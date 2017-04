1941 г. Битва за Британию проиграна. Немцы захватили преимущество в воздухе, а десант легко сломил сопротивление армии Его Величества. Нацисты заняли остров, установив достаточно мягкий оккупационный режим. Уинстон Черчилль казнен по приговору немецкого суда. Король заключен в Тауэр и его здоровье оставляет желать лучшего. Германский Рейх и СССР – союзники, разделившие Европу, а у США нет причин вмешиваться в конфликт на другом конце света. Прошел год с момента поражения, и сопротивление все еще продолжает борьбу. Так начинается мини-сериал SS-GB, снятый BBC по одноименному роману британского писателя Лена Дейтона.

SS-GB / «СС-Британия» Жанр альтернативная история

Создатель Филипп Кадельбах

В ролях Сэм Райли (инспектор Дуглас Арчер), Кейт Босворт (Барбара Барга), Райнер Бок (группенфюррер Фриц Келлерманн), Ларс Айдингер (штандартенфюрер Оскар Хат), Джеймс Космо (сержант Гарри Вуд), Мейв Дермоди (Сильвия Маннинг), Джейсон Флеминг (Джордж Мейхью), Анейрин Барнард (констебль Джимми Данн), Кристина Коул (миссис Шеннон) и др.

Канал BBC One

Год выпуска 2017

Число серий 5

Несмотря на напрашивающееся сравнение с сериалом The Man in the High Castle от Amazon Studios, SS-GB ближе к другому произведению в жанре альтернативной фантастики – Fatherland. Причем даже не к фильму 1994 года с Рутгером Хауэром, а к легшему в его основу роману Роберта Харриса, вышедшему на два года раньше. В SS-GB, как и в Fatherland, повествование ведется от лица инспектора криминальной полиции, который в процессе расследования убийства находит весьма опасные сведения, который могут пошатнуть основу Рейха. В Fatherland следователь крипо Ксавьер Марш переходит дорогу гестапо. В SS-GB инспектор Скотленд-Ярда Дуглас Арчер привлекает внимание СС, разведки Рейхсвера, Сопротивления и шпионских сетей нескольких стран.

По настроению и построению сюжета SS-GB напоминает другой британский шпионский фильм – Tinker Tailor Soldier Spy по роману Джона Ле Карре. Приглушенная цветовая гамма (исключение сделано для алых нацистских флагов), полумрак, неторопливое развитие сюжета, даже некоторая вязкость повествования, беседы на пониженных тонах и атмосфера обмана. Двойные, тройные, четверные агенты. Кто на кого работает? Кто врет постоянно, а кто только ситуативно? Чего добиваются все эти люди? СС копает под армию, армия строит козни СС, Сопротивление задумывает операцию с двойным, а может быть, и тройным дном. У каждого персонажа фильма, даже у девушек, которые вроде бы влюблены в главного героя, свои резоны скрывать правду, ведь на кону стоит так много.

Сюжет SS-GB действительно очень неплох. Фильм практически во всем следует канве оригинального романа, а Лен Дейтон все-таки мастер своего дела. Мало того, он еще и автор книг по военной истории, так что в SS-GB нет характерной для романов по альтернативной истории клюквы, все политические и военные последствия тех или иных событий здесь хорошо просчитаны и вполне могли бы произойти в реальности. Запутанная детективная и шпионская линия фильма заставляют внимательно следить за действиями всех персонажей в попытках угадать, на чьей стороне они работают. Финал картины, конечно, можно вычислить, но уверен, для многих окончание будет несколько неожиданным. Одна из финальных сцен, в которой противники разбирают цепь событий, приведших к подобному итогу, бесспорно, одна из лучших в детективно-шпионском жанре.

Как мы уже неоднократно отмечали, BBC умеет снимать костюмированные фильмы. Вот и в SS-GB работа декораторов и художников по костюмам заслуживает уважения. Внимание к деталям, фактурность сцен, освещения — все работает на общий настрой фильма. А сам оккупированный Лондон получился у мастеров по спецэффектам не менее запоминающимся и мрачным, чем Сан-Франциско в The Man in the High Castle. Кроме присущего британским историческим картинам гиперреализма, в SS-GB явно чувствуется некоторая нотка нуара. Сам немногословный главный герой, в его неизменной шляпе и пальто с поднятым воротником больше напоминает не инспектора Скотленд-Ярда, а классического частного детектива из американских нуарных фильмов 40-х годов. Надо сказать, Сэму Райли идет этот образ. Впрочем, актерский состав здесь в целом очень хорош. Британская школа.

Мини-сериал охватывает все события романа, легшего в его основу, тем не менее, авторы оставили в финале лазейки для второго сезона. И это как раз тот случай, когда сериал заслуживает продолжения. Интересно, что будет с Великобританией и героями фильма дальше.

SS-GB — не только интересный взгляд на события Второй мировой войны, которые могли бы произойти, ляг карта чуть иначе. Это еще и действительно хороший детективный и шпионский фильм, который держит вас в напряжении до самого финала. Если вам нравятся неторопливые и запутанные романы Лена Дейтона и Джона Ле Карре – не пропустите этот сериал, одно из самых ярких кинособытий весны 2017.