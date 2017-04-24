Скатертью дорожка: как «умные» и зеленые технологии меняют дороги

Пока технологические гиганты обсуждают, как самоуправляемые автомобили изменят мир в целом и городскую инфраструктуру в частности, власти развитых городов и стран ставят себе более конкретные задачи: как изменить ситуацию на дорогах в лучшую сторону при помощи существующих технологий. Кто-то при этом стремится повысить энергоэффективность придорожных территорий. Кто-то – обезопасить незащищенных участников дорожного движения. Кто-то – развернуть инфраструктуру для электрокаров таким образом, чтобы их водителям не приходилось думать о зарядке в дороге, что особенно актуально для электрического общественного транспорта. Редакция ITC собрала несколько примеров удачного использования «умных» и зеленых технологий в городах мира.

Южная Корея: дорога с беспроводной зарядкой для общественного транспорта

Сеул считается одним из самых «умных» городов мира. Власти города собирают огромное количество данных о потребностях горожан, анализируют и используют для улучшения своих услуг. Но кроме сбора информации город преуспел еще кое в чем.

Наземный общественный транспорт Сеула, автобусы, ездят по специальному дорожному покрытию с технологией OLEV (Online electric vehicle technology). OLEV позволяет передавать электричество беспроводным способом, благодаря чему автобусам не приходится делать остановки на подзарядку аккумулятора. Автобусы просто едут по маршруту, под дорожным покрытием проходят электрические кабели, которые создают магнитное поле. На днище автобусов установлено устройство, которое преобразует его в электричество. Такое покрытие находится, как правило, на 5-15% маршрута, этого достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта в течение дня. А его установка и обслуживание не требуют полной замены дорожного покрытия в городе. Подобная технология также используется в южнокорейском городе Гуми.



(Источник изображения – BBC)

Полоса дороги, под которой проложены кабели, способна отличать автомобили от автобусов и отключаться, когда она не используется. В то же время автобусы не нуждаются в больших аккумуляторах. Их батареи примерно на треть меньше, чем у большинства электромобилей.

Некоторые транспортные эксперты утверждают, что такая инфраструктура намного дороже, чем установка специальных «заправочных» станций для электротранспорта. Тем не менее, она обеспечивает Сеулу бесперебойное движение автобусов.

Европа: остановки с беспроводной зарядкой для электрических автобусов

Электрические автобусы с беспроводной зарядкой ездят по некоторым городам Европы: Утрехту (Нидерланды), Турину (Италия), Манхайму (Германия), нескольким городам Великобритании и другим. Перед рейсом они «заправляются» от розетки. На остановках вдоль маршрута находятся точки беспроводной зарядки. На них, останавливаясь на 10 минут, автобусы добирают еще немного энергии и не прекращают движение в течение всего своего рабочего дня. То, что для короткой подзарядки надо все-таки останавливаться – основное отличие от южнокорейской технологии, которая «работает» в движении.

Интересно, что в Утрехте эти зарядные пункты берут энергию от ветряных турбин, а вечером, после окончания маршрута, они возвращают неиспользованную энергию городу. Таким образом, электрические автобусы в этом городе – полностью «зеленый» транспорт.

Нидерланды: велосипедные дорожки с солнечными панелями

Нидерланды известны своей любовью к зеленым технологиям и тщательным подходам к экспериментам. В стране на крошечных участках тестируют дороги нового поколения для велосипедов и автомобилей.

Велосипедистам досталось покрытие с солнечными панелями. Днем они накапливают энергию, а по вечерам отдают ее на городское освещение и работу светофоров. К сожалению, пока длина этой дороги составляет 70 метров, и власти продолжают наблюдать за экспериментом.

Нидерланды: предупредительные сигналы о приближении велосипедистов

Но это не единственный реверанс в сторону любимого голландцами вида транспорта. Обычные дороги в Нидерландах оснастили LED-лампочками, которые начинают мигать, если рядом с перекрестком находится велосипедист. Так как именно этому виду транспорта тут особый почет, нововведение скорее бережет нервы водителей, чем наоборот.

Система называется Bikescout. В ней используется трекинговый радар, который замеряет движения велосипедистов или пешеходов за 50 метров до автомобиля. Если приближается один из них, на дороге загораются предупреждающие лампочки. Система особенно полезна для участков дороги с плохой видимостью или в темное время суток. Для работы используется мобильный интернет, и есть веб-приложение, в котором можно мониторить работу системы.

Нидерланды: дорога с люминесцентной разметкой

В автомобильной сфере в Нидерландах также есть несколько интересных проектов. Первый и пока пилотный – 500-метровая трасса с особенной разметкой. Разметка нанесена люминесцентной краской, днем она накапливает свет, ночью – отдает. В планах компании Studio Roosegaarde, которая придумала идею – использовать краску, которая будет видна в зависимости от погодных условий и сможет показывать водителям, по какому покрытию они едут. Например, если на дороге гололед. Дорога находится в провинции Брабант. Если проект оправдает себя, то его реализуют и в других частях страны.

Нидерланды: шумозащитные ограждения с солнечными панелями

Компания Heijmans тестирует новый тип шумозащитных ограждений (они обычно используются вдоль скоростных трасс), которые установлены вдоль скоростных трасс вокруг Хертогенбоса (город в Нидерландах). Технология называется Solar Noise Barriers (сокращенно SONOB), то есть «солнечные шумозащитные ограждения. По сути, это те же заборы, только с солнечными батареями.

Используются заграждения высотой 4,5 и 5 метров с разными типами панелей. Полевые условия позволяют понять, сколько энергии могут собрать полупрозрачные и цветные поверхности с панелями с разной конфигурацией и в различных обстоятельствах. За технической и экономической целесообазностью проекта будут наблюдать год, если он окажется успешным, то страна заменит остальные 1 250 километров заграждений на новое «зеленое» решение. Однако уже первые опыты показали, что один километр такого забора может обеспечить годовой запас энергии для 50 домохозяйств или 900 000 километров пути для электромобиля.

США: «умное» шоссе для тестирования дорожных технологий

В тех странах мира, где с умом подходят к внедрению технологии на уровне города или страны, все будущие решения обкатывают в специальных «живых» лабораториях. В США свой вариант «живой» лаборатории для автомобилей построили на автостраде в округе Монтгомери. Место называется Virginia Smart Road или Virginia Smart Highway.

Это отрезок пути длиной 3,5 км (2,2 мили), на котором используются все новейшие материалы дорожного покрытия, тестируется освещение, навигация, поведение водителей в разных условиях и т.д. Дорога начинена датчиками и камерами, оборудована устройствами, которые могут создавать искусственный дождь, туман и снег, и системами, моделирующими условия любого штата страны.

То есть «умная дорога» в Вирджинии – это не о том, «как у них ездят», а о том, «как у них создают «умные» дороги». Здесь в буквальном смысле обкатываются технологии, и поездка по «умному» шоссе может стать не приятным опытом, а большим испытанием, если ни с того ни с сего новой технологии потребуется густой туман в духе осенней непогоды. На данный момент – это шоссе в никуда, но в планах властей – продлить дорогу до 9 километров и сделать частью U.S. Route 460, одной из скоростных трасс страны.

Итоги

Попытка экономить энергию и снижать вредное воздействие автотранспорта на окружающую среду – характерны для развитых стран. Опыт некоторых, в частности, Нидерландов, показывает, что можно не делать дорогостоящие и сверхтехнологичные проекты, чтобы улучшать инфраструктуру. Для начала достаточно оборудовать солнечными панелями что есть – и это уже даст ощутимый эффект. Кроме того, любое существенное изменение требует внимательного тестирования – и эту практику украинским властям также стоит перенять у развитых стран на пути к трансформации в смарт-государство.