PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS: выживают только параноики

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – игра-феномен. Проект, все еще находящийся в Раннем доступе, ставит рекорд за рекордом, наплевав на авторитеты. PUBG плотно обосновалась на третьей строчке топа Steam по числу игроков в онлайн сразу же за Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Причем последнему, похоже, недолго занимать второе место рейтинга, PUBG готов потеснить CSGO. Всё хорошо и с продажами, за неполных четыре месяца разошлось уже 4,8 млн. копий по сути еще не готовой игры. В чем же секрет этого сетевого шутера?

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Жанр сетевой шутер, Battle Royale

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Bluehole

Издатель Bluehole

Сайты playbattlegrounds.com , Steam

Секрет в историях, которые генерирует PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS в каждом матче. Историях, которые сложно повторить и невозможно забыть. Вы будете еще долго вспоминать безумную поездку на моторной лодке наперегонки с надвигающимся смертоносным барьером, в обход острова, на последних каплях топлива, под обстрелом с берега. Или то, как напарнику пришлось добить вас, чтобы снять бронежилет, потому, что аптечек не было, а барьер уже приближался. То, как вы, уходя от засевшего в сельском доме снайпера, нарвались на залп картечи из кусов, где притаился другой «охотник». То, как битых десять минут вы с противником сидели в разных комнатах дома, разделенные буквально одной стеной, ожидая, у кого первого сдадут нервы. Или как сразу после высадки неслись к ближайшим строениям нос к носу с другим игроком, чтобы первым схватить оружие и расправиться с конкурентом. То, как вы, почти как в голливудском фильме, высунувшись из окна несущейся машины, пытались попасть в мотоциклиста (увы, в отличие от кино, все пули ушли в молоко). То, как пытаясь выкурить отряд противника со сторожевой вышки на холме, вы с товарищами попали под перекрестный обстрел сразу двух разных групп. Как устроили перестрелку в сплошном дыму… Как, вооружившись «Винторезом», пятнадцать минут пролежали в траве на холмике, но так никого и не выцепили, зато прозевали подползшего сзади игрока с каким-то дешевым пистолетом.

Каждый матч в PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS уникален. Каждый похож на другие. Обыскиваем дома в поисках оружия, брони, аптечек. Прячемся. Выживаем как можем. Умираем. И повторяем все с самого начала.

PUBG – игра жанра Battle Royale от самого создателя этого типа игр, Брендана Playerunknown Грина. А началось все с незабвенного DayZ, который, кстати, за четыре года существования в виде отдельного продукта так и не добрался до релиза. Грин выбросил из DayZ элементы выживания, сконцентрировав внимание на боях без правил «все против всех» в стиле легендарного фильма Battle Royale. Собственно, его первый мод к ARMA 2 и назывался DayZ: Battle Royale. Когда DayZ стал самостоятельным продуктом, интерес к моду упал и дизайнер начал переносить все наработки в ARMA 3. Здесь-то его и нашла Sony Online Entertainment (теперь Daybreak Game Company), лицензировав у дизайнера идею Battle Royale и пригласив его консультантом для своих проектов H1Z1: Just Survive и H1Z1: King of the Kill. После выхода этих игр с Playerunknown связалась южнокорейская студия Bluehole (авторы MMORPG TERA) и сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. Так в начале 2016 г. началась разработка PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS.

Да, вы не ослышались, разработка PUBG стартовала всего год назад, а уже в марте 2017 г. игра появилась в Steam Early Access. Мало того, изначально Playerunknown обещал не задерживаться в Раннем доступе надолго, как с тем же DayZ, а выпустить готовый продукт уже через 6 месяцев, то есть в сентябре 2017 г. Буквально пару дней назад планы подкорректировали, передвинув дату выхода на конец 2017 г. В любом случае, это не три-четыре года и далее в бесконечность, как у DayZ. Одна из причин, позволяющая студии держать темп и выкатывать каждую неделю обновления к игре – использование Unreal Engine, движка хорошо документированного, с отличной поддержкой со стороны разработчиков. Да, Unreal Engine не очень хорошо справляется с большими открытыми пространствами, это заметно по скорости загрузки текстур и редким лагам, но авторы продолжают оптимизировать игру. На сегодня PUBG вполне корректно и шустро бегает на нашем ПК месяца средней конфигурации.

Итак, что же представляет собой финальная, по словам самого Playerunknown, версия Battle Royale? Сто игроков поодиночке, двойками или группами по четыре, в зависимости от выбранного режима, высаживаются с самолета, пролетающего над островом площадью 64 кв. км. Можно выпрыгнуть в самом начале, как только откроется люк, но тогда вам придется сразу же по приземлению вступить в беспорядочную схватку за оружие с толпой других таких же любителей быстрого старта. И никакой гарантии, что вы выйдете из нее победителем. Игроки поопытней знают, в каких точках острова можно найти самое мощное оружие, и стараются выпрыгнуть поближе к ним. В таких местах тоже бывает жарко. Часть игроков предпочитает высаживаться ближе к концу полета и уходить максимально далеко в сторону от самолета, контролируя открывающиеся рядом парашюты. Это дает им возможность спокойно пережить первый этап матча и обшарить достаточно домов, чтобы собрать неплохой комплект оружия и брони.

Маршрут самолета меняется от партии к партии, что, учитывая немалые размеры острова, делает каждую игру уникальной. Кроме того, здесь столько интересных точек, что сыграв пять десятков игр, я еще не видел их все. Меняется также время суток и погода. Впрочем, из всех сыгранных мной матчей только один раз выпал дождь с тяжелой облачностью и один раз — ранний вечер. В основном драться придется днем при хорошей погоде.

Почти сразу же после высадки вам сообщают, что через пять минут игровая зона будет сужена и вы должны проследовать в отмеченный круг. В первый раз барьер двигается достаточно медленно, от него даже можно убежать, да и получаемый за барьером урон не так уж велик. Последующие сужения зоны будут происходить быстрей и наносить больше повреждений опаздывающим, чтобы в итоге свести горстку выживших на крохотный пятачок и закончить матч. На все про все уходит около получаса, если вы, конечно, доживете до финала. Место схождения зоны выбирается случайно, что вносит дополнительное разнообразие в игру. Для быстрого перемещения по острову, в случае если вы попали в дальнюю от игровой зоны точку, стоит поискать средство передвижения. Сейчас в игре шесть машин и одна моторная лодка. В Duo и Squad режимах пассажиры могут стрелять во время езды.

Время от времени определенные зоны острова подвергаются бомбардировке. В этот момент лучше находиться под крышей. Изредка с самолета сбрасываются ящики с припасами, среди которых встречается уникальное оружие и мощные снайперские прицелы, которые не найти никаким другим образом. Спускающиеся на парашютах ящики привлекают внимание всех выживших и становятся местом жарких боев и засад.

Игроки в PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS делятся на две группы. Первые предпочитают активно охотиться на противников. Вторые большую часть игры прячутся в каком-нибудь укромном месте, выставив перед собой автомат. Обе тактики имеют право на жизнь и могут довести вас до самого финала. В PUBG зачастую не стоит стрелять, увидев пробегающего мимо противника или проезжающий автомобиль. Чем меньше все вокруг знают о вашем местоположении, тем лучше, ведь звук выстрелов разносится очень далеко. Возможно, за всю игру вам даже не придется стрелять, у меня были несколько случаев попадания в Top 10 вообще без единого выстрела. С другой стороны, и умрете вы, скорее всего, неожиданно, так и не поняв, откуда прилетела пуля.

Секрет PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS в удачном сочетании хардкорной и аркадной составляющей. Чтобы начать играть, вам необходимы лишь базовые знания о сетевых шутерах, чтобы победить – опыт, тактическая подготовка, хитрость, рефлексы, точность и, конечно же, везение.

Классический режим игры в PUBG – Solo. Каждый сам за себя, и пусть победит хитрейший. В Duo и Squad со случайными людьми играть можно, но здесь предпочтительней режим Duo. С одним человеком договориться и общаться проще, чем с несколькими. Опять-таки, вероятность того, что ваши стили игры и предпочтения совпадут, в данном случае значительно выше. Squad со случайными игроками – это рулетка. Иногда, очень редко, можно попасть на вменяемых товарищей, которые все сделают правильно, будут делиться оружием и боеприпасами, прикрывать сектора и не лезть на рожон. Но в большинстве случаев игроки здесь общаются плохо и не придерживаются групповой тактики. Так что собирайте команду единомышленников и не забудьте подключить гарнитуру. Матчмейкинг, благодаря большому количеству игроков, здесь просто стремительный, причем во всех режимах. От нажатия кнопки Старт до начала боя редко проходит больше полутора минут.

По результатам каждого матча вы получаете определенную сумму во внутриигровой валюте, которую можно потратить на ящики с косметическими предметами – одеждой, масками, шапками и т.д. Вот только стоят такие ящики чем дальше, тем больше. Размер награды определяется занятым вами местом, количеством фрагов и нанесенным противникам уроном. Открываемыми в ящиках предметами можно торговать на Steam.

На текущий момент в игре только одна карта – The Erangel, но Playerunknown говорил о возможном появлении второго острова в будущем. Кроме того, Брендан Грин планирует добавить в игру зомби-мод, в котором, кроме игроков, по уровню будут разгуливать и толпы неупокоенных мертвецов. Плюс разработчики будут ежемесячно добавлять оружие, технику и одежду. В финальной версии должна появиться и полная статистика матча для каждого игрока с картой и повтор с кинематографической камерой. А вообще Грин видит PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS как своеобразную платформу, которую с помощью модификаций можно будет превращать в совсем разные игры.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS — игра с поразительной реплейабилити, генерирующая просто литры адреналина в секунду. И пусть вас не пугает значок Early Access, PUBG стабильна и играбельна уже сейчас. Единственное предупреждение: начать играть в PUBG легко, а вот бросить – практически невозможно.

