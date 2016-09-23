ПК месяца (сентябрь 2016)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Как много нам анонсов разных несет осенняя пора. Сентябрь-октябрь – традиционно жаркий период, насыщенный презентациями новых игровых проектов. Для любителей поиграть это волнительный этап порой таких долгожданных релизов. Разработчики игрового железа также загодя готовились к открытию очередного сезона, планируя выход интересных новинок.

Компания AMD еще в августе представила видеокарту, которая вполне заслуживает места в списке возможных покупок для базовой игровой платформы. Речь о Radeon RX 460. Для данных адаптеров разработан компактный экономичный кристалл Baffin (Polaris 11), который изготавливается по нормам 14 нм с использованием FinFET. Чип включает 896 вычислителей, 56 текстурных блоков и 16 растеризаторов. Заданная пиковая частота – 1200 МГц. В такой конфигурации чип обеспечивает вычислительную производительность на уровне 2,2 TFLOPs.

Radeon RX 460 предлагаются в вариантах с 2 ГБ или 4 ГБ памяти GDDR5, работающей на эффективных 7000 МГц. Шина памяти имеет разрядность 128 бит, а итоговая пропускная способность составляет 112 ГБ/c. Новый техпроцесс изготовления сказался и на энергопотреблении адаптеров. Видеокарты имеют тепловой пакет в 75 Вт и могут работать без подключения дополнительного питания.

AMD постаралась максимально снизить себестоимость Radeon RX 460, используя очень компактный кристалл и уменьшенную разрядность шины памяти. Благодаря этому разработчик предложил интересные рекомендованные цены. Особенно это касается версий с 2 ГБ, которые могут предлагаться от $109. В то же время модификации с 4 ГБ оценены в $139. Конечно, ожидать видеокарты в розничной продаже по таким ценам не нужно. В Украине Radeon RX 460 2 ГБ стоят от $140. Но даже в этом случае такой вариант выглядит весьма привлекательно. В своей ценовой категории видеокарта предлагает наилучшее соотношение цены и производительности. Новинка AMD примерно на 30% производительнее популярной в этом классе GeForce GTX 750 Ti, но уступает около 10-15% более дорогостоящей GeForce GTX 950. Такие показатели наряду с хорошей экономичностью делают Radeon RX 460 фаворитом в контексте игровых платформ начального уровня. Не самая сильная сторона новинки AMD – скромные возможности для разгона. Чип изначально работает на достаточно высоких частотах, потому запас для дополнительного тюнинга невелик, равно как и последующий прирост производительности.

Какие альтернативы у нас есть для базовых систем? GeForce GTX 750 Ti 2 ГБ уже можно отпускать. Распробовав более скоростные решения, стоящие лишь немногим дороже, возвращаться к прежнему варианту не хочется. Разве что вы большой поклонник NVIDIA и ради этого, а также возможности сэкономить $10-15, готовы пожертвовать третью производительности.

В сложившейся ситуации видеокарты Radeon R7 370 2 ГБ с ценниками $165–180 будут долго ждать своих покупателей. Radeon RX 460 предлагает фактически такую же производительность с небольшим перевесом в новых играх, при этом стоит дешевле и заметно экономичнее представительницы предыдущего поколения. Списывая со счетов GeForce GTX 750 Ti, мы закономерно не вспоминаем и о Radeon R7 360, которая еще менее производительна. Данные модели предлагаются по цене от $110, но даже со средними настройками качества в режиме Full HD они не всегда смогут обеспечить комфортное количество кадров/c.

Тем кто все же предпочитает графику NVIDIA, стоит присмотреться к GeForce GTX 950. Самые доступные версии за $165 могут стать вполне адекватной покупкой для игровой системы начального класса, тогда как модификации за $200+ кажутся переоцененными. Да, они все еще основаны на 28-нанометровых чипах с архитектурой Maxwell, но сильно уж волноваться по этому поводу не стоит. Решение проверенное и вполне сбалансированное. К тому же зачастую хороший частотный потенциал позволяет хорошенько ускорить видеокарту. Все GeForce GTX 950 оснащаются 2 ГБ локальной ОЗУ, потому здесь нужно в первую очередь определиться с конкретной моделью, а вопрос с объемом памяти уже решается сам собой.

При наличии $200 можно уже посматривать в сторону GeForce GTX 960 2 ГБ, а Radeon R9 380 2 ГБ начали отпускать по $210. Привлекательно? И да, и нет. Такому снижению цен есть логичное объяснение к тому же на подходе потенциально интересная модель, которая должна быть представлена уже в конце октября. Предположительно в это время NVIDIA предложит GeForce GTX 1050, которая должна заинтересовать тех, кто готов потратить на покупку видеокарты порядка $200. По предварительным данным в основу данной модели ляжет чип GP107 с 768 вычислителями. Видеокарта получит 128-битовую шину и будет оснащаться 2/4 ГБ памяти GDDR5. Привлекательность такого набора определит фактическая стоимость адаптеров, но перспективы у этой модели точно есть.

Отклонившись от горячей графической темы, обратим внимание на то, что за последние пару месяцев оперативная память добавила в цене порядка 5-10%. Не то, чтобы это заметно повлияло на стоимость систем, но сама тенденция не очень приятная. По предварительным прогнозам, в ближайшее время некоторый дефицит чипов DRAM сохранится, а значит цены на оперативку еще подрастут. Этим не запасешься впрок, но нужно быть готовым к тому, что за 8 ГБ DDR3/DDR4 придется заплатить на $5-10 больше, и хорошо если этим обойдется.

Оптимальный игровой ПК

В категории оптимальных конфигураций также самой злободневной темой является выбор графической подсистемы. В предыдущем месяце ответственную позицию заняла GeForce GTX 1060 6 ГБ. Такой шаг был сродни шоковой терапии, потому как потребовал заметно увеличить бюджет. К счастью, с момента появления данных видеокарт в розничной продаже, отпускная стоимость самых доступных представительниц семейства снизилась с $370 почти до $300, а за $320–340 уже можно выбирать из целого ряда моделей.

GeForce GTX 1060 очень серьезно встряхнула средний сегмент дискретной графики. Конечно, здесь немалая заслуга компании AMD, предложившей достойного оппонента в лице Radeon RX 480. Жаль только, что с момента появления в продаже эти адаптеры практически не подешевели. Версии с 8 ГБ памяти предлагаются от $350, что не добавляет им привлекательности на фоне основного конкурента. В то же время уже доступны в продаже модификации с 4 ГБ памяти. Такие видеокарты предлагаются от $300. При этом версии Radeon RX 480 с уменьшенным объемом локальной ОЗУ будут чуть менее производительны. В этом случае эффективная рабочая частота чипов памяти снижена с 8000 МГц до 7000 МГц. Здесь можно полагаться на самостоятельный разгон, но наверняка производители будут использовать микросхемы с меньшими частотными спецификациями, потому не факт, что разницу удастся компенсировать. В большинстве случаев 4 ГБ памяти будет достаточно, но уже сейчас не так сложно найти игры, которые даже в Full HD при высоких настройках качества готовы использовать большие объемы.

При естественном желании немного сэкономить, можно рассмотреть вариант с Radeon RX 470. Модель основана на том же процессоре, что и Radeon RX 480, но имеет меньшее количество вычислительных блоков. Как показали практические испытания, в плане производительности Radeon RX 470 уступает RX 480 порядка 15–20%, демонстрируя показатели чуть ниже, чем у популярной GeForce GTX 970. В целом, это весьма неплохой уровень. Radeon RX 470 зачастую предлагаются в вариантах с 4 ГБ памяти. Текущая розничная цена таких версий в $260–270 кажется несколько завышенной, особенно на фоне сбросивших в цене GeForce GTX 1060. Radeon RX 470 c 8 ГБ памяти – большая редкость. Но, оно и к лучшему. При цене более $300 эти модели не вызывают ни малейшего интереса.

В конце августа компания NVIDIA представила GeForce GTX 1060 3 ГБ, которая серьезно усложняет жизнь тем, кто хочет определиться с лучшей покупкой для оптимальной игровой конфигурации. Для данной версии GTX 1060 используется графический процессор, в котором деактивирован один из вычислительных кластеров. В результате количество CUDA-ядер уменьшено с 1280 до 1152, а текстурные блоков – с 80 до 72. В остальном отличий нет. Все та же 192-битовая шина памяти, работающей на 8000 МГц и TDP в 120 Вт. По хорошему, такие изменения должны были бы отразиться в названии модели. Все же видеокарты отличаются не только объемом памяти, как это обозначено сейчас. Уместным был бы, например, дополнительный индекс «SE». По всей видимости, маркетинговый отдел решил не смущать потенциальных покупателей такими уточнениями, которые вызывают больше вопросов. Каким же образом упрощение сказалось на производительности? Собственное исследование мы планируем провести в скором времени, однако по уже имеющимся данным, при использовании разрешения Full HD, в большинстве случаев версия GeForce GTX 1060 3 ГБ уступает модели с 6 ГБ памяти не более 5–10%. Вот вам и первая выгода. Рекомендованная цена для американского рынка – $199, при этом GTX 1060 3 ГБ уже появились в нашей рознице с приятными ценниками от $240. Вот вам и вторая выгода. Существенная разница в цене с 6-гигабайтовыми версиями заставляет всерьез задуматься о вариантах с 3 ГБ памяти. Однако, стоит все же учитывать, что в игровых режимах, требующих более 3 ГБ памяти, производительность GTX 1060 3 ГБ будет заметно снижаться. Преимущество версии с 6 ГБ может увеличиваться до 20–30%. Но если в этом случае она GTX 1060 3 ГБ откатится до уровня GeForce GTX 970, это ведь не ужас-ужас?

По состоянию на сейчас, GeForce GTX 1060 3 ГБ – отличное решение для 1920×1080, хотя и без хорошего запаса на перспективу. Конечно, вы всегда сможете поиграться с настройками качества графики, снизив требования к объему видеопамяти. В любом случае, задвигать ползунки до упора точно не получится, да и покидать пределы Full HD нежелательно. Если готовы принять эти несложные постулаты, GeForce GTX 1060 3 ГБ будет хорошим выбором.

GeForce GTX 970 4 ГБ так бодро начавшие сбрасывать цены в августе, к сентябрю замедлились в этом достойном порыве. Приколоченные к этим моделям ценники в $310–350 вызывают лишь умилительную улыбку. Какие шансы у заслуженного ветерана против GeForce GTX 1060 6 ГБ при равной стоимости? Вот и мы о том же.

Прогрессивный игровой ПК

В прогрессивных конфигурациях штиль. Даже как-то скучновато. Бодрое рубилово AMD и NVIDIA в среднем ценовом сегменте уже принесло свои плоды. Предлагаемое соотношение цена/производительность для новых устройств, а также уцененных моделей предыдущих поколений откровенно радует. Тогда как в классе максимально производительных видеокарт калифорнийцы заметно опережают своих оппонентов, но ценами не балуют.

Для прогрессивной системы выбор сводится к покупке одной из многочисленных вариаций GeForce GTX 1070 8 ГБ. Отличная во всех отношениях видеокарта без явных слабых мест. Дорого? Да, но это лучшее решение, которое можно получить за $500–550. Минимум 30-40% к производительности GeForce GTX 980 4 ГБ, на которую еще совсем недавно можно было рассчитывать, располагая такой суммой. Плюс новая архитектура, увеличенный объем памяти, улучшенная экономичность. Что может быть лучше? Ну, например, GeForce GTX 1080 8 ГБ. Это еще +20% к производительности, но плюс 50% к цене (от $770). Затраты будут оправданы лишь в том случае, если вы с интересом смотрите на 4К или уже обзавелись экраном с таким разрешением. В этом случае вы ведь знали, что на покупку видеокарты придется раскошелиться? Конечно, еще есть вариант с GeForce TITAN X на базе чипа GP102 и 12 ГБ памяти на борту. Но пока это достаточно нишевое устройство с рекомендованным ценником в $1200. Найти игровое применение ему труда не составит, но на соотношение цены и производительности в этом случае лучше не смотреть.

Если вопреки засилью решений NVIDIA в топ-классе все же хочется обзавестись видеокартой на чипе AMD, оправданной может стать покупка Radeon R9 Fury 4 ГБ. Некоторые «безиксовые» модели этой линейки подешевели до $400. Они в среднем 20–25% уступают GeForce GTX 1070, но при текущей разнице в цене выглядят неплохой более доступной альтернативой. Да, 4 ГБ – не тот объем памяти, который уже хотелось бы видеть у топового решения, даже несмотря на то, что это HBM. Но пока с таким арсеналом «ярость» неплохо справляется с тяжелыми режимами, получая дополнительные выгоды при переходе на DirectX12 и Vulkan.

Хочется верить, что монополия NVIDIA в сегменте производительной графики продлится недолго, потому любая информация о разработках AMD в категории топ-класса заслуживает отдельного внимания. Видеокарты с чипом Vega 10 ожидаются в первом квартале 2017 года. Адаптеры получат память HBM2 объемом 16 ГБ. А уже во втором квартале будущего года предположительно будет представлена двухчиповый вариант с парой процессоров Vega 10. Также любопытно, что в 2017 году AMD возможно предложит замену видеокартам с Polaris 10 на чипы Vega 11, которые также будут выпускаться по нормам 14 нм, но очевидно получат какие-то улучшения.

Рассчитываем вскоре получить достойные мощные решения AMD, но еще с большим нетерпением ожидаем анонса новой десктопной платформы Socket AM4 и процессоров с архитектурой Zen. Что касается самой платформы, то она уже полностью готова и доступна для некоторых А-брендов. Через некоторое время в продаже появятся материнские платы с разъемом Socket AM4. Однако, на начальном этапе использовать их можно будет с процессорами Bristol Ridge. AMD уже предложила целую линейку гибридных чипов 7-го поколения, но пока речь идет лишь о доступности для ОЕМ-партнеров. К тому же это 2/4-ядерные APU с архитектурой Carrizo, выпускаемые еще по 28-нанометровому техпроцессу. Для мощных игровых систем мы, конечно же, ожидаем в первую очередь 8-ядерные модели Zen, которые будут производиться уже по нормам 14 нм, обещают очень хороший прирост производительности и достойную конкуренцию решениям Intel в топовом сегменте. Но такие модели придется еще подождать. Старт Zen фактически официально перенесен на начало 2017 года. Возможно анонс состоится уже на январской CES 2017, но в широкой доступности чипы наверняка появятся позже. Как раз к тому моменту материнские платы с Socket AM4 уже должны набрать обороты. Напомним, что новая платформа AMD принесет поддержку DDR4, также будут доступны PCI Express 3.0, USB 3.1, SATA Express и возможность подключать скоростные NVMe-накопители. Все это пригодится при сборке мощной игровой платформы с запасом на перспективу. AMD, не подведи!