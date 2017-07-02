Starpoint Gemini Warlords: просто добавь стратегию

Хорватской студии Little Green Men Games не откажешь в упорстве. Взявшись 10 лет назад за создание космосима с элементами RPG Starpoint Gemini, разработчики продолжают расширять вселенную игры, добавляя в нее все новые и новые элементы. Starpoint Gemini Warlords – самая свежая, третья часть саги о звездных войнах в скоплении Близнецов.

Starpoint Gemini Warlords Жанр космический симулятор, RPG, стратегия

Платформы Windows

Разработчик Little Green Men Games

Издатель Iceberg Interactive

Сайты starpointgemini.com, Steam

И если оригинальная Starpoint Gemini собрала далеко не самые лестные отзывы пользователей, в первую очередь из-за плоского, по сути двухмерного космоса, то Starpoint Gemini 2 игроки оценили выше, отметив неплохую игровую графику и обилие летабельных кораблей, но посетовав на мертвую вселенную, однообразные задания и не самое удобное управление. В третьей части авторы попытались учесть все пожелания игроков, запустив Starpoint Gemini Warlords в Раннем доступе Steam еще в апреле 2016 г. Кое-что действительно удалось исправить, кое-что, к сожалению, почти без изменений перекочевало в триквел из второй серии. Давайте разбираться.

Взяв за основу скелет Starpoint Gemini 2, разработчики добавили на него немного мяса. Перед нами все то же разделенное на гексагональные сектора и контролируемое различными фракциями скопление Близнецов. Игра продолжает сюжет второй части и предлагает вам встать на сторону изгнанников из Солнечной системы, обосновавшихся на окраинной планете Фенерос. Беженцев здесь не особо жалуют, мало того, загадочная фракция Black Oath явно задумала что-то недоброе, подставив землян. Традиционно сюжетные миссии не мешают вам вольно перемещаться по скоплению и выполнять задания на собственный вкус, опять-таки, можно и полностью проигнорировать сюжет, начав игру в Свободном режиме.

Задания и объекты, которые вы встретите в мире Starpoint Gemini Warlords, хорошо знакомы нам по второй части игры. Поиск и уничтожение преступников, добыча полезных ископаемых, доставка грузов, оборона и захват космических станций, атака конвоев, починка объектов инфраструктуры и прочее. Работа на любой вкус в любой точке игрового мира. Учитывая, сколько денег вам необходимо на покупку нового крейсера или дредноута, быть мальчиком на побегушках вам придется очень и очень долго, перемалывая десятки одинаковых побочных заданий и тысячи кораблей противника. К сожалению, гриндинг, как и во второй части игры, очень быстро надоедает.

Тем более, что существенно ускорить его, взявшись за поимку особо мерзких злодеев или выбрав задание выше вашего уровня, не получится. В мире Starpoint Gemini Warlords все определяется толщиной брони и мощностью пушек, так что, прыгнув в точку выполнения сложного задания, вы скорее всего умрете в течении пяти секунд. Это не преувеличение, противник умеет концентрировать огонь, в сложных заданиях число вражеских кораблей доходит до полусотни, так что вас очень быстро разбирают на запчасти. Даже если вы тащите за собой достаточно мощный флот поддержки.

Скрасить выполнение однотипных миссий должны новые стратегические задачи. Теперь у вас есть собственная космическая станция, которую можно улучшать, пристраивая к ней новые модули, есть космические заводы, добывающие ресурсы, есть аванпосты, которые нужно усиливать, исследовательские, торговые и другие задания для ваших гражданских флотов, судоверфь и полноценное древо науки. Вы даже можете двигать принадлежащие вашей фракции AI-флоты, направляя их на перехват эскадрилий противника. А вот на захват новых регионов AI-армады лучше не посылать. Даже имея существенный перевес в силе, они умудряются бесславно погибнуть, так и не выполнив элементарной задачи. Так что флоты стоит водить за собой на привязи, самому выступая в качестве тарана. Правда, даже в таком случае звездная война — развлечение не из дешевых, штурм укрепленной станции может стоить вам нескольких тяжелых кораблей. А копить ресурсы и ждать их замены придется больше часа игрового времени.

Ожидание, вот как лучше всего охарактеризовать Starpoint Gemini Warlords. В предыдущей части единственным ресурсом, которого постоянно не хватало, были кредиты, необходимые на покупку нового корабля игрока. В триквеле же к этому добавили материалы для постройки флота, газ, идущий на исследования, и руду, требующуюся для апгрейда заводов и станции. Все это, даже если вы успеете захватить пару близлежащих секторов, копится удручающе медленно. Так что в ожидании сбора необходимого числа ресурсов вам придется посвятить себя выполнению все тех же второстепенных миссий. Охота, доставка, добыча, исследование аномалий. Повторить до возникновения головокружения.

Еще один вариант пополнить запас ресурсов – миссии гражданских флотов. По сути – это просто иконки точек интереса, которые возникают на вашей территории буквально каждые пять минут. Все, что вам нужно – щелкнуть на них и отправить в каждую точку один или несколько виртуальных флотов. Очень надоедливая, требующая постоянного внимания часть игры с мизерным доходом. Чем-то это напоминает клики по таймеру в мобильных «играх». Очень странное дизайнерское решение.

Схема управления в космических боях не изменилась, и она по-прежнему далеко не самая удобная. При виде от первого лица выбор цели в бою, в котором участвуют по три десятка кораблей с каждой из сторон, мягко говоря, затруднён. Да и тяжелые корабли настолько неповоротливы, что управлять ими напрямую себе дороже. Как и во второй части, легче включить вид с турели и автоматическую стрельбу, оставив для себя лишь управление тяжелым оружием, вспомогательными системами и умениями игрока. В тех же Fractured Space и Rebel Galaxy управление тяжелыми кораблями было реализовано лучше. Интерфейс Starpoint Gemini Warlords претерпел некоторые изменения, но в целом остался все таким же архаичным и не очень удобным. Особенно это касается установки новых систем и оружия.

С точки зрения графики Starpoint Gemini Warlords – это небольшой шаг вперед. Фирменный движок Little Green Men Games, IC Whale Engine, обновился до версии 2.5 (в Starpoint Gemini использовалась версия 2.0). Затенение явно стало более мягким, а освещение реалистичным, доработана и игровая физика. Starpoint Gemini Warlords, конечно, проигрывает по визуализации той же Elite: Dangerous или EVERSPACE, но в целом выглядит вполне современно и целостно.

В рамках реновации изменили и дизайн кораблей. Конечно, некоторые старые знакомые в игре остались, но летать вам придется в основном на новых крейсерах и линкорах. Дизайн, скажем так, необычен и далеко не всегда ассоциируется со звездолетами. Плюс в игре появились действительно колоссальные корабли типа «Титан» со своим собственным древом улучшений.

Starpoint Gemini Warlords неплохо оптимизирована, да и количество ошибок здесь минимальное. Кроме того, разработчики достаточно оперативно выпускают патчи, исправляющие мелкие недочеты. Мало того, к игре уже вышло первое дополнение Deadly Dozen, с новыми противниками и кораблями.

Что ж, на первый взгляд кажется, что изменение баланса и добавление стратегических элементов пошли серии Starpoint Gemini только на пользу, но через пятнадцать часов игры ты понимаешь, что Starpoint Gemini Warlords – это все та же космическая песочница, в которой игрок должен развлекать себя сам. Привязки к персонажам не возникает, погружения в сюжет, к сожалению, нет. Все, что вам остается – выполнять однообразные миссии, копить на новый звездолет и пытаться завоевать Галактику. Если все это нравилось вам во второй части игры, скорее всего понравится и в триквеле. Если же нет – вряд ли ваше мнение о серии существенно изменится.

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