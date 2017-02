Six / «Шестой отряд»

В рецензии на костюмированную драму Frontier мы обратили внимание на то, что даже научно-популярные телеканалы начали активно снимать игровые исторические телешоу. Сериал Six от канала History рассказывает о жизни боевой морской особой группы быстрого развертывания Сил специальных операции ВМС США, «Морских котиках» из SEAL Team Six.

Six / «Шесть» Жанр военная драма

Создатели Уильям Бройлес мл., Дэвид Бройлес, Альфредо Барриос

В ролях Бэрри Слоун (Джо «Медведь» Грайвс), Кайл Шмид (Алекс Колдер), Хуан Пабло Раба (Рики «Будда» Ортис), Эдвин Ходж (Роберт Чейз), Уолтон Гоггинс (Ричард «Рип» Таггард), Брианна Дэвис (Лена Грайвс), Надин Веласкес (Джеки Ортис), Нондумисо Тембе (Наоми) и др.

Канал History

Год выпуска 2017

Число серий 8

SEAL Team Six, наряду с Delta Force, — основные контртеррористические подразделения вооруженных сил США. Бойцы SEAL Team Six очень редко надевают форму, не носят знаки различия и нашивки подразделения. Самыми известными операциями «Морских котиков» являются устранение Усамы бен Ладена (рекомендуем посмотреть снятый по ее мотивам фильм Zero Dark Thirty с Джессикой Честейн), печально известная операция Red Wings (Lone Survivor с Марком Уолбергом) и сражение в Могадишо, показанное в Black Hawk Down.

В центре сериала Six – история поиска и освобождения одного из бывших «Морских котиков», попавшего в плен к Боко харам. Это выдуманная операция, но весь фоновый политический и террористический бэкграунд здесь реалистичный. И похищение девочек-школьниц в Нигерии, и упоминаемый теракт в Ницце, и ситуация на Ближнем Востоке.

Создатели Six хотели показать бойцов спецназа как на боевых заданиях, так и в домашней обстановке на базе в США. Солдаты – обычные люди, у каждого из них свои бытовые проблемы. Кто-то хочет отдать дочку в престижную танцевальную школу и собирается уйти в частную военную компанию, чтобы зарабатывать больше. Кто-то переживает семейную трагедию. Кто-то ведет беззаботную жизнь, каждый день меняя подружек. Все они очень разные, могут не соглашаться друг с другом, но все готовы отдать жизнь за товарища. Похищение одного из них – вызов, брошенный лучшим бойцам планеты.

Кроме того, авторы сериала делают акцент на том, как война меняет людей, даже война, преследующая благородные цели. Заставляет сбоить моральный компас, сдвигает и искажает рамки дозволенного и правильного. Кто-то может сопротивляться этому разрушительному воздействию, находя силы в семье и друзьях, кто-то, к сожалению, нет.

В чем-то Six похож на недавний Nobel, но в отличие от норвежцев, которым удалось снять очень искреннее, простое, но глубокое и правдивое кино, американцам это не удалось. У History получился достаточно лубочный сериал про жизнь американских военных, с несколько односторонними персонажами, примитивными противниками и предсказуемым сюжетом.

Кроме того, Six страдает от той же проблемы, что и уже упомянутый Frontier – он слишком стерильный. Бойцы в новенькой аккуратной форме, поле боя слишком чистое и опрятное, свет заботливо выставлен и т.д. Сериалу не хватает фактуры, глубины, реализма. С другой стороны, во всех этих манипуляциях с оружием, амуницией, высадках, марш-бросках и т.д. есть элементы своеобразного милитаристического порно, которое наверняка найдет свою аудиторию.

Если выбирать из Six и Nobel, мы однозначно проголосуем за норвежский сериал. Но если вы любите кино про спецназ, вполне можете посмотреть и сериал о «Морских котиках»: несмотря на некоторые недостатки, он вполне заслуживает внимания.