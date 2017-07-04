Смотрим из окна седана Renault Megane на хот-хэтч Megane GT. И наоборот

В начале года мы рассказывали о Renault Megane, а теперь добрались и до Renault Megane Sedan. Добавим «вишенку на торте» – хот-хэтч Megane GT. И разбавим все это сравнением бензиновой и дизельной версий модели…

Позиционирование

Седан Renault Megane существовал с первого поколения модели и рецепт его создания всегда был один: платформа Renault Megane, плюс увеличенная колесная база, плюс больше багажник, плюс ориентация на рынки развивающихся стран. Сегодня в украинской гамме Renault модель Megane Sedan отчасти закрывает нишу Laguna; в прошлом покупатели моделей D-класса сегодня выбирают либо более дорогие кроссоверы (Kadjar и Koleos), либо чуть опускаются в классе и выбирают Renault Megane Sedan. Хотя относительно прошлых поколений Laguna, новинка Megane Sedan ощущается современным и высокоуровневым автомобилем, понижение класса незаметно.

Седан Renault Megane появился в 1996 году (первое поколение) и остается с нами до сегодня (четвертое поколение). Непосредственно предшественник назвался Renault Fluence, но в своей сути это, снова-таки, был седан на базе Renault Megane. В отличие от «евро-хэтча», Renault Megane Sedan предназначается для развивающихся рынков и производится там же – в Турции.

Актуальное четвертое поколение Renault Megane Sedan дебютировало в 2016 году; украинская презентация модели прошла в начале 2017 года, активные продажи стартовали весной. В данном материале представлен Renault Megane Sedan с бензиновым турбо-мотором 1,2 ТСе и 7-ступенчатой КПП EDC, в комплектации Intense. Также коротко разберем дизельный Renault Megane Sedan и хот-хэтч Renault Megane GT – это позволит «закрыть вопрос» о текущем поколении Renault Megane, рассмотрев все интересные версии автомобиля.

Как едет?

Изначально Renault Megane Sedan всегда создавался для более спокойных водителей, которые предпочитают «семейные ценности»: простор в салоне, большой багажник, комфорт. И с таким подходом Renault Megane Sedan хорош: он едет чуть мягче хэтчбека и предлагает больше места в салоне. Один из секретов – увеличение колесной базы: 2,71 м (седан) против 2,67 м (хэтчбек). Увеличилась и общая длина кузова, причем за счет базы и заднего свеса – общая длина седана составляет 4,63 м, из которых на задний свес приходится 1 м (хэтчбек имел общую длину 4,36 м и задний свес 0,77 м). При этом у седана меньше колея колес и он ожидаемо оказался тяжелее (примерно на 40 кг).

К чему все это? К тому, что Renault Megane Sedan выглядит более солидно и едет также: солидно, степенно, комфортно. Больше база при меньшей колее; длиннее задний свес, который изменил момент инерции; прибавка килограммов – все это привело к меньшей подвижности. Ушла часть магии, которая для меня подняла хэтч Renault Megane на полступеньки к классу C-Premium. Поймите правильно: седан не плох в езде, у него просто другое настроение.

Внешне Renault Megane Sedan хорош: приятный облик с покатой крышей, много интересных деталей – развитые задние «плечи», С-образные фары, растянутые фонари. Единственный непонятный лично мне элемент дизайна – выштамповка на задней стойке крыши: может лучше без нее? Настроение от езды схожее: комфорт и солидность – на этом автомобиле хочется ехать в неспешном или среднем темпе, а не гнать во весь опор; даже несмотря на 130-сильный мотор

Планируя Renault Megane Sedan для статьи, специально попросил версию с бензиновым турбо-мотором 1,2 ТСе и 7-ступенчатой КПП EDC, поскольку связка 1,5-литрового дизеля и 6-ступенчатой КПП EDC встречалась уже два раза. Мотор ТСе развивает мощность 130 л.с. и доступен только для максимальной версии Renault Megane Sedan. Грубо говоря, это замена прошлых ТОП-овых версий Renault Megane и Fluence с 2-литровым мотором (135-143 л.с.).

Признаться, в 130 лошадиных сил начинаю верить, только раскрутив коленвал выше 4,5 тыс. об/мин. На «низах» (1,5-2 тыс. об/мин) проявляется вся суть малообъемного мотора; лишь на средних оборотах (3-4 тыс.) двигатель обеспечивает хорошую, плотную тягу. В итоге чтобы ехать быстро приходится постоянно «крутить» мотор в диапазоне 3-5 тыс. об/мин; но такой режим противоречит нейтрально-комфортной сути Renault Megane Sedan, да еще и сказывается на расходе топлива. А если ехать неспешно по характеру автомобиля – то не хватает тяги на «низах».

В ходе «Автопробега-2017» от Renault я смог проехать около 100-150 км за рулем Renault Megane Sedan с 1,5-литровым дизелем – и это отличный вариант. Он хорошо тянет на низких и средних оборотах, позволяет уверенно идти на обгон благодаря запасу крутящего момента, ожидаемо экономичен. При этом в салоне «на слух» два мотора почти невозможно отличить.

Белый Renault Megane Sedan – с дизельным мотором, который внутри скорее узнается по урезанной шкале тахометра, нежели по звуку работы двигателя. Вывод: Renault Megane Sedan по характеру идеально подходит турбодизель – для неспешного и среднего темпа езды. А вот для более живого и подвижного хэтчбека Renault Megane просится 1,2-литровый бензиновый мотор ТСе, который любит обороты и более динамичную езду.

В остальном – уже знакомый Renault Megane: салон из мягкого пластика; крупный вертикальный дисплей по центру; цветная ЖК-панель вместо обычных приборов; тщательное внимание к деталям, вроде кнопок стеклоподъемников или фактуры материала отделки сидений. Седан с увеличенной колесной базой ожидаемо предлагает больше места для ног задних пассажиров, что решает одну из ключевых проблем хэтчбека. В тоже время, вторая проблема осталась – крыша не стала выше: при моем росте 1,74 м высоты хватало, но высокие пассажиры будут подпирать головой потолок. При этом, когда я сел в дизельный Renault Megane Sedan с «панорамой», то уже сам чуть ли не набивал шишки на макушке. Передние седоки могут опустить сиденье ниже, задние – съезжают в позу «полулежа», благо запас места для ног теперь позволяет это сделать. Схожая ситуация и с багажником – исправили, улучшили, но до идеала не довели: приличный объем (503 л) и сенсорное отпирание по взмаху ногой; но лишь один отсек для мелких вещей. Причем это особенность максимальной версии, а более простые комплектации лишены и его.

Салон Renault Megane Sedan хорош и общим дизайном, и качеством материалов, и вниманием к мелочам. Передние сиденья мне удобны по посадке и нравятся отделкой; сзади стало заметно просторнее в ногах, но, увы, не над головой. Багажник большой и хорош по форме, петли крышки багажника спрятаны, есть сенсорное отпирание по взмаху ногой под задним бампером. Но ниша для «мелочевки» лишь одна, а в более простых комплектациях нет и ее.

Есть ли инновации?

Седан Renault Megane делит платформу и технику с различными современными моделями Renault, которые уже встречались в наших обзорах – крупный минивэн Renault Espace, кроссовер Renault Kadjar, хэтчбек Renault Megane. Относительно последнего, Renault Megane Sedan отличается парой-тройкой интересных пунктов. Так, в седане появилась система сенсорного отпирания багажника по взмаху ногой под задним бампером. Также тестовый автомобиль был оснащен бензиновым мотором ТСе объемом 1,2 л: непосредственный впрыск топлива, турбина, система «стоп-старт». В паре с этим мотором работает уже 7-ступенчатый «робот» EDC, в отличие от хэтчбека с дизелем, где использовалась 6-ступенчатая трансмиссия аналогичного типа.

Несколько видов приборов и разная фоновая подсветка салона, система автоматической парковки, кнопка изменения настроек Multi—Sense – все это уже знакомо по другим моделям Renault нового поколения

В итоге автомобиль Renault Megane Sedan похвально-современный, но явных откровений в технике не несет. Потому, что их несет…

Renault Megane GT: хот-хэтч на каждый день

Сразу уточню: это не полноценный обзор Renault Megane GT, это лишь попытка «первого взгляда» на автомобиль, который для нашей страны является и, возможно, останется эксклюзивом. Данный автомобиль Renault Megane GT – один из первых, если не самый первый, проданный в Украине.

Хот-хэтч Renault Megane GT являет собой промежуточную версию между обычным хэтчбеком Renault Megane и будущим Renault Megane RS; в целом ситуация похожа на SEAT Leon FR. Но когда разбираешь детали, то впечатляет насколько глубоко проработан Renault Megane GT – похоже, это действительно творение отделения Renault Sport, а не маркетологов, желающих «малой кровью» сделать горячий хэтчбек.

Автомобиль Renault Megane GT получил все, что ему положено по статусу: измененный передний бампер с расширенными боковыми обтекателями и нижним спойлером; собственный задний бампер с накладкой-диффузором; в салоне – спортивные сиденья, накладки на педалях и порогах, фирменный синий декор.

Изменения внешности и салона – ожидаемая «классика жанра»: улучшаем аэродинамику, ставим спортивные сиденья. Плюс декоративные мелочи: накладки на педали и пороги, чуть измененный «спортивный» руль…

…Но когда начинаешь присматриваться к мелочам, становится ясно, что этот автомобиль создавали с пониманием сути дела. К примеру, на центральной консоли кнопку ЕСО заменила куда более логичная кнопка режима R.S. Drive (в целом режимов Multi—Sense здесь четыре). Каждый вариант приборов визуально чуть отличается от схожих приборов в обычном Megane; плюс есть собственная панель приборов, характерная только для GT.

Аналогично и с техникой. Под капотом ждешь увидеть небольшой форсированный турбо-мотор – и он там есть: объем 1,6 л; непосредственный впрыск и турбина; фронтальный интеркуллер типа «воздух-воздух»; 205 л.с. и 280 Нм; даже система «стоп-старт» есть. Но, снова-таки, в деталях автомобиль очень интересен: здесь использовано полно-управляемое шасси 4CONTROL, есть удобные подрулевые лепестки и «лаунч-контроль», пр.

Последний пункт испытать не удалось, поскольку автомобиль толком не «раскатался» (пробег на момент съемки фото был лишь 957 км) и владелец не хотел выжимать из него все соки. Поэтому я не могу рассказать ощущения динамики: в езде чувствуется, что Renault Megane GT быстр, но насколько он быстр – на 160 л.с. или на 220 л.с.? – этого сказать не могу.

Однако могу сказать, что в быстрых ходовых поворотах Renault Megane GT очень интересен и хорош: главное – он не упирается на входе в поворот; заезжает в вираж быстро и легко. Так обычные переднеприводные автомобили не ездят, подобным образом едут только специально настроенные машины – с умным дифференциалом, поворотными кулаками, пр. У модели Renault Megane GT есть полно-управляемое шасси и, похоже, что именно здесь оно проявило себя лучшим образом.

Под капотом – бензиновый 205-сильный турбо-мотор. Под кузовом – полно-управляемое шасси: на скорости ниже 50 км/ч задние колеса поворачиваются внутрь виража, что улучшает маневрирование; на скорости выше 60 км/ч – задние колеса поворачиваются в сторону передних, что улучшает стабильность при перестроениях на трассе. Обратите внимание на покрышки: 225/45 R17 – все еще приемлемый вариант для наших дорог в вопросах комфорта, целостности шин, сохранности колесных дисков

Размер шин, расход, «автомат» – это именно та реальность, с которой живет человек, если он не законченный фанатик автоспорта, ездящий на работу в «каркашеном» спорт-купе. К примеру, Renault Megane GT в городе потребляет около 7-8 л топлива (по словам владельца), на трассе при скорости 80-90 км/ч расход составляет около 5,5 л на 100 км (мой замер). Автомобиль изначально очень хорошо оснащен: двухзонный «климат»; большой дисплей, камера заднего вида, хорошая отделка салона. В тоже время, Renault Megane GT дает возможность прикоснуться к миру «хот-хэтчей», причем благодаря не примитивному наращиванию мощности, а благодаря вниманию к важным мелочами: система 4CONTROL; аэродинамический обвес; свой салон и приборы.

Интересно, что владелец данного Renault Megane GT ранее ездил на седане D-класса и присматривался изначально к подобным автомобилям: Ford Mondeo, VW Passat, Audi A4. Но здесь не хватало индивидуальности и оригинальности. Смотрел в сторону VW Golf GTI, но останавливала цена – выше примерно на 60% с учетом схожего оснащения – и найти оправдание для переплаты не удавалось. В случае с Megane GT, его владелец говорит, что о своем выборе не жалеет: интересный и необычный «едущий» автомобиль – при цене 800 тыс. грн.

Конкуренты

Седан Renault Megane предлагается с тремя разными моторами (бензин 1,6 л 115 л.с.; бензин 1,2 л 130 л.с.; дизель 1,5 л 110 л.с.), в трех комплектациях (Life; Zen; Intense), и с пятью разными типами КПП. Минимальная цена составляет 472 тыс. грн. ($18,5 тыс.) – это бензиновый 1,6-литровый двигатель и механика, комплектация Life: четыре подушки, кондиционер, круиз-контроль, обычная магнитола и стрелочные приборы перед глазами водителя. Средняя комплектация Zen оценивается в 505-590 тыс. грн. ($19,5-23 тыс.) в зависимости от выбранного мотора и КПП. Данная комплектация дополнительно предлагает: двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, надувные шторки безопасности, систему мультимедиа R-Link 2 с горизонтальным 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Наконец, максимальная комплектация Intense доступна только с бензиновым мотором 1,2 ТСе и КПП EDC7 или с дизелем 1,5 л и КПП EDC6. Цены примерно сравнимы – 623-625 тыс. грн. ($24 тыс.), оснащения больше: камера заднего вида, автоматический «ручник», система изменения настроек Multi-Sense, велюровая отделка салона, система R-Link 2 уже с вертикальным дисплеем с диагональю 8,7 дюйма, легкосплавные 16-дюймовые колесные диски. Среди опций даже для максимальной версии Intense отмечу светодиодные фары (10 тыс. грн.), систему контроля слепых зон зеркал и автоматический парковщик (8 тыс. грн.), кожаный салон + массаж спины (19 тыс. грн.), легкосплавные 17-дюймовые колесные диски (9 тыс. грн.), панорамную крышу (16,5 тыс. грн.).

Столь детальное описание комплектаций Renault Megane Sedan необходимо для того, что понять его конкурентов. К примеру, начальная и средняя версии автомобиля с бензиновым мотор 1,6 л и механикой или вариатором (470-550 тыс. грн.) имеют массу конкурентов: Ford Focus, Hyundai Elantra, Nissan Sentra, Toyota Corolla, Mazda 3, Opel Astra, SKODA Octavia. Азиаты традиционно проигрывают в предложении интересных систем и дизельных версий, но выигрывают в мыслях о надежности. А это важно: выбор подобного автомобиля – это выбор очень расчетливого покупателя, нередко главы семейства «в годах», который будет считать каждую гривну. И тогда Renault Megane Sedan придется нелегко, поскольку базовая версия автомобиля выглядит как «просто седан класса С+» (нет сенсорного дисплея в салоне, нет ЖК-панели приборов, обычные фары) и перебить «каноничную» Octavia или столь любимую Corolla будет сложно.

Конкурентов очень много, отмечу лишь основных: Hyundai Elantra, Mazda 3, Ford Focus, SKODA Octavia, Toyota Corolla, VW Jetta. Против «азиатов» Renault Megane Sedan выставляет дизель, против всех – ощущение современности.

Но чем лучше версия – дизель или турбо-бензин, средняя или максимальная комплектация, КПП EDC – тем лучше позиции Renault Megane Sedan. В автомобиле появляется ощущение новизны, передовых технологий; это выбор уже не «просто седана для человека в годах», а выбор требовательного покупателя – вполне современного и молодого, не обязательно со спортивно-динамичным характером, а, напротив, предпочитающего комфорт и простор в салоне. И с таким подходом конкурентов становится меньше: максимальные версии Hyundai Elantra, средние и максимальные версии Ford Focus, SKODA Octavia, VW Jetta. С учетом наличия в гамме дизельного мотора выбор и вовсе скукоживается до пары-тройки моделей. И здесь Renault Megane Sedan расцветает: свежий, необычный, современный автомобиль.

Стоимость содержания

Невзирая на современную конструкцию – маленький турбо-мотор, непосредственный впрыск, система «стоп-старт», современная КПП EDC – городской расход топлива Renault Megane Sedan 1,2 ТСе оказался выше ожидаемого: мой средний результат составлял около 9 л на 100 км и даже поднимался к 9,5-10 л при попытке ехать динамично. Впрочем, спокойный стиль езды, выходные, свободные дороги дают результат в 7,5-8 л на 100 км пути. На трассе при езде со скоростью 80-90 км/ч расход топлива составлял 4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч поднимался примерно до 5-5,5 л на 100 км. Хотите экономить – берите дизель; тем более, что в таком случае характер мотора идеально сочетается с характером самого автомобиля.

Общая гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 100 тыс. км. Периодичность ТО – раз в 15 тыс. км. Минимальная стоимость стандартного ТО – около 2,7-2,8 тыс. грн. в зависимости от дилера и точного перечня работ. На больших пробегах проводятся «дорогие» ТО: к примеру, ТО на 90 тыс. км – около 9,2 тыс. грн.

Цены указаны по состоянию на июль 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Разделим итоги на две части. Первая – о Renault Megane Sedan. В целом этот автомобиль дал именно то, что от него ожидали: просторнее салон, увеличенный багажник, больше комфорта. Относительно хэтча – он немного потерял легкость и подвижность в езде; однако подобные качества оценят лишь небольшая часть водителей, а другим намного важнее салон и багажник. Поэтому – да, Renault Megane Sedan не стал откровением; но с точки зрения рынка и рационального автолюбителя модели «зачет».

Вторая часть – о семействе Renault Megane в целом. На одной базе и в рамках одной модели удалось создать множество различных версий, которые заметно отличаются в своем характере и предназначены для разных покупателей. Седан Renault Megane – для традиционалистов. Хэтчбек Renault Megane – для активной евро-молодежи. Умеренный хот-хэтч Renault Megane GT – для любителей совместить практичность с быстрой и увлекательной ездой. Столь разноплановый набор, доступный в Украине, интересен едва ли не больше, чем сами автомобили.

Плюсы:

Комфорт в езде, размеренный характер; особенно гармоничен с дизелем

В максимальных версиях – чувствуется солидным, но не старым, а современным

Больше места в салоне и багажнике – исправили проблемы хэтча…

Минусы:

…но не до конца: салон просит запас по высоте, багажник – ниши для мелочей

В базовых версиях, без интересного оснащения – это просто седан класса С+ для людей в возрасте, а в таком формате конкурентов много

Технические характеристики Renault Megane Sedan 1,2 ТСе

Кузов – седан; 5 мест

Габариты – 4,63 х 1,81 х 1,44 м

Колесная база – 2,71 м

Багажник – 503 л (5 мест)

Грузоподъемность – 485 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 390 кг

Мотор – бензин; турбо; R4; 1,2 л

Мощность – 130 л.с. при 5 700 об/мин.

Крутящий момент – 205 Нм при 2 000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 93 л.с. на 1 т; 147 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – АКПП EDC («робот» с двумя сцеплениями)

Динамика 0-100 км/ч – 10,8 с

Максимальная скорость – 199 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,1 л на 100 км

Шины тестовых автомобилей – Nokian Hakka Blue 2

Автомобиль Renault Megane Sedan предоставлен – Рено Украина

Автомобиль Renault Megane GT предоставлен – частным владельцем