Сравнение накладных наушников до 2000 грн

Накладные наушники в ценовом диапазоне до 2000 грн пользуются большим спросом, и это не удивительно, ведь они уже могут предложить пользователю хорошее качество звука и приятный дизайн. И так как в этой нише много разнообразных устройств, мы отобрали для вас пять моделей, которые популярны в данный момент и просто заслуживают внимания. Но давайте посмотрим, на какие из них стоит обратить внимание в первую очередь.

Комплект поставки

Как правило, ожидать в наушниках этой ценовой категории еще и хорошего комплекта поставки не стоит. В принципе, это доказывают Sennheiser HD 2.10 и JBL E35, которые в комплекте не имеют ничего, кроме кабеля.

А вот Beyerdynamic DTX 501 P и AKG K518 могут похвастаться наличием чехла в комплекте, в коробке с Beyerdynamic также идет переходник для самолета.

Urbanears Plattan 2 имеют кучу сопроводительных бумажек ‒ наклейки, документация и постер. Но толку от них ‒ ноль.

Sennheiser HD 2.10 2 JBL E35 2 Beyerdynamic DTX 501 P 5 AKG K518 5 Urbanears Plattan 2 3

Дизайн

Самыми красивыми наушниками из обзора заслуженно стали Urbanears Plattan 2, которые обладают тканевым оголовьем и мягкими амбушюрами из качественного кожзама. На голове действительно выглядят просто супер, чему также способствует большой перечень ярких цветов в продаже ‒ у нас стильный Cosmos Purple. Тканевый съемный кабель обладает хорошим запасом прочности и имеет изогнутый Г-образный джек.

Далее идут JBL E35 ‒ аккуратно, стильно и дорого. Тканевое оголовье добавляет удобства и необычного внешнего вида, амбушюры выполнены из качественного кожзама, кабель тканевый с немного изогнутым джеком. В продаже доступны яркие цвета, их и стоит выбирать ‒ черный выглядит так себе.

Третье место занимают AKG K518 ‒ классика, проверенная годами: софт-тач чаши вперемешку с глянцем, пластиковое широкое оголовье и чертовски узнаваемый внешний вид. Джек прямой, кабель классический и тонкий, как показывает практика ‒ шнура хватает на несколько лет при очень активном использовании.

Четвертое место у Sennheiser HD 2.10 ‒ простота и аскетизм, но смотрятся стильно. Особых эмоций наушники не вызывают.

Ну и последнее место у Beyerdynamic DTX 501 p ‒ вообще ничего особенного внешне, но вот материалы порадовали своим качеством.

Urbanears Plattan 2 5 JBL E35 4,5 AKG K518 4 Sennheiser HD 2.10 3,5 Beyerdynamic DTX 501 p 3

Эрогономичность

Наиболее удобными оказались Urbanears Plattan 2 и Beyerdynamic DTX 501 p. Именно перечисленные наушники можно использовать каждый день и вы не ощутите никакого дискомфорта.

Далее идут Sennheiser HD 2.10, JBL E35 ‒ в принципе неплохо, но конструкция у Sennheiser и непонятная посадка у JBL не позволяют всегда быстро найти оптимальное положение на голове.

Наименее удобными оказались AKG K518, которые первое время будут давить на уши за счет жесткой конструкции.

К плюсам Urbanears Plattan 2 и JBL стоит отнести съемный кабель. Plattan 2 к тому же обладают возможностью дублирования звука на другие наушники, чего не умеют другие модели из теста.

Urbanears Plattan 2 5 Beyerdynamic DTX 501 p 5 Sennheiser HD 2.10 4 JBL E35 4 AKG K518 3,5

Звучание

Поскольку наушники не относятся к аудиофильскому сегменту, то я отложил свои Astell&Kern Jr и FiiO X5 II для теста звука. В этот раз я использовал связку iPhone 6s + усилитель для наушников FiiO A5.

Начнем с аутсайдеров ‒ это Sennheiser HD 2.10, которые совершенно не умеют красиво играть, можно смело проходить мимо. Звук мажется в непонятную белиберду, нет особых красок, все серо и уныло.

Далее идут JBL E35 ‒ также все не очень хорошо, но уже появляются проблески, которые неплохо слышны на легкой поп-музыке и электронике.

Удивили середнячки Beyerdynamic DTX 501 p, которые действительно достойно играют, несмотря на свои размеры и явно не самую успешную подачу. Они делят свое второе место с Urbanears Plattan 2, которые также звезд с неба не хватают, но играют довольно неплохо ‒ достаточно мягко и чисто.

И победитель по звуку у нас ‒ вечные AKG K518, которые уже, к сожалению, перестали выпускаться, но еще остались в достаточных запасах в магазинах. AKG K518 ‒ это взрослые и самодостаточные наушники, которые давно используются как диджеями, так и меломанами для прослушивания музыки и профессиональной деятельности.

Sennheiser HD 2.10 2 JBL E35 3 Beyerdynamic DTX 501 p 4 Urbanears Plattan 2 4 AKG K518 5

Стоимость

Пойдем по увеличению цены. Самые доступные и при этом самые музыкальные ‒ AKG K518. Стоимость последних очень разнится, но в среднем цена составляет около 1100 грн. Учтите, звук здесь далеко не на эту сумму.

Urbanears Plattan 2 ‒ около 1400 грн, но это новая модель и такой прайс за хороший звук, дизайн и эргономичность очень радует.

Sennheiser HD 2.10 ‒ около 1600 грн, и это уже печально. Так себе наушники, по не самой привлекательной цене.

JBL E35 ‒ около 1900 грн, основная часть которых идет за бренд, дизайн и материалы, а не за звук.

Beyerdynamic DTX 501 p ‒ около 2000 грн, что в принципе вполне нормально за счет того, что модель компактная и звучит хорошо.

AKG K518 5 Urbanears Plattan 2 4 Sennheiser HD 2.10 3 JBL E35 2 Beyerdynamic DTX 501 P 2

Итоги

Предсказуемо победили AKG K518, которые сочетают в себе отличнейший звук и неплохой внешний вид за весьма скромные деньги. Единственный недостаток ‒ придется привыкать к эргономичности. Также хочется выделить Urbanears Plattan 2, которые просто подкупают своим внешним видом и материалами, а также неплохим звуком и возможностью дублирования музыки на другие наушники. Ну и для тех, кто много времени проводит в разъездах, стоит посмотреть в сторону Beyerdynamic DTX 501 p, у них простой дизайн, но они удобны в использовании и хорошо звучат.

AKG K518 Urbanears Plattan 2 Beyerdynamic DTX 501 p JBL E35 Sennheiser HD 2.10 Комплект 5 3 5 2 2 Дизайн 4 5 3 4 3,5 Эргономика 3,5 5 5 4 4 Звук 5 4 4 3 2 Стоимость 5 4 2 2 3