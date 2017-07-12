ПК месяца (июль 2017)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Всего за каких-то пару месяцев взрывной интерес и повальное увлечение добычей криптовалюты серьезно переформатировали рынок компонентов для настольных систем. После скачкообразного повышения стоимости Bitcoin и роста цен на сопутствующие конвертируемые валюты, многие любители быстрой наживы обзавелись своими «фермерскими хозяйствами», попутно сметая с полок видеокарты, блоки питания, процессоры и материнские платы с большим количеством слотов PCI-E. Ажиотажный спрос, созданный копателями виртуальных валют, застал врасплох торговцев, не привыкших держать большие складские запасы указанных категорий товаров. Из-за образовавшегося дефицита цены на некоторые компоненты попросту взлетели. В первую очередь это коснулось видеокарт среднего и высокого класса. Если изначально повышенный спрос наблюдался на устройства с чипами AMD, то чуть позже в ход пошли и GeForce, причем это коснулось даже устройств начального класса. Шутка ли, стоимость GeForce GTX 1050 Ti взлетала со $160 до $250–270, и в какой-то период даже за эти деньги найти в продаже адаптеры было практически невозможно. Сейчас ситуация с доступностью видеокарт постепенно улучшается. Конечно, потирающие руки продавцы до сих пор с удовольствием предложат такие модели за $240–250, но даже устоявшаяся цена в $200–210 нам кажется серьезно завышенной за видеокарту для базовой игровой системы. Потому мы решили использовать для данной платформы GeForce GTX 1050 2 ГБ, которая уже была в наших конфигурациях.

Да, неприятно возвращаться к былому, но это вынужденная и временная мера. За $140–150 можно выбрать вполне подходящую модель. Что касается потерь производительности, то здесь сложно усреднять, потому как изменение нелинейно и сильно зависит от фактических объемов памяти, необходимых конкретной игра, а также особенностей движка. В целом отличие может колебаться в пределах 5–25%, но зачастую не более 15%. В любом случае, если вычислять соотношение цена/производительность, то у GTX 1050 по этому критерию сейчас заметное преимущество. Это подходящий вариант, чтобы пересидеть эти непростые времена для экономных любителей поиграть.

Radeon RX 560 при идентичной стоимости с GTX 1050 сложно выдерживать конкуренцию с последней, разве что 4-гигабайтовые модификации могут порадовать в оптимизированных играх, но стоимость таких модификаций выше. Увы, но здесь ощущается тяжелое майнерское наследие. Чего уж тут, знатно наследили.

Представленные в мае видеокарты Radeon RX 550 и GeForce GT 1030 уже появились в розничной продаже. Модели с чипами AMD стоят порядка $100–105, а вариации новинки от NVIDIA обойдутся в $85–90. Экономичные модели на базе актуальных графических архитектур с хорошим функциональным набором, но для игровых систем они с натяжкой подходят лишь в случае острой необходимости, когда на покупку более дорогостоящей видеокарты не хватает средств, а связываться с решениями б/у не хочется.

Помимо видеокарт, старатели эфемерных приисков поглотили все запасы Pentium G4560 (3,5 ГГц). При майнинге требования к производительности процессоров очень невысоки, потому недорогие двухъядерные чипы приглянулись адептам криптовалютой лихорадки. Как результат – фактическое отсутствие данной модели в продаже и повышение цены с $60 до $80–90. В такой ситуации для игровой системы лучше смотреть уже сторону Pentium G4600 (3,6 ГГц), которая предлагается в рознице практически по той же цене при этом имеет на 100 МГц более высокую тактовую частоту, чуть более скоростную встроенную графику и уменьшенный тепловой пакет – 51 Вт, вместо 54 Вт. Разница в $20–30 оправдывала покупку младшей модели, а при равной стоимости выбор очевиден.

Есть мнение, что проблема с доступностью Pentium G4560 даже в большей мере связана не с повышенным спросом копателей, а попыткой Intel ограничить поставки данной модели. Производитель очень недоволен снижением интереса к чипам семейства Core i3, а ограничение выпуска самой доступной модели Pentium – не что иное, как попытка подтолкнуть к покупке более дорогостоящих CPU. В итоге G4560 подорожали не только в Украине, но и на американских торговых площадках. Конечно, разработчик волен использовать любые способы, чтобы выстраивать свою линейку продуктов, но в подобном случае хочется поскорее увидеть и в этом сегменте конкурирующие решения AMD, которые позволят оставаться в тонусе всем участникам рынка.

Майнерская волна фактически не затронула чипы семейства Core i3. Модель Core i3-7100 по-прежнему стоит в рознице порядка $115–120. Не то, чтобы их привлекательность для игровых систем базового класса по этой причине возросла, но разница в цене с Pentium сократилась и для кого-то это может стать аргументом. Напомним также, что после того как Intel разблокировала технологию Hyper-Threading для чипов Pentium поколения Kaby Lake, основным преимуществом Core i3 остаются поддержка инструкций AVX, Intel TSX-NI и чуть более высокая тактовая частота. Еще один нюанс – Core i3 позволяют использовать накопители Intel Optane, тогда как Pentium лишили этой функциональности.

В рамках базовой конфигурации позиции AMD худо-бедно прикрывает FX-8300. В целом ряде задач заслуженный ветеран может проучить двухъядерного выскочку и даже в играх с многопоточным движком держится вполне неплохо, но годы свое берут. На системах с тами CPU вполне комфортно можно досиживать до очередного апгрейда, но ориентироваться на морально устаревающую платформу при покупке нового игрового ПК уже сложно.

Оперативная память DDR4 за прошедший период также минимально подорожала. Комплект DDR4-2400 на 8 ГБ обойдется примерно в $70. Единичный модуль того же объема можно купить чуть дешевле. В то же время немного снизилась цена на DDR3. Набор DDR3-1600 стоит порядка $60, но интерес к памяти данного стандарта в целом снижается. Хотя, для той же платформы Socket AM3+ он является основным.

Оптимальный игровой ПК

Процессорные позиции для сбалансированных игровых платформ не претерпели изменений. Core i5-7400 (3,0/3,5 ГГц) и Ryzen 5 1400 (3,2/3,4 ГГц) предлагают достаточную производительность, чтобы раскрыть возможности видеокарт среднего класса. Отметим, что за прошедший месяц розничная стоимость Ryzen 5 1400 снизилась с $195 до $180. Стартовый ажиотаж спадает, а вместе с этим стабилизируются и цены. Напомним, что рекомендованная стоимость для этой модели – $169, но это для американского рынка, потому нынешняя цена уже адекватна для наших широт.

Не без удовольствия также отмечаем значительное расширение ассортимента материнских плат c разъемом Socket AM4, а также снижение стоимости устройств. Модели на базе AMD B350, которые имеют 4 слота для памяти, порты M.2 x4 и даже поддерживают разгон процессоров, предлагаются уже от $85–90. Конечно, для частотных экспериментов стоит смотреть в сторону более оснащенных версий, но хорошо когда есть возможность выбора.

Настоящие сложности начинаются при выборе видеокарты для оптимальной конфигурации. Уже так просто не отмахнешься от GeForce GTX 1060 3 ГБ. Покупка такого адаптера обойдется в $360–380. Это всего-то почти вдвое дороже, чем такие модели стоили еще в мае. Да, в играх, даже при использования режима Full HD, придется аккуратнее настраивать качество картинки, стараясь уменьшить объем потребляемой памяти. Стоимость версий GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти стартует с $400–420. Пожалуй, именно такие варианты более предпочтительны. Они в любом случае производительнее модификаций с 3 ГБ, причем не только из-за увеличенного объема памяти, но и благодаря большему количеству вычислительных блоков GPU. Пусть слабым, но успокоением будет и тот факт, что в мае месяце GTX 1060 6 ГБ стоили порядка $300, потому повышение цены ощутимо, но не сопоставимо с увеличением стоимости 3-гигабайтовых модификаций.

Видеокарт с чипами AMD для игровых систем среднего класса сейчас просто не существует. Они все ушли на майнерский фронт. Radeon RX 570 4 ГБ за $500 или Radeon RX 580 8 ГБ за $600 – это преступление против человечности, заслуживающее всяческого порицания. Откапывать RX470/RX480 тоже смысла нет, там абсолютно идентичная история.

На специализированные версии видеокарт для майнинга большой надежды нет. Адаптеры без видеовыходов превратятся в тыкву после очередного обвала стоимости криптовалют. Потому наверняка большинство копателей предпочтет полноценные версии видеокарт, рассчитывая в случае майнерской неудачи хотя бы частично компенсировать свои затраты, предложив «прогретые» устройства на вторичном рынке.

Выбирая комплект оперативной памяти для платформы Intel, можно остановиться на DDR4-2400 объемом 16 ГБ (2×8 ГБ). Материнские платы на Intel B150/B250 не позволяют разгонять ОЗУ, а именно DDR4-2400 является предельным штатным режимом для процессоров семейства Kaby Lake. В то же время для платформы AMD более скоростные наборы имеют смысл. Хороший вариант – DDR4-2666, а лучшим решением и вовсе будет DDR4-3200. Однако стоимость модулей с повышенной тактовой частотой также увеличивается. Если покупка двухканального комплекта DDR4-2400 обойдется примерно в $135–140, то DDR4-2666 потребует уже $150–160, а DDR4-3200 – $170–200. Перед выбором конкретного набора ОЗУ, особенно DDR4-3200, обязательно стоит убедиться в его поддержке материнской платой. AMD работает над улучшением ситуации с работой скоростных наборов памяти, но здесь все еще совсем не так гладко, как хотелось бы.

Прогрессивный игровой ПК

Процессорную позицию в штатном варианте прогрессивной конфигурации занимает Core i7-7700K (4,2/4,5 ГГц). Чипы Core i5 для данной категории систем уже не рассматриваются. Все более очевидными становятся акценты разработчиков игр на многопоточную обработку, потому поддержка Hyper-Threading во многих случаях будет выручать.

Если идея с разгоном никак не прельщает, можно посмотреть в сторону Core i7-7700 (3,6/4,2 ГГц), но сэкономить на этом много не получится – $20–30. Разве что вы также решили довольствоваться штатным кулером и не тратиться на оригинальную версию СО, которая обязательно понадобится для Core i7-7700K. Да и материнскую плату в этом случае можно взять попроще. Суммарно сэкономить получится уже до $100, но производительность и функциональность платформы окажется чуть ниже.

Компания Intel запустила новую десктопную платформу для энтузиастов – LGA2066, а также и процессоры Kaby Lake-X и Skylake-X. Первое семейство включает 4-ядерные чипы Core i5-7640X (4,0/4,2 ГГц) и Core i7-7740X (4,3/4,5 ГГц). В плане технических характеристик они во многом имеют схожее оснащение с родственными CPU Kaby Lake для LGA1151 – двухканальный режим доступа к памяти, 16 линий PCI Express 3.0, при этом они лишены графического ядра, но получили увеличенные рабочие частоты и тепловой пакет (TDP 112 Вт). По замыслу производителя, это решения начального уровня для перехода на LGA2066. Core i5-7640X оценен в $242, а рекомендованная стоимость Core i7-7740X – $350. На первый взгляд, все очень даже неплохо, но здесь еще нужно учитывать стоимость материнских плат с LGA2066. Такие устройства уже появились в продаже. Стартовая цена наиболее доступных моделей на Intel X299 – от $300. При этом Kaby Lake-X не позволяют в полной мере раскрыть потенциал таких систем. При наличии у процессоров 16 линий шины PCI-E функциональность платформы заметно ограничивается. В полной мере раскрыть ее могут процессоры Skylake-X. Данная линейка чипов на старте включает три модели – Core i7-7800X (6 ядер, 3,5/4,0 ГГц, $389), Core i7-7820X (8 ядер, 3,6/4,3 ГГц, $589) и Core i9-7900Х (10 ядер, 3,3/4,3 ГГц, $999). И на этом компания не останавливается, обещая представить чипы с 12, 14, 16 и даже 18 вычислительными ядрами. Нюансы новой платформы заслуживают отдельного подробного материала. Если обобщить, то LGA2066 ожидаемо хороша для задач, требующих значительных объемов вычислений. Серьезных преимуществ в контексте игровой системы не так много. Народная LGA1151 с достаточно скоростным Core i7-7700K обеспечивает очень хорошие результаты при этом такая конфигурация обойдется дешевле и окажется экономичнее.

К платформе AMD особых вопросов тоже нет. Здесь 6-ядерный Ryzen 5 1600 (3,2/3,6 ГГц) на своем месте. Да, в играх при разрешении Full HD платформа немного уступит ПК с Core i7-7700K, но отличие не будет критичным, при этом некоторых задачах 12-поточный CPU может оказаться даже предпочтительнее процессора от Intel. По крайней мере владельцу вряд ли придется жалеть о потраченных деньгах.

По уже указанным причинам горечь переплаты постигнет и тех, кто выбирает производительную видеокарту. В продаже сложно найти GeForce GTX 1080 дешевле $750, тогда как два месяца назад можно было тщательно и придирчиво выбирать, имея на покупку такого адаптера $600. В какой-то момент видеокарт попросту не осталось на рынке. На пике криптовалютных курсов майнеры без разбора сметали все, что попадалось по руку и по любой цене. Стоимость GTX 1080 взлетала до $900 и даже за эти деньги часто адаптеры отпускались по одной штуке в одни руки.

Несмотря на графический переполох, требования к производительности видеокарт в играх меньше не стали. Потому в штатном варианте для прогрессивной конфигурации мы оставляем GeForce GTX 1080. Если требуемая доплата кажется неподъемной, а вы используете монитор с разрешением 1920×1080, можно смотреть в сторону GeForce GTX 1070. Данную линейку видеокарт также зацепило майнерское цунами. Стоимость GTX 1070 взлетала с $450 до $700, но сейчас постепенно откатывается до уровня $600. То есть соотношение цена/производительность между GTX 1070 и GTX 1080 остается схожим, вопрос лишь в готовности тратить указанные суммы.

Для тех, кто не хочет себя ограничивать, безальтернативным вариантом остается GeForce GTX 1080 Ti. С начальных $800–850 стоимость этих видеокарт увеличивалась вплоть до $1100–1200, а теперь медленно дрейфует в сторону $1000. Кто-то очень неплохо заработал на человеческих слабостях. Желающих легкого обогащения оказалось предостаточно.

В любом случае, при выборе конкретной модели видеокарты сейчас очень важно отслеживать предложения интернет-площадок. В условиях обратной волны игроки розничного рынка имеют разные стратегии. Кто-то терпеливо ждет своего «верного клиента», который только сейчас решился на копку и мечтает о будущих заработках, а кто-то активно сбрасывает цену, стараясь не упустить свою выгоду на разнице закупки и продажи.

Никто не может с уверенностью сказать, сколько еще продлится криптовалютная лихорадка. В любой момент стоимость Bitcoin может обвалиться, а вместе с курсом снизится интерес фермеров. Но прогнозы здесь – дело неблагодарное.

А вот о чем мы можем говорить с гораздо большей уверенностью, так это о том, что игровые версии Radeon RX Vega будут представлены в конце июля на SIGGRAPH 2017. Наверняка нам предстоит многоэтапный запуск, потому как с финальной подготовкой и массовым производством новых видеокарт есть определенные сложности. Даже при благоприятных условиях вряд ли появится возможность обзавестись такой видеокартой до сентября.

Уже проскакивают утекшие в сеть сведения с результатами в популярных бенчмарках, согласно которым RX Vega оказывается производительнее GTX 1080, но уступает GTX 1080 Ti. Впрочем, результаты в синтетике далеко не всегда отражают соотношение сил в реальных играх, да и сама AMD рекомендует не торопиться с выводами о возможностях будущих видеокарт. Надеемся, что разработчики готовят нам приятный сюрприз.