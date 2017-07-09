C большой силой приходит большая безответственность. Примерно такой девиз должен быть у Человека-паука Тома Холланда. Дядя Бэн умер где-то за кадром, знаменитая фраза не прозвучала, а само убийство Бэна Паркера так и не стало мотивацией для всех дальнейших действий и поступков Питера.

Spider-Man: Homecoming / Человек-паук: Возвращение домой” ЖанрСупергеройский боевик, Комедия

РежиссерДжон Уоттс

В ролях Том Холланд (Питер Паркер/Человек паук), Майкл Китон (Эдриан Тумс/Стервятник), Джон Фавро (Хэппи Хоган), Мариса Томей (Тетя Мэй), Роберт Дауни-младший (Тони Старк/Железный человек) и др.

КомпанииColumbia Pictures, Marvel Studios, Sony Pictures

Год выпуска 2017

IMDb

В итоге чудо-мальчик надевает костюм и начинает бороться с преступностью, движимый одним лишь желанием присоединиться к команде Мстителей. На уроках Питер пересматривает кадры со своим участием из Противостояния и засматривается на девушек, а после занятий собирает Lego с лучшим другом и готовится к участию в декатлоне. Одним словом, живет обычной подростковой жизнью, за исключением тех редких моментов, когда он надевает супергеройский костюм и отправляется совершать подвиги — отбирать украденные велосипеды и переводить старушек через дорогу. Дружелюбный сосед Человек-паук, что тут скажешь.

Взявший над мальцом шефство Тони Старк старается всячески оберегать подопечного и держать того подальше от неприятностей, но поскольку у миллиардера дел выше крыши, он вскоре перепоручает заботу о Паркере Хэппи, который такому повороту дел не очень-то и рад. В итоге заскучавший Паучок перестает записывать никому не нужные видео-дневники и решает, что игнорирование всех наставлений Старка — самый верный способ оказаться в рядах Мстителей.

И мотивация, и поступки Питера поражают неприкрытым, просто таки эталонным идиотизмом, но именно это и заставляет поверить в героя Холланда, ведь большинство героев супергеройских фильмов ведут себя точно так же. За одним исключением — им обычно не пятнадцать лет. Да, Питер не умеет планировать, предпочитая действовать по обстоятельствам, он не взвешивает свои поступки, не задумывается о последствиях и вообще не стремится к какому-то эфемерному торжеству справедливости. Пятнадцатилетний школьник твердо знает одно — стоит ему зрелищно навалять плохим дядькам, как тут же прилетит Тони Старк в своем красном костюме и незамедлительно примет его в клуб крутых чуваков. Глупость? Ну глупость, да, а чего вы вообще ожидали от подростка, позавчера получившего суперсилу?

На фоне легкомысленного Питера антагонист выглядит еще более убедительно. Вообще сценаристы сделали все, чтобы зритель сочувствовал Эдриану Тумсу. Посудите сами, работяга, что говорится из народа, чудом заполучивший контракт на разборку разбросанных по Нью-Йорку обломков техники читаури, вложивший в этот бизнес все свои накопления, оказывается выброшен на улицу и кем? Правительством и компанией Старка. Без предупреждений, объяснений и компенсации. Неустойка? Нет, не слышали. Спасибо за работу, вы свободны. Кого-то удивляет, что после этого Тумс начинает воровать оружие читаури и продавать его на черном рынке? Он сам однажды задает вполне уместный вопрос — а на чем, простите, Старк заработал свое состояние?

Это, пожалуй, первый вменяемый и очень убедительный злодей в фильмах Марвел. Кто-то может вспомнить Локи, но мы позволим себе не согласиться — там, где один истерил и руководствовался какими-то детскими обидами, второй действует взвешенно и спокойно. Ничего личного, просто бизнес. В роли Стервятника Майкл Китон выглядит великолепно, пожалуй, даже хорошо, что актер на экране появляется нечасто, потому что молодую звезду он переигрывает по всем статьям. По той же причине редко мы видим и Дауни-младшего, так что если вы переживали на счет того, что Железный человек будет перетягивать одеяло на себя, то поспешим вас успокоить, все внимание будет сосредоточено на Спайди и К.А.Р.Е.Н., его говорящем костюме. Создавая ИИ для костюма Паучка Старк превзошел сам себя, К.А.Р.Е.Н шикарна, имеет парочку полезных гаджетов про запас и большинство самых смешных шуток в фильме связано именно с ней.

Кстати о шутках, их здесь достаточно много, поскольку фильм семейный, но по этой же причине все они держатся в рамках приличий. Более того, Холланду удалось сыграть именно такого Человека-паука, которого мы привыкли видеть в составе Мстителей — веселого шутника, который за словом в карман не полезет. Согласитесь, в таком амплуа трудно себе представить и Тоби Магуайера, и тем более депрессивного Эндрю Гарфилда, так что все переживания на счет подбора актера на роль всеми любимого супергероя оказались напрасны. До звания звезды первой величины Том Холланд пока что не дотягивает, но конкретно с этой ролью справляется очень хорошо.

Что касается самого фильма, то зарубежная пресса не зря поет ему дифирамбы, хотя он, не смотря на обилие спецэффектов, никоим образом не похож на классический блокбастер. Человек-паук: Возвращение домой в первую очередь школьная комедия, в которой подготовка к олимпиаде играет не меньшую роль, чем подготовка к стычке со Стервятником, а место традиционной драмы занимают подростковые проблемы Паркера и его одноклассников. Это очень легкая, практически детская origin story, которая удивительным образом не вызывает у взрослых зевоту. Да, происходящее на экране выглядит несколько наивно и весь супергеройский пафос куда-то улетучился, но так получилось даже лучше. Пожалуй, мы не ошибемся, если назовем Возвращение домой лучшим фильмом про Человека-паука. Остается только порадоваться тому, что Холланд появится еще как минимум в трех фильмах с героями Marvel и ждать Войну бесконечности, которая выходит уже в следующем году.