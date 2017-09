Телевизоры Samsung на IFA 2017: 43-дюймовый The Frame, серия Q8F, HDR10+ и поддержка Steam Link

На выставке IFA 2017 компания Samsung расширила модельный ряд телевизоров, представила новый стандарт HDR10+, а также интеграцию сервиса Steam Link. Давайте посмотрим детальнее на эти новинки.

Новые The Frame и Q8F

В начале этого года компания Samsung представила технологию металлических квантовых точек (QLED), а также ряд телевизоров на её основе. Кроме этого, Samsung создали необычную модель The Frame, позиционируя её в качестве дизайнерского решения. На выставке IFA 2017 модельный ряд телевизоров QLED был расширен двумя плоскими телевизорами Q8F. А The Frame, который не входит в линейку QLED, получил версию с диагональю 43 дюйма.

Начнём с The Frame. Дизайн модели не изменился, телевизор по-прежнему выглядит как картина в рамке. Собственно, в этом и заключалась идея дизайнера Ива Бехара (Yves Béhar), который работал с Samsung над этим телевизором. The Frame оснащается 4К экраном (3840х2160 точек), датчиком движения и освещённости. Модель сама адаптирует изображение под окружающий свет, и её дисплей остаётся включённым, если в комнате кто-то находится. Таким образом, телевизор можно сделать частью интерьера, используя как картину. В Samsung даже запустили для The Frame арт-магазин, в котором можно покупать изображение картин и ставить на заставку, в скором времени в нём будет около 1000 произведений искусства. Впрочем, в памяти телевизора уже есть предустановленные изображения, а также можно загружать собственные фотографии.

С появлением 43-дюймового The Frame в этой линейке будет три модели, две другие крупнее: 55 и 65 дюймов. Соответственно и цена меньшей версии телевизора должна быть доступнее, в Европе она установлена на уровне €1,499. В Украине The Frame пока не продаётся.

Также на IFA 2017 компания Samsung представила два QLED телевизора в серии Q8F, их диагональ составляет 65 и 55 дюймов.

Обе модели имеют разрешение 4К, оснащаются 4-ядерным процессором, 3 ГБ оперативной памяти, а также обновлённым Smart TV с поддержкой одновременного отображения контента и приложений на экране.

Собственно, серия Q8F является дополнением для Q8C, а буквы F и C означают Flat (плоский) и Curve (изогнутый).

Таким образом, обе модели Q8F имеют плоские дисплеи. Стоимость 55-дюймового Q8F в Европе заявлена на уровне €2599, а 65-дюймового — €3599.

В целом же, линейка QLED телевизоров Samsung теперь включает 14 моделей от 49 до 88 дюймов.

HDR10+

Ещё до начала IFA 2017 компания Samsung объявила о создании технологии HDR10+, которую компания описывает как «открытая, бесплатная платформа динамических метаданных». На выставке Samsung посвятили HDR10+ отдельный стенд, на котором компания демонстрировала, как новая технология меняет изображение. Собственно, HDR10+ отвечает за подстройку параметров яркости, контраста и цвета для каждой отдельной сцены, подстраиваясь под её особенности.

Без HDR10+

С HDR10+

Без HDR10+

С HDR10+

Steam Link

Также преддверие IFA 2017 вышло из бета-версии приложение Steam Link для Samsung Smart TV, которое позволяет транслировать игры с ПК через Ethernet или Wi-Fi (нужен 5 ГГц) на экран телевизора и играть в них с помощью джойстика.

Трансляция при этом идёт в разрешении 1080р при 60 FPS, но в будущем обещают добавить поддержку 4К.

Приложение доступно для ряда моделей Samsung 2016 и 2017 года, и позволяет не покупать отдельный передатчик, который стоит около $50. Steam Link поддерживает контроллер Steam, проводной и беспроводной Xbox 360, проводной Xbox One, а также Logitech F510/F710.

Я попробовал поиграть в Dirt 4 на телевизоре Samsung через Steam Link, и первое впечатление оказалось довольно приятным. Если стоять близко к телевизору, то видно, что изображение в 1080р на 4К экране не очень чёткое, тем не менее потери в качестве графики нет. В Dirt 4 лаг не ощущается, но нужно проверять на более чувствительных к нему играх, например, шутерах.