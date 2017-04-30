Sniper Ghost Warrior 3: брат у ворот

Наше время, Северо-Западная Грузия. Пророссийские сепаратисты, спонсируемые из «неизвестных» источников, захватывают часть страны и вытесняют из нее грузинскую армию. В быстро скатывающийся в хаос регион направляется агент Управления Специальных Операций Джон Норт, чтобы разобраться в ситуации и заодно немного проредить верхушку сепаратистов. Впрочем, у Джона есть еще и персональный интерес: он пытается найти своего брата-морпеха, пропавшего некоторое время назад во время одной из миссий на украино-русской границе. Sniper Ghost Warrior 3 – история о современной гибридной войне и двух братьях, участвующих в ней.

Sniper Ghost Warrior 3 Жанр stealth/action

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики CI Games

Издатель CI Games

Сайты sniperghostwarrior3.com , Steam

Похоже, поляки из CI Games черпали вдохновение из новостных сводок. Они отлично знают, что происходило и происходит на временно оккупированных территориях Грузии и Украины. В Sniper Ghost Warrior 3 вы увидите и российские «гуманитарные» конвои с «Градами», и экстремистов всех мастей из сопредельных стран, и бандитские разборки, и убийства патриотов, и геноцид местного населения, и многое другое. Гибридная война как она есть.

В отличие от Sniper: Ghost Warrior 2, в третьей части в нашем распоряжении три больших, примерно 9-10 кв. км., района условной Грузии, в пределах которых мы вольны свободно перемещаться. Так что по пути к точке выполнения задания, а расстояния здесь такие, что проще использовать багги, вы можете наткнуться на блокпост сепаратистов, заложников, следы старой аварии, заброшенную хижину в лесу, сванскую башню, руины старого храма и т.д. Есть здесь даже несколько мирных поселков. В каждой из точек есть чем заняться: блокпост можно зачистить, заложников — освободить, в руинах храма — поискать артефакты, связанные с грузинской историей, в лесной хижине — найти трофей, снайперскую винтовку или новую схему раскраски для вашего оружия. В итоге вместо Sniper Elite 4 мы получили скорее Far Cry 4 или, учитывая ориентацию на скрытное прохождение, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands в Грузии. Как по мне – это очень даже неплохо.

Разработчики оставляют за игроком выбор, какой из способов прохождения миссий использовать. Ломиться ли напролом с автоматом наперевес, проходить ли задание в stealth-режиме, читая следы, тихо снимая часовых ножом или из пистолета с глушителем и взламывая камеры наблюдения, или все-таки использовать снайперское оружие и решать проблемы с условно безопасного расстояния. Вариант «напролом» отпадает, если играть хотя бы на среднем уровне сложности, который называется здесь высоким. Учитывая, что нормальная сложность в Sniper: Ghost Warrior 3 явно читерская, рекомендуем ее игнорировать. Stealth вполне возможен до тех пор, пока вы не наткнетесь на бронированных «бегемотов» в пуленепробиваемых ватниках и кевларе. И, в конце концов, это все-таки снайперская игра, так что мы рекомендуем выбирать последний вариант прохождения. Тем более что разработчики предусмотрели дрон для разведки вражеских позиций (здравствуй, Wildlands), массу удобных снайперских позиций и неплохой арсенал винтовок.

На деле вам, конечно, придется использовать все три способа прохождения даже в пределах одной миссии. Сначала с удобной позиции снять всех вражеских часовых и снайперов, затем пробраться внутрь периметра и разобраться с оставшимися солдатами сепаратистов, стрельба по которым была затруднена, а потом миссия может сделать хитрый фортель и вам придется наперегонки со временем ломиться по коридорам базы, буквально прорубая себе путь вперед. Для каждой из основных миссий предусмотрено несколько снайперских позиций и скрытных путей подхода и отхода, что радует.

Снайперская стрельба в Sniper Ghost Warrior 3, по сравнению с предыдущей частью, стала лучше. Оружие приятно бабахает, различия винтовок достаточно выражены. При стрельбе учитывается баллистика оружия, поправка на дальность, ветер, пробиваемость объектов. Отстреливать сепаратистов действительно приятно, очень успокаивает нервы. В случае промаха или обнаружения тела AI-солдаты грамотно уходят с линии огня, идут на сближение. Да, если вы засветили позицию, лучше спешно перебраться в другое место, враги любят прислать мину-другую в подарок снайперу-неумехе. Другое дело, что это все-таки игра, и уже через пару минут они успокаиваются и продолжают патрулирование, не обращая никакого внимания на валяющиеся тут и там трупы товарищей с пулевыми отверстиями во лбу.

Что до оружия, то у CI Games, к сожалению, нет лицензии производителей на все стволы. Так что не удивляйтесь, встретив у хорошо знакомых винтовок, ружей и пистолетов совершенно неправильные названия. Turret M96 вместо Barrett M95, BMT 03 вместо PGM 338, Garret M9 вместо Beretta M9, Knight 110 вместо XM2010, OFM 500 вместо Mossberg 500, Bull 686 вместо Smith & Wesson Model 686 и т.д. Впрочем, модели, послужившие прототипами игрового оружия, хорошо угадываются, а какое там название написано в меню, на самом деле не так уж и интересно.

Разработчики неплохо знакомы с постсоветскими реалиями, так что антураж игры в целом достаточно аутентичен. Чего стоят только хозяйственные клетчатые сумки челноков, советские красные коробочки для круп и специй в белый горошек, бедное убранство сельских домишек, киоски с сигаретами, «Газели», «Уазики», «Пазики» и «Камазы» на улицах. Временами Sniper Ghost Warrior 3 даже напоминает S.T.A.L.K.E.R. на современном игровом движке.

Игра использует движок CryEngine 4, так что выглядит она в целом неплохо. Здесь есть смена дня и ночи, драматическое освещение, качественные текстуры, неплохие модели техники, оружия и противников. Другое дело, что в динамике motion blur изрядно замыливает картинку и, кстати, усложняет снятие четких скриншотов во время боевых сцен. Впрочем, как только начинаются видеоролики, все становится намного хуже. Снятые на движке, а затем зачем-то переведенные в мутное, некачественное видео сюжетные ролики – настоящая катастрофа, смотреть их просто физически тяжело. Причем в видео плохо вообще все – анимация, синхронизация губ, освещение, качество моделей. Невероятно!

Вторая проблема графики – killcam и анимация смерти. Помните великолепный X-Ray Killcam в Sniper Elite 4? Забудьте. И хотя версия Sniper Ghost Warrior 3 — это определенный шаг вперед по сравнению со Sniper: Ghost Warrior 2, видеть, что противники перед тем, как получить пулю в лоб, принимают стандартную позу стоя, даже если до этого они сидели на корточках, честно говоря, очень странно.

Еще один недостаток игры – проблемы со звуками. Во-первых, удивляет очень резкий, буквально ступенчатый переход от звуков природы к звукам внутри помещений. При открытых дверях и окнах это, мягко говоря, очень странно. Во-вторых, некоторые звуки, например, дыхание или столкновение транспортного средства с небольшими препятствиями, явно завышены по уровню. Удар багги по кочке на дороге больше похож на раскат грома и даже немного пугает. С другой стороны, со звуками стрельбы и музыкой здесь все в полном порядке. Кстати, из радио, кроме грузинских мелодий, часто звучит русский рэп и шансон. Слава богу, радиоприемники можно выключать.

Что же до сюжета – он в достаточной мере безумен. Да и вообще откровенной клюквы в игре хватает. Так, разработчики считают, что на границе Украины и России находятся горы с ущельями и водопадами, а в глухом грузинском селе никто не удивится, если вино на свадьбу привезет англоговорящий водитель. Напарницы главного героя как на подбор красавицы, вот правда грузинка почему-то блондинка. Не обошлось и без безумных русских ученых и работы над созданием суперсолдат. При этом, несмотря на странности сюжета, все миссии по отдельности вполне логичны, нормально обоснованы и интересны. И да, с братом вы, конечно же, встретитесь, это было очевидно с самого начала.

Sniper Ghost Warrior 3 критикуют за однообразность, но ровно те же упреки звучат в адрес любой снайперской или stealth-игры. Извините, здесь нет веселых покатушек на танках и космических истребителях, за этим, пожалуйста, в Call of Duty. Тихое прохождение занимает много времени, и да, оно зачастую состоит из серии повторяющихся действий – выяснить маршруты патрулей, тихо и неторопливо подобраться к цели или, выждав момент для снайперского выстрела, убрать помеху издалека. Если вам не нравится подобный геймплей, лучше и не начинайте играть в Sniper Ghost Warrior 3. Если же «тихие» боевики вам по душе – вы получите свою дозу фана от польского шутера.

На самом деле у Sniper Ghost Warrior 3, хотя это действительно серьезный шаг вперед по сравнению со Sniper Ghost Warrior 2, полно проблем, как технических, так и логических. Но лично мне совершенно не хочется из-за этого занижать оценку польскому проекту. Самое главное в нем, снайперский геймплей, выполнен на отлично, отстреливать противников не менее весело, чем в Sniper Elite 4. К тому же здесь действительно неплохой открытый мир, который интересно изучать. А грузинский антураж и явная привязка к современным событиям, в том числе на востоке Украины, добавляет игре баллов.

Удачной охоты, снайперы.

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