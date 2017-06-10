Tekken 7: железный кулак, глиняные ноги

Возвращения одного из лучших файтингов в истории мы ждали, подумать только, долгих восемь лет. В промежутках между шестой и седьмой частями Tekken были и кроссовер с серией Street Fighter, и free-2-play поделки, и сиквел Tag Tournament, но мы-то хотели полноценного продолжения. И мы его получили, вот только непонятно, что теперь с этим делать.

Tekken 7 Жанр Файтинг

Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Bandai Namco Studios

Издатель Bandai Namco Entertainment, СофтКлаб

Сайт, Steam

Tekken всегда был одним из самых сложных и увлекательных файтингов — сотни комбинаций, десятки различных боевых стилей и бойцов, а главная прелесть была в том, что заучивать все это не было необходимости, ведь для того, чтобы начать побеждать, достаточно было определиться со своей моделью поведения и подобрать под нее набор ударов по вкусу. Мастера оперировали десятихитовыми комбо и планировали все свои действия в раунде еще до его начала, а новички и казуальные игроки попросту жали на все подряд, каким-то чудом заставляя персонажей выписывать на экране головокружительные финты. И все были счастливы.

Tekken 7 сохраняет всю прелесть боевой системы, впечатляет, пожалуй, самым большим ростером персонажей за всю историю и радует наличием абсолютно всех музыкальных тем и видеороликов серии, но при этом огорчает всем остальным.

Начнем с кампании. Много разговоров было о том, что мы наконец-то узнаем развязку истории клана Мисима, а в противостоянии Хейхати и Кадзуи будет поставлена точка. В итоге разработчики не соврали, они действительно рассказали о всех мытарствах клана, начиная еще со знакомства Хейхати со своей будущей женой, но сделали это настолько немощно и неумело, что на фоне этой истории кампания из Mortal Kombat 4 кажется шедевром драматургии. Это даже не кампания, на самом деле, это вязкая череда скучных драк, кое-как разбавленных бессмысленными камео (порадовал разве что Акума, заглянувший сюда из Street Fighter), завершающаяся самым отвратительным боссфайтом на моей памяти. Кадзуя в финале откровенно читерит, а навык игрока игнорируется — даже если вы идеально блокируете и уворачиваетесь от ударов, разработчики все равно будут урезать вам здоровье и исцелять Кадзую, параллельно усиливая его атаки, чтобы свести все к “нужному” финалу. Худшее решение из всех возможных. Если вы решите не тратить на сюжет время и ограничитесь просмотром роликов, то не потеряете ровным счетом ничего. Кампания, вдобавок, оставляет за бортом подавляющее большинство персонажей игры, выделяя им коротенькие эпизоды, вынесенные за рамки основной сюжетной линии. Не самый удачный ход, но на безрыбье…

Хотя, будем откровенны, вся однопользовательская часть игры — сплошное безрыбье, делать здесь решительно нечего, разве что косметические предметы фармить в режиме охоты за сокровищами — бесконечной череде поединков, в которой победа вознаграждается сундуком с лутом. Проблема в том, что действительно хорошие костюмы добывать придется неприлично долго, а промежуточные версии выглядят, скажем прямо, жалко. Одеть Нину в ужасные мешковатые брюки и водрузить ей на голову башню из Дженги? Всю жизнь мечтал, спасибо, полтора часа потрачены не зря. После недавнего Injustice 2 на косметическую сторону Tekken 7 смотреть так же больно, как и на резиновые лица здешних героев. Вам внешность Супергерл не угодила? Это вы еще не видели, как Bandai Namco Лили изуродовали.

Можно, конечно, апеллировать к тому, что Tekken не про синглплеер, но тот же Injustice 2 доказал, что в рамках одной игры спокойно можно уместить тонны контента на любой вкус, будь то соревновательный мордобой, коллективное избиение компьютерных противников или различные одиночные режимы, в то время как Tekken 7 не справляется ни с одним из этих пунктов. Что толку от шикарной боевой системы, если соперника днем с огнем не сыщешь? Подбор оппонента длится в два раза больше, чем сам бой и то если вам повезет. Причем за раз игра показывает двух-трех игроков, подходящих вам по ряду параметров (пинг, уровень мастерства и т.д.), но заявку на бой позволяет отправить только одному из них, после чего приходится мучительно долго ждать результата. Примет? Не примет? А может быть, связь с игроком прервется? Думаете, после этого можно будет сразу же отправить приглашение другому игроку из результатов поиска? Нет, игра сбросит всех и начнет искать заново, только для того, чтобы с очень большой долей вероятности показать тех же игроков и снова потерять с ними связь. А потом еще раз. И еще. Мой личный антирекорд — всего шесть поединков за полтора часа. Даже с поправкой на традиционные “проблемы с мультиплеером на запуске” это слишком. Вот и получается, что комфортно сейчас играть можно только в локальный мультиплеер, что как-то не очень радует.

А вот к чему претензий практически нет, так это к механике боя. Она все такая же филигранно точная, требовательная к игроку, с довольно высоким порогом вхождения, но с лихвой вознаграждающая за усидчивость и старание. Из нововведений можно отметить Rage Art — своеобразный аналог суперудара из других файтингов, способный снять от двадцати до пятидесяти процентов очков жизни у противника. Активация Rage Art становится доступна, когда здоровье вашего персонажа опускается до критического уровня, при этом чем меньше жизни осталось у вас, тем больше урона наносит эта способность. Rage Art может решить исход поединка, но блокируется он так же, как и обычные атаки, при этом надолго оставляя вашего персонажа открытым для контратак, что вполне может привести к поражению. Порой лучше потратить полученную ярость на Rage Drive — серию комбо с критическим эффектом, чуть менее смертоносную, но более безопасную, поскольку ее блокировка не приводит к разрушительным последствиям. Еще одна новая механика — Power Crush, это удары, игнорирующие высокие и средние атаки противника, позволяющие перехватить инициативу, однако злоупотреблять ими мне стоит, ведь во время их применения ваш персонаж особенно уязвим для бросков и нижних атак.

Единственное к чему можно придраться в механике, это к уменьшенному радиусу и сниженной скорости отходов в сторону и перекатов. Да, раньше медленные персонажи оказывались в менее выгодном положении по сравнению с ловкими и быстрыми героями, которые порой злоупотребляли трехмерностью арен, с легкостью избегая смертельной хватки очередного неповоротливого громилы, но теперь стало не лучше — враг может достать тебя и во время отскока в сторону, что делает этот маневр бессмысленным в большинстве случаев и превращает игру в очередной псевдо-трехмерный файтинг.

Знаете, на самом деле Tekken 7 — хорошая игра, не растерявшая достижений прошлых частей серии и обладающая огромным потенциалом благодаря большому количеству уникальных бойцов, отличной боевой системе и богатым возможностям по настройке внешнего вида персонажей. И когда-то, возможно, даже в очень недалеком будущем, она по праву займет свое законное место короля соревновательных файтингов, но не в том виде, в котором она пребывает сейчас. Увы, пока что это просто фестиваль неправильных решений и упущенных шансов.



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