Styx: Shards of Darkness – не ссорьтесь с гоблином

Лет пять назад казалось, что жанр stealth/action можно спокойно хоронить, он не интересен современным геймерам, предпочитающим что-нибудь попроще. Но, как оказалось, простые игры в конце концов приедаются, и у жанра появился второй шанс. За последний год вышли сразу несколько проектов с серьезным уклоном в stealth, причем проектов на любой вкус. Тут тебе и классический симулятор наемного убийцы Hitman, и stealth/стратегия Shadow Tactics: Blades of the Shogun, и stealth/adventure с магическими ниндзя Aragami, и stealth/шутер Sniper Elite 4, и stealth/action Dishonored 2. И, наконец, Styx: Shards of Darkness, сиквел одной из первых игр, ознаменовавших возвращение интереса к жанру — Styx: Master of Shadows.

Styx: Shards of Darkness Жанр stealth/adventure

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Cyanide Studio

Издатель Focus Home Interactive

Сайты styx-game.com , Steam

В Styx: Master of Shadows наглый и острый на язык гоблин Стикс пытался выяснить тайну своего происхождения. Как-никак он единственный говорящий гоблин в мире Атриум, к тому же почти бессмертный. Драматичный поход к сердцу Мирового Древа оказался удачным, Стикс узнал, кто он такой, но решил не смущать остальных трагической историей своего «появления» на свет. В начале Styx: Shards of Darkness наш герой живет в городе воров Тобен, промышляет мелкими кражами и все так же одержим янтарем. После одного ничем не примечательного для гоблина дела (по сути, обучающей миссии) Стикс получает предложение от своих заклятых врагов, предложение, от которого нельзя отказаться – украсть магический скипетр посла одного из человеческих королевств. Награда – конечно же, янтарь, на который наш герой давно и плотно подсел. Естественно, все пойдет немного не так, как предполагалось.

В отличие от первой части игры, где все действо происходило внутри города-башни эльфов, в этот раз Стикс, как заправский турист, попутешествует по миру. Город воров, воздушный корабль посла, город темных эльфов Коррангар и его загадочные подземелья, деревня охотников за гоблинами, правда, в некоторые локации придется возвращаться несколько раз. Основных миссий теперь девять, если не считать короткий пролог, всего здесь около 10-15 часов геймплея, в зависимости от вашего темпа. Впрочем, если не отвлекаться от основной задачи и идти кратчайшим путем, каждый из уровней можно проскочить буквально за пять-десять минут, но ведь это совершенно не интересно. Интересней исследовать все возможные пути, подслушивать разговоры стражников, собирать коллекционные предметы.

По большому счету, с точки зрения геймплея Styx: Shards of Darkness практически не отличается от Styx: Master of Shadows, особенно если вы проходите его именно в stealth-режиме – не поднимая тревоги и никого не убивая. Да, как и все правильные stealth-игры, Shards of Darkness можно пройти, убивая только сюжетных персонажей. За это даже положен специальный бонус, как и за скорость прохождения, впрочем, получить все награды за один подход практически невозможно.

Миссии можно перепроходить, меняя свои умения и экипировку. В одной попробовать прокачанную систему маскировки, в другой – улучшенные навыки убийцы, в третьей сделать упор на управление клонами или на отвлечение противника, на гаджеты, которые Стикс научился создавать из подручных материалов, или только на собственные инстинкты и внимательность. Shards of Darkness хороша именно этой многовариантностью, позволяющей вам выбирать тот стиль игры, который вам больше нравится. Впрочем, убить всех здесь практически невозможно, так что ориентироваться стоит все-таки на stealth.

В stealth-прохождении можно как использовать магические способности Стикса, так и игнорировать их, вся прелесть игры в том, что практически на всех уровнях есть альтернативные пути достижения цели и два-три разных подхода к месту выполнения задания. С другой стороны, разработчики дали Стиксу столько возможностей для того, чтобы дурить или убивать противников, что порой грех ими не воспользоваться. Стиксу по-прежнему не стоит вступать в прямую конфронтацию с противниками, дерется он отвратительно, а против тяжелобронированных рыцарей, троллей и любимых еще с прошлой части жуков-робис он и вовсе бессилен со своим несчастным ножичком. Впрочем, жуков можно попытаться убивать сзади, правда, на шум обязательно сбегутся их «коллеги».

Не забыта и специальная гоблинская магия – создание и управление собственным клоном. Эти способности пригодятся вам при попытке украсть магический Кварц, еще одну вещь, от которой Стикс зависим. Кварц охраняют с особой тщательностью, в прямом смысле не сводя с него глаз, так что здесь придется поэкспериментировать и наверняка много раз умирать в процессе. Особенно учитывая тот факт, что один из кусков кварца вам придется снять с трупа огромного монстра-босса, а другой — украсть прямо во время финальной битвы. Да, в Styx: Shards of Darkness появились боссы размером с дом, которые убивают Стикса с одного удара, но они лишь выглядят грозно, на самом деле их тоже можно уничтожить в stealth-режиме, как бы странно это ни звучало.

Кроме того, появились и несколько уровней с аркадными элементами – пилами и давилками, но, к счастью, их очень немного. К счастью, потому что управление, особенно с клавиатуры, здесь не очень отзывчивое, лично у меня большинство смертей были вызваны именно проблемами с управлением.

Вообще, задания и окружение меняются так часто, что скучать вам не придется. Только что нужно было незаметно пронести пьяного капитана на корабль, как уже требуется стащить ключ-амулет с пояса верховной жрицы и решить головоломку с зеркалами или украсть у эльфиек одежду в бане. В части заданий вообще запрещено попадаться на глаза противникам, а в части у вас нет никаких воровских инструментов. Одним словом, в плане задач Styx: Shards of Darkness намного разнообразней оригинальной игры.

Основные претензий к Styx: Master of Shadows, которые мы высказывали в обзоре два с половиной года назад, касались графики и в первую очередь моделей противников и анимации. В Cyanide Studio слышат вас – новая часть игры переехала на Unreal Engine 4 и выглядит намного лучше. Да, это все еще не уровень топ AAA-проектов, типа Ghost Recon Wildlands, особенно в том, что касается текстур, но серьезный прогресс по сравнению с предыдущей частью виден. Во всяком случае, на анимацию убийств уже можно смотреть без слез, а второстепенные персонажи перестали быть похожи на детские куклы.

Особенно хорош традиционно Стикс. Богатая мимика, особенно в роликах, и драматическое освещение делают его временами просто драматическим персонажем. Впрочем, ехидный вор, комментирующий буквально все вокруг, больше похож на Дэдпула, с его временами грубоватым юмором и фирменным цинизмом. Обратите внимание на посмертные реплики Стикса, они меняются в зависимости от обстоятельств и количества смертей в одном месте, и они очень забавные. Стикс обращается к игроку, иногда даже стучит в монитор с той стороны.

Styx: Shards of Darkness — практически идеальный сиквел. Разработчики не только не сломали того, что было не сломано, но добавили некоторые новые элементы, разнообразили геймплей и серьезно прокачали графику. Это честный stealth, и если в первой части разработчики лишь пробовали свои силы на территории Thief, теперь видно, что они чувствуют себя здесь вполне комфортно. Если вы любите stealth – не пропустите эту игру.



