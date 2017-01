Если у вас и возникал вопрос, зачем сейчас переснимать достаточно средний фильм начала 90-х, то после просмотра новой версии Point Break он наверняка исчезнет. На самом деле «На гребне волны» 1991 и 2015 гг. – это два разных фильма, которые объединяют только имена главных героев, знаменитая сцена со стрельбой в воздух и большая волна в финале.

Point Break / «На гребне волны» Жанр боевик, action

Режиссер Эриксон Кор

В ролях Эдгар Рамирес (Бодхи), Люк Брейси (Джонни Юта), Рэй Уинстон (Энджело Папас), Тереза Палмер (Самсара), Делрой Линдо (Холл), Клеменс Шик (Роуч), Матиас Варела (Громмет), Тобиас Зантельман (Чаудер), Рэй Уинстон (Паппас) и др.

Компании Alcon Entertainment, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2015

IMDb, КиноПоиск

Каждое поколение имеет право на собственный фильм о Бонде, собственного «Человека-паука», «Бэтмена» и «Анну Каренину». Роман Толстого так вообще экранизируют чуть ли не каждые пять лет, это ведь никого не смущает?! Впрочем, вернемся к Point Break.

Скажем честно, картина 1991 г. – слабое кино, которое вытягивают два молодых, талантливых и красивых актера – покойный Патрик Суэйзи и, слава богу, здравствующий (с него еще как минимум «Джон Уик 2») Киану Ривз. В целом же «На гребне волны» – вполне традиционный для конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого века детектив с элементами молодежной контркультуры, недалеко ушедший от фильмов категории B. Да, у многих именно с этой картиной связаны воспоминания о молодости, видеосалонах и первом домашнем видеомагнитофоне, но к качеству самого фильма это не имеет никакого отношения. Я несколько раз смотрел «На гребне волны» в 90-х годах и специально пересматривал пару недель назад – это очень предсказуемое, медленное и странное кино. Чего стоит одна сцена избиения агента Юты выскочившей из душа голой девицей или перестрелка на взлетной полосе. В Point Break нет ничего, что можно было бы назвать проблесками фирменного стиля Кэтрин Бигелоу, столь ярко проявившегося в K-19: The Widowmaker, The Hurt Locker и Zero Dark Thirty. Кстати, продюсером Point Break 1991 г. был не кто иной, как муж Бигелоу – Джеймс Кэмерон. Но оставим картину со Суэйзи и Ривзом в покое, посмотрим на римейк 2015 г.

На первый взгляд, это все та же история. Есть агент ФБР Джонни Юта, в бывшем спортсмен-экстремал (не игрок в американский футбол как в оригинальном фильме), есть группа преступников, проворачивающих дерзкие ограбления и совершающих при этом головокружительные трюки. Вот только ни о каких «Бывших президентах» речь не идет. Бодхи и его друзья не просто преступники, грабящие банки для того, чтобы продолжить вольную жизнь на берегу. Теперь они настоящие эко-воины, террористы от экологии, возомнившие себя современными Робинами Гудами. Деньги для них не более, чем средство для выполнения безумных трюков в попытке пройти все испытания «Оно Осаки 8». Несмотря на вопиющий фатализм, пренебрежение к собственной и чужой жизни, Бодхи и его друзьям по-хорошему завидуешь – они живут на полную. Эта жизнь увлекает и агента ФБР Юту…

В целом канва обоих фильмов вроде бы совпадает, но акценты и характеры здесь совсем иные. Фильм 1991 г. – детектив с элементами серфинга, картина 2015 г. – гимн экстремалам. Кроме серфинга, герои Point Break 2015 пробуют свои силы в полетах в вингсьюте, мотокроссе, затяжных прыжках, альпинизме и т.д. Причем делают все это экстремально красиво.

Римейк «На гребне волны» просто шикарно снят. Съемочная группа действительно посетила все те локации, что появляются в фильме, и использовала реальных экстремалов и каскадеров для выполнения большинства показанных трюков. 11 стран на 4 континентах: Австрия, Германия, Италия, Швейцария, Мексика, Венесуэла, Французская Полинезия, Индия, США и т.д. Сцена с восхождением по отвесной скале на самом деле снималась на водопаде Анхель в Венесуэле. В съемках серфинга принимали участие такие спортсмены, как Лэирд Хэмильтон и Йен Уэлш. Многие трюки выполнялись и снимались по несколько раз с десятков камер. Похвальный подход, позволивший сделать очень зрелищные и динамичные сцены, которыми не может похвастать первый фильм. Потрясающие съемки природы и творящихся на ее фоне безумств к тому же отлично смонтированы. Дух захватывает.

Эриксон Кор решил схитрить, поменяв героев Суэйзи и Ривза местами. Теперь длинноволосый блондин – хороший парень, а коротко стриженный брюнет – не очень хороший. Впрочем, сравнений не избежать. И знаете, мне кажется, счет опять в пользу молодежи. Герои Эдгара Рамиреса и Люка Брейси более целостные и логичные, чем персонажи Суэйзи и Ривза. И, как мне кажется, не менее симпатичные. Правда, сценаристы немного скомкали романтическую линию Терезы Палмер, впрочем, такая развязка все равно логичней очень странного похищения в оригинальной картине.

А вот финальная сцена смотрится хуже, чем в классическом фильме. Специалисты по спецэффектам явно перемудрили, да и логики в ней ни на йоту.

В целом, «На гребне волны» 2015 выглядит современно (шуточки про YouTube и смузи прилагаются), динамично и красиво. Здесь просто отличные съемки природы и потрясающие трюки. Лично я нисколько не пожалел о потраченных деньгах и времени. И еще раз, не пытайтесь сравнивать фильмы 2015 г. и 1991 г. – это совершенное разные картины.