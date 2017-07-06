Несколько последних флагманов Sony были, как говорится, неплохими. Они могли погружаться в воду, хорошо снимали и не уступали в производительности конкурентам. Но несмотря на это, устройства не стали популярными. В этом году в линейке Xperia есть в каком-то смысле блестящий флагман – XZ Premium (продолжение модели Z5 Premium, появившейся в 2015 году). Несколько его особенностей и возможностей на бумаге значительно превосходят топовые устройства соперников. Давайте же разбираться, насколько это заметная разница в реальном использовании.

Комплектация и первые впечатления

Любителям анбоксинга тут делать практически нечего, ведь флагманский гаджет поставляется в самой обычной коробке с парой логотипов Xperia. В комплекте со смартфоном есть кабель и зарядное устройство. Увы, нам достался только сам аппарат и кабель, а блок питания отсутствовал.

Что действительно необычно, так это сам смартфон. У нас побывал «зеркальный» вариант. Абсолютно все, кто видел устройство впервые, отметили блестящий корпус. Определенного WOW-эффекта производитель явно добился. Второе, что сразу заметно — чистым устройство будет только после коробки. И поддерживать его в первозданном виде быстро надоедает. В повседневном использовании он практически всегда будет покрыт отпечатками пальцев и мелкими соринками из карманов.

Дизайн и удобство использования

Описывать смартфоны Sony с каждым годом становится все более скучной задачей, ведь их внешность практически не меняется. Да, расположение отдельных элементов разнится от модели к модели, но заметить эти перемены смогут только заядлые фанаты бренда. В остальном, нового абсолютно ничего. И тем не менее, выглядит гаджет, на мой взгляд, достойно. Кроме «зеркального» варианта есть классический черный и розовый цвета оформления корпуса.

Состоит XZ Premium из трех основных материалов: лицевая и задняя панели стеклянные (Gorilla Glass 5 с обеих сторон), верхняя и нижняя части сделаны из алюминия, а по бокам – пластик. При этом нельзя сказать, что выглядит это все плохо или имеет недостатки сборки. Другое дело, это практичность. Ведь устройство довольно крупное и скользкое. Закрывать его чехлом не сильно хочется, но для сохранности все же не помешает. Правда, в таком случае и без этого крупный смартфон станет еще больше. Ведь его размеры составляют: 156×77×7,9 мм, а вес — 191 грамм. Глобально, это размеры уровня iPhone 7 Plus, да и диагонали дисплеев одинаковые – 5,5 дюймов.

Эстетам, которые любят аккуратные углы и незаметные рамки, явно не пытались угодить. Если боковины еще приятно попадают в ладонь, то нижние отшлифованные грани на металле довольно острые. В то время, как большинство производителей пытаются сделать рамки вокруг дисплея все меньше, Sony пошла по стопам Apple и не поскупилась на «обертку» дисплея. Но это позволило разместить фронтальные стереодинамики, которые еще и ничем не перекрываются во время просмотра видео или игр.

С кнопками производитель отличился дважды. Во-первых, сканер отпечатка пальца находится в клавише включения, которая расположена сбоку. Весьма необычное решение, ведь практически все остальные производители разместили датчик либо на «спинке», либо под дисплеем. К тому же, вариант не самый удобный, но привыкнуть к нему можно, тем более сам сканер отлично работает. Во-вторых, у Sony все еще есть двухпозиционная кнопка для управления камерой. Сложно сказать, насколько этот вариант лучше, чем просто тапнуть по экрану, но приятно иметь выбор. Все остальные элементы управления расположены в привычных местах и долго искать их не придется.

Не самые удобные грани снизу и сверху не лучшим образом ощущаются в руках. Да и размер смартфона такой, что не в каждый карман его удобно положить. Практичным корпус тоже не назвать, ведь он очень маркий, а на ударопрочность его проверять сильно не хотелось бы. Есть влагоусточивость (IP65/68), но полностью погружать гаджет под воду нельзя, хотя дождь он должен пережить без особых проблем.

Дисплей

В корпус Xperia XZ Premium можно было вместить экран большей диагонали, но в Sony остановились на 5,5-дюймовой матрице. И главное в ней — это разрешение, которое достигает значения 4К (3840×2160 точек), при этом плотность пикселей соствляет впечатляющие 800 точек на дюйм. Дисплей XZ Premium действительно демонстрирует очень четку картинку, но на мой взгляд, будь тут Full HD, большой разницы это не сыграло бы. Но важно отметить, что весь интерфейс, приложения, фото и видео перерисовываются (апскейлятся) под разрешение 4К. Это важное отличие от Z5 Premium, у которого наоборот, интерфейс и программы перересовывались под Full HD, а максимальное разрешение было доступно только для видео.

Кроме этого, у XZ Premium есть поддержка HDR (наряду с технологиями TRILUMINOS Display и Dynamic Contrast Enhancer), что позволило повысить качество изображения. Если раньше с матрицами Sony был смысл в изменении настроек отображения цветов, то сейчас такой необходимости нет. Картинка не холодная, на глаз немного теплее нормы. И даже с этим, в сравнении с другими хорошо откалиброванными экранами, поменять ничего не хочется. А если и понадобится, в настройках есть возможность выбрать пресет с гаммой или «подкрутить» RGB. Субъективно, стандартный режим отображения очень хорош и не требует никаких вмешательств.

Точно также дисплею Xperia XZ Premium хватает подсветки для любых ситуаций. Более того, датчик освещения работает идеально. За проведенное со смартфоном время ни разу не возникло желания подтянуть подсветку. К сенсору тоже никаких претензий. Наверное, единственное, чего не хватило, это «вечернего» режима, который понижал бы отображение оттенков синего. Такая функция доступна уже во многих даже недорогих устройствах и в премиальном смартфоне уже ожидаешь такое получить «из коробки».

Звук

Как раньше упоминалось, Xperia XZ Premium оснащен двумя динамиками. Они не очень подходят для прослушивания музыки, тем не менее, звучат достаточно громко. Но для просмотра видео их более чем достаточно: звук направлен на пользователя с двух сторон, из-за широких рамок нет проблемы с перекрытием и искажениями. Для музыки все же придется воспользоваться наушниками. Например, мои Ultimate Ears со смартфоном звучат отлично, даже проигрывая обычные mp3-файлы.

Для разговоров, конечно же, аппарат тоже хорошо подходит. Так как разговорный динамик является одним из двух основных, услышать собеседника можно без особых усилий. Микрофон передает немного больше шума, чем хотелось бы, но ничего критичного в этом нет.

Аппаратная платформа и ПО

Внутри у Xperia XZ Premium все как положено: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 с видео Adreno 540. Объем оперативной памяти составлет 4 ГБ, а накопитель емкостью 64 ГБ можно дополнить картой памяти до 256. Правда, если понадобится воспользоваться двумя SIM-картами, то придется довольствоваться только встроенным хранилищем. Зато производительность на сегодняшний день, можно сказать, топовая.

В тестах уже показываются такие значения, которые просто нет смысла с чем-то сравнивать. Флагманские устройства действительно мощные и нагрузить их становится сложно, если ПО работает так, как нужно. В случае с Xperia XZ Premium впечатления остались только положительные. Начиная с простых приложений, заканчивая перепрыгиванием от игр к мессенджерам и обратно, смартфону все дается легко. Он даже особо не нагревается при этом. Естественно, пользоваться таким устройством очень понравилось.

На тестовом аппарате установлен Android 7.1.1 c практически стоковым интерфейсом, который дополняют лишь некоторые надстройки от Sony. Это предустановленные фирменные приложения для новостей и работы с мультимедиа, а также поиск по системе, который можно вызвать свайпом вниз по рабочему столу.

В целом, работает устройство практически идеально. Интерфейс прорисовывается без видимых заминок, а анимация кажется даже более быстрой, чем надо. С другой стороны, если сравнивать с топовыми гаджетами других производителей, то ничего сверхъестественного в XZ Premium нет, производительность и доступный «софт» ничем не обыгрывают соперников. Сегодня практически все топовые модели работают быстро.

Автономность

В Xperia XZ Premium установлен аккумулятор емкостью 3230 мАч. За время использования аппарата он без проблем выдерживал день работы. Даже с длинными поездками и включенным навигатором, смартфон уверенно дотягивал до ночи с небольшим запасом заряда. Время работы экрана при этом составляло 5,5 часов в день.

В тесте PCMark результат очень хороший – 8 часов 17 минут. Узнать, сколько времени уходит на полную зарядку от комплектного ЗУ, у нас, к сожалению, не было возможности. Но учитывая поддержку QuickCharge 3.0, можно предположить, что долго ждать не пришлось бы. А на случай, если розетки под боком не нашлось, у Sony остались режимы энергосбережения STAMINA: обычный и «ультра», который не просто слегка ограничит процессор, а вовсе оставит доступ к считанным приложениям и отключит все, кроме сотовой связи.

Камеры Xperia XZ Premium

Еще одной «фишкой», выделяющей Xperia XZ Premium на фоне остальных, стала камера. И если разрешение сенсоров вряд ли удивит (19 МП досталось основной камере и 13 – фронтальной), то возможность делать замедленные ролики со скоростью 960 FPS – звучит впечатляюще. Но начнем по порядку.

Основная камера Xperia XZ Premium изначально делает снимки в разрешении 17 МП с соотношением сторон 16:9. Фотографии днем получаются отличные. Пересматривать их на большом мониторе одно удовольствие. Отдельные снимки выходят очень красочными и четкими. Но убедиться в результате лучше на месте, сенсор, например, может пересветить небо. Несмотря на то, что камера действительно очень быстрая (как и обещали на презентации) и обладает 5-осевым стабилизатором, у нее не всегда получается сделать четкий кадр, особенно, если есть движимые объекты. Вечером количество брака на снимках увеличивается, виной чему работа автофокуса, а в помещении при искусственном освещении не всегда правильно определяется баланс белого.

Но не это самое интересное, ведь камера Xperia XZ Premium может не просто записывать 4К-видео и довольно гладкое Full HD при 60 кадрах, а снимать уж очень замедленное видео со скоростью записи 960 кадров/сек в разрешении 720р. Единственное ограничение – момент для замедления буквально придется ловить. Принцип такой: выбираете режим, начинаете запись, и в нужный момент нажимаете на кнопку замедления. После этого на записи будет 6-секундное slo-mo. Запись замедленного видео происходит в течение 0,182 секунд, что ограничено памятью самого модуля камеры, без последней Sony не удалось бы реализовать скорость записи 960 FPS, в компании данную технологию называют Motion Eye. При этом для самой записи просто необходим хороший источник света, иначе ролик будет темный и шумный.

Пример записи Full HD-видео днем:

Пример записи Full HD-видео вечером:

Пример записи 4К-видео:

Пример замедленной съемки:

Разрешение фронтальной камеры Xperia XZ Premium немного больше того, что установлено в некоторых топовых гаджетах конкурентов, как основной сенсор. Промахивается камера только тогда, когда начинает темнеть. Тогда кадр может выйти смазанный. Поэтому на селфи иногда может уйти больше одной попытки. В остальном, фронтальная камера не разочаровала.

Работать с приложением камеры весьма просто. Оно не перенасыщено разными настройками. Смена режима и переключение между камерами осуществляется простыми свайпами. Главное, что запускается программа практически моментально и вы сразу готовы снимать. Это довольно круто. По традиции, не обошлось и без режима дополненной реальности с динозавром и прочим.