Полгода с Huawei P10

Начиная с момента презентации в рамках MWC 2017, Huawei P10 — мой основной смартфон. Полгода — вполне достаточный срок чтобы разобраться со всеми нюансами и полноценно испытать аппарат в разных условиях работы. Собственно, именно о важных для меня мелочах, которые «всплыли» в процессе использования я и собираюсь рассказать в этом материале. Возможно, сначала вам захочется прочитать отдельный обзор Huawei P10.

Начать можно с того, что P10 заменил мне Nova Plus, которым я также пользовался около полугода. Аналогичного опыта эксплуатации о Nova Plus не появилось по банальной причине — он устраивал всем и затея снова написать «нравится, все хорошо» казалась скучной. В свою очередь про флагман есть что рассказать, как хорошего, так и не совсем. Начнем.

Износостойкость корпуса и аксессуары

Еще в первые дни использования у меня получилось оставить на корпусе несколько царапин, и с учетом того, что перед этим удалось разбить экраны на парочке смартфонов, решил пользоваться чехлом. Благо, большинство «бамперов» не делают компактный 5,1-дюймовый флагман слишком большим.

В случае с черным P10 главное «но» заключается в том, что царапины на его корпусе выглядят несколько хуже, чем на других смартфонах. Также смутило возможное появление потертостей на стекле, защищающем камеры, которые появлялись на P9, если вы носили смартфон без чехла.

Возможно, именно поэтому компания сразу кладет в коробку простой «бампер» — с ним точно и корпус будет целее, и экран. К сожалению, простой внешний вид, попадающая под чехол пыль и не полная защита отдельных граней быстро привели к мысли о покупке чего-то лучшего.

Если зайти на официальный онлайн-магазин Huawei для Китая, то можно удивиться, как много дополнительных аксессуаров и другой техники есть у компании. Тем не менее, из тех же оригинальных чехлов для P10 в Украине можно без проблем купить только тканевую книжку и кожаный бампер Leica. Первый не устроил по форм-фактору (считаю «книжки» неудобными), второй показался слишком дорогим, поэтому пришлось искать дальше.

Nillkin и других китайских производителей не рассматривал осознанно, хотелось чего-то более интересного и качественного. Поиск показал, что для P10 доступны только пара моделей от Spigen, UAG и, возможно, кого-то еще.

В итоге остановился на Spigen Liquid Crystal — недорогой классический вариант, который не «закрывает» дизайн смартфона и при этом обеспечивает хороший уровень защиты. В таком чехле отлично нажимаются все клавиши, под него практически не забивается пыль, а аппарат хотя и становится толще и шире, но ощущается очень ухватистым.

Примерно в то же время местный офис подарил оригинальный тканевый чехол. Он выглядит как продающийся у нас чехол-обложка (но без обложки), отличается приятным «бархатистым» пластиком боковин, может похвастаться встроенной металлической пластиной — можно использовать в авто с магнитным держателем. Ткань не отличается излишней износостойкостью, поэтому я использую его периодически по настроению.

В итоге, можно сделать вывод, что ситуация с базовой аксессуарикой для флагмана пока на среднем уровне — на рынке есть огромный ассортимент для iPhone, меньше для Samsung, еще меньше для Huawei. Самой компании можно поставить «плюс» за разнообразие фирменных чехлов и «минус» за их маленький ассортимент в Украине.

«Искусственный интеллект» и скорость работы

Huawei P10 вышел на рынок работая на новой версии EMUI 5.0. Рассказывая про обновление фирменного интерфейса, компания много говорила о том, что внутри есть некий «искусственный интеллект», который отвечает за дефрагментацию файлов, определение часто используемых приложений и сохранение отличной скорости работы даже спустя год использования.

Вдоволь попользовавшись аппаратом могу сказать, что эти заявления близки к истине — мой P10 все еще быстрый и отзывчивый, с точки зрения повседневной производительности к нему нет никаких замечаний. При этом прошлый Nova Plus на EMUI 4.0 спустя пару месяцев становился чуть менее расторопным.

Huawei P10 и Galaxy S8

Наверное, можно добавить, что P10 — не самый быстрый флагман, хотя он и сохраняет свою скорость работы. Примерно две-три недели я ходил с Galaxy S8 Plus и сразу после перехода обратно на Huawei мне казалось, что Samsung был чуточку производительнее. Другое дело, что спустя пару часов это ощущение пропало, да и в целом я считаю, что сегодня аппараты средне-высокого сегмента, построенные на Snapdragon 625 и более производительных SoC обеспечивают отличную скорость работы. Флагманы быстрее, но разницу давно нельзя назвать огромной — они отличаются в первую очередь камерами и уникальными «фишками» вроде безрамочных экранов.

Экран и олеофобное покрытие

Вскоре после выхода P10 на рынок стало понятно, что компания наклеила защитную пленку на экран не просто так — под ней было стекло без олеофобного покрытия. Поднялся небольшой шум и в следующих партиях недостаток исправили, от пленки отказались. Первым покупателям предложили нанести олеофобное покрытие в сервисных центрах, хотя это касалось в первую очередь Китая и точно не Украины.

Свою пленку я удалил достаточно быстро и стал пользовался смартфоном «как есть» — без пленки или стекла, которые всегда прикрывают не всю фронтальную панель, аппарат выглядит лучше. Отсутствие олеофобного покрытия немного смущало, но не вызывало огромного дискомфорта — по стеклу, в отличии от пластика, палец все же скользит, отпечатки можно вытирать, хотя процесс занимал больше времени.

Клеить пленку или стекло не собирался, но решил попробовать альтернативные методы борьбы с отпечатками. На площадках вроде Amazon, eBay и Aliexpress можно купить различные «жидкие пленки» (liquid screen protector), которые обещают восстановить олеофобное покрытие, некоторые просто советуют использовать автомобильные и мебельные полироли. Я остановился на варианте nano liquid за пару долларов с Aliexpress, но средство показало нулевую эффективность.

Поэтому последним методом решения проблемы стал визит в сервисный центр (в Китае). К счастью, как раз наметилась поездка на презентацию Meizu Pro 7 в Чжухай. Там в сервисе аппарат приняли, сначала очистили стекло обычной влажной салфеткой, потом с помощью ватного шарика пропитанного специальным составом нанесли на экран «олеофобное покрытие», велели подождать 20 минут и вернули смартфон.

К сожалению, результат работы сервиса нельзя сравнить с фабричным нанесением покрытия. Экран по-прежнему собирает примерно то же количество отпечатков, но стал лучше очищаться от них пока просто лежит в кармане.

Думаю, после такого эксперимента компания будет наносить олеофобное покрытие на экраны большинства своих смартфонов. При этом про сам экран и говорить нечего — отличная IPS матрица, характеристиками которой я полностью доволен. Gorilla Glass 5 тоже показало себя неплохо — за полгода появилось только пара мелких царапин.

Камера от Leica, Galaxy S8 и Sony RX100 III

С выходом Huawei P9 смартфоны компании стали снимать заметно лучше, в P10 за год также произошел скачок. Я не пользовался P9, но сравнивая фотографии с отпуска, сделанные на Honor 8 (аналог P9 без надписи Leica) и на P10, удивился прогрессу, который произошел за год. За все время использования я сделал на смартфон несколько тысяч кадров и могу сказать следующее.

P10 — хороший аппарат с точки зрения камер, но только если мы говорим про художественную съемку. Это отличный вариант камеры на каждый день, выходные и для отпуска, но я почти не использую его для работы. В прошлом году, пока я месяц ходил с Galaxy S7, частенько брал его в студию, выставлял свет и делал пару дополнительных фото для обзора на смартфон. С P10 такой номер не проходит — результат мне не до конца нравится с точки зрения цветопередачи, детализации, еще каких-то нюансов, хотя съемка проходит в идеальных условиях.

Не могу назвать получаемые фото плохими, более того, все снимки в репортажах с next@acer 2017 я сделал на исключительно P10, но для работы я пока буду использовать отдельную камеру. В качестве иллюстрации — вот две фотографии с презентации Meizu, одна сделана на P10, другая на Sony RX100 III:

Sony RX100 III (первые 2 фото) VS Huawei P10 (последние 2 фото)

«Для себя» даже проводил небольшое сравнение с Galaxy S8 Plus. В нем Huawei не ударил в грязь лицом и некоторые кадры мне нравятся больше, но в целом камера Samsung кажется универсальнее, пускай алгоритмы и делают снимки излишне резкими.

Порядок фотографий: Huawei P10 — Galaxy S8 Plus

Возможности размытия фона, портретный режим и съемка на монохромный модуль в моем случае практически не востребованы, а вот двухкратный зум без потери качества оказался очень полезным в путешествиях и на каких-то мероприятиях, когда камерой пользуешься для себя.

Перепрошивка

Гики не очень часто выбирают Huawei, поэтому в отличие от других компаний темы про P10 на 4pda и xda не переполнены инструкциями и кастомными прошивками. Тем не менее, все нужное для меня нашлось. Оказалось, что в слот для карты памяти моего односимочного P10 без проблем встает вторая NanoSIM, а с точки зрения железа многие версии флагмана и других смартфонов Huawei являются идентичными.

Вторая SIM обычно нужна в поездках заграницу и иногда в Украине, а картой памяти не пользуюсь, ведь пока 64 ГБ встроенной хватает. Поэтому потратив пару часов без особых проблем удалось превратить VTR-L09 в двухсимочный VTR-L29.

Время работы и снова про аксессуары

Читая про олеофобное покрытие, малый выбор сторонних аксессуаров или нюансы работы камеры можно подумать, что в них я вижу недостатки аппарата, но нет. После Nova Plus главным минусом флагмана для меня остается время работы.

Фактически, с момента написания обзора ситуация не изменилась — в моих руках P10 работает день с утра до позднего вечера, показывая четыре часа активного экрана. По меркам флагманов результат нельзя назвать ужасным, но после «крепкого середнячка» Nova Plus автономности не хватает, ведь его стабильные 6-7 часов дисплея выливались в сутки очень активного использования или два дня размеренной работы.

Один из рекордных результатов времени активного экрана на P10

В случае P10 достаточно немного активнее попользоваться камерой или посмотреть пару лишних роликов на YouTube по пути в офис и смартфон может не дотянуть до ночной зарядки. В таких случаях «спасает» фирменный павербанк с быстрой зарядкой, но хотелось бы обходиться без него.

Интересно, что компания знает, что их флагман не самый автономный, но пока так и не смогла окончательно оптимизировать работу Android 7.0 в паре с Kirin и даже процессорами Qualcomm (на EMUI 5.0). Список изменений к последней тестовой прошивке для аппарата во второй раз обещает увеличение времени работы — посмотрим…

В итоге

Доволен ли я в итоге флагманом? В целом — да, где-то на 85%. Мне нравится внешний вид и эргономика модели, скорость работы, качество экрана, динамиков и камеры. Даже EMUI 5.0 нравится благодаря возможности вызова глобального поиска по системе свайпом вниз по рабочему столу и наличию меню программ. Возможно, если бы пользовался смартфоном не из первых партий (с нормальным олеофобным покрытием), то он нравился бы еще больше.

В ключе недостатков устройства мне очень интересно, каким же будет Huawei Mate 10. На рынке наметилась тенденция существования «вау»-флагманов и флагманов попроще. Главный игрок среди первых — Galaxy S8 (Plus), а P10 и P10 Plus вроде как и не хуже, но все же проще (и дешевле). Поэтому будет очень интересно оценить дизайн новинки, возможности нового Kirin 970, выполненного по техпроцессу 10 нм, изменения камер. Уверен что Huawei хочет догнать и перегнать Samsung, получится ли?

Но нужно вернуться в настоящее и ответить на последние вопросы — я бы купил P10 сам себе? Кому бы посоветовал? С советами проще — если нужен именно небольшой флагман и фотосъемку можно назвать вашим хобби, то к P10 определенно стоит присмотреться. Я же попользовавшись аппаратом пришел к несколько неожиданным выводам. Надеясь на какие-то особенные впечатления от производительности и камер флагмана пришел к заключению, что переоценил важность этих функций лично для себя. Мне хватит возможностей абстрактного смартфона среднего сегмента, а Huawei P10 в этом контексте выглядит покупкой с лишними возможностями, которые не будут полностью востребованными.