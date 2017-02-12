Главный герой сериала Taboo, Джеймс Казайя Делейни, двенадцать лет считавшийся мертвым, в 1814 г. возвращается в Великобританию из Африки, чтобы унаследовать клочок земли на другом конце света. Земля эта, залив Нутка на острове Ванкувер, с единственной удобной якорной стоянкой на северо-западном побережье Северной Америки, уже становилась предметом споров между разными державами. Теперь в ней заинтересованы агрессивно расширяющиеся на запад США и Британская корона. Кроме того, в конфликте участвует Британская Ост-Индская компания. В реальности в спорах о границе между США и Британской Канадой важную роль сыграла и Компания Гудзонова залива.

Taboo / «Табу» Жанр историческая драма

Создатели Том Харди, Эдвард Харди, Стивен Найт

В ролях Том Харди (Джеймс Казайя Делейни), Билл Лео (Бенджамин Уилтон), Джесси Баккли (Лорна Боу), Уна Чаплин (Зилфа Гири), Марк Гэтисс (Георг IV), Стивен Грэм (Аттик), Джефферсон Холл (Торн Гири), Дэвид Хейман (Брайс), Майкл Келли (доктор Эдгар Думбартон), Джонатан Прайс (сэр Стюарт Стрэндж), Джейсон Уоткинс (Соломон Куп), Николас Вудесон (Роберт Тойт) и др.

Канал BBC One

Год выпуска 2017

Число серий 8

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Удивительно, что при столь близкой тематике британский сериал Taboo и канадский Frontier настолько непохожи. После гламурного и почти стерильного Frontier Taboo кажется гиперреалистичным – он грязный, мрачный, кровавый, гнетущий. Отчасти это заслуга полубезумного главного героя, великолепно сыгранного Томом Харди, но в большей мере – это типичный подход BBC к созданию исторических сериалов. С максимальным соответствием исторической эпохе, вниманием к деталям, декорациям, локациям, костюмам и т.д. Опять-таки, в Британии явно больше натуры начала XIX столетия, чем в Канаде.

Авторам Taboo удалось создать очень фактурный, живой, буквально дышащий Лондон начала XIX столетия. Мрачные подворотни, грязный берег Темзы, покорёженные временем загородные фермы здесь соседствуют с пышными покоями королевского дворца (принц-регент в исполнении Марка Гэтисса просто прекрасен) и богатыми залами Британской Ост-Индской компании. Дополняет картину великолепный подбор актеров и правильно выбранное освещение, при котором каждая морщина на лице, каждая складка одежды добавляет персонажам глубины.

Вообще, подбор актеров в Taboo, как и во многих последних сериалах BBC, выше всяческих похвал. Найти столько характерных, отлично соответствующих своим ролям исполнителей – настоящий успех для кастинговой команды. Не считая самого Тома Харди, являющегося к тому же автором идеи сериала, Taboo собрал настоящую плеяду отличных британских актеров. Чего стоят хотя бы великолепный сэр Джонатан Прайс в роли персонального врага Джеймса Делейни – главы Достопочтимой Британской Ост-Индской компании сэра Стюарта Стрэнджа. Или фактурный шотландский актер и режиссер Дэвид Хейман, играющий Брайса, дворецкого Делейни. Или внучка Чарли Чаплина, Уна Чаплин, исполняющая роль сестры главного героя. Что ни персонаж – то стопроцентное попадание. Марк Гэтисс в роли принца-регента просто прекрасен, Майкл Келли отлично смотрится в шкуре американского врача и шпиона Эдгара Думбартона, восходящая британская звезда Джесси Баккли вдохновенно играет актрису Лорну Боу, и т.д. Скажем честно, давно мы не видели столь впечатляющего кастинга.

Но, безусловно, главное сокровище фильма – Том Харди. Если вы считаете, что этот актер хорош лишь в военных драмах и криминальных боевиках, Taboo заставит вас изменить свое мнение. Том Харди показывает себя в первую очередь сильным драматическим актером, способным продемонстрировать метания полубезумного, одержимого Джеймса Казайи Делейни, заключившего, похоже, сделку с самим дьяволом. И одержим Делейни совсем не созданием фактории и монополией на торговлю чаем и пушниной в Северной Америке, а изощренной местью Британской Ост-Индской компании и лично ее главе. Именно это заставляет его манипулировать могущественными компаниями и правительствами нескольких стран. Месть. Да, авторы несколько демонизируют Ост-Индскую компанию, на что им не преминули попенять историки, но здесь это скорее оправданный художественный прием, а не искажение исторических фактов.

Вышло уже пять из запланированных восьми серий Taboo, и пока что совсем не ясно, к какому финалу придет эта мрачная история. Добром дело явно не кончится. Мы же рекомендуем вам не пропустить этот сериал, BBC все-таки умеет снимать исторические драмы, и Taboo – одна из лучших их работ за последнее время.

P.S. История конфликта вокруг залива Нутка и демаркации границы между Канадой и США, растянувшейся на 50 лет, интересна сама по себе. Почитать этот дипломатический триллер в трех частях можно здесь, здесь и здесь.