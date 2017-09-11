Портативная акустика Promate Groove

Слушать музыку в наушниках больше не модно. Иначе как еще можно объяснить резко возросшую популярность портативных акустических систем за последние пару лет?

Их удобно брать с собой в поездки, на пляж, а некоторые, особенно компактные,- даже просто прикрутить на руль велосипеда и кататься совершенно безопасно для себя и окружающих.

Само собой, производители мгновенно сориентировались, и потому, в нынешнем сезоне предложили особенно широкий ассортимент таких устройств, причем самых разных габаритов и технических характеристик.

К сожалению, немалая их доля, особенно в бюджетном секторе, не выдерживает никакой критики из-за откровенно маломощных динамиков и аккумуляторов низкой емкости, не позволяющих колонкам проработать достаточно долго, хотя бы — световой день.

Примечательным исключением является новая портативная колонка Promate Groove, которая не только способна выдавать действительно мощный и качественный звук, но даже, при необходимости, подзарядить ваш мобильный телефон.

Что в комплекте?

Если судить по тому, как производители упаковали Promate Groove, можно легко понять, что у них в планах — поистине широкая популярность для этой колонки. Иначе для чего было так тщательно защищать ее внутри коробки, если не для возможности безопасной доставки по почте, при продаже через интернет-магазины?

Плотная, упругая оболочка из вспененного полиуретана отлично предохраняет колонку от повреждений при транспортировке. В коробке, помимо самой колонки, можно найти типичный набор сопровождающей полиграфии, инструкцию по использованию, стандартный аудиокабель и кабель USB — micro USB и ремешок для переноски.

В комплекте с колонкой нет собственного блока питания для зарядки. Впрочем, для этих целей подойдет любой USB-разъем или соответствующий БП от другого мобильного устройства.

Как выглядит?

Видимо, прекрасно зная, что особенно смелые эксперименты в дизайне часто приводят к полному провалу в общей функциональности устройств такого типа (корпуса сложной конфигурации могут просто “убить” качество звучания, и усложнить удобство использования), производители создали для колонки Groove простой и практичный корпус, который смотрится как симпатичный, черный… кирпич. Высокотехнологичный и сравнительно дорогой кирпич.

Зато такая форма корпуса позволяет не только удобно транспортировать Promate Groove куда угодно, но и оптимально разместить внутри него аккумулятор высокой емкости и не один, и не два, а сразу три достаточно мощных динамика для воспроизведения звука. Материал корпуса — плотный пластик с покрытием “софт-тач”, которое было в тренде три-пять лет назад, но сегодня встречается все реже. Резиновые вставки по бокам корпуса не позволяют колонке легко выскользнуть из рук. Кроме того, резиновая заглушка, закрывающая отсек интерфейсных портов, защищает их от пыли и брызг.

Основная часть элементов управления Promate Groove сосредоточена на верхней грани колонки. Кнопки физические, на основе микропереключателей. Для защиты от влаги они скрыты за сплошной резиновой накладкой. Ход клавиш четкий, щелчок тактильно ощущается очень хорошо, так что управлять колонкой вслепую не составит особого труда.

О широте функциональности Groove можно судить уже по количеству представленных кнопок управления. Помимо стандартных клавиш — запуск/остановка воспроизведения, перемотка трека и управление громкостью, здесь можно найти еще и кнопку навигации по карточке памяти, активацию индикатора уровня заряда батареи и, обязательную для всех Bluetooth-колонок, клавишу начала/завершения звонка.

Рычажок включения питания конструкторы перенесли за резиновую заглушку, в отсек интерфейсных разъемов, где, помимо него разместились порт USB, аудиовход и слот для карты microSD.

Невозможно переоценить наличие индикатора уровня заряда батарей. В подавляющем большинстве устройств такого типа производители просто игнорируют эту опцию. Индикатор не отличается широкой информативностью — всего четыре сегмента уровня заряда, но это однозначно лучше, чем вообще ничего.

Для дополнительного удобства на правой грани колонки предусмотрены петли крепления комплектного ремешка. Последний можно быстро расстегнуть, чтобы быстро закрепить колонку на ветке дерева или лямке рюкзака.



Как работает?

С первого взгляда на габаритные размеры Promate Groove становится понятно, что такое массивное устройство просто не может не выдавать мощный звук. И эти ожидания оправдываются полной мере.

С учетом характеристик, Promate Groove даже нельзя назвать простой мобильной колонкой. Это — полноценная, хоть и компактная, акустическая система, состоящая из трех качественных динамиков, выдающая громкий звук с чистыми и прозрачными высокими частотами, четкими и разборчивыми средними и на удивление выразительными, глубокими басами. Конечно, громкость Promate Groove нельзя сравнивать с массивными домашними или даже автомобильными акустическими системами. Классы у них разные.

Но от того, как она запросто способна озвучить комнату средних размеров, даже не выходя за пределы половины своей мощности, вызывает недоуменное, но приятное удивление.

А теперь прибавляем к этому возможность использования Promate Groove в качестве полноценной системы hands-free, а также способность заряжать аккумуляторы мобильных устройств и вот для нее уже практически не остается конкурентов.

С другой стороны, злоупотреблять использованием данного устройства в качестве power-bank’а все-таки не стоит. Дело в том, что емкость собственного аккумулятора Promate Groove составляет всего 8800 мАч. А потому, с учетом ее мощности, лишний раз раздавать энергию для других гаджетов уместно только в самых экстренных случаях. Иначе приготовьтесь к тому, что не через заявленных 10 часов, а значительно раньше уже сама колонка потребует подзарядки. С другой стороны, очень кстати в таких случаях оказывается индикатор заряда батареи.

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Надо признать, что действительно портативной, в общепринятом смысле этого слова, Groove назвать сложно. Ее не положишь в карман и не приделаешь на руль велосипеда. Однако для таких целей она и не предназначена. Акустическая система Promate Groove позволяет, без преувеличения, украсить ваш досуг на природе, создав достаточно громкий и при этом качественный музыкальный фон. Дополнительные функции в виде гарнитуры hands-free, индикатора заряда аккумулятора и возможности зарядки сторонних гаджетов, могут стать стимулом для выбора именно этой модели среди аналогов.