Prey: синдром охотника

Проект Prey столько раз переносили, передавали из рук в руки, меняли концепцию игры и команду разработчиков, что, честно говоря, уже с трудом верилось в его возможный успех. Что ж, мы рады ошибаться подобным образом. Prey 2017 от Arkane Studios – это, пожалуй, лучшая фантастическая action/adventure (или action/RPG, как пожелаете) из когда-либо созданных.

Prey Жанр action/adventure, action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Arkane Studios

Издатель Bethesda Softworks

Сайты prey.bethesda.net , Steam

Для начала давайте разберемся, как Prey стал тем, чем он стал.

Шутер от первого лица Prey, рассказывающий о разборках индейца чероки с обитателями инопланетного корабля-планеты Сферы, вышел в июле 2006 г., собрал отличные отзывы прессы и игроков и достаточно быстро продался тиражом 1 млн. копий. Уже в августе 2006 г. глава Apogee Software / 3D Realms Скотт Миллер объявил о разработке сиквела, Prey 2, тем более что первая часть заканчивалась буквально на полуслове. Разработкой проекта занимались авторы первой части, Human Head Studios. В 2007 г. Миллер создал Radar Group для управления брендами Apogee Software, именно она в 2009 г. передала ZeniMax/Bethesda права на торговую марку Prey. ZeniMax тогда как раз приобрела id Software, на движке которой, id Tech 4, в свое время была создана оригинальная Prey. После перехода прав игра внезапно сменила тематику, став из классического шутера историей про охотника за головами, который ищет инопланетных преступников на космической станции.

В 2011 г. уже Bethesda второй раз анонсировала Prey 2, запланировав выход проекта на 2012 г. По до сих пор не до конца очевидным причинам в конце 2011 г., в двух шагах от альфа-версии игры, Human Head Studios прекратила разработку Prey 2. В 2012 г. появились слухи о закрытии проекта, попавшего в т.н. «производственный ад». А уже в мае 2013 г. мелькнула информация о том, что проект перешел в руки остинского подразделения Arkane Studios, авторов Dishonored. При этом обновленный проект вроде бы должен был стать духовным наследником System Shock 2. Целый год об игре не было слышно ничего, как вдруг в октябре 2014 г. Bethesda объявила об окончательном закрытии проекта Prey 2.

Вновь о Prey, уже не имеющем цифры в названии, мы услышали в июне 2016 г. на E3. Bethesda подтвердила, что над игрой работает Arkane Studios и это будет полная перезагрузка серии. Проект, по словам издателей, не содержит никаких материалов и наработок по Prey 2, это совершенно новая игра в новой вселенной. Как оказалось, начать с чистого листа было очень правильным решением.

Так что, если вы вдруг еще помните оригинальный Prey 2006 – можете благополучно его забыть. Prey 2017 – это удивительно органичная смесь из элементов System Shock 2, BioShock, Deus Ex, Dishonored и… Half-Life. Фантастический коктейль.

2032 г. Молодой ученый Морган Ю, девушка или юноша, по выбору игрока (так как я играл за девушку, то дальше буду использовать личные местоимения женского рода), просыпается в своей квартире на Земле, чтобы отправиться на космическую станцию «Талос-1» и работать там вместе со своим братом Алексом. Перед отправкой необходимо пройти несколько тестов, после которых, Морган Ю… просыпается в своей квартире на Земле, чтобы отправиться на космическую станцию… Стоп, оказывается она уже на «Талос-1», и со станцией явно не всё в порядке. Морган не помнит ровным счетом ничего о том, как она здесь оказалась, и не имеет ни малейшего понятия, что происходит. Причина амнезии выяснится достаточно быстро, и на связь с ученым выйдут сразу несколько персонажей, представляющих ее саму в разные периоды времени. Один из них голосом Морган требует взорвать станцию и, по возможности, совершить самоубийство. Через некоторое время на связь с девушкой выходит и брат, который пытается помешать ей и объяснить свою версию происходящего.

Prey – отличная научно-фантастическая история во вселенной, альтернативной нашей. В мире игры президент Кеннеди пережил покушение, пошел на второй срок и спокойно дожил аж до 2031 г. Мало того, еще в 60-х он договорился с Хрущевым, бывшие противники занялись совместным исследованием космоса и очень быстро нашли нечто, что решили держать в секрете от всего мира. В 2032 г. Советский Союз еще существует, но трещит по швам от продолжающейся борьбы большевиков и новых меньшевиков. Сибирские лагеря все еще работают на полную мощность, и вы даже встретите кое-кого из зеков на «Талос-1». А сама станция, кажется, безнадежно застряла в конце 60-х.

Колоссальная «Талос-1», висящая на орбите Луны – это овеществленные представления фантастов 60-х годов о грядущем. Станция – дикая смесь фешенебельного лас-вегасского отеля из голливудских фильмов 60-70-х гг. и картин художников-фантастов того же периода, в которых они представляют будущую жизнь и работу на орбите. Arkane Studios — мастера визуальной стилизации, и в Prey они, кажется, превзошли сами себя. Советские пропагандистские постеры и американские рекламные плакаты, картины модернистов на стенах, золоченая мебель, вычурное оформление кабинетов и стерильность рабочих помещений – безукоризненный стиль. С нетерпением ждем скорого выхода арт-альбома игры The Art of Prey.

Если со стилем у Prey все просто великолепно, то вот с графикой, увы, не все так хорошо. Несмотря на то что игра использует движок CryEngine, то, что мы видим, это, увы, не уровень 2017 г. Текстуры простенькие, освещение зачастую банальное, модели людей, как живых, так и мертвых, выглядят достаточно жалко. Да что там, в местных зеркалах даже нет отражений – пустая серая заливка. При этом те же тифоны, особенно мелкие – сделаны просто потрясающе. В кои-то веки в играх появились инопланетяне, которые выглядят непохожими на людей и вообще что-либо живое, чужими и очень опасными. Впрочем, как уже говорилось выше, Prey берет не полигонами и спецэффектами, а буквально завораживающим визуальным стилем. Когда станция постепенно заполняется янтарной паутиной, сплетенной Ткачами – это действительно выглядит фантастически красиво и пугающе.

Компьютерный голос ведет нас через полуразрушенную станцию, наполненную опасными инопланетными существами и трупами не успевших спастись людей. Стоп. Компьютерный голос ведет нас через космическую станцию… где-то мы это уже видели. Точно, Prey очень напоминает System Shock 2, настолько, что целесообразность выхода нового System Shock, запланированного на 2018 г., теперь под вопросом.

Итак, мы должны разобраться с тем, что происходит на станции и откуда взялись похожие на сгустки ожившей тьмы инопланетяне. Что мы прошлые хотели сказать себе настоящей? Что задумал наш брат? Плюс по дороге нужно помочь одиноким выжившим, найти пропавших и разгадать уйму мелких секретов обитателей «Талос-1». Этот геймплей нам хорошо знаком – шарахаясь от каждой тени, обыскиваем ящики, взламываем компьютеры, ищем записки и обходные пути, выживаем.

Отличие Prey от других подобных игр в том, что любой предмет – чашка, коробка конфет, книжка, стул, рулон туалетной бумаги – хотят вас убить. И я не шучу. Мимики, самые младшие в иерархии тифонов, умеют маскироваться под любой небольшой предмет и только и ждут удобного момента, чтобы на вас наброситься. На первых порах это не на шутку пугает. Как только вы привыкнете к Мимикам, научитесь распознавать подозрительные предметы и ходить всегда спиной к стене, появятся Высшие мимики. В следующий раз седых волос вам прибавит Фантом, потом Электрофантом. Затем прекрасный и опасный Ткач. Первую встречу с Полтергейстом вы не забудете никогда. Как и первого своего Технопата или Кошмара, с трудом протискивающегося в узкие коридоры. Arkane Studios удалость создать действительно запоминающихся противников, к каждому из которых нужен свой подход, свое оружие или умения.

С оружием все тоже получилось очень неплохо. Гипсопушка, буквально незаменимая на первых порах, вообще гениальное изобретение Arkane Studios. И тифона остановить, и помещение забаррикадировать, и пожар потушить, и дырку в обшивке залатать, и электрощит изолировать, и лесенку в труднодоступное место построить. Абсолютно гениальная штука. Как и утилизирующая граната – совершенно убойная и очень необычная вещь. Вообще, в Prey, кажется, почти нет бесполезного оружия, разве что без игрушечного стреломета для удаленного нажимания кнопок можно обойтись. Здесь даже гаечный ключ достаточно долго способен решать серьезные проблемы, а почти бесполезный, на первый взгляд, пистолет может очень даже пригодиться, и не раз. Впрочем, не оружием единым, все же Prey — это еще и RPG, так что готовьтесь развивать умения в трех человеческих и трех инопланетных категориях.

Ученый, техник, охранник – человеческие деревья талантов. Манипуляция энергией, трансформация, телепатия – инопланетные. Каждая из линеек открывает новый тип геймплея и новый подход для решения боевых и небоевых задач. Попробовать все за одно прохождение невозможно.

А драться на самом деле почти не обязательно. Можно отвлечь тифонов приманкой или заманить на предварительно установленные боевые турели (впрочем, в случае Технопата – это чревато неприятностями). Поставить ловушку или, притворившись яблоком или коробкой патронов, пробраться мимо. Кстати, мимикрия – полезнейшее умение для проникновения в закрытые или заблокированные помещения. Достаточно маленькой щели… Да и старый добрый stealth никто не отменял. Победить всех тифонов сложно, особенно на финальных стадиях игры, когда станцию наводнят Кошмары, Технопаты и Телепаты, так что умение перемещаться скрытно вам наверняка пригодится.

Несмотря на то что к концу игры у вас скопится огромное количество второстепенных квестов, спешить выполнять их совсем не хочется. Не потому, что это неинтересно – еще как интересно, да и полезно, к тому же. А потому, что сложно и страшно. В отличие от других RPG, где за каким-нибудь второстепенным почтовым квестом не лень бежать на другой конец мира, в Prey не особо тянет идти даже в соседний отсек. Потому что там тифоны, темно и страшно, а патроны и аптечки, как и материалы для их производства, уже на исходе. Совершенно правильное настроение для horror/adventure, которого не хватает во многих подобных играх. На «Талос-1» действительно неуютно.

Кстати, особое спасибо за нагнетание напряжения стоит сказать специалистам по звуковым эффектам и композиторам. При приближении к спрятанным Высшим мимикам или Полтергейсту амбиент в буквальном смысле сгущается, вдавливая вас в кресло. Причем такими банальными приемами, как громкие звуки и выскакивание чего-то опасного из темноты, авторы пользуются крайне редко, хотя и пользуются. Здесь и так хватает причин для повышенного сердцебиения.

Prey будет держать вас в напряжении до самых титров и удивит неожиданными сюжетными поворотами. И какое бы решение вы ни приняли в конце игры, сразу же после окончания вам наверняка захочется пройти ее еще раз, используя другие умения и подходы.

Похоже, Arkane Studios представила нам не просто отличную action/adventure с элементами horror и RPG, а настоящий шедевр, который заслуженно войдет в Зал славы видеоигр и, мы надеемся, получит сиквел. Которого в этот раз не придется ждать 11 лет.

P.S. Есть мнение, что после выхода Prey пресловутый Half-Life 3 уже не нужен.

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