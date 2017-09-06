Соединяем практичность и динамичность с экономией в SEAT Ateca

Хватит развлечений в виде Mazda MX-5 и Hyundai Ioniq, пора возвращаться к деловому сезону! И начнем его с SEAT Ateca – это компактный кроссовер: класс, где сейчас «делают деньги» многие автомобильные компании. А еще – это первенец марки SEAT в данном сегменте. О том, как удалось соединить спортивность с выгодной ценой и чем пришлось пожертвовать ради этого, читайте ниже.

Позиционирование

Что это? Именно то, что написано на боковине автомобиля: SEAT Ateca – это первый кроссовер испанской марки. Ранее компания SEAT уже пыталась создавать подобные машины – вспомним SEAT Altea Freetrack и SEAT Leon X-Perience – но все это были искусственно-выращенные экземпляры: полный привод, выше положение кузова, защитные пластиковые накладки. На деле они отлично выполняли все, что требовалось от кроссовер. Но в глазах покупателя не выглядели кроссовером – вот в чем была их главная проблема.

Универсальные автомобили с полным приводом у компании уже были: это SEAT Altea Freetrack и SEAT Leon X-Perience. Но полноценный кроссовер в линейке отсутствовал, хотя с начала 2000-х годов компания не раз демонстрировала концепт-кары на данную тему. Ближайшим к серийному воплощению оказался концепт SEAT 20V20 – его дизайн-связь с моделью SEAT Ateca очевидна. Развитие продолжается: уже есть спорт-версия Ateca FR!

Кроссовер SEAT Ateca дебютировал в начале 2016 года, к концу 2016-го стартовали общеевропейские продажи. В начале 2017 года кроссовер SEAT Ateca добрался и в Украину. В данном материале представлен автомобиль SEAT Ateca с бензиновым мотором 1.4 TSI (150 л.с.), полным приводом 4Drive, 6-ст. АКПП DSG, в максимальной комплекции Xcellence с рядом опций.

Как едет?

Также, как выглядит: немного остро и динамично, одним словом – «с перчинкой». Кроссовер SEAT Ateca построен на платформе MQB, что автоматически означает очень высокий уровень качества езды, пусть и с нейтральным характером. Далее задача инженеров создать на этой основе лицо «своей» марки. В случае с моделями SEAT – речь идет о слегка «оспортивленном» поведении автомобиля.

Кроссовер своим внешним видом заявляет о спортивности: компактный кузов, резкие линии и острые углы, крупные диски и развитые колесные арки, узкие фары и фонари. Сразу ясно, что автомобиль настроен серьезно, тут не до шуток: «этот бизнесмен в свободное время посещает фитнес-зал с упором на единоборства». Схожий подход в езде радует. Кроссовер SEAT Ateca все делает правильно, когда от него требуется все сделать правильно: двигатель умеренно быстро отзывается на нажатие педали газа, «автомат»-DSG незаметно меняет передачи; подвеску нельзя назвать жесткой, скорее подходит слово «плотная», зато крены невелики как для кроссовера; реакция на поворот руля быстрая, при этом сам руль наполнен достаточным и вполне информативным усилием. Словом, в стандартном режиме езды все хорошо.

Внешность – с развитыми колесными арками, резкими линиями, узкими светодиодными фарами – динамична и спортивна; да и общий характер схож: высокий уровень с небольшим акцентом в сторону спортивности. Двигатель объемом всего 1,4 л вполне оправдывает мощность 150 л.с. – немного, но и не мало, как раз в меру. Автомат-DSG (6-ст.) традиционно незаметно меняет передачи, не склонен к «играм» со сцеплением – старт уверенный и быстрый, без задержек. Единственное замечание – задумчивость при срабатывании системы «стоп-старт»: порой двигатель «просыпается» с запаздыванием.

Упоминание про стандартный режим не случайно, поскольку система SEAT Drive Profile позволяет несколько менять характер автомобиля. Все завязано на вращающуюся шайбу около рычага «автомата»: здесь предусмотрено несколько режимов езды – стандартный, экономичный, спортивный, для бездорожья, индивидуальный. Отображение выбранного режима – на центральном дисплее.

Режимы для бездорожья означают изменение работы полного привода, возможность активации системы помощи при спуске с горы, включают особое меню на центральном дисплее (детально расскажу ниже). Режим «ЕКО» переводит все к максимально бережливым настройкам: мягкая реакция двигателя на нажатие педали газа, возможность езды на нейтральной передаче (накатом), пр. В реальности – эти режимы для SEAT Ateca кажется немного искусственными: режим езды по бездорожью – для оправдания класса «кроссовер»; а режим «ЕКО» – для того, чтобы быть в современном «зеленом тренде».

Главный режим для SEAT Ateca – конечно «СПОРТ»! Все настроено на максимальную отдачу, динамику, скорость реакций. Двигатель крутится «в звон», передачи переключаются позже, руль тяжелеет. Словом, «ух прокачу!»; ну, насколько это возможно с учетом небольшого мотора. Потому, что в реальности ощущения спортивности оказывается больше, чем самой спортивности. Под капотом, как ни крути, но лишь 150 л.с.; руль не прибавляет в отзывчивости, а только в тяжести. Поэтому мой выбор: спорт-режим «автомата», но обычный режим усилителя руля; либо создание индивидуально профиля с такими позициями. В итоге получается пусть не совершенно-спортивный, но быстрый, активный, живой кроссовер, и без излишней тяжести в руле.

Система SEAT Drive Profile позволяет заметно менять характер автомобиля. Выбор режимов езды и настройки – через круглую шайбу и сенсорный дисплей на передней панели. Мой выбор – спорт-режим двигателя и «автомата», но обычный режим усилителя руля.

А разделят ли остальные члены семьи фанатизм отца или мамочки, оказавшихся за рулем SEAT Ateca? Скорее, стиснув зубы, скажут «стерпим». Потому, что до мягко-убаюкивающей комфортности подвески тут далеко. Простор сзади лишь на достаточном уровне; равно как и оснащение в мелочах: есть подлокотник и дефлекторы вентиляции – вот и радуйтесь, даже не вспоминая про возможность регулировки заднего сиденья. Багажник среднего размера и без каких-либо дополнительных полочек-перегородок. Словом, полная противоположность, к примеру, Nissan X-Trail, который явно создан под семейные нужды.

Немного огорчают и мелочи в салоне. На первый взгляд передняя панель попросту взята от SEAT Leon, заметны лишь небольшие отличия. А хотелось бы больше индивидуальности. Лобовое стекло имеет подогрев, но если приглядеться – то видно нити этого подогрева; а вот центральный стойки уже не имеют важного пункта – регулировки ремня безопасности по высоте. И таких примеров много (вспомните заднюю часть салона): складывается впечатление, что к разработке автомобиля привлекли специалистов SKODA, которые отвечали за экономию.

В целом салон хороший: современный дизайн, мягкий пластик, крупные кнопки и переключатели, удобные сиденья. Но не хватает проработки в мелочах, из-за чего чувствуется экономия. Багажник достаточный, но лишен дополнительных полок-перегородок. Хотя без изюминки здесь не обошлось: есть электропривод крышки багажника и сенсорное управление по взмаху ногой; причем так можно не только открыть крышку багажника, но и закрыть ее.

Есть ли инновации?

Рассказывая о кроссовере SEAT Ateca, невозможно обойти вниманием SEAT Leon X-Perience и SEAT Leon FR, о которых писали ранее. Система мультимедиа, приборы с цветным дисплеем, активный круиз-контроль – все пришло на SEAT Ateca практически без изменений, поэтому настоятельно советую прочесть прошлые статьи. Лишь коротко напомню: система мультимедиа построена на основе крупного сенсорного дисплея, в данном случае он стал больше (8 дюймов); она отвечает за аудио, подключение телефона, навигацию, настройки автомобиля. Из интересных особенностей – есть голосовое управление, эко-тренер, специальные приборы для езды по бездорожью и для быстрой динамичной езды (последнего так не хватало в Leon FR).

Активный круиз-контроль работает в диапазоне скоростей 0-210 км/ч, умеет полностью тормозить автомобиль. Его режим работы отображается на цветном дисплее перед глазами водителя, управление возложено на подрулевой рычажок. Из дополнительных приятных мелочей, которые впервые для SEAT появились именно на Ateca, отмечу систему контроля слепых зон зеркал и отпирание дверей без ключа, по касанию ручки с сенсорным датчиком. Кнопка запуска двигателя стала более оригинальной – ее красная подсветка пульсирует в ритме сердца.

Активный круиз-контроль – это радар под эмблемой, отдельный подрулевой рычажок, красивая картинка на цветном ЖК-дисплее. Да и в целом – небольшой дисплей оказывается очень ценным и полезным: подсказки навигации, данные бортового компьютера, информация о выбранном радио или звонке телефона… Крупный ЖК-дисплей вместо панели приборов (как в Audi Q5 или VW Tiguan) заказать нельзя – субординация! Но, откровенно говоря, с учетом его цены как опции и возможностей цветного ЖК-дисплея (который уже есть изначально) – думаю, большинство клиентов будут довольны «синице в руке».

Впервые для марки – система контроля слепых зон зеркал и отпирание/запирание автомобиля с помощью сенсора на ручке. Есть система помощи при парковке. Крупный центральный экран позволяет управлять всеми второстепенными функциями (радио, аудиосистема, телефон, навигация); основное меню насчитывает десять пунктов…

…особенно отмечу расширенный бортовой компьютер, который показывает полезную информацию в разных режимах SEAT Drive Profile: «СПОРТ» – давления наддува, температура масла; «БЕЗДОРОЖЬЕ» – компас, угол поворота колес, HDC; «ЭКО» – подсказки эко-тренера, расход, эко-балы…

Не могу оставить в стороне систему кругового обзора. Небольшое отступление: первые системы кругового обзора массово появились на автомобилях Infiniti и Nissan примерно десять лет назад и тогда сама система – четыре камеры, вид сверху, можно увидеть ситуацию с каждой стороны автомобиля – была в новинку и воспринималась ультрасовременной. Второй шаг в развитии кругового обзора снова совершили автомобили Infiniti и Nissan: добавились вспомогательные системы, которые контролировали ситуацию сзади автомобиля и даже умели тормозить его в случае движения в картинке камеры заднего вида (разбирали на примере Nissan Qashqai, Nissan Juke, Infiniti QX80). Но третий шаг, именно для моего восприятия, делает SEAT Ateca: речь идет о 3D-картинке, когда автомобиль можно просматривать с нескольких ракурсов и даже вращать его – а картинка с камер будет подстраиваться и давать некое подобие 3D-изображения. Выглядит великолепно: уверен, что одна эта система кругового обзора может продать десяток-другой кроссоверов SEAT Ateca в Украине! И не лишено смысла: с помощью подобной 3D-картинки можно разглядеть объект «справа впереди» или «слева около колеса» не выходя из автомобиля. Еще один пример не только красоты, но и практичности – камера заднего вида с омывателем: именно это нужно для задней двери, частенько покрытой брызгами и пылю. Конечно, подобные находки – попытка создать 3D-изображение, камера заднего вида – встречались и раньше, но здесь все это представлено в автомобиле популярного класса и адекватной цены: вот так технологии приходят на массовый рынок.

Круговой обзор с функцией 3D изображения – это не только красиво, но и практично-полезно: можно разглядеть буквально каждый кусочек поверхности вокруг автомобиля, пригодится и при парковке в городе, и при езде на бездорожье. Плюс есть несколько привычных вариантов изображения. Камера заднего вида – с омывателем.

Кстати о ценах…

Конкуренты

Кроссовер SEAT Ateca попадает в столь плотный класс, что куда не глянь – везде конкуренты. Так, минимальная цена SEAT Ateca составляет 552 тыс. грн (около $21,5 тыс.); но это автомобиль с 1-литровым 3-цилидровым 115-сильным бензиновым мотором и в базовой комплектации Reference. Следующий шаг – комплектация Style, где уже есть из чего выбрать: бензин (1,4 л 150 л.с.) или дизель (2,0 л 150 л.с.); передний или полный привод; механика или «автомат»-DSG. Цена подобных автомобилей лежит в диапазоне от 685 тыс. грн. (около $26,5 тыс.) до 856 тыс. грн. (около $33 тыс.). Наконец, на вершине находится версия Xcellence, которая доступна с тремя моторами (бензин 1,4 л 150 л.с.; бензин 2,0 л 190 л.с.; дизель 2,0 л 190 л.с.) и всегда предлагает полный привод. Цены на подобные автомобили начинаются от 859 тыс. грн. (около $33 тыс.) и заканчиваются на отметке 1,022 млн. грн. (около $40 тыс.) – это версия с 2-литровым 190 сильным турбо-дизелем, полным приводом, «автоматом»-DSG.

Но без неприятных нюансов не обошлось: к примеру, нельзя купить SEAT Ateca в средней комплектации с «автоматом» и 150-сильным дизелем; такая версия доступна только на «механике». Если хотите «дизель + АКПП», то нужно брать максимальную версию ценой 1 млн. грн. Но разговор о дизельных SEAT Ateca отложим на будущее и постараемся вернуться к данной теме в отдельной статье. Пока же, выходит следующая ситуация: самым популярным мотором должен стать бензиновый 1,4-литровый 150-сильный двигатель, что был в тестовом автомобиле – он доступен с передним или полный приводом, с «механикой» или «автоматом». В разумно-достаточной версии Style получается вполне разумно-достаточный кроссовер SEAT Ateca за 750-850 тыс. грн. без учета опций.

Теперь немного о конкурентах. Начальные версии SEAT Ateca с ценой 550-700 тыс. грн. – это уровень компактных кроссоверов, вроде Mitsubishi ASX или Suzuki Vitara в ТОП-версиях. Если судить по габаритам и средним версиям, то SEAT Ateca должен конкурировать с Renault Kadjar и уже упоминавшимся Nissan Qashqai. Наконец, максимальные версии с мощными моторами и ценой под 900 тыс. оказываются на территории более крупных кроссоверов, вроде Nissan X-Trail или Subaru Forester. А ведь есть еще новые Peugeot 3008, Mazda CX-5, VW Tiguan, Subaru XV, обновленный Mitsubishi Outlander… О некоторых автомобилях из этого списка я расскажу в следующих статьях.

Конкурентов в данном классе много: начиная от максимальных версий компактных моделей, и заканчивая базовыми или средними версиями более крупных автомобилей. На этом фоне кроссовер SEAT Ateca может стать «хорошистом», но вряд ли лидером класса; хотя в рамках марки SEAT бестселлером уж наверняка окажется.

Стоимость содержания

Не смотрим на «паспорт», пишем свой реальный расход. За неделю езды на SEAT Ateca средний расход в городе составил 8-8,5 л топлива на 100 км пути. Если повезет с пробками, ездить на выходных, и т.д. – можно получить 7-7,5 л; если не повезет, если попытаться всегда ездить быстро – расход возрастает до 9-10 л на 100 км. Трассовый расход при скорости 80-90 км/ч составляет 5,3-5,5 л; при скорости 100-120 км/ч расход возрастает до 7-7,5 л на 100 км пути. Как видите, результаты не фантастические, но и не провальные: нормальный расход для автомобиля такого формата и подобного сочетания «мотор/трансмиссия». Потенциально объединить высокую мощность и низкий расход должен дизельный мотор, но так это или нет – смогу сказать после знакомства с дизельной версией SEAT Ateca, о чем непременно расскажу на ITC.UA.

Теперь несколько слов о гарантии и ТО. Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега; плюс возможны индивидуальные условия ремонта заводских дефектов после окончания гарантии. Периодичность ТО составляет 15 000 км: одно ТО – простая замена масла и ряд проверок; следующее ТО – расширенный сервис и больше список «расходников» под замену; и так по кругу. Минимальная стоимость простого ТО составляет около 3,5 тыс. грн.; «дорогие» ТО обходятся в 6,5-10,5 тыс. грн. в зависимости от пробега.

Цены указаны по состоянию на конец августа 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Если взглянуть на SEAT Ateca в целом – то это не откровение для рынка; но это сбалансированный, оспортивленный, современный кроссовер. Его формула выглядит примерно так: «70% основы VW + 20% спортивности и дизайна SEAT + 10% экономии SKODA». Конечно, можно было поставить 18 сидений в салоне или сделать SEAT Ateca только с 300-сильными моторами и жесткой спортивной подвеской на 20-х дисках. А потом удивится: «почему опять не пошли продажи»?…

ФОТО 10

Вместо этого SEAT Ateca дает именно то, что ждали многие фанаты марки SEAT: это нормальный кроссовер, чуть простой в деталях и настолько же чуть спортивный в ощущениях. Потому, что для SEAT игры кончились, фактически сейчас компании выдан последний шанс остаться в группе VW. И кроссовер SEAT Ateca, вместе с рядом других моделей – пример удачной реализации этого шанса.

Плюсы:

+ Попали в нишу и ожидания клиентов SEAT: почти VW, но дешевле и спортивнее

+ Удачные средние версии: МКПП или АКПП, 2WD или 4WD, хорошая комплектация

+ Есть ряд приятных «мелочей» в технологиях: круговой обзор 3D, камера с форсункой омывателя, сенсор и электропривод для крышки багажника

Минусы:

— В ряде деталей – веет экономией даже не VW, а SKODA: считали каждую копейку

— Дизельный мотор: средние версии – только МКПП; вариант с АКПП – дорого

Технические характеристики SEAT Ateca 1.4 TSI 4DRIVE DSG

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,36 х 1,84 х 1,63 м

Колесная база – 2,63 м

Багажник – 485 л (5 мест)

Грузоподъемность – 535 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 476 кг

Мотор – бензин; турбо; R4; 1,4 л

Мощность – 150 л.с. при 5 000-6 000 об/мин.

Крутящий момент – 250 Нм при 1 500-2 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 102 л.с. на 1 т; 169 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4DRIVE

Трансмиссия – АКПП DSG («робот» с двумя сцеплениями)

Динамика 0-100 км/ч – 8,9 с

Максимальная скорость – 189 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,2 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,8 л на 100 км

Шины тестовых автомобилей – Bridgestone Turanza T001 255/50R18

Автомобиль предоставлен – «Порше Украина», отделение SEAT