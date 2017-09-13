Сравнение характеристик iPhone X, Galaxy S8, LG G6, Mi Mix 2, Essential Phone

Сравнение характеристик iPhone X, Galaxy S8, LG G6, Mi Mix 2, Essential Phone

Вчера Apple представила три новых iPhone. Несмотря на обновленный дизайн, iPhone 8 и 8 Plus выглядят скорее как S-версии знакомых «семерок», которые в свою очередь напоминают iPhone 6, представленный в 2014 году. Другое дело — юбилейный iPhone X, он куда больше похож на конкурента современным Android-флагманам. Чтобы заочно получить более наглядное сравнение моделей мы решили сравнить основные характеристики флагманов с «безрамочным» дизайном.

Смартфон / ПараметрыApple iPhone XSamsung Galaxy S8LG G6Xiaomi Mi Mix 2Essential PH-1
Размеры, мм143.6 x 70.9 x 7.7148.9 x 68.1 x 8148.9 x 71.9 x 7.9151.8 x 75.5 x 7.7141.5 x 71.1 x 7.8
Вес, г174 155 163 185 185
Количество SIM12221
ВлагозащитаIP67 IP68 IP68, MIL-STD-810Gнетнет
Аккумулятор, мАчн/д3000 33003400 3040
Зарядкабыстрая проводная + Qiбыстрая проводная + Qiбыстрая проводная + Qi (зависит от рынка)быстрая проводнаябыстрая проводная

Экраны

Диагональ5.85.85.75.995.71
Разрешение1125 x 24361440 x 29601440 x 28801080 x 21601312 x 2560
PPI458 570 564 403 504
ТехнологияOLED (Super AMOLED?)Super AMOLEDIPS IPSIPS
ДругоеDolby Vision/HDR10, 3D Touch, True-toneизогнутый экран, режим Always-on display, цветовые профилиDolby Vision/HDR10, Always-on displayцветовые профилин/д

Платформа

ОСiOS 11Android 7.1 + Samsung ExperienceAndroid 7.1 + LG UX 6.0 UIAndroid 7.1 + MIUI 9Android 7.1
SoCApple A11 Bionic, Neural engineExynos 8895 OctaQualcomm Snapdragon 821Qualcomm Snapdragon 835Qualcomm Snapdragon 835
ROM64/2566432/64/12864/128/256128
RAM3?446/84
Слот MicroSDнетестьестьнетнет
NFCесть (ограниченная функциональность)естьестьестьесть

Камеры

Основная12+12 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS12 Мп, f/1.7, OIS13 + 13 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS (основной модуль)12 МП, f/2.0, OIS13 + 13 Мп, f/1.85
Фронтальная7 Мп, f/2.28 МП, f/1.75 Мп, f/2.25 Мп8 MP, f/2.2
Другое2x оптический зум, портретный режим, 2160p@/60fps, 1080p@240fpsAutoHDR, технология Dual Pixel, 2160p@30fps, 1080p@60fpsAutoHDR, широкоугольная камера, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps2160p@30fps, 1080p@30fps

цветной и монохромный сенсор,

2160p@30fps, 1080p@60fps

Динамикистереомономономоностерео
Разъем 3,5 ммнетестьестьнетнет
ОсобенностиApple Pay и другие сервисы компании, Face IDСканер радужной оболочки, отпечатков пальцев, Samsung Pay, Samsung DeXЦАП (зависит от рынка), сканер отпечатков пальцевкерамический корпуститановая рамка, керамическая «спинка», модульная система  
Ценаот $999, ($1460 — РРЦ?)$880 (РРЦ), от $670$770 (РРЦ), от $540от $500от $700

Выбирая модели для сравнения мы ориентировались на диагонали экранов, хотя в случае Samsung и LG компании успели анонсировать более актуальные версии флагманов (Note8 и V30).

Уверены что, вы можете и самостоятельно сравнить цифры, мы же отметим другие важные особенности, которые характеристики не отражают.

Независимо от цены и параметров iPhone X станет знаковой моделью для компании. Аппарат будет самым дорогим среди серийных моделей. Многие его особенности уже встречались нам в других смартфонах и после просмотра презентации одним из главных нововведением выглядит система Face ID. Учитывая то, насколько сильно интерфейс и сервисы компании были связаны со сканером отпечатков Touch ID, мы надеемся, что к моменту старта продаж новая система действительно будет работать идеально.

Но даже за знакомые функции стоит сказать «спасибо», ведь очень часто появление той или иной функциональности в iPhone делает ее по-настоящему массовой. Поэтому с выходом новых iPhone можно ждать как минимум повсеместного распространения беспроводных зарядок и еще большей активности компаний в областях AR/VR.

Это же можно сказать и про «безрамочный» дизайн — похоже, что в ближайшем будущем производители перестанут выпускать флагманы с широкими рамками, а смартфоны будут все больше напоминать просто дисплеи.

Не менее многообещающе выглядит движок Neural engine, который нужен для работы Touch ID. Формально компания Huawei первой анонсировала Kirin 970 со встроенной «нейронной сетью», но учитывая моду на подражание Apple, именно они могут сделать технологию трендовой.

Убедится в том, станет iPhone X новым законодателем мод на рынке или нет, мы сможем в ближайшие несколько лет, а пока нам остается только ждать выхода модели на рынок.

Похожие записи