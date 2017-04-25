Сравнение накладных наушников до 2000 грн

Сравнение накладных наушников до 2000 грн

Накладные наушники в ценовом диапазоне до 2000 грн пользуются большим спросом, и это не удивительно, ведь они уже могут предложить пользователю хорошее качество звука и приятный дизайн. И так как в этой нише много разнообразных устройств, мы отобрали для вас пять моделей, которые популярны в данный момент и просто заслуживают внимания. Но давайте посмотрим, на какие из них стоит обратить внимание в первую очередь.

 

Комплект поставки

Как правило, ожидать в наушниках этой ценовой категории еще и хорошего комплекта поставки не стоит. В принципе, это доказывают Sennheiser HD 2.10 и JBL E35, которые в комплекте не имеют ничего, кроме кабеля.

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А вот Beyerdynamic DTX 501 P и AKG K518 могут похвастаться наличием чехла в комплекте, в коробке с Beyerdynamic также идет переходник для самолета.

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Urbanears Plattan 2 имеют кучу сопроводительных бумажек ‒ наклейки, документация и постер. Но толку от них ‒ ноль.

Sennheiser HD 2.102
JBL E352
Beyerdynamic DTX 501 P5
AKG K5185
Urbanears Plattan 23

 

Дизайн

Самыми красивыми наушниками из обзора заслуженно стали Urbanears Plattan 2, которые обладают тканевым оголовьем и мягкими амбушюрами из качественного кожзама. На голове действительно выглядят просто супер, чему также способствует большой перечень ярких цветов в продаже ‒ у нас стильный Cosmos Purple. Тканевый съемный кабель обладает хорошим запасом прочности и имеет изогнутый Г-образный джек.

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Далее идут JBL E35 ‒ аккуратно, стильно и дорого. Тканевое оголовье добавляет удобства и необычного внешнего вида, амбушюры выполнены из качественного кожзама, кабель тканевый с немного изогнутым джеком. В продаже доступны яркие цвета, их и стоит выбирать ‒ черный выглядит так себе.

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Третье место занимают AKG K518 ‒ классика, проверенная годами: софт-тач чаши вперемешку с глянцем, пластиковое широкое оголовье и чертовски узнаваемый внешний вид. Джек прямой, кабель классический и тонкий, как показывает практика ‒ шнура хватает на несколько лет при очень активном использовании.

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Четвертое место у Sennheiser HD 2.10 ‒ простота и аскетизм, но смотрятся стильно. Особых эмоций наушники не вызывают.

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Ну и последнее место у Beyerdynamic DTX 501 p ‒ вообще ничего особенного внешне, но вот материалы порадовали своим качеством.

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Urbanears Plattan 25
JBL E354,5
AKG K5184
Sennheiser HD 2.103,5
Beyerdynamic DTX 501 p3

 

Эрогономичность

Наиболее удобными оказались Urbanears Plattan 2 и Beyerdynamic DTX 501 p. Именно перечисленные наушники можно использовать каждый день и вы не ощутите никакого дискомфорта.

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Далее идут Sennheiser HD 2.10, JBL E35 ‒ в принципе неплохо, но конструкция у Sennheiser и непонятная посадка у JBL не позволяют всегда быстро найти оптимальное положение на голове.

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Наименее удобными оказались AKG K518, которые первое время будут давить на уши за счет жесткой конструкции.

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К плюсам Urbanears Plattan 2 и JBL стоит отнести съемный кабель. Plattan 2 к тому же обладают возможностью дублирования звука на другие наушники, чего не умеют другие модели из теста.

Urbanears Plattan 25
Beyerdynamic DTX 501 p5
Sennheiser HD 2.104
JBL E354
AKG K5183,5

 

Звучание

Поскольку наушники не относятся к аудиофильскому сегменту, то я отложил свои Astell&Kern Jr и FiiO X5 II для теста звука. В этот раз я использовал связку iPhone 6s + усилитель для наушников FiiO A5.

Начнем с аутсайдеров ‒ это Sennheiser HD 2.10, которые совершенно не умеют красиво играть, можно смело проходить мимо. Звук мажется в непонятную белиберду, нет особых красок, все серо и уныло.

Далее идут JBL E35 ‒ также все не очень хорошо, но уже появляются проблески, которые неплохо слышны на легкой поп-музыке и электронике.

Удивили середнячки Beyerdynamic DTX 501 p, которые действительно достойно играют, несмотря на свои размеры и явно не самую успешную подачу. Они делят свое второе место с Urbanears Plattan 2, которые также звезд с неба не хватают, но играют довольно неплохо ‒ достаточно мягко и чисто.

И победитель по звуку у нас ‒ вечные AKG K518, которые уже, к сожалению, перестали выпускаться, но еще остались в достаточных запасах в магазинах. AKG K518 ‒ это взрослые и самодостаточные наушники, которые давно используются как диджеями, так и меломанами для прослушивания музыки и профессиональной деятельности.

Sennheiser HD 2.102
JBL E353
Beyerdynamic DTX 501 p4
Urbanears Plattan 24
AKG K5185

 

Стоимость

Пойдем по увеличению цены. Самые доступные и при этом самые музыкальные ‒ AKG K518. Стоимость последних очень разнится, но в среднем цена составляет около 1100 грн. Учтите, звук здесь далеко не на эту сумму.

AKG K 518 BLACK (K518BLK)
Наушники, гарнитуры на
от 833 грн
Предложений: 14
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Urbanears Plattan 2 ‒ около 1400 грн, но это новая модель и такой прайс за хороший звук, дизайн и эргономичность очень радует.

Sennheiser HD 2.10 ‒ около 1600 грн, и это уже печально. Так себе наушники, по не самой привлекательной цене.

Sennheiser HD 2.10
Наушники, гарнитуры на
от 1 367 грн
Предложений: 89
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JBL E35 ‒ около 1900 грн, основная часть которых идет за бренд, дизайн и материалы, а не за звук.

JBL E35 Black
Наушники, гарнитуры на
от 1 318 грн
Предложений: 15
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Beyerdynamic DTX 501 p ‒ около 2000 грн, что в принципе вполне нормально за счет того, что модель компактная и звучит хорошо.

Beyerdynamic DTX 501 p White
Наушники, гарнитуры на
от 1 335 грн
Предложений: 11
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AKG K5185
Urbanears Plattan 24
Sennheiser HD 2.103
JBL E352
Beyerdynamic DTX 501 P2

 

Итоги

Предсказуемо победили AKG K518, которые сочетают в себе отличнейший звук и неплохой внешний вид за весьма скромные деньги. Единственный недостаток ‒ придется привыкать к эргономичности. Также хочется выделить Urbanears Plattan 2, которые просто подкупают своим внешним видом и материалами, а также неплохим звуком и возможностью дублирования музыки на другие наушники. Ну и для тех, кто много времени проводит в разъездах, стоит посмотреть в сторону Beyerdynamic DTX 501 p, у них простой дизайн, но они удобны в использовании и хорошо звучат.

AKG K518Urbanears Plattan 2Beyerdynamic DTX 501 pJBL E35Sennheiser HD 2.10
Комплект53522
Дизайн45343,5
Эргономика3,55544
Звук54432
Стоимость54223

 

Итого4,54,23,832,9

 

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