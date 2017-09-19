Разгадываем секрет популярности Mazda3

Трижды три Mazda3: в это статье собрано три разные версии одной модели! Все для того, чтобы дать ответ на вопрос, вынесенный в заголовке: почему Mazda3 снова и снова оказывается в рейтинге ТОП-5 продаж своего класса. Не спешите обвинять меня в победных речах, лучше прочтите до конца.

Позиционирование

Модель Mazda3 – наследница легендарной Mazda323, которая стала одной из самых популярных иномарок в «пост-перестроечное время» и впервые появилась еще в конце 1970-х годов как модель компакт-класса. С тех пор и поныне позиционирование не изменилось: Mazda3 – это автомобиль С-класса: длина около 4,5 метров; позиция между «крохой» Mazda2 и «большой» Mazda6.

Истоки Mazda3 можно искать еще в 323-й модели; но ее современная история началась с 2004 года (первое поколение), продолжилась в 2009-м (второе), и дошла до сегодняшнего времени – с 2013 года выпускается третье поколение модели, которое обновилось в 2016-м. Как интересный ликбез, отметим концепт-кар Mazda MX Sportif 2003 года и другое имя: в Японии эта модель зовется Mazda Axela

В средине 2016 года была представлена обновленная версия автомобиля – изначально как Mazda Axela на внутреннем японском рынке. Затем обновления пришли и для Mazda3 на мировых рынках, включая Украину – с осени 2016 года у нас продается обновленная версия модели. Как и было обещано, в статье представлено три версии Mazda3: обновленный седан с 1,5-литровым бензиновым мотором (синий автомобиль) в средней версии «Touring+»; аналогичный обновленный седан c 2-литровым бензиновым мотором (серый автомобиль, представлен в виде дополняющих фото) в максимальной версии «Exclusive»; хэтчбек Mazda3 до обновления с 2-литровым бензиновым мотором в максимальной версии «Exclusive» (серый автомобиль, представлен в отдельном блоке).

Как едет?

Так уж повелось с первого поколения Mazda3, что все ожидают от этого автомобиля «спортивности для народа». Возможно, сломался мой внутренний компас, быть может я слишком строг, но откровенной спортивности в Mazda3 не узрел. Есть жестковатая подвеска и шум в районе колесных арок – но эти качества вряд ли можно назвать спортивным характером. Однако если выбросить из головы слова о спорте, то Mazda3 может порадовать: это живой, подвижный, активный автомобиль. Да, подвеска жестковата – но она избавляет от сильных кренов кузова и возможных приступов тошноты у особо чувствительных людей. Плюс есть решения, который радуют в мелочах: удобные сиденья с развитой боковой поддержкой; классный 3-спицевый руль, на поворот которого автомобиль быстро откликается; красивые приборы с тахометром в центре…

Mazda3 подтянута и стройна, но без спортивных акцентов – просто аккуратный, элегантный, динамичный автомобиль. Который радует в деталях: в простеньком салоне – шикарные приборы; сиденьям позавидует иной хот-хэтч. Руль хорош вне зависимости от версии, но в максимальной – кнопки управления «круизом» на правой спице и больше хром-декора. Блок «климата» красив и удобен

Суть в том, с каким вопросом подходить к Mazda3: если сравнить «тройку» с конкурентами в виде SKODA Octavia или Toyota Corolla, то автомобиль и вправду кажется более спортивным и собранным на дороге: все-таки острый руль, легкий кузов, жестковатая подвеска, «многорычажка» сзади. Но если сравнить максимальную 2-литровую Mazda3 с чем-то вроде SEAT Leon FR или Peugeot 308 THP – то здесь ощущения «подогретой ТОП-модели» уже не хватает.

Причем не только в деталях, но и в моторе: вот это самое обидное! В разгоне 2-литровый бензиновый мотор неплохо «берет» снизу (до 1,5-2 тыс. об/мин), демонстрируя свой объем; низко и грубо звучит, обещая классный разгон. Но вдруг – раз! – и провал на средних (2-3 тыс.) оборотах. В следующий раз мотор оживает лишь на 4 тыс. об/мин и дальше вполне бойко разгоняет автомобиль, не боясь «крутится» до 6 тысяч. Но вот этот провал посредине… А ведь меньший двигатель себе такого не позволяет. У водителя есть понимание, что под капотом всего 1,5 литра объема; однако мотора как начинает тянуть понемногу, так и сохраняет линейную зависимость отдачи от оборотов: средние обороты – «половина» мотора; раскрутил к максимальным (6-7 тыс. об/мин) – есть обещанные 120 «лошадок». Это немного, но логика работы мотора понятная: сразу ясно, где экономить топливо, а где искать мощность. К слову, 6-ступенчатый «автомат» отлично работает в паре с любым двигателем: переключения мягкие, незаметные, своевременные. Единственное отличие – режим Sport: при его активации автомобиль с 2-литровым мотором сбрасывает одну передачу; а 1,5-литровая машина – сразу две, загоняя двигатель в зону очень высоких оборотов.

Оба мотора – семейства SKYACTIV-G и визуально похожи. Проблема 2-литрового двигателя, пожалуй, даже не в самом моторе, а в ожиданиях: обещанные 150 л.с. в компакт-кузове должны дарить активный драйв; но чего-то не хватает. Младший мотор просто делает свою работу. И, научившись распоряжаться его ресурсами, получаешь едва ли не больше удовольствия: это явно не монстр мощности, но двигатель ощущается «живчиком» – под стать автомобилю в целом. АКПП хорошо работает в паре с любым мотором; плюс есть спорт-режим

Автомобиль хорош простором салона и объемом багажника (414 л); именно «хорош», однако не идеален. К примеру, Mazda3 радует задних пассажиров запасом места для ног, но заставляет слишком пригибать голову при посадке; здесь есть подлокотник с подстаканниками, но нет дефлекторов вентиляции. С багажником аналогичная ситуация: и объем достаточный, и форма правильно-прямоугольная; но не хватает крючков, кармашков, ниш, да и проем для загрузки вещей маловат.

В итоге Mazda3 чуть простовата в деталях, ставит акцент на проверенные решения, есть небольшая добавка «спортивности» относительно обычных моделей С-класса. Такими были прошлые Mazda3, а еще – Mitsubishi Lancer X и Honda Civic. Однако где упомянутые модели? Их толком нет, они потеряли свое лицо и вышеописанную суть. А Mazda3 – сохранила: она запоминается приятным, активным, подвижным автомобилем. Причем даже в версии с 1,5-литровым мотором, над которой не висит «Дамоклов меч» звания ТОП-модели.

Сзади места для ног вдоволь; дверной проем и крыша могут показаться низкими, но до откровенных неудобства не доходит. Багажник как багажник; жаль не может похвастать ни рекордным объемом, ни продуманностью в мелочах (ниши, крючки) – все на достаточном уровне, но не более того. Интересно, что увеличенные передние тормоза получает ТОП-овая Mazda3 (295 мм у версии 2,0 л против 280 мм у версии 1,5 л; сзади всегда 265 мм), но небольшой спойлер на крышке багажника украшал именно среднюю версию «трешки». Кстати, на 1,5-лировую версию Mazda3 приходится более 75% продаж модели; остававшаяся четверть – за мотором 2,0 л. Деление по кузовам схожее: седан – 75%, хэтчбек – 25%. Итого: самая популярная Mazda3 – это седан с мотором 1,5 л

Есть ли инновации?

Говорим «современная Mazda» – подразумеваем SKYACTIV. Подобный комплекс технологий описывался на примере Mazda MX-5; но здесь повторимся с небольшими тематическими отклонениями.

Итак, если хотите, то SKYACTIV – это некая философия создания деталей и узлов автомобиля, в основе которой лежат не революционные изменения, а оптимизация всего и вся, буквально каждой мелочи. Подход SKYACTIV используется в проектировании кузова и шасси, создании двигателя, разработке трансмиссии (МКПП и АКПП). К примеру, кузов и шасси актуального поколения Mazda3 получили другие материалы (большая доля высокопрочных сталей, легкие сплавы). Результат: относительно прошлого поколения Mazda3, шасси актуальной модели стало легче на 14%, кузов – легче на 8%; при этом он стал жестче, что позитивно сказывается на управляемости и безопасности. Бензиновые моторы семейства SKYACTIV-G имеют высокую степень сжатия (14:1), облегченную цилиндропоршневую группу (-15-20%), хитрый выхлопной коллектор «4-2-1» (как в спортивных автомобилях), фазовращатели на впуске и на выпуске. В итоге уменьшены насосные потери, снижены потери на трение (-30%), двигатель в целом стал легче (-10%). Следующий шаг – «автомат» SKYACTIV-Drive. Относительно прошлого поколения АКПП, здесь появилась шестая передача и расширен диапазон блокировки гидротрансформатора (89% против 64% ранее).

Технологии SKYACTIV – это набор правил и знаний о том, как выжать из техники больше привычного: ничего революционного, но доработка буквально каждой мелочи. Кстати, о моторах, степени сжатия, качестве топлива: пока на просторах СНГ не слышно о глобальных проблемах, хотя уже существуют 5-летние автомобили, накатавшие под 200 тыс. км. Единственную заметную массовую проблему – двойной старт в холодное время года – вылечили новым ПО блока управления мотором

Среди других современных технологий отмечу контроль рядности движения (Mazda3 сама подруливает на трассе!) и систему предупреждения об экстренном торможении – все завязано на камере в верхней части лобового стекла: она следит за разметкой, распознает ситуацию перед автомобилем, дает команды усилителю руля и тормозной системе. Плюс есть камера заднего вида, контроль «слепых зон» зеркал, выдвижной экран с проекцией данных перед глазами водителя. Все управление – через систему мультимедиа MZD Connect: сенсорный 7-дюймовый дисплей, радио и аудиосистема, различные настройки автомобиля, подключение телефона, пр.

Система MZD Connect предлагает управление через сенсорный дисплей или с помощью отдельного блока кнопок. Меню радует приятной графикой и большим количеством систем помощи водителю (только ТОП-версия 2,0 л). Есть выдвижной дисплей, камера заднего вида с линиями-подсказками. Светодиодные фары – с функцией автоматического переключения света «ближний/дальний» (только ТОП-версия 2,0 л): система «видит» встречный автомобиль и переключает свет с «дальнего» на «ближний», а затем возвращает обратно

Конкуренты

В Украине автомобиль Mazda3 представлен в двух вариантах кузова (седан или хэтчбек), с парой бензиновых моторов (1,5 л или 2,0 л), всегда с АКПП, в трех комплектациях. Цена стартует с 545 тыс. грн. (менее $21 тыс.) за версию 1,5 л Touring без разницы в типе кузова; этот автомобиль уже радует хорошей комплектацией: АКПП, 2-зонный «климат», электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений, система MZD Connect, легкосплавные колесные диски, камера заднего вида. Следующая версия Touring+ обойдется в 585 тыс. грн. ($22,5 тыс.) и дополнительно предлагает: светодиодные фары, проекционный дисплей перед глазами водителя, датчики парковки спереди и сзади, подрулевые лепестки-переключатели передач. Максимальная версия Exclusive обойдется в 629 тыс. грн. ($24 тыс.) и доступна только с мотором объемом 2,0 л. Однако кроме большого мотора покупатель получит заметно увеличенный перечень современных систем: контроль рядности движения, предупреждение об экстренном торможении в городе, мониторинг «слепых зон» зеркал, адаптивный свет, контроль усталости водителя.

Кажется, что Mazda3 «звезд с неба не хватает», но при этом она занимает четвертое место в очень конкурентном С-классе (по итогам 1-го полугодия 2017 года): впереди – SKODA Octavia, Toyota Corolla, Ford Focus; позади – Hyundai Elantra, Peugeot 308, VW Golf и VW Jetta (даже если их суммировать), Nissan Sentra, Renault Megane, Opel Astra. А теперь скажите: кто из конкурентов предлагает спортивность за «недорого»?

Пожалуй, Ford Focus; но многих покупателей отпугивает маленький 3-цилиндровый 1-литровый турбо-мотор – каков его ресурс? Интересны варианты в виде SEAT Leon или Peugeot 308; но обе модели доступны только в кузове хэтчбек или универсал. Renault Megane? Седан не едет столь азартно, как хэтч; мощность заканчивается на отметке 130 л.с. с «накрученного» 1,2-литрового турбо-мотора (если не брать в расчет спортивные GT и RS). Да и в целом – семейство Megane «расцветает» в максимальных дорогих комплектациях, в то время как Mazda3 выглядит достойно даже в средних версиях.

Конкуренты вроде и есть, а как бы и нет. Если хотите седан С-класса с живым характером, традиционной техникой под капотом, современным оснащением, адекватной ценой – то путь к дилеру Mazda. Аналогичный подход исповедовали седаны Mitsubishi Lancer X и Honda Civic, но где они? Одна надежда – Hyundai Elantra. Остальные конкуренты либо слишком семейно-правильные, либо выполнены в кузове хэтчбек, тогда как большинство покупателей «трешки» выбирают седан

Стоимость содержания

А ведь SKYACTIV работает! Оба автомобиля потребляют топливо на уровне современных малообъемных турбо-моторов, работающих в паре с «роботами»; хотя здесь под капотом традиционный «атмосферник» (хотя и непростой) в паре с привычной АКПП. Результат: 2-литровая Mazda3 в городе расходует около 9 л на 100 км; 1,5-литровая версия укладывается в 7,5-8 л на 100 км пути. При этом плавная езда, отсутствие пробок, выходной день помогут снизить расход на 0,5-1 л и вплотную приблизится к обещанным паспортным цифрам. Но учтите, что при попытке активной езды в городе 2-литровая версия может потреблять 10-11 л топлива на 100 км; а вот у 1,5-литрового мотора расход растет не так заметно, максимум достигая 9 л на 100 км пути. На трассе ситуация следующая: при скорости 80-90 км/ч автомобили расходуют около 4,5 л; При езде со скоростью 110-120 км/ч расход возрастает до 6 л на 100 км. Отличие трассового расхода двух моторов укладывается в 0,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км; периодичность ТО – раз в год или 20 тыс. км. Минимальная цена за стандартное ТО – замена масла и пары-тройки фильтров – составляет 2,6 тыс. грн. Самое дорогое ТО на пробегах в 40 и 80 тыс. км обойдется в 4,1 тыс. грн. Это лишь ориентировочные цифры; точные цены зависят от объема мотора, дилерского центра, объема выполняемых работ – в итоге цены могут отличаться, но лишь незначительно.

Цены указаны по состоянию на сентябрь 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

Mazda3: почему ее покупают и что дало обновление

Знакомьтесь – это Олег и его Mazda3: 2-литровый хэтч в максимальной версии, до обновления. Мы проводим час времени в обсуждении автомобиля, я делаю с десяток разных фото – все для того, чтобы ответь на вопросы подзаголовка.

Олег честно сразу признается: он не фанат Mazda; он просто автолюбитель, который искал себе следующий автомобиль. Критерии просты и понятны: современная модель, хорошая комплектация, адекватная цена, «живой» характер и двигатель мощнее очередной 1-литровой «кофемолки». Рассматривал различные варианты: в одном случае – не хватало мощности, в другом – пугал ценник, в третьем – были опасения о надежности из-за слишком уж мудреной техники. В итоге остановил выбор на Mazda3: она стала той «золотой серединой», где пересекаются все ключевые требования и запросы. И, судя по продажам, с таким подходом Mazda3 находит себе немало покупателей.

Теперь о Mazda3 вообще и о кузове хэтчбек в частности. В прошлых поколениях Mazda3 кузов хэтчбек визуально был похож на универсал. Однако в нынешнем – это именно поджарый, компактный хэтч. Плюс, в зависимости от версии, можно получить двойную выхлопную систему с «разводкой» на разные стороны. В итоге хэтчбек выглядит более спортивно, легко, динамично, чем седан; если добавить колеса побольше и пару около-спортивных деталей – то, наконец, можно получить что-то похожее на ТОП-модель. Жаль, но полноценной спорт-версии MPS, которая ранее строилась на базе хэтчбека, в этом поколении нет. Доступ в багажник ожидаемо лучше седана: здесь попросту больше проем! Но сам багажник меньше – лишь 314 литров (5-местный салон): это уровень моделей более низкого В-класса.

Автомобиль Олега за 1,5 года откатал 25 тыс. км; крупных проблем нет. Из неприятной мелочи – только кожа на руле, которая уже начинает лосниться и затираться. Средний расход составляет 8,5-9 л на 100 км с учетом комбинированного стиля езды: 50% Киев и 50% езды по загородным трассам.

Данный автомобиль – это Mazda3 до обновления. Что можно опознать по переднему бамперу и окантовкам противотуманных фар. Или по другому рулю – мне, к примеру, руль в обновленной версии Mazda3 нравится больше. Еще отличие – ткань и отделка сидений; хотя кардинально их форма не изменилась. Плюс (точнее минус) отсутствует переключатель режимов работы АКПП. Но Олег вполне справедливо замечает, что автомобиль можно «пришпорить» подрулевыми переключателями или нажатием педали газа за щелчок кик-дауна. В тоже время, далеко не все обновления пошли во благо: к примеру, область кнопок стеклоподъемников ранее имела отделку «под карбон», а в обновленной Mazda3 – глянцевая накладка, которая быстро царапается и собирает отпечатки пальцев.

Но есть и явные плюсы – заметно увеличилось количество систем помощи водителю, о которых рассказывалось выше. Вывод: обновление не изменило характер и суть Mazda3, но сделало автомобиль более современным.

В итоге

Пример выше показателен: Mazda3 не является «звездой» в каком-либо отдельно взятом пункте; но часто оказывается удачным оптимально-средним выбором. Жаль, но версия с 2-литровым мотором, особенно в кузове седан, не дотягивает по ощущениям и впечатлениям до звания «подогретой ТОП-модели». Однако если сравнить с обычными моделями С-класса, то Mazda3 выглядит «живчиком»; причем даже с 1,5-литровым мотором, который радует экономичностью и ценой в покупке.

Плюсы:

+ Уже в «базе» – хорошее оснащение, интересные моторы, адекватная АКПП

+ Средняя версия с мотором 1,5 л на бумаге не блещет, но в реальности – хороша

+ Доплата за версию 2,0 л относительно невелика, плюс получаете много дополнительных систем помощи водителю

Минусы:

— Мотор 2,0 л «не едет» на обещанные 150 л.с. – есть провал на средних оборотах

— Максимальная версия в кузове седан не выглядит ТОП-моделью; хэтчбек с 2-литровым мотором, да еще в ярком цвете – уже лучше

Технические характеристики Mazda3 1,5 л (в скобках – 2,0 л):

Кузов – седан; 5 мест

Габариты – 4,585 х 1,795 х 1,45 м

Колесная база – 2,7 м

Багажник – 414 л (5 мест)

Грузоподъемность – 600 кг (540 кг)

Минимальная снаряженная масса – 1 235 кг (1 275 кг)

Мотор – бензин; R4; 1,5 л (2,0 л)

Мощность – 120 л.с. при 6 000 об/мин. (150 л.с. при 6 000 об/мин.)

Крутящий момент – 150 Нм при 4 000 об/мин. (210 Нм при 4 000 об/мин.)

Удельная мощность и момент – 97 л.с. на 1 т; 121 Нм на 1 т (118 л.с. и 165 Нм)

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. гидромеханическая АКПП

Динамика 0-100 км/ч – 11,8 с (8,9 с)

Максимальная скорость – 194 км/ч (210 км/ч)

Расход топлива (паспортный), город – 6,7 л на 100 км (8,4 л)

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,6 л на 100 км (5,2 л)

Шины тестовых автомобилей – Toyo Nano Energy R38

Автомобили предоставлены – АВТО Интернешнл