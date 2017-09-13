Сравнение характеристик iPhone X, Galaxy S8, LG G6, Mi Mix 2, Essential Phone
Вчера Apple представила три новых iPhone. Несмотря на обновленный дизайн, iPhone 8 и 8 Plus выглядят скорее как S-версии знакомых «семерок», которые в свою очередь напоминают iPhone 6, представленный в 2014 году. Другое дело — юбилейный iPhone X, он куда больше похож на конкурента современным Android-флагманам. Чтобы заочно получить более наглядное сравнение моделей мы решили сравнить основные характеристики флагманов с «безрамочным» дизайном.
|Смартфон / Параметры
|Apple iPhone X
|Samsung Galaxy S8
|LG G6
|Xiaomi Mi Mix 2
|Essential PH-1
|Размеры, мм
|143.6 x 70.9 x 7.7
|148.9 x 68.1 x 8
|148.9 x 71.9 x 7.9
|151.8 x 75.5 x 7.7
|141.5 x 71.1 x 7.8
|Вес, г
|174
|155
|163
|185
|185
|Количество SIM
|1
|2
|2
|2
|1
|Влагозащита
|IP67
|IP68
|IP68, MIL-STD-810G
|нет
|нет
|Аккумулятор, мАч
|н/д
|3000
|3300
|3400
|3040
|Зарядка
|быстрая проводная + Qi
|быстрая проводная + Qi
|быстрая проводная + Qi (зависит от рынка)
|быстрая проводная
|быстрая проводная
Экраны
|Диагональ
|5.8
|5.8
|5.7
|5.99
|5.71
|Разрешение
|1125 x 2436
|1440 x 2960
|1440 x 2880
|1080 x 2160
|1312 x 2560
|PPI
|458
|570
|564
|403
|504
|Технология
|OLED (Super AMOLED?)
|Super AMOLED
|IPS
|IPS
|IPS
|Другое
|Dolby Vision/HDR10, 3D Touch, True-tone
|изогнутый экран, режим Always-on display, цветовые профили
|Dolby Vision/HDR10, Always-on display
|цветовые профили
|н/д
Платформа
|ОС
|iOS 11
|Android 7.1 + Samsung Experience
|Android 7.1 + LG UX 6.0 UI
|Android 7.1 + MIUI 9
|Android 7.1
|SoC
|Apple A11 Bionic, Neural engine
|Exynos 8895 Octa
|Qualcomm Snapdragon 821
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 835
|ROM
|64/256
|64
|32/64/128
|64/128/256
|128
|RAM
|3?
|4
|4
|6/8
|4
|Слот MicroSD
|нет
|есть
|есть
|нет
|нет
|NFC
|есть (ограниченная функциональность)
|есть
|есть
|есть
|есть
Камеры
|Основная
|12+12 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS
|12 Мп, f/1.7, OIS
|13 + 13 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS (основной модуль)
|12 МП, f/2.0, OIS
|13 + 13 Мп, f/1.85
|Фронтальная
|7 Мп, f/2.2
|8 МП, f/1.7
|5 Мп, f/2.2
|5 Мп
|8 MP, f/2.2
|Другое
|2x оптический зум, портретный режим, 2160p@/60fps, 1080p@240fps
|AutoHDR, технология Dual Pixel, 2160p@30fps, 1080p@60fps
|AutoHDR, широкоугольная камера, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps
|2160p@30fps, 1080p@30fps
цветной и монохромный сенсор,
2160p@30fps, 1080p@60fps
|Динамики
|стерео
|моно
|моно
|моно
|стерео
|Разъем 3,5 мм
|нет
|есть
|есть
|нет
|нет
|Особенности
|Apple Pay и другие сервисы компании, Face ID
|Сканер радужной оболочки, отпечатков пальцев, Samsung Pay, Samsung DeX
|ЦАП (зависит от рынка), сканер отпечатков пальцев
|керамический корпус
|титановая рамка, керамическая «спинка», модульная система
|Цена
|от $999, ($1460 — РРЦ?)
|$880 (РРЦ), от $670
|$770 (РРЦ), от $540
|от $500
|от $700
Выбирая модели для сравнения мы ориентировались на диагонали экранов, хотя в случае Samsung и LG компании успели анонсировать более актуальные версии флагманов (Note8 и V30).
Уверены что, вы можете и самостоятельно сравнить цифры, мы же отметим другие важные особенности, которые характеристики не отражают.
Независимо от цены и параметров iPhone X станет знаковой моделью для компании. Аппарат будет самым дорогим среди серийных моделей. Многие его особенности уже встречались нам в других смартфонах и после просмотра презентации одним из главных нововведением выглядит система Face ID. Учитывая то, насколько сильно интерфейс и сервисы компании были связаны со сканером отпечатков Touch ID, мы надеемся, что к моменту старта продаж новая система действительно будет работать идеально.
Но даже за знакомые функции стоит сказать «спасибо», ведь очень часто появление той или иной функциональности в iPhone делает ее по-настоящему массовой. Поэтому с выходом новых iPhone можно ждать как минимум повсеместного распространения беспроводных зарядок и еще большей активности компаний в областях AR/VR.
Это же можно сказать и про «безрамочный» дизайн — похоже, что в ближайшем будущем производители перестанут выпускать флагманы с широкими рамками, а смартфоны будут все больше напоминать просто дисплеи.
Не менее многообещающе выглядит движок Neural engine, который нужен для работы Touch ID. Формально компания Huawei первой анонсировала Kirin 970 со встроенной «нейронной сетью», но учитывая моду на подражание Apple, именно они могут сделать технологию трендовой.
Убедится в том, станет iPhone X новым законодателем мод на рынке или нет, мы сможем в ближайшие несколько лет, а пока нам остается только ждать выхода модели на рынок.