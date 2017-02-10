Теории апокалипсиса: действительно ли человечеству грозит вымирание?

С древних времен люди боятся неизвестности. Еще на рассвете истории первобытные аборигены замирали от ужаса в своих пещерах по ночам, воображая, что за пределами их укрытия собрались сотни и тысячи кровожадных существ, жаждущих полакомиться их вкусными органами.

Прошло много лет, мы слетали в космос, опустились на дно Марианской впадины, научились передавать интернет по воздуху, а в эклеры теперь кладут крема в два раза больше, чем теста. В наш технологический век человек, казалось бы, может все — в том числе расколоть планету пополам, если понадобится. Но! Посадите кого угодно в темный коридор, добавьте немного неизвестности (к примеру, отдаленный детский плач из ниоткуда)… Будьте уверены, его охватит паника.

Конечно, у всех разная сила воли и поэтому все справляются с этим по-разному. Но факт остается фактом: боязнь неизвестности есть у всех.

Почему? Потому что там, за границей наших предположений, может происходить любая чертовщина. В пронзительной черноте безызвестности коварно ждут своего часа все наши страхи. Они терпеливо замерли, они наготове, они ожидают человека с воображением — ключом к их миру, и стоит ему вдруг на секунду усомнится, что во мраке действительно никого нет, как дверь распахивается настежь…

Именно поэтому мы до сих пор не утратили интерес к такой страшной, но в то же время ставшей уже донельзя бульварной теме, как конец света. Нещадно эксплуатируемая тематика уже давно поросла мхом: кажется, что предложить что-то новое и захватывающее воображение на этом поприще довольно тяжело. Но буквально каждый год человеческое общество стабильно «взрывается» от очередного апокалиптического пророчества, которое, как правило, словно цунами прокатывается по всем мировым СМИ.

Чего только мы уже не пережили! Так, в 2010 году столкновения протонов Большого Адронного Коллайдера должны были привести к образованию червоточины, которая бы засосала Землю и перенесла нас в альтернативную реальность. В 2012 году вся планета готовилась к концу света по календарю Майа. Наконец, в 2014 неподалеку от нас пролетал громадный астероид, который мог нанести всему живому непоправимый вред. И это я уже молчу про многочисленные абстрактные концы света (как в случае Стивена Хокинга и его жестоких инопланетян, готовых уничтожить человечество в любой момент) и чисто религиозные пророчества.

Впрочем, если оглянуться вокруг, то наш мир, по всей видимости, все еще не уничтожен. Учитывая огромное количество апокалиптических гипотез, статистически это очень даже неплохой результат. Неужели человечество — самые настоящие счастливцы? Или мы просто страдаем от древнейшей паранойи?

Как ни странно, но ученые склоняются ко второму мнению. Несмотря на популярность конца света среди желтой прессы, оный намного менее вероятен, чем кажется на первый взгляд. Конечно, Вселенная — большая и страшная, но это не значит, что мы все умрем в один миг. По крайней мере, так, как мы часто себе это представляем.

Не очень реальные сценарии апокалипсиса

Но обо всем по порядку. И начнем мы — с критического разбора наиболее популярных (а также, по совместительству, наименее вероятных) теорий апокалипсиса.

Инопланетное вторжение



По мнению известного физика-теоретика Стивена Хокинга, стоит разумной инопланетной жизни заметить человечество, как она тут же сотрет его с лица Земли. Ведь именно так люди обращаются с менее развитыми существами (животными) и именно так происходит в случае столкновения развитой и менее продвинутой цивилизаций (например, конкистадоры и индейцы).

В свое время опасения небезызвестного ученого распространились по всем мировым СМИ, взбудоражив воображение широких масс. Однако у этой теории апокалипсиса есть существенный недостаток. Дело в том, что Хокинг исходил из предположения, что инопланетяне так или иначе похожи на людей — причем на людей 15-19 столетий.

Конечно, наивно делать вид, что мы уже пережили период беспощадных войн. Однако по мере своего развития человеческая цивилизация экспоненциально становится все менее и менее кровожадной.

Таким образом, существует вероятность, что к тому времени, когда люди примутся осваивать другие планеты, они банально разучатся воевать и будут вести себя достаточно мирно. Что уж говорить про гипотетическую инопланетную цивилизацию, которая может обгонять человечество на миллиарды лет вперед.

Такого мнения придерживается, в частности, Джилл Тартер, директор исследовательского центра SETI, считающий страхи Хокинга напрасными.

«Визит инопланетян на Землю будет означать, что их технические возможности достаточно высоки, чтобы не испытывать потребность в рабах, еде или чужих планетах. Я надеюсь, что внеземные цивилизации не только более технологически развиты чем мы, но также более осведомлены о ценности и редкости жизни в космосе», – говорит Тартер.

Разумеется, это еще не означает, что воинственная раса пришельцев не появится когда-нибудь в небе и не уничтожит нас всех. Тем не менее, это значит, что любимый сценарий Голливуда о кровавом инопланетном вторжении имеет шанс остаться всего лишь фантазией сценаристов.

Да и какой смысл пришельцам уничтожать человечество? Захватить планету ради ресурсов? Но ведь Земля — одна из многих тысяч планет Млечного пути! Ресурсы, которыми она богата, в изобилии можно найти в любой другой части космоса. Следственно, нападать именно на нас инопланетным существам нет абсолютно никакого резона — куда интереснее просто наблюдать за развитием крошечных сердитых приматов, пытающихся выстроить свою цивилизацию.

ИИ уничтожит мир

Согласно прогнозам множества видных ученых и экспертов в области робототехники, уже в ближайшем будущем роботы, компьютеры и искусственные интеллекты отберут у нас большую часть рабочих мест, коренным образом изменят наше общество и станут неотъемлемой частью нашей жизни. Но означает ли это то, что в конечном счете ИИ, как считают сторонники этой теории апокалипсиса, станет концом для всего человечества?

Прежде всего, противники машинного обучения утверждают, что в связи с бурным развитием технологий искусственного интеллекта роботы в конце концов решат уничтожить «слишком небезупречных» Homo Sapiens как вид, чтобы создать новый идеальный мир без людей. И не факт, что человечество найдет своего Джона Коннора или Нео, способных создать очаги сопротивления.

Ну или, в лучшем случае, замена людей машинами будет происходить постепенно: в частности, уже известный нам по статье о «Матрице» философ Ник Бостром считает, что полноценная конкуренция между ограниченными медленной биологической эволюцией «человеками» и стремительно развивающимися умными роботами попросту невозможна, и когда-нибудь некий могущественный ИИ в своем стремлении застроить планету суперкомпьютерами и солнечными панелями просто не оставит человечеству места.

«Человек – самая ненадежная система. Сегодня хакеры часто обращаются к принципам социальной инженерии с целью получения доступа к чужому компьютеру. А если хакером-манипулятором окажется супер-интеллект, то можно предположить, что он с легкостью станет использовать нас против нашей воли как свои руки и ноги», — утверждает Бостром.

Но насколько вероятен этот сценарий? Скептики полагают, что не особо.

По мнению сомневающихся, роботы навсегда останутся лишь небольшим приложением к человеку, а технологическая сингулярность — это просто очередной «научно-фантастический сценарий», то есть раздутый мыльный пузырь.

“Вспомните города под куполами, реактивные ранцы, подводные города, здания в полтора километра высотой и атомные автомобили — все футуристические фантазии времен моего детства так и не стали реальностью. Аналогично, нет ни малейшей причины верить в приближающуюся сингулярность. Тот факт, что вы визуализируете будущее при помощи воображения, не означает, что оно возможно”, — полагает канадско-американский ученый и популяризатор науки Стивен Пинкер.



Совсем недавно человечеству казалось, что дорога к сингулярности будет прямой и достаточно быстрой, однако по мере развития технологий ученые осознали, что сама по себе вычислительная мощность — не волшебная пыль, решающая чудесным образом все проблемы. Настоящий интеллект — это все-таки нечто большее, чем способность думать о проблеме дольше или с большей скоростью по сравнению с остальными. Собака, мыслящая быстрее, вряд ли сможет играть в шахматы, поскольку интеллект зависит и от ряда других вещей, включая годы занятий и получения опыта, и не факт, что мы сможем срезать этот путь для ИИ, просто увеличив вычислительную скорость.

Кроме этого, сторонники сингулярности также банально путают обладание достаточным интеллектом для выполнения задания со способностью улучшать свой разум. Посмотрите на лучший пример разумной системы: людей. Несмотря на тысячелетия развития, нам по-прежнему гораздо проще научиться выполнять конкретное задание, нежели научиться получать знания в целом. Учить новый язык, говоря простыми словами, не стало легче; мы все еще неспособны использовать ум для того, чтобы улучшать наш интеллект.

Хотя никто не берется отрицать, что роботы будущего во многих отраслях превзойдут людей по эффективности, тем не менее вероятность их неконтролируемого экспоненциального интеллектуального роста сегодня выглядит весьма сомнительно. Искусственный интеллект вряд ли сможет совершенствоваться без непосредственных усилий с нашей стороны.

«Принципиальным аспектом ограниченности закона Мура является факт того, что создание по-настоящему умных машин, способных думать как человек, невозможно. Даже если машинам удастся мыслить наравне с людьми, едва ли они смогут понимать и просчитывать наши действия на несколько ходов вперед. Многое из того, что нам кажется само собой разумеющимся, не будет понято ими никогда. Конечно, когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы представляем, что подобная система волшебным образом должна возникнуть сама. Но даже случись это, они стали бы нашими полноправными партнерами в каждой сфере без исключения, но не более того», — считает сооснователь Apple Стив Возняк.

Аналогичного мнения придерживается академик и писатель Дуглас Хофштадтер. Он полагает, что технологическая сингулярность не может наступить, поскольку складывающиеся отношения между человеком и техникой предполагают развитие совершенно иного сценария.

Возможно, у нас и появятся машины, демонстрирующие сверхчеловеческий уровень интеллекта,— просто большую часть их программного кода придется мучительно прописывать нам самим. А раз так, то предположительное влияние ИИ на нашу экономику и общество будет куда менее драматичным, чем предсказывают некоторые. Не говоря уже про «робокалипсис», который без непосредственного участия в нем людей, по всей видимости, не возможен в принципе.

Астероид врежется в Землю



Если огромный астероид «проткнет» небо, человечеству определенно не поздоровится. Вот почему ученые не ленятся круглосуточно следить за нашими каменными «соседями»: по всему миру запущены программы наподобие Spaceguard, единственная задача которых — неустанно наблюдать за небесными телами, заранее выявляя различные потенциальные опасности. Благодаря этому сегодня мы имеем достаточно обширное представление о том, что и где находится в Солнечной системе и какую угрозу несет нам тот или иной космический объект.

Признаться сказать, более тысячи астероидов планетологи действительно уже окрестили опасными, из-за чего масс-медиа часто пестрят устрашающими заголовками. Однако все не так плохо. Вероятность такого развития событий в действительности гораздо меньше, чем утверждает желтая пресса. Так, один из самых опасных астероидов под названием TV135, пролетавший неподалеку от нашей планеты в 2013 году (и который вновь заглянет к нам в 2032 году), имеет вероятность столкновения с Землей всего около 0,002%!

Кроме того, если что-то смертоносное действительно встанет у нас на пути, то ученые, вне всякого сомнения, найдут способ избежать незавидной участи. Почему я так в этом уверен? Потому что с древних времен мы знаем, что наша объективная реальность «работает» по четким, строгим, неизменным правилам. Это позволяет нам предсказывать «поведение» вещей и менять его так, как заблагорассудится. Летящий астероид — это тот же запущенный футбольный мяч, изменить траекторию которого при должных усилиях не составит особо труда.

Таким образом, до тех пор, пока физические законы остаются неизменными, астероидный апокалипсис нам точно не грозит.

Восстание мертвецов

В принципе, даже сама идея восстания из-под земли трупов живых существ при помощи некой магической силы откровенно «отдает» фантастикой. Но даже если допустить возможность такого развития событий, то для человечества волочащиеся мертвецы не составят особой проблемы.

В интернете можно найти множество предположений, почему зомби-апокалипсис изначально обречен на неудачу. Гипотезы разнятся от законов термодинамики (в холодном климате ходячие трупы просто примерзнут к земле) и до законов джунглей (восставшие покойники пойдут на корм собакам). Однако наиболее реалистичный аргумент противников зомби-апокалипсиса заключается в том, что зомби — это абсолютно безоружный враг.

Абсолютно неважно, как быстро бегают и как больно кусаются мертвецы. История показывает, что в случае столкновения людей с оружием и людей без оружия, у последних практически нет шансов выжить. А ведь зомби не могут использовать для обороны даже подручные предметы!

Конечно, вы лично, в отличие от 10% населения земного шара, можете не иметь при себе совершенно никакого оружия. Но у военных оно точно есть. И можете быть уверенным — они применят его по полной программе, уничтожив всех мертвецов практически сразу после их восстания.

Земля изменит магнитные полюса

Казалось бы, магнитные полюса Земли — тема довольно узкоспециализированная. Тем не менее, время от времени ей удается захватить умы широких масс.

Справедливости ради для начала отмечу, что магнитные полюса Земли действительно мигрируют. Более того, за последние 150 лет они уже «прошли» более 1100 километров — и по расчетам ESA когда-нибудь полюса таки поменяются местами. Но почему это должно нас волновать?

Мнения параноиков разнятся. Так, одни считают, что перемена полюсов приведет к массовой гибели важных видов живых существ, например, птиц, при долгих перелетах полагающихся именно на магнитные поля. В свою очередь, это повлечет за собой бесконтрольное размножение насекомых, которые съедят весь наш урожай, из-за чего мы все умрем с голоду.

Другие идут еще дальше и высказывают мнение, что изменение магнитных полюсов сделает нашу планету уязвимой для опаснейшего солнечного излучения, большая часть которого сегодня «отскакивает» от земной магнитосферы. Как результат, все живое будет в буквальном смысле выжжено с лица Земли.

Однако это не более чем гипотеза, с которой скептики к тому же очень несогласны. Они считают, что даже если геомагнитные полюса Земли поменяются местами, то на жизнь человечества это никоим образом не повлияет.

Во-первых, перемены в магнитосфере Земли не сиюминутны. Так, по расчетам физиков, длительность нынешней смены полюсов должна составить от 100 до 1000 лет — адаптироваться к ней за столь долгий промежуток времени успеют и люди, и другие живые существа.

Во-вторых, переключения магнитных полюсов уже случались ранее, в прошлом. По имеющимся расчетам, последний раз полюса Земли поменялись местами 780 тысяч лет назад и при этом нет никаких археологических находок, которые бы свидетельствовали о массовой гибели живых существ. Более того, большинство существующих и поныне видов животных успешно пережило не одну такую геомагнитную перестройку.

Так что гипотеза об апокалиптических последствиях изменения магнитных полюсов Земли хоть и звучит красочно, тем не менее, она остается никоим образом не подкрепленной фактами.

Извержение супервулкана

Теоретически, внезапно проснувшийся супервулкан не только уничтожит все поблизости, но также выбросит в атмосферу столь катастрофическое количество углекислого газа, серы, пепла и золы, что из-за этого изменится климат, разрушатся пищевые цепочки, начнут выпадать кислотные дожди — и произойдет массовое вымирание всего живого.

Конечно, звучит это не очень обнадеживающе. Но дело в том, что и здесь желтая пресса несколько преувеличила проблему ради привлечения внимания наивных обывателей.

В качестве примера мы возьмем йеллоустонскую кальдеру — она же йеллоустонский супервулкан. Многие представляют ее как огромный кипящий резервуар магмы. Но это не более чем преувеличение. Большая часть коры под данной кальдерой — как и под любым другим супервулканом — представляет собой твердое вещество, с небольшими карманами магмы, составляющими всего 9% от остальной структуры.

Хотя оценки варьируются, ученые полагают, что в среднем объем магмы должен составлять не меньше 50% от общей структуры вулкана, чтобы мы могли говорить о какой-то глобальной опасности.

Кроме того, хотя никто не отрицает, что супервулканическое извержение ничем хорошим не кончится, за тектоническими процессами, как и в случае астероидов, неустанно следит огромное множество очень умных людей. Стало быть, если нам действительно будет угрожать какая-либо опасность, мы узнаем о ней за много-много лет — и определенно успеем предпринять необходимые меры.

Так что извержение супервулкана в любом случае не застанет нас врасплох. А раз так, значит, человечество успеет подготовиться — и, скорей всего, переживет гипотетический апокалипсис.

Третья мировая война

Учитывая то безумие, что в последнее время творится на политическом поприще, неудивительно, что глобальная ядерная война сегодня кажется самым вероятным способом свести счеты с жизнью у человечества.

К счастью, современный мир существенно отличается от мира первой половины 20-го века, и эти перемены делают Третью мировую попросту невыгодной всем сторонам возможного конфликта.

Совсем недавно, в 80-е, людям казалось, что миру вот-вот настанет конец, но человечество таки вышло из тупика Холодной войны. А все благодаря наступившей эпохе MAD — взаимно-гарантированного уничтожения, — которая «гласит», что вместе с поверженным погибнет и победитель. А это, знаете ли, все меняет.

Как ни парадоксально, но, несмотря на геополитические распри, шансы развертывания Третьей мировой сегодня тают с каждым днем. Никому не выгодно нажать на красную кнопку. Даже две главные супердержавы мира — Россия и США — вряд ли пожелают вступить в прямой конфликт из-за огромного масштаба гипотетических разрушений, предпочитая бороться опосредованно, разъедая мировое влияние друг друга, не рискуя уничтожить вместе с противником и самих себя.

«Хорошо, — справедливо заметите вы, — допустим, риск ядерной войны действительно спал. Но как насчет неядерной глобальной войны?». Ответ на этот вопрос аналогичен: нет! Нет, потому что современная экономика донельзя глобализированна.

Сегодняшний мир гораздо более связан, чем когда-либо ранее. Буквально каждый потребительский товар представляет собой продукт общемировых усилий: так, в создании вашей любимой футболки могло принимать участие гораздо большее число стран, чем у вас пальцев на одной руке. Одни только экономические издержки Третьей мировой в контексте всемирной торговли будут столь катастрофическими, что победитель вернется в самый настоящий каменный век.

Так что пушки ныне — вообще не «довод королей». Мировой рынок просто не допустит массовых разрушений. Государствам-соперникам остается полагаться только на дипломатию. Других путей решения проблем уже не существует.

Относительно реальные сценарии апокалипсиса

Впрочем, не стоит думать, что судьба человечества находится в абсолютной безопасности. Реальная опасность для нас всех действительно существует. И, по иронии судьбы, истинные наши враги, взаправду способные уничтожить мир, действуют тихо и незаметно и редко попадают на заголовки СМИ.

Климатические изменения

Астероиды, ядерное оружие, инопланетяне… люди обожают фантазировать на тему гипотетических сценариев апокалипсиса, в то время как реальное уничтожение мира, возможно, уже происходит на наших глазах. При этом мы, однако, до сих пор препираемся между собой, нежели пытаемся предвосхитить наступающую катастрофу.

Дело в том, что климатические изменения по-прежнему вызывают разногласия, несмотря на то, что, согласно научной точки зрения, климат в действительности претерпевает серьезные изменения и ничего хорошего в этом нет. Но почему люди продолжают спорить на эту тему?

Противники климатических изменений утверждают, что ранее Земля уже множество раз переживала стадии потепления и похолодания и потому очередное изменение климата не являет собой ничего сверхъестественного (даже несмотря на то, что в этот раз изменения климата будут усилены антропогенным фактором). Конечно, это весомый аргумент. Но это никоим образом не отменяет тот факт, что для современной мировой экономики эти перемены могут обернуться настоящим бедствием.

По мнению большинства климатологов и антропологов, именно периоду климатической стабильности на протяжении последних 10 000 лет человечество обязано своими достижениями. Относительная неизменность климата позволила нашим первобытным предкам развивать сельское хозяйство и постепенно выстраивать цивилизацию.

К сожалению, сегодня мы стоим на пороге климатических перемен, грозящих существенно пошатнуть наши позиции. Причем вследствие вышеупомянутой глобализации экономики последствия изменений климата затронут каждого жителя планеты без исключения.

Во-первых, от частых наводнений погибнут миллионы людей, остальные будут вынуждены переселиться в более благоприятные для жизни места — произойдет социальный коллапс.

Во-вторых, погода станет поистине экстремальной: холодные короткие зимы начнут чередоваться с жарким летом, а в периоды межсезонья жара и мороз будут сменять друг друга в течение суток; весна и осень канут в лету. Как результат, помимо банального дискомфорта и транспортных неурядиц, человечеству грозят эпидемии новых болезней.

Но даже это не сравнится с основной возможной проблемой — продовольственной. По подсчетам аналитиков ООН, к 2050 году урожаи зерновых культур понизятся на 25 процентов, а затем упадут еще значительней. Многие виды рыб мигрируют в северные воды, и в некоторых районах тропиков улов может упасть вполовину. Таким образом, климатические перемены приведут к невозможности добывать пищу в полном объеме и, как следствие, — ко всемирному голоду.

Так что… так что те, кто утверждают, что планета переживет глобальные климатические изменения, всенепременно правы. Проблема лишь в том, что перемены климата могут не пережить сами люди. По крайней мере, если так и не возьмутся за голову и не перестанут дополнительно «коптить» планету.

Супербактерии

Феномен супербактерий также редко покоряет газетные заголовки. Ведь это звучит не так захватывающе, как инопланетное вторжение, и не так устрашающе, как удар астероида. Тем не менее, ученые из ВОЗ всерьез считают супербактерии фундаментальной угрозой мировому здравоохранению.

Открытие антибиотиков, бесспорно, является поистине одним из величайших изобретений человечества 20-го века, позволившее медикам наконец бросить вызов большинству грибковых и бактериальных инфекций, спасшее бессчетное число человеческих жизней. Однако сегодня коварные злотворные микробы, по всей видимости, готовятся нанести ответный удар.

Медики констатируют, что в войне между бактериями и антибиотиками постепенно начинают побеждать первые. Некоторые наиболее сильные штаммы болезнетворных микроорганизмов долгое время отчаянно выживали после «фармацевтических атак» и с тех пор активно мутировали, в конечном счете развив у себя полноценную устойчивость к большинству антибиотиков. Гипотетически, в будущем это может стать причиной страшных бесконтрольных эпидемий, против которых попросту не будет лекарств.

Так, в середине прошлого месяца в США объявили о первой официальной смерти от супербактерии, которая оказалась устойчива ко всем разрешенным в стране 26 видам антибиотиков. Причиной смерти стал сепсис, вызванный бактерией Klebsiella pneumoniae. Этот штамм проявил необычайную устойчивость ко всем лекарственным средствам, доступным в Соединенных Штатах, в том числе и к антибиотику «последнего резерва» — колистину. Посмертные испытания показали, что победить инфекцию мог не лицензированный в США, но разрешенный в Европе фосфомицин.

Но это не сильно утешает, ведь «чем дальше в лес» — тем бактерии становятся неуязвимее. И этот процесс, по мнению некоторых экспертов, остановить на данном этапе попросту невозможно. Прогнозируется, что если не будут предприняты необходимые меры, то антибиотики потеряют свою эффективность к 2050 году, вследствие чего на Земле погибнет не меньше 300 миллионов человек, а мировой экономике будет нанесет убыток в $100 трлн!

Правда, пока что у нас еще есть время и шанс спастись. Исследования в этом направлении ведутся уже давно и небезрезультатно — надо полагать, в будущем контратака супербактерий имеет все шансы захлебнуться.

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Подведем итоги. В целом, хотя многочисленные обещания конца света оказались ложными, было бы слишком самонадеянно утверждать, что человечество не может вымереть. Может. Но это точно не произойдет в один миг и не так, как мы часто себе это представляем.

В отличие от распространенных предубеждений, реальный конец света будет длиться достаточно долгое время и для своего окончательного свершения потребует от человечества покорного ожидания своей участи. Однако это очень маловероятно, поскольку люди — самая настоящая квинтэссенция жизнестойкости, которая определенно не смирится со своей гипотетической гибелью.

Так что, по-видимому, конец света отменяется. Можете спать спокойно — безопасность вашей жизни по-прежнему находится исключительно в ваших руках.

По материалам: WhatCulture