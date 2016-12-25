Space Hulk: Deathwing – кладбище погибших кораблей

Космические скитальцы – гигантские, порой размером с небольшую луну, кладбища космических кораблей, сбитых воедино гравитацией и варп-течениями. Обломки астероидов, выброшенные за борт грузы, пропавшие в варпе и погибшие в бою корабли, тысячелетиями дрейфующие в пространстве… Космические скитальцы имеют собственную атмосферу и гравитацию, а иногда даже могут совершать варп-прыжки. Это опасная территория, населенная враждебными расами и хранящая бесценные артефакты прошлого. Адептус Механикус считает исследование Космических скитальцев задачей первоочередной важности. Ваша цель – высадиться на борт Космического скитальца «Олефрус» и найти скрытый в его недрах корабль Темных Ангелов «Воля Калибана», хранящий секреты ордена времен Ереси. Секреты, которые, возможно, помогут нам найти и покарать Падших.

Space Hulk: Deathwing Жанр шутер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Streum On Studio, Cyanide

Издатель Focus Home Interactive

Сайты spacehulk-deathwing.com , Steam

В обзоре PC-версии Space Hulk Дмитрий Курятник достаточно подробно рассказал о настольной версии игры, ее предыстории и особенностях компьютерной реализации. Так что рекомендуем перечитать тот текст. Впрочем, Space Hulk: Deathwing связан с настольным оригиналом лишь общей идеей и антуражем, ведь, в отличие от Space Hulk и Space Hulk Ascension, это не пошаговая стратегия с кубиками, а полноценный шутер с однопользовательской и кооперативной частью. Впрочем, некоторые особенности настолки перенесены и в Space Hulk: Deathwing.

Фанаты вселенной Warhammer 40K уже наверняка определили по названию игры, каким из подразделений им придется командовать. Да, это легендарное Крыло Смерти, первая и самая прославленная рота Тёмных Ангелов, наследников первого из двадцати оригинальных Легионов Адептус Астартес. Вам, в роли Библиария Эпистолярия (офицер высокого ранга, по сути, боевой маг) придется выполнять приказы самого Великого магистра Велиала, командира Крыла Смерти. А задача предстоит непростая: чтобы добраться до «Воли Калибана», скрытой в глубинах Скитальца, придется пройти через несколько других кораблей, населенных бесчисленными ордами генокрадов. Что ждет нас в самом конце – неизвестно никому.

В вашем подчинении два боевых брата. Брат Варахиил и брат Апотекарий Наум. Естественно, все, как и положено бойцам Первой роты, облачены в мощнейшую тактическую броню дредноут, то есть терминаторский доспех. Потеря брата Варахиила — печальный, но восполняемый ущерб; в случае фатального повреждения броня с раненым терминатором телепортируется обратно на корабль, где их приведут в порядок и в следующий раз вновь отправят на поле боя. Потеря брата Наума – более серьезная проблема. Хотя раненный Апотекарий тоже будет доступен при следующей миссии, без его врачебной помощи исследование Скитальца может серьезно усложниться. Более того, в некоторых миссиях выживание брата Наума – ключевой элемент задания.

Оба боевых брата готовы выполнять ваши команды, прикрывать спину, взламывать или запирать дверь, охранять определенные точки, но в реальности AI напарников оставляет желать лучшего. Стреляют они весьма посредственно и с расположенными в отдалении гранатометчиками-гибридами справляются с трудом. Мало того, боты не могут уйти даже с линии огня охранной турели, которая разбивает терминаторский доспех буквально с нескольких попаданий. Ну а о загораживании обзора в узких коридорах и стрельбе через своих и говорить не стоит.

Космические корабли в Warhammer 40K – это нечто среднее между стимпанковскими машинами и готическими соборами. В этом плане в Space Hulk: Deathwing все на должном уровне. Темные узкие коридоры; огромные залы, похожие на нефы католических базилик, с колоссальными алтарями и колоннами; давящие потолки склепов; теснота скрипториев; запутанная паутина трубопроводов в машинных залах; высокие естественные пещеры захваченных скитальцем астероидов. Впрочем, темные коридоры остаются темными коридорами, они аутентичны, но несколько однообразны.

Мы продвигаемся по Скитальцу от цели к цели, спускаясь все ближе и ближе к «Воле Калибана». Задачи меняются – снять защитное поле, зачистить гнезда генокрадов, изолировать отсек, найти определенный артефакт, получить доступ к информации. Впрочем, в конце концов все сводится к уничтожению орд генокрадов, прущих со всех сторон. Особым интеллектом тираниды не отличаются, даже хваленые Повелители выводков прут по прямой к вашим терминаторам, чтобы пасть под пулями или ударами силового кулака. Иногда генокрады используют колонны и потолочные балки, чтобы подобраться поближе, иногда — невидимых бойцов. Чуть умней генокрады-гибриды, использующие стрелковое оружие и ракетометы, таких стоит снимать в первую очередь. Кстати, на одном из кораблей вас ждут уникальные имгарлские генокрады, похожие на пасынков Ктулху.

Как шутер/слешер Space Hulk: Deathwing в целом неплох. С атмосферой здесь все в порядке, оружие стреляет так, как ты от него ждешь. Оружие, как и положено по оригинальной настолке, порой клинит, причем, конечно же, в самый неподходящий момент. И если обычный болтер надежен как лом, то всякие плазменные пушки и тяжелые огнеметы заклинивают через каждые пять-десять выстрелов. Здравствуй, Space Hulk. Благо в такой момент всегда можно врезать подобравшемуся генокраду промеж зубов силовым кулаком или мечом.

Плюс, раз уж мы играем за Библиария, в нашем распоряжении псайкерские способности. Правда, в самом начале их, мягко говоря, очень немного, что заставляет задуматься над тем, как наш герой дослужился до Эпистолярия, если за пару сотен лет выучил всего два боевых приема? Впрочем, в игре есть три линейки умений, которые можно развивать за полученные в бою очки, одна из них – умения Библиария. Особенно хороша телепортация внутрь противника с разрыванием его изнутри.

Учитывая скудность AI и сложность последних миссий игры, а всего их здесь девять, стоит задуматься над сетевым кооперативом. Здесь Space Hulk: Deathwing чем-то напоминает недавнюю Warhammer: End Times – Vermintide, вот только с большим упором на стрельбу, чем на холодное оружие, и отсутствием открытых пространств. Играть вчетвером действительно интересней, но и намного проще, из напряженного шутера в стиле чужих Space Hulk: Deathwing превращается в веселую зачистку Скитальца и охоту на зазевавшихся генокрадов. Все бы ничего, но в сетевом коде игры полно багов, а дисконнекты за несколько минут до финиша уровня серьезно портят нервы, как и проблемы при соединении с сервером, при смене оружия, связанные с потерей управления героем, обрывы при окончании миссии и т.д. и т.п. Ошибок много, будем надеяться, что у авторов дойдут руки до их исправления.

В однопользовательской кампании критических ошибок нет, но зато здесь имеются проблемы с оптимизацией. Даже на GeForce 1060 производительность временами падает ниже критичной, а играть в шутер с провалами до 10-15 fps совсем некомфортно.

Прохождение кампании Space Hulk: Deathwing займет у вас 7-10 часов, в зависимости от того, будете ли вы обшаривать каждый уровень (напомним, их всего девять) в поисках артефактов. По нынешним меркам вполне приемлемая продолжительность, но, учитывая ошибки сетевой части, продлить игру за счет мультиплеера будет не так-то просто.

Space Hulk: Deathwing — в целом неплохая игра, даже несмотря на имеющиеся ошибки. В ней есть атмосфера и дух Warhammer 40K и Space Hulk, которые наверняка придутся по душе фанатам вселенной. Вот только текущая стоимость, учитывая глюки и продолжительность кампании, кажется несколько завышенной. Возможно, стоит подождать, пока разработчики исправят основные ошибки, и приобрести эту игру на одной из следующих распродаж.



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