SteamWorld Dig 2: еще глубже

После недолгого побега в космос в SteamWorld Heist шведы из Image & Form возвращаются на Дикий запад в сиквеле своего action/платформера SteamWorld Dig. SteamWorld Dig 2 – это все та же старая добрая история про паровых роботов-шахтеров, только больше, лучше, глубже.

SteamWorld Dig 2 Жанр action/платформер

Платформы Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch

Разработчик Image & Form

Издатель Image & Form

Сайты imageform.se , Steam

Наш старый знакомый Расти, герой первой SteamWorld Dig, исчез. Да еще и эти странные землетрясения угрожают уничтожить процветающий поселок роботов. Дороти, с которой мы знакомы по оригинальной игре, отправляется в шахту, чтобы разобраться с угрозой и найти своего пропавшего друга. Ей предстоит спуститься в самые глубокие пещеры, сразиться с грозными противниками, решить аркадные головоломки, отыскать спрятанные сокровища и, конечно же, выкопать вагон и маленькую тележку драгоценных камней всех форм и размеров.

Как и в SteamWorld Dig, в сиквеле мы вгрызаемся в гранит, погружаясь все ниже и ниже. Все выкопанные туннели остаются на месте, так что копайте разумно, чтобы добыть минералы и оставить себе путь для возвращения. На начальных порах игры, когда вы мало что умеете – это важно, к финалу, когда вы обзаведетесь реактивным двигателем, кошкой и огненной броней, об обратном пути можно будет почти не беспокоиться.

Шахты, а в сиквеле они стали больше, глубже и разнообразней, населены существами разной степени опасности. За уничтожение противников и выполнение заданий Дороти получает опыт, влияющий на бонус к добыче и доступ к улучшениям. Вообще, по сравнению с первой частью, в SteamWorld Dig 2 стало еще больше устройств и улучшений к ним. Вкупе с апгрейдами и секретными чертежами, игра стала ближе к action/RPG, чем к простому платформеру. Вы можете выбирать улучшения и бонусы под свой стиль игры, перераспределяя шестеренки (условные очки умений) между оборудованием. Хотите – усильте броню, хотите – реактивный двигатель или кирку, гранатомет или водяные бомбы.

Некоторые апгрейды нужны для дальнейшего прохождения основной сюжетной линии, их вы будете получать в специальных квестовых пещерах, которые представляют собой своеобразный полигон для испытания того или иного умения или уровень-головоломку. Часть этих испытаний чисто платформенные, хотя в целом в SteamWorld Dig 2 стало меньше мест, где вам необходима экстремальная скорость реакции и умение совершать двойной прыжок.

Есть в SteamWorld Dig 2 и несколько сражений с боссами, в том числе драка с главным антагонистом в финале. Впрочем, никакой сложности, особенно для хорошо прокаченного бота, они не составляют, да и проходятся буквально за пять минут.

Хотя, чтобы найти все секретные области, спрятанные шестерни и артефакты, придется постараться. Секретов в игре много, а размещены они очень затейливо, часть шестеренок и артефактов находится в отдельных пещерах-испытаниях. Например, добравшись до финальных титров, я нашел всего 11 из 48 артефактов, которые дают доступ к эксклюзивным чертежам. Мало того, часть артефактов я видел, но как достать их, так и не понял. Хороший повод перед финальной битвой вернуться в уже пройденные локации с новыми умениями и поискать там что-то интересное.

SteamWorld Dig 2 выполнена в том же ярком графическом стиле, что и оригинальная SteamWorld Dig и SteamWorld Heist. Роботы, населяющие мир игры, выглядят забавно, как и противники, которые скорее веселят своим поведением, чем пугают, даже если вам придется по их вине перепроходить какой-нибудь участок уровня. Не забывайте беседовать со всеми встреченными персонажами – они смешные. Декорации и задники в игре тоже хороши. Отдельный бонус здесь – поиск отсылок к другим играм и фильмам в деталях оформления и описаний. Говорят, в первой части было даже пасхальное яйцо с Half-Life 3. Ну и традиционно для игр Image & Form здесь отличный фоновый саундтрек.

Мне удалось пройти основную сюжетную линию за 7 часов, не особо отвлекаясь на поиск дополнительных сокровищ, кажется, это чуть дольше, чем в оригинальной игре. SteamWorld Dig 2, несмотря на простой геймплей и незамысловатый сюжет (кстати, в конце вы узнаете, как роботы попали в космос в SteamWorld Heist), не на шутку затягивает. Процесс копания совсем не напрягает, а поиск сокровищ, зарабатывание денег и открытие новых апгрейдов только подстегивает излазить все пещеры сверху донизу. Кстати, разработчики обещают БОЛЬШОЙ сюрприз для тех, кто пройдет игру на 100%.

SteamWorld Dig 2 — отличный сиквел, удачно развивающий механику оригинальной игры – яркий, бодрый, веселый. Image & Form же, похоже, серьезно настроены и дальше развивать свою вселенную паровых роботов, так что будем с интересом ждать новых анонсов компании.

Roccat рекомендует: