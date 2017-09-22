Обзор беспроводных наушников Samsung U Flex

Один из способов улучшить что-то в технике – избавиться от проводов. Сейчас не нужно подключаться к телевизору напрямую от компьютера, чтобы посмотреть фильм; не нужна флешка, чтобы передать небольшой файл на другой компьютер; и тем более не обязательно «привязываться» к чему-то шнуром, чтобы послушать музыку – для этого есть беспроводные наушники. Уровень комфорта при использования таких устройств сильно повышается. В течении последней недели я и пытался разобраться, как с этой задачей справляется один из аксессуаров компании Samsung – U Flex.

Комплектация и первые впечатления

Наушники попадут к владельцу в довольно крупной коробке, в которой будут U Flex, амбушюры трех размеров, USB-кабель для зарядки и книжечка-инструкция. Одним из первых на развороте коробки найдется небольшой мануал, который рассказывает о переключении треков (в Samsung пошли немного нестандартным путем, но об этом позже). Чего не хватило в комплекте, так это какого-либо чехольчика.

На первый взгляд устройство ничем особо не отличается от других подобных наушников. Окинув взглядом кнопки все интуитивно понятно и доступно. Сам же процесс сопряжения со смартфоном, например, тоже не отличается какими-либо трудностями или проблемами – все предельно просто. Так что подготовка к использованию не займет более пяти минут, если амбушюры сразу подойдут.

Дизайн и удобство использования

U Flex – беспроводные наушники с дополнительным нашейным блоком. Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, такой «ошейник» позволяет гарнитуре работать дольше и эффективнее (ведь вопрос автономности решается большими аккумуляторами), да и потерять такие наушники сложнее. Но с другой стороны – на шее нужно носить что-то еще, кроме самих наушников. Ну и провода все же есть, пусть они и не ведут к смартфону или любому другому устройству. Не все так плохо, как могло показаться. Вес всей конструкции очень маленький (51 грамм) и гарнитура практически не ощущается. В сами наушники встроены магниты, чтобы провода не перепутались между собой в рюкзаке. Внешность гаджета можно назвать нейтральной и неприметной.

Если же такой дизайн устраивает и наушники комфортно сидят в ушах (лично у меня от них не было дискомфорта), то претензий к устройству быть не может. Дужка очень гибкая и податливая. При этом опасений за ее сохранность при падении или транспортировке у меня не было. Цветов оформления есть три – черный, синий и белый («слоновая кость»).

В качестве декорации есть пара серебристых вставок. Мешать могут только провода, которые все равно касаются шеи и подбородка, а «ошейник» может немного мешать на пробежке (его лучше прятать под футболку, так он будет лучше зафиксирован и не будет подрыгивать).

В любом случае, долго привыкать к гарнитуре и осваиваться с кнопкам не придется. Но сейчас лето и носить верхнюю одежду пока нет необходимости. Но зимой, например, надеть гарнитуру сверху на пуховик будет неправильно, и для управления воспроизведением придется либо расстегивать куртку, либо доставать смартфон. Само собой, встроенные микрофоны будут прикрываться одеждой, что может стать проблемой при разговорах. Стандартный пульт с микрофоном на проводе решил быэтот вопро . И это единственный негативный момент в использовании. В остальном наушники вполне удобны.

Управление и синхронизация

На гарнитуре есть несколько кнопок. Тумблер включения и выключения также служит для управления обнаружением устройства. Также есть кнопка Play/Pause, спаренная кнопка управления громкостью и клавиша вызова голосового ассистента (проверена на Android, iOS и OS X – работает без необходимости в дополнительном ПО).

Для переключения треков сначала я попытался воспользоваться стандартным двойным и тройным нажатием на кнопку паузы. Но в U Flex эта возможность реализована длительным нажатием на кнопки увеличения и уменьшения громкости. Не очень привычно и интуитивно (следующий трек на «минусе», а предыдущий – на «плюсе»), но освоиться и запомнить легко.

Есть и фирменное Android-приложение – Samsung Level. С его помощью можно настроить голосовое оповещение об уведомлениях и управлять ими (настроить проговаривание только избранных и игнорировать другие), задать таймер автовыключения, управлять громкостью, задать поведение для двойного нажатия на функциональную кнопку (вызов голосового ассистента, проговорить время, таймер, запуск S Health, запуск выбранного приложения), поменять язык и в некоторых случаях произношение голосового помощника в наушниках. Также оно покажет уровень заряда (иконкой, без процентов). Правда, без этого всего легко можно обойтись не почувствовав какого-либо дискомфорта.

Что очень понравилось, это стабильность соединения и минимальная задержка звука. Соединяется U Flex по Bluetooth 4.2. По двухкомнатной квартире можно достаточно смело перемещаться без смартфона и сигнал почти не теряется. На улице проблем тем более не возникало. За стабильность сигнала отвечает фирменная технология Scalable Codec. Пока я пользовался устройством, всего пару раз возникли случайные паузы в воспроизведении, которые никак нельзя назвать критичными. К тому же, задержка звука позволит даже смотреть видео. Если небольшая рассинхронизация и есть, то я бы не сказал, что она мешает просмотру роликов на YouTube, например.

Звук

Такие устройства, как U Flex, в первую очередь беспроводной гаджет, нежели наушники. Тем не менее, эти звучат вполне хорошо. Для начала у них неплохая звукоизоляция. Конечно, если идти возле дороги, отдельные (шумные) автомобили услышать можно, но на общую картину это особо не повлияет. Главное, чтобы амбушюры устраивали.

Звучат наушники лучше преимущественного большинства комплектных гарнитур от смартфонов. У них есть небольшой уход в сторону высоких, но бас тоже присутствует. Так что небольшие манипуляции с эквалайзером могут выровнять ситуацию. Но в отдельных композиция все же будут выделяться шумноватые верхние.

Как часто бывает в таких случаях, гарнитура может не сильно понравиться тем, чьи музыкальные предпочтения сводятся к басовитым жанрам. Так, если вы слушаете легкие электронные направления и поп-музыку, наушники могут вполне подойти. Те же, кто любит обилие баса или рок, посчитают звучание U Flex плоским и недостаточно объемным. И максимальной громкостью это не исправить, хотя мощности наушникам вполне достаточно. Но стоит учитывать, что звучание наушников – понятие очень субъективное и тут лучше один раз услышать, нежели несколько раз почитать. В любом случае, звук у U Flex довольно неплохой, как для беспроводной гарнитуры без поддержки aptX, но точно не лучший в классе.

Автономность

Весомым преимуществом такого типа беспроводных наушников является достаточное пространство для батареи. Емкость аккумулятора не уточняется, но производитель заявляет, что наушники способны проработать до 10 часов играя музыку и до 9 часов разговоров. Если непрерывно воспроизводить музыку на максимальной громкости, то гарнитура действительно играет около 10 часов (+/- 10 минут).

В обычном режиме мне приходилось заряжать устройство раз в три дня. Зарядка осуществляется через microUSB-разъем. От обычного БП для смартфона полное восстановление сил займет полтора часа.