделей с 7200 об/мин.

Есть ли смысл использовать для игровой системы скоростные накопители формата M.2? Да, если цена вопроса – не вопрос. Достойные внимания SSD такого формата объемом 480/512 ГБ стоят примерно как модель с интерфейсом SATA вдвое большей емкости, а за терабайтовый накопитель придется заплатить уже порядка $500. При этом выигрыш в скорости загрузки, несмотря на впечатляющее отличие в заявленных линейных скоростях чтения/записи, можно будет ощутить далеко не в каждой игре. Если придется выбирать между 1 ТБ SATA или 480 ГБ M.2 PCI-E, то мы предпочтем больший объем.

В рекомендуемых конфигурациях мы решили вынести за скобки мониторы. Хотя это обязательный атрибут любой системы, все же они относятся к периферийным устройствам, принципы выбора которых очень индивидуальны. Кто-то будет довольствоваться самой простой и доступной моделью, кто-то предпочтет большую диагональ с Full HD и крупным пикселем, кто-то не мыслит свой экран без поддержки частоты обновления 144 Гц и функций синхронизации G-Sync/FreeSync. Кому-то важны широкие углы обзора IPS, кто-то видит смазы и не готов мириться с скоростью отклика матрицы более 1 мс. Кто-то просто кайфует от кричаще-насыщенной картинки, не представляя альтернативы экранам с расширенным цветовым охватом, а кто-то мечтает о 4К и даже готов к упрощению качества графики в угоду повышенному разрешению. В каждом случае будут работать свои приоритеты и критерии оценки. Потому выбор монитора мы оставляем на ваше усмотрение. Напомним лишь, что зачастую это наиболее долгоживущий компонент вашей системы, потому есть смысл не экономить, выбирая наиболее качественный вариант из тех, что вы можете себе позволить.