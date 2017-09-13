Сравнение характеристик iPhone X, Galaxy S8, LG G6, Mi Mix 2, Essential Phone

Вчера Apple представила три новых iPhone. Несмотря на обновленный дизайн, iPhone 8 и 8 Plus выглядят скорее как S-версии знакомых «семерок», которые в свою очередь напоминают iPhone 6, представленный в 2014 году. Другое дело — юбилейный iPhone X, он куда больше похож на конкурента современным Android-флагманам. Чтобы заочно получить более наглядное сравнение моделей мы решили сравнить основные характеристики флагманов с «безрамочным» дизайном.

Смартфон / Параметры Apple iPhone X Samsung Galaxy S8 LG G6 Xiaomi Mi Mix 2 Essential PH-1 Размеры, мм 143.6 x 70.9 x 7.7 148.9 x 68.1 x 8 148.9 x 71.9 x 7.9 151.8 x 75.5 x 7.7 141.5 x 71.1 x 7.8 Вес, г 174 155 163 185 185 Количество SIM 1 2 2 2 1 Влагозащита IP67 IP68 IP68, MIL-STD-810G нет нет Аккумулятор, мАч н/д 3000 3300 3400 3040 Зарядка быстрая проводная + Qi быстрая проводная + Qi быстрая проводная + Qi (зависит от рынка) быстрая проводная быстрая проводная Экраны Диагональ 5.8 5.8 5.7 5.99 5.71 Разрешение 1125 x 2436 1440 x 2960 1440 x 2880 1080 x 2160 1312 x 2560 PPI 458 570 564 403 504 Технология OLED (Super AMOLED?) Super AMOLED IPS IPS IPS Другое Dolby Vision/HDR10, 3D Touch, True-tone изогнутый экран, режим Always-on display, цветовые профили Dolby Vision/HDR10, Always-on display цветовые профили н/д Платформа ОС iOS 11 Android 7.1 + Samsung Experience Android 7.1 + LG UX 6.0 UI Android 7.1 + MIUI 9 Android 7.1 SoC Apple A11 Bionic, Neural engine Exynos 8895 Octa Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 835 ROM 64/256 64 32/64/128 64/128/256 128 RAM 3? 4 4 6/8 4 Слот MicroSD нет есть есть нет нет NFC есть (ограниченная функциональность) есть есть есть есть Камеры Основная 12+12 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS 12 Мп, f/1.7, OIS 13 + 13 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS (основной модуль) 12 МП, f/2.0, OIS 13 + 13 Мп, f/1.85 Фронтальная 7 Мп, f/2.2 8 МП, f/1.7 5 Мп, f/2.2 5 Мп 8 MP, f/2.2 Другое 2x оптический зум, портретный режим, 2160p@/60fps, 1080p@240fps AutoHDR, технология Dual Pixel, 2160p@30fps, 1080p@60fps AutoHDR, широкоугольная камера, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps 2160p@30fps, 1080p@30fps цветной и монохромный сенсор, 2160p@30fps, 1080p@60fps Динамики стерео моно моно моно стерео Разъем 3,5 мм нет есть есть нет нет Особенности Apple Pay и другие сервисы компании, Face ID Сканер радужной оболочки, отпечатков пальцев, Samsung Pay, Samsung DeX ЦАП (зависит от рынка), сканер отпечатков пальцев керамический корпус титановая рамка, керамическая «спинка», модульная система Цена от $999, ($1460 — РРЦ?) $880 (РРЦ), от $670 $770 (РРЦ), от $540 от $500 от $700

Выбирая модели для сравнения мы ориентировались на диагонали экранов, хотя в случае Samsung и LG компании успели анонсировать более актуальные версии флагманов (Note8 и V30).

Уверены что, вы можете и самостоятельно сравнить цифры, мы же отметим другие важные особенности, которые характеристики не отражают.

Независимо от цены и параметров iPhone X станет знаковой моделью для компании. Аппарат будет самым дорогим среди серийных моделей. Многие его особенности уже встречались нам в других смартфонах и после просмотра презентации одним из главных нововведением выглядит система Face ID. Учитывая то, насколько сильно интерфейс и сервисы компании были связаны со сканером отпечатков Touch ID, мы надеемся, что к моменту старта продаж новая система действительно будет работать идеально.

Но даже за знакомые функции стоит сказать «спасибо», ведь очень часто появление той или иной функциональности в iPhone делает ее по-настоящему массовой. Поэтому с выходом новых iPhone можно ждать как минимум повсеместного распространения беспроводных зарядок и еще большей активности компаний в областях AR/VR.

Это же можно сказать и про «безрамочный» дизайн — похоже, что в ближайшем будущем производители перестанут выпускать флагманы с широкими рамками, а смартфоны будут все больше напоминать просто дисплеи.

Не менее многообещающе выглядит движок Neural engine, который нужен для работы Touch ID. Формально компания Huawei первой анонсировала Kirin 970 со встроенной «нейронной сетью», но учитывая моду на подражание Apple, именно они могут сделать технологию трендовой.

Убедится в том, станет iPhone X новым законодателем мод на рынке или нет, мы сможем в ближайшие несколько лет, а пока нам остается только ждать выхода модели на рынок.