Пол Андерсон встретился с Миллой Йовович в 2002 г., на съемках первого Resident Evil. В 2003 г. режиссер сделал актрисе предложение, и с тех пор серия Resident Evil стала настоящим семейным бизнесом. Каждые два-три года Андерсон продюсирует очередной фильм о приключениях Элис и снимает в нем свою жену – все деньги в семейный бюджет. Интересно, что поженилась пара уже после рождения их первой дочери, Эвер Габо, которая сыграла одну из главных ролей в шестой, но скорее всего, далеко не последней части серии – Resident Evil: The Final Chapter. Настоящая преемственность поколений!

Resident Evil: The Final Chapter / «Обитель зла: Последняя глава» Жанр боевик

Режиссер Пол Андерсон

В ролях Милла Йовович (Элис), Эвер Габо Андерсон (Красная Королева)Эли Лартер (Клэр Редфилд), Шон Робертс (Альберт Вескер), Иэн Глен (Александр Айзекс), Уильям Леви (Кристиан), Руби Роуз (Эбигейл), Оуэн Маккен (Док) и др.

Студии Constantin Film, Capcom Co, Ltd., Screen Gems

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

Хотя фильмы Resident Evil никогда не были особенно близки к оригинальной игровой серии Resident Evil от Capcom, после второй части сценаристы пошли вразнос окончательно. Искать хоть какую-то логику в действиях героев и пытаться понять мотивацию их противников бесполезно. Шестой фильм придерживается того же плана – по большому счету, это набор малосвязанных друг с другом боевых сцен, в которых спутники главной героини мрут один за другим, чтобы дополнительно мотивировать и без того супермотивированную Элис.

Итак, человечество почти вымерло, на всей Земле осталось лишь 5 тыс. людей, за которыми охотится Umbrella. К Элис, естественно, выжившей после бойни в Вашингтоне, обращается сама Красная Королева, которая хочет помешать корпорации зла уничтожить людей. Оказывается, у Umbrella есть антидот против собственного вируса, который находится, конечно же, в Муравейнике, почти не пострадавшем от ядерного взрыва на поверхности. Само собой, антидот существует в единственном экземпляре, и у Элис есть только 48 часов, чтобы добраться до Раккун-Сити и спасти всех.

Сценаристы Resident Evil: The Final Chapter особо не заморачивались и оживили сразу несколько героев, убитых в предыдущих частях фильмах. Потому что… а почему бы и нет, в конце концов?! Кто чей клон, и кто кого когда создал, разберетесь сами. Такое впечатление, что Андерсон и Йовович вместо кастинга просто пригласили друзей на семейное барбекю.

Присутствие привычных героев и возвращение в знакомые интерьеры Муравейника должно, по идее, вызвать слезу умиления у фанатов, но, увы, не вызывает. Даже драка в том самом лазерном коридоре выглядит лишь эксплуатацией старых декораций и очевидной попыткой понравиться.

Авторы попытались связать все нестыковки предыдущих частей в финале The Final Chapter, и частично им это даже удалось. Мало того, объясняется даже нелогичное поведение Umbrella и ее руководства. Вот только фильму это не помогает.

Одна из основных проблем The Final Chapter – дерганная камера вкупе со сверхплотным рваным монтажом. Крупный план, панорама, машина, спидометр, руки на руле, несущаяся навстречу тварь, глаза, мина на заднем сиденье — все это мелькает просто с космической скоростью буквально за одну секунду. В итоге каждая драка или перестрелка превращается в калейдоскоп бессмысленных образов, которые очень трудно сложить в непрерывное действие. Так обычно поступают, когда не могут качественно поставить трюки или экономят на спецэффектах. Смотреть на такой монтаж физически сложно, глаза начинают болеть уже через пять минут. Собственно, весь Resident Evil: The Final Chapter – это чередование склеенных безумным монтажером драк и невероятно бессмысленных диалогов, которые наверняка уместятся на тетрадном развороте.

У фильма не получается даже пугать иначе как повторяющимся раз за разом дешевым трюком с громкими звуками и выскакивающими из темноты монстрами. Нестрашный фильм ужасов – что может быть страшней?

Единственный позитивный элемент во всем The Final Chapter – Милла Йовович. Милла, бесспорно, все еще хороша, хотя ей все же стоит подумать о смене амплуа. Мила и юная Эвер Габо Андерсон-Йовович, как две капли воды похожая на саму Миллу в детстве – мамина дочка. Об остальных же персонажах и сказать толком нечего. Да, нам приятно вновь увидеть на экранах Эли Лартер в роли Клэр, а Иэна Глена в ролях злобных Александров Айзексов. Но ни о какой актерской игре, диалогах, живых персонажах здесь речи не идет. Все герои на редкость плоские, да и о каком развитии можно говорить, если персонажи обмениваются максимум что междометиями и криками. Кроме того, они очень быстро умирают. Одним словом, до героев Мишель Родригес, Эрика Мабиуса и Одеда Фера в первых фильмах серии персонажам Resident Evil: The Final Chapter как до неба.

К сожалению, новая часть Resident Evil уже окупилась, причем даже без Китая, как окупились и предыдущие серии франшизы. Так что с точки зрения бизнеса Resident Evil – отличное вложение денег семейства Андерсон-Йовович. Вот только смотреть на эту бессмысленную и бессовестную эксплуатацию популярной игровой серии неприятно. Capcom нашла в себе силы кардинально преобразовать игровой Resident Evil, представив в этом году великолепную Resident Evil 7: Biohazard. Жаль, что создатели киносерии не нашли в себе сил даже пристрелить свое уже давно неживое творение. Судя по окончанию Resident Evil: The Final Chapter – это совсем не последняя часть.