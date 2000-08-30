Система «Электронный журнал» — образование в радость!

В современном мире самой важной ценностью стали знания. Именно они помогают нам не только обрести себя, но и предложить обществу актуальный и востребованный продукт. Однако параллельно с развитием и научно-техническим прогрессом, помогающим получить эти самые знания, мы может наблюдать один парадокс – полученная информация устаревает практически сразу после ее приобретения. Такое явление можно сравнить разве что с поднятием по движущемуся вниз эскалатору: если мы просто идем, то стоим на месте, нужно только бежать.

Из таких реалий следует единственный вывод: современному человеку просто необходима виртуальная образовательная система, дающая возможность отслеживать ученбный процесс в режиме реального времени. Непрерывное развитие – вот парадигма наших дней. Именно такой системой и стал отечественный продукт «Электронный журнал», который поможет не только родителям в постоянном информировании о качестве учебного процесса, но и даст ребенку возможность взять личную ответственность за приобретение знаний. Это благотворно сказывается на дальнейшем личностном росте ребенка.

В чем особенности системы «Электронный журнал»?

Молодая и активная украинская команда работает над виртуализацией учебного процесса уже длительное время. Ключевая миссия проекта – полный отказ от письменных журналов, отчетов, тетрадей и тому подобной макулатуры. Набор имеющихся в системе услуг и амбиций проекта дает возможность гордо заявить, что на отечественном рынке пока конкуренции не наблюдается.

Мы не мешаем учебному процессу и одновременно представляем возможность контролировать динамику прогресса, как в индивидуальном, так и в групповом порядке.

Примечательно, что наша разработка не требует приобретения дополнительного оборудования или ПО. Она совместима со всеми браузерами на ПК и портативных гаджетах.

Преимущества системы для родителей:

дистанционный контроль успеваемости и проверка наличия домашнего задания;

полное информирование о посещаемости и пропусках заведения учеником с уведомлением на почту или в сообщения;

возможность связаться с педагогом посредством удобного онлайн-чата. Не нужно тратить время на физическое присутствие.

В ряде столичных школ уже успешно функционирует данная система обучения. За это время она успешно зарекомендовала себя. У детей поменялось отношение к школе и обучению в общем.

Не менее полезным «Электронный журнал» стал и для учащихся:

есть возможность узнать домашнее задание и расписание уроков, если их нет в дневнике;

возможность самостоятельно анализировать уровень успеваемости и выделять «проблемные» предметы;

в онлайн-чате можно задать интересующий вопрос педагогу.

Особенно положительная динамика учебы была отмечена во время вынужденного карантина. Дети не переставали получать задания и общаться с учителями.

Преимущества для педагога:

простое отслеживание динамики учебного процесса;

благодаря формирующимся отчетам, учитель может анализировать успеваемость всего класса или отдельного ученика;

быстрый контакт с родителями или любым учеником;

возможность предоставить классу дополнительные материалы, без необходимости их распечатывать.

Но одним из решающих плюсов, как для педагога, так и для родителя, становится цена услуги. Так. Для работников учебных заведений, «Электронный журнал» предоставляется в пользование бесплатно, а для родителей он будет стоить недорого.

Напоследок хотелось бы сказать, что ценовая политика нашего коллектива является лояльной. Мы предоставляем гибкую систему скидок, для социально незащищенных слоев населения обучение пройдет бесплатно.

Лучше один раз во всем убедиться. Ждем вас в числе довольных пользователей «Электронного журнала»!