Почему стоит обновить свой старый роутер?

Народная мудрость гласит — работает, не трогай. Но можно ли транслировать ее на все подряд? Преимущество от замены ламп накаливания на LED, покупке нового холодильника, телевизора кажутся очевидными (экономия на электроэнергии, дизайн, функциональность), а что с роутерами? Если старый работает, то есть ли смысл покупать новый? Есть. Сейчас разберемся, какие преимущества может дать обновление, кроме того, что семейный бюджет «похудеет» на определенную сумму денег.

Стандарт 802.11ac

Самые очевидные причины — производительность и новые стандарты. Несмотря на то, что роутер для рядового потребителя, возможно, стоит на одном уровне с пылесосом, каждый год они становятся лучше, производительнее, дешевле аналогичных устройств прошлых лет.

Новый (относительно 802.11n) стандарт 802.11ac, кроме ожидаемых более высоких скоростей, отличается тем, что сигнал передается на частоте 5 ГГц, вместо привычных 2,4 ГГц. С учетом того, что многие живут многоквартирных домах и работают в офисах с огромной плотностью сетей Wi-Fi, один только переход на более свободный частотный диапазон даст прирост в производительности сети.

Единственный недостаток диапазона 5 ГГц — меньшая «дальнобойность» из-за большего поглощения сигнала стенами и другими препятствиями, хотя на практике он оказывается несколько преувеличенным. В квартире можно подобрать оптимальное расположение роутера, а из-за меньшего числа помех от соседних роутеров сеть 5 ГГц может оказаться производительнее 2,4 ГГц с лучшим уровнем сигнала.

Если в начале своего пути 802.11ac казался уделом энтузиастов, а совместимые устройства стоили дорого, то сейчас его поддерживают многие доступные смартфоны, ноутбуки и даже телевизоры.

Производительность

Вместе с поддержкой новых стандартов растет и производительность роутеров. В актуальных моделях устанавливаются новые процессоры, которые работают на более высоких частотах в паре с увеличенными объемами памяти.

Логика аналогична компьютерам и смартфонам — больше практически всегда означает лучше. Делается это не просто так, хотя многие производители даже не приводят эти характеристики на официальных сайтах. Просто постепенно мы начали потреблять больше контента, выросло разрешение видео, растет популярность стриминговых сервисов, увеличивается количество подключенных устройств. Запас «внутренней» производительности нужен как раз для того, чтобы успевать обрабатывать весь поток данных.

Если думаете, что у вашего роутера все в порядке — просто сравните характеристики с аналогичной по классу актуальной моделью или попробуйте одновременно запустить, например, торрент клиент, онлайн видео на паре смартфонов и попробуйте зайти в «админку».

Удобство использования

Банально, но дизайн интерфейсов в новых маршрутизаторах также заметно изменился по сравнению с тем, что мы видели в «админке» еще пять лет назад. В большинстве случаев он стал понятнее, красивее и благодаря различным подсказкам обычному пользователю стало легче разобраться во многих настройках.

Практически стандартом стало наличие отдельного приложения для смартфона, что также облегчает удобство настройки и управления разными функциями. Отдельные модели поддерживают функцию удаленного управления, так что даже находясь не дома можно узнать, какие устройства (и фактически кто) подключены к сети.

Дополнительная функциональность

Если раньше те же USB порты встречались только в относительно дорогих моделях, то сейчас их все чаще можно найти в недорогих роутерах. Они позволяют расширить функциональность домашней сети. Большинство моделей позволяют подключить жесткий диск и принтер, сделать их общедоступными в рамках своей сети. Более продвинутые умеют работать с 3G-модемами для организации резервного подключения или создания домашнего веб-сервера, аналога собственного облачного хранилища.

Компании охотно добавляют возможность настроить расписание работы Wi-Fi, ограничения для конкретных устройств, управление пропускной способностью, реализовывают функцию родительского контроля, которая позволяет в несколько кликов запретить посещение нежелательных ресурсов.

Также напомним о поддержке разных стандартов IPTV и прочих особенностях.

Безопасность и обновления

Пункт для параноиков — безопасность. Да, иногда в ПО роутеров могут находить различные «дыры» и прочие недостатки, которыми потенциально могут воспользоваться недоброжелатели. К сожалению, компании редко уделяют внимание поддержке устаревших моделей, а если и выпускают обновления, то приходится вручную проверять их наличие на сайте, скачивать и устанавливать прошивку, заново заниматься настройкой из-за сброса настроек.

С актуальной моделью можно рассчитывать как минимум на выход свежих прошивок, которые будут интересны не только различными исправлениями, но могут расширять функциональность. Хорошим тоном для многих производителей стало упрощения процесса обновления ПО до нажатия одной клавиши в «админке», а отдельные делают это в автоматическом режиме.

Дизайн

Пускай дизайн роутера и не оказывает прямого влияния на его функциональность, но этот пункт нельзя исключить. Банальную пластиковую «коробку» часто хочется спрятать в шкаф, что может не лучшим образом сказаться на качестве сигнала.

Другое дело — современные модели. Производители стараются не только улучшать функциональность, но и делать маршрутизаторы более привлекательными внешне, так чтобы они лучше вписывались в интерьер.

Пускай до разнообразия цветов, доступных в смартфонах и ноутбуках дело пока не дошло, но в линейках многих производителей сетевого оборудования часто можно найти модели с минимальными отличиями в характеристиках и разным дизайном.

Компании помнят и о банальной возможности отключения статусных диодов, в том числе и по расписанию, чем редко радуют старые модели.

Отдельная тема — системы Wi-Fi Mesh, которые представляют из себя набор «маленьких роутеров», которые соединяются в общую сеть. Большинству они пока в новинку и стоят недешево, зато при сравнимой производительности каждый модуль оказывается заметно меньше полноценного роутера, что облегчает выбор подходящего места установки и уменьшает желание спрятать все подальше.

Как видим, роутеры тоже не стоят на месте и компании готовы предложить множество полезных изменений в новых моделях. Следовать им или дать старенькому роутеру поработать еще годик — личное дело каждого, но в любом случае мы советуем не забывать, что подобные утилитарные устройства выступают основой и актуальные модели способны сделать использование других гаджетов, которые к ним подключаются, комфортнее.