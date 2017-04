Sand Castle, пожалуй, самый честный фильм об Иракской войне. В нем нет места подвигам, браваде, ура-патриотизму. Это фильм о бессмысленности и беспросветности той войны.

Sand Castle / «Замок из песка» Жанр военная драма

Режиссер Фернандо Коимбра

В ролях Николас Холт (рядовой Окр), Логан Маршалл-Грин (сержант Бейкер), Генри Кавилл (капитан Сиверсон), Глен Пауэлл (сержант Фалви), Томми Флэнаган (сержант Макгрегор ), Нил Браун мл. (рядовой Энзо), и др.

Студии 42, Netflix

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

Рядовой Окр совсем не образцовый солдат – он случайный на этой войне. Он пошел в армию только для того, чтобы оплатить свое обучение в университете. Пытался сломать себе руку перед самым наступлением, чтобы не попасть в бой. Он немного свысока относится к своим товарищам, чувствуя себя отчужденно среди их показной бравады и грубоватых шуток. Его не охватывает лихорадка ожидания боя. Это не его война. Для Окра война – это грязная, пыльная, потная, неприятная работа, которую нужно выполнить.

После окончания активных боевых действий рядового Окра, вместе с отделением под руководством сержанта Бейкера, отправляют в городок Баакуба под Багдадом, чтобы помочь с водоснабжением и починкой насосной станции, поврежденной во время взятия города. Рядовое задание – все та же скучная, однообразная, нервная работа, которую больше некому поручить.

Фернандо Коимбра и сценарист картины Крис Ройсснер, описавший свой собственный опыт службы в Ираке, хотели показать нам войну без прикрас. С глупыми приказами, дурными солдатами, недружелюбными местными, скучными военными буднями. С пылью, проникающей везде, с постоянным чувством опасности. И нужно сказать, им это удалось.

В Sand Castle нет героев и негодяев — обычные солдаты, делающие порой совершенно бессмысленную работу. Умирающие по глупости. Принимающие ошибочные решения, из-за которых гибнут другие. Плачущие о тех, кого совсем не ценили при жизни. В миссии отделения рядового Окра нет никакого смысла, как не было его и в Иракской войне. Просто много людей с обеих сторон умерли ни за что.

К сожалению, собирать свой антивоенный фильм авторам пришлось из стандартных компонентов, которые есть в любой современной картине о войне в Заливе или Афганистане. Герои Sand Castle так же, как герои десятка других фильмов, выезжают на однообразные ночные миссии, пытаются наладить диалог с местными, оплакивают павших товарищей. Мы видели все это уже десятки раз. Глазу банально не за что зацепиться в этой привычной для военных драм череде образов. Песок, пыль, жара. К тому же фильм заканчивается в буквальном смысле ничем. Да, такова, видимо, авторская задумка, показывающая всю бессмысленность войны, но хотелось бы увидеть в конце если не точку, то хотя бы какой-то знак препинания, которого здесь просто нет.

Для небольшой независимой картины в Sand Castle слишком много неплохих актеров. Кроме исполняющего главную роль Николаса Холта, чей взгляд побитого щенка здесь очень к месту, в фильме в небольшой роли засветился Генри Кавилл (Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, The Man from U.N.C.L.E.).

Если бы Sand Castle демонстрировался на больших экранах, мы вряд ли бы посоветовали вам тратить время на поход в кино, но, учитывая релиз картины на Netflix, вы вполне можете уделить полтора часа этому фильму.